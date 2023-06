Warum der neue imperiale Anführer Alex Soros weitaus gefährlicher ist, als es George Soros je war

JD Rucker

Die Open Society Foundation ist die gefährlichste politische Organisation der Welt, und es wird noch viel schlimmer werden.

Seit Jahren ist George Soros in den Augen vieler konservativer und alternativer Medien de facto der Bond-Bösewicht. Der Ausdruck „von Soros unterstützter Staatsanwalt“ wird seit 2015 so oft verwendet, dass Google es aufgegeben hat, den Begriff zu unterdrücken.

George ist furchtbar. Sein Sohn Alex ist vielleicht noch viel schlimmer, und er ist jetzt für alles verantwortlich. Hier ist ein Artikel von Tyler Durden von Zero Hedge, gefolgt von meinem Kommentar, der erklärt, warum ich über diese Entwicklung so besorgt bin…

George Soros trennt sich von früherem „Scheinerben“ und übergibt die Zügel des Imperiums an den „politischeren“ Sohn Alex

George Soros übergibt die Kontrolle über sein 25-Milliarden-Dollar-Imperium an seinen Sohn Alex, der in den vergangenen Jahren in der ganzen Welt unterwegs war, um im Namen der Open Society Foundation seiner Familie Geschäfte zu tätigen.

Damit übergeht der 92-jährige Soros den einstigen „Thronfolger“ der Familie, Jonathan Soros, 52 – das dritte Kind aus Georges erster Ehe und ein in Harvard ausgebildeter Anwalt, der die Soros-Investmentfirma nach einer turbulenten Zeit, in der mehrere Investmentchefs kamen und gingen, stabilisierte.

„Ich habe erwartet, dass Jonathan der Richtige ist“, sagte der ehemalige Präsident der Open Society Foundation, Aryeh Neier, der die Organisation von 1993 bis 2012 leitete.

Auch Jonathan Soros hielt sich für den Richtigen und sagte dem Wall Street Journal: „Ich wusste immer, dass er seine Meinung ändern kann“, und fügte hinzu: „Als Händler ist das das, wofür er am berühmtesten ist.“

Ihre Differenzen brachten den Nachfolgeplan durcheinander. George war impulsiv. Jonathan war analytisch und nachdenklich. Jonathan respektierte George, schlug aber zurück, wenn er mit den Entscheidungen seines Vaters nicht einverstanden war, so die Aussagen von Personen, die mit den beiden zusammenarbeiteten. Als sie sich bei zwei wichtigen Personalentscheidungen in die Quere kamen, fühlte George seine Autorität infrage gestellt. Jonathan fühlte sich unterminiert. Um den Frieden in der Familie zu wahren, verließ Jonathan 2011 das Investmentgeschäft der Soros‘, wie er sagte. Sein Vater war sauer, dass er die Leitung der Stiftung übernehmen sollte. „Wir haben uns in bestimmten Punkten nicht verstanden“, sagte George. „Das wurde uns beiden klar, primär ihm, und er wollte auf eigenen Füßen stehen.“ -WSJ

„Wir beendeten unsere Geschäftsbeziehung in gutem Einvernehmen“, sagte Jonathan über seinen Vater. „Ich war enttäuscht, aber nicht traurig.“

Alex, der älteste von zwei Söhnen aus der zweiten Ehe von George, Susan Weber, wurde im Dezember zum Vorsitzenden der Open Society Foundation gewählt und ist nun als Präsident von Soros‘ Super PAC für die Leitung der politischen Aktivitäten zuständig.

Alex – einst eine unwahrscheinliche Wahl für das Familienoberhaupt – interessierte sich wenig für Finanzen und liebte stattdessen Fußball und Philosophie. Das Journal beschreibt ihn als ein einst introvertiertes, dickes Kind, dem der Reichtum seiner Familie peinlich war und das sich zu einem Partylöwen mit roten Schuhen entwickelt hat.

Er interessierte sich wenig für Finanzen und konnte seinen Vater nicht dazu überreden, Fußball zu schauen. Stattdessen diskutierten sie stundenlang über Ideen und Weltpolitik. Sein Diplomarbeitsthema, „Jüdischer Dionysos: Heine, Nietzsche und die Politik der Literatur“, begeisterte seinen Vater. Für Alex geht es um Fußball, Philosophie und Politik, in dieser Reihenfolge“, sagt Svante Myrick, einer seiner Freunde. -WSJ

Aber jetzt geht es nur noch ums Geschäft.

„Ich bin politischer“, sagte Alex, der kürzlich mit Vertretern der Biden-Administration, dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (D-NY), und Staatsoberhäuptern wie dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zusammentraf, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Open Society Foundation zu erörtern, die jährlich rund 1,5 Milliarden Dollar für verschiedene Zwecke und Gruppen in aller Welt spendet.

Das Geld der Stiftung fließt auch an Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. Der Soros-Super-PAC, Democracy PAC, hat die Wahlkampagnen von Bezirksstaatsanwälten und Strafverfolgungsbeamten unterstützt, die versuchen, die Inhaftierungsraten und rassistische Voreingenommenheit im Justizsystem zu reduzieren, was die Rechten verärgert hat. :::

Die Wahl von Alex, einem Hip-Hop-Fan und Anhänger der New York Jets, war einst sehr unwahrscheinlich. Anfangs meldete sich Alex in Sitzungen kaum zu Wort und war vorwiegend für sein aufregendes Sozialleben bekannt. „Hübsche Models, NBA-Kumpel und Versteckspiel in seiner Villa: Willkommen im verschwenderischen Leben des Playboy-Sohns von Investor George Soros“, titelte Daily Mail.com im Jahr 2016. -WSJ

Alex ist auch der einzige Soros im Investitionsausschuss, der die Soros Fund Management beaufsichtigt, die in den kommenden Jahren einen Großteil ihrer 25 Milliarden Dollar in die Open Society Foundation verlagern wird. Etwa 125 Millionen Dollar sind für das Super PAC vorgesehen.

Zwischen 2004 und 2006 arbeitete Alex in Teilzeit bei der Stiftung. Laut Leuten, die dort gearbeitet haben, hat er keinen großen Eindruck hinterlassen – schon gar nicht als möglicher Nachfolger.

„Alex kam immer zu den Vorstandssitzungen, aber er sprach kaum“, sagte Neier.

Der Orangefarbener Mann ist schlecht

Laut Alex ist er besorgt über die Aussicht, dass Donald Trump im Jahr 2024 erneut ins Weiße Haus einziehen könnte – und hat eine „bedeutende finanzielle Rolle“ für die Soros-Organisation bei den Bemühungen, ihn zu besiegen, vorgeschlagen.

„So gerne ich auch Geld aus der Politik herausholen würde, solange die andere Seite es tut, müssen wir es auch tun“, sagte er, als ob sein Super PAC nicht Marc Elias beschäftigte, den Superanwalt der Demokraten, der unermüdlich daran arbeitete, die Wahlgesetze im Vorfeld der Wahl 2020 zu ändern.

Laut Elon Musk – der George Soros kürzlich mit dem Superschurken Magneto verglich – war die Auswahl von Alex „nur eine Formalität“, da „Alex de facto schon seit mehreren Jahren das Sagen hat.“

Das Journal zitiert Alex mit den Worten, dass die Geschwindigkeit auf dem College-Campus und anderswo zu eingeschränkt sei: „Ich habe einige Differenzen mit meiner Generation, was die Redefreiheit und andere Dinge angeht – schließlich bin ich damit aufgewachsen, vor dem Schlafengehen Bill Maher zu sehen.“

Nicht jeder hat Haie mit Lasern auf dem Kopf, Alex…

Warum ich besorgt bin

Es ist leicht, George Soros als einen reichen Kerl zu sehen, der sein Geld wie andere reiche Kerle für die Politik ausgibt, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Niemand hat in der Neuzeit mehr politischen Einfluss gehabt als Soros und die Open Society Foundation. Die Organisation hat für die linke Politik auf der ganzen Welt das getan, was die Bill and Melinda Gates Foundation für Impfstoffe getan hat.

Unter der Leitung von Alex Soros werden die Open Society Foundation und die verschiedenen Organisationen, die unter ihrer Kontrolle stehen, noch gefährlicher sein, als sie es unter George waren. Um dies zu verstehen, müssen wir die Unterschiede zwischen den beiden sehen. Das ist ein ausführlicher Artikel für einen anderen Tag, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung…

George Soros ist ideologisch getrieben. Er glaubt daran, Situationen zu kontrollieren und Ziele zu erreichen, indem er die richtigen Leute an die richtigen Stellen setzt. Diese Ideologie war die treibende Kraft hinter seiner Förderung von radikalen Bezirksstaatsanwälten im ganzen Land. Sie finden wahre Gläubige und helfen ihnen dann, gewählt zu werden. Dies hat sich als folgenreicher erwiesen als jedes andere politische Manöver seit dem Aufstieg des Neokonservatismus.

Alex Soros ist philosophisch motiviert. Dies unterscheidet sich von der Mentalität seines Vaters, denn er braucht keine wahren Gläubigen in der Bewegung. Sie erfordert Kontrolle. Während sein Vater Menschen, denen er vertraut, als Druckmittel eingesetzt hat, vertraut Alex Soros nur Menschen, die er als Druckmittel einsetzen kann.

Die Open Society Foundation unter George Soros war eine mächtige Kraft bei der Steuerung der linken Politik in Amerika und weltweit. Die Open Society Foundation unter Alex Soros wird die volle Kontrolle über so viel politischen Einfluss übernehmen, wie sie erreichen kann. Alex wird noch direkter sein. Während George Soros nicht mit Politikern gesehen werden möchte, weil er seinen Einfluss aus dem Schatten heraus geltend machen will, wird Alex Soros die Politiker dazu zwingen, Pressefotos mit ihm zu machen, damit jeder weiß, wer ihr Chef wirklich ist.

Dies ist die Richtung, die George Soros wollte. Andernfalls hätte er Jonathan ausgewählt, der sich im Schatten wohler fühlt als sein Vater. Die Tatsache, dass er Alex ausgewählt hat, bedeutet, dass der Soros-Patriarch Pläne gebilligt hat, seinen Einfluss auf die nächste Ebene zu bringen. Das ist der Grund, warum ich so besorgt bin.