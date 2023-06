Jordan Schachtel

AEI wird von der Rüstungsindustrie finanziert, ist aber vor allem für seine Transgender-Ideologie und Covid-Hysterie bekannt.

Ein hochrangiger Beamter des American Enterprise Institute (AEI), einer der einflussreichsten politischen Einrichtungen in Washington, D.C., fordert die Regierung Biden auf, der Ukraine Atomwaffen zu liefern.

In einem Beitrag von Michael Rubin, einem Senior Fellow des AEI, argumentiert der „Außenpolitikexperte“, dass die Ukraine nicht nur das Recht auf Atomwaffen habe, sondern auch ein Mittel sei, um Russland daran zu hindern, Atomwaffen gegen Kiew einzusetzen.

Rubin spöttelt über die Vorstellung, dass die Bewaffnung von Wolodymyr Zelenskys Regierung in Kiew ein Risiko darstellt, und stellt fest, dass die Nichtverbreitungsmafia vor Empörung laut aufschreien könnte.

Der AEI-„Experte“ beschreibt den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der in seinem Land eine Zustimmungsrate von über 80 % hat, als „verzweifelt und unberechenbar“:

„Für Biden stellt sich jetzt eine doppelte Frage: Wie kann man Russland vom Einsatz taktischer Atomwaffen abhalten und wie kann man reagieren, wenn er sie einsetzt. Die gleiche Strategie beantwortet beides.“

„Die einfache Tatsache ist folgende“, schreibt Rubin. „Die Vereinigten Staaten halten Atomwaffen aufrecht, weil sie eine wirksame Abschreckung gegen andere Atomstaaten sind. Die Ukraine sollte das gleiche Recht haben.“

Während das AEI früher als Schmiergeldkasse für neokonservative Ideologen der Bush-Ära bekannt war, hat es sich inzwischen auf die Normalisierung der Transgender-Ideologie und – durch die Anstellung des ehemaligen FDA-Direktors und heutigen Pfizer-Vorstandsmitglieds Scott Gottlieb – auf die Werbung für die Pharmaindustrie verlegt. Der „Fahrplan zur Wiedereröffnung“ des AEI wurde zu Beginn der Covid-Hysterie veröffentlicht und überzeugte erfolgreich viele politische Entscheidungsträger, drakonische Maßnahmen fortzusetzen, während sie auf den Impfstoff warteten. Der „Fahrplan“ wurde von Vertretern von Pfizer und Johnson & Johnson sowie anderen von der Pharmaindustrie finanzierten Schlangenölverkäufern ausgearbeitet.

Eine Institution, die am besten dafür bekannt ist, dass sie die verheerenden Kriege des 21. Jahrhunderts unverblümt befürwortet, kann ihren Durst nach menschlichem Gemetzel einfach nicht stillen. Leider ist die AEI kaum allein. Praktisch alle großen außenpolitischen Denkfabriken mit Sitz in Washington, ob sie nun „rechts“ oder „links“ in ihrer öffentlichkeitswirksamen Zusammensetzung sind, unterstützen rundum die unbefristeten Kriegseinsätze der Unipartei im Ausland.