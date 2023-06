Wer ist Eigentümer von BioNTech?

Nachdem nun also feststeht, dass der Hauptprofiteur des Covid-19-„Impfstoff“-Goldrausches der letzten zwei Jahre nicht Pfizer ist, sondern die immer noch erstaunlich wenig bekannte und bisher winzige deutsche Firma BioNTech, muss wohl etwas darüber gesagt werden, wem BioNTech gehört.

Wie ich in meinem früheren Artikel hier dargelegt habe, wird BioNTech in den Jahren 2021 und 2022 zusammen über 31 Milliarden Dollar an Covid-19-„Impfstoff“-Gewinnen mit einer Gewinnspanne von satten 77 Prozent einnehmen, während Pfizer etwa 20 Milliarden Dollar mit einer geschätzten Gewinnspanne von 27,5 Prozent einnimmt.

Diese Enthüllung hat jedoch viele Kommentatoren in den sozialen Medien zu der Vermutung veranlasst, dass kein Geringerer als Bill Gates der Hauptnutznießer des astronomischen Aufstiegs von BioNTech war – und vermutlich die Eminenz dahinter – oder dass BioNTech sogar ein „Gates-Unternehmen“ ist.

Es stimmt zwar, dass die Gates-Stiftung – und nicht Gates persönlich – in BioNTech investiert hat, und zwar im Rahmen eines Deals, der, wie wir weiter unten sehen werden, wahrscheinlich von der deutschen Regierung vermittelt wurde, und auch wenn dieser Deal aufgrund seines Zeitpunkts und einiger seiner Details in der Tat kurios ist, wurde seine rein wirtschaftliche Bedeutung stark übertrieben.

Zum 30. Dezember 2020 machte der ursprüngliche Besitz der Gates-Stiftung von 1.038.674 BioNTech-Aktien lediglich 0,43 Prozent der gesamten Aktien des Unternehmens aus, wie die unten stehende Grafik von Yahoo Finance deutlich macht.

Damit gehörte die Gates-Stiftung zu den größten institutionellen Anlegern in BioNTech zu diesem Zeitpunkt. Die Tatsache, dass eine Organisation mit solchen relativ geringen Anteilen zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören kann, ist jedoch ein Hinweis auf eine weit weniger bekannte Tatsache über BioNTech: Es handelt sich nämlich um ein Unternehmen, das sich in sehr engem Besitz befindet und dessen Aktien mehrheitlich im Besitz von nur drei Personen sind.

Folglich stand nur ein sehr begrenzter Teil der BioNTech-Aktien jemals für den Kauf durch die Gates-Stiftung oder andere Personen zur Verfügung.

Die drei Hauptaktionäre sind CEO Ugur Sahin und die deutschen Strüngmann-Zwillinge Andreas und Thomas, die einen Großteil des Startkapitals für die Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 bereitgestellt haben.

Laut BioNTechs jüngstem Jahresbericht an die SEC (S. 192) besitzen die Strüngmanns 105.613.143 Aktien, was 43,4 Prozent der gesamten BioNTech-Aktien entspricht, also buchstäblich 100 Mal mehr als die Gates-Stiftung! Sahin besitzt 42.262.039 Aktien, was 17,4 Prozent der Aktien des Unternehmens entspricht. Zusammen kontrollieren Sahin und die Strüngmanns damit fast 61 Prozent der BioNTech-Aktien.

Die Strüngmanns sind in der folgenden Tabelle AT Impf. AT Impf ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Family Office der Zwillinge, der ATHOS KG. Sahin ist der alleinige Aktionär von Medine.

Ferner hat die ATHOS KG über die AT Impf GmbH de facto die Kontrolle über BioNTech aufgrund ihrer erheblichen Beteiligung, die es ihr praktisch ermöglichte, die Mehrheit der Stimmrechte bei der Beschlussfassung auf unserer Hauptversammlung auszuüben“, wie es in Fußnote 1 der Tabelle heißt.

Kurzum: BioNTech ist keine „Gates-Firma“, sondern buchstäblich eine Strüngmann-Firma, wobei die Beteiligung der Gates-Stiftung stets äußerst gering war.

Wie in einem viel zitierten Substack-Beitrag von Jordan Schachtel erörtert, hat die Gates-Stiftung seither 890.000 Aktien von BioNTech verkauft, was 86 Prozent ihres früheren Besitzes entspricht. Ausgehend von der zeitlichen Planung und der Entwicklung des BioNTech-Aktienkurses schätzt Schachtel, dass die Stiftung mit dem Verkauf 260 Millionen Dollar oder eine satte Rendite von 1.500 Prozent auf ihre ursprüngliche Investition erzielt hat.

Es ist dieser Geldsegen, der Gates in der oft faktenarmen Atmosphäre der sozialen Medien als Hauptnutznießer des plötzlichen Erfolgs von BioNTech erscheinen lässt. Aber natürlich sind die Strüngmanns die Hauptnutznießer von BioNTechs Erfolg.

Wie damals in den deutschen Medien ausführlich berichtet wurde, katapultierte der rasante Anstieg des BioNTech-Aktienkurses die Zwillinge kurzzeitig in die Position der reichsten Menschen in Deutschland, mit einem geschätzten Nettovermögen von 52 Milliarden Euro oder 62 Milliarden Dollar, als der Aktienkurs Ende 2021 seinen Höchststand erreichte. Allein der Wert ihrer BioNTech-Beteiligungen wurde mit über 42 Milliarden Euro angegeben. (Siehe z. B. den Bericht in der deutschen Wochenzeitung Stern hier.)

Natürlich ist der Kurs der BioNTech-Aktie seither wieder etwas zurückgegangen und hat sich der Erde angenähert. Aber die Zwillinge scheinen auch nicht abgeneigt gewesen zu sein, etwas kaltes, hartes Geld aus ihrer Investition herauszuholen, als der Aktienkurs noch hoch war.

So hielten die Strüngmann-Zwillinge im Dezember 2020, als die Gates-Stiftung noch alle ihre ursprünglichen Anteile und 0,43 Prozent der BioNTech-Aktien hielt, tatsächlich 114.410.338 Aktien oder fast 47,4 Prozent der BioNTech-Aktien. (Siehe Seite 201 des BioNTech-Geschäftsberichts 2020 hier.) Das bedeutet, dass sich die Zwillinge inzwischen nicht von knapp 900.000 Aktien getrennt haben, wie die Gates-Stiftung, sondern von fast 9 Millionen.

Aus anderen SEC-Einreichungen wissen wir zudem, dass sie den größten Teil der Aktien (über 8 Millionen) genau im Jahr 2021 verkauft haben, dem Jahr, in dem der BioNTech-Aktienkurs seinen Höchststand erreichte. Je nach dem genauen Zeitpunkt haben sie vermutlich etwa das Zehnfache von Gates verdient, d. h. über 2 Milliarden Dollar im Gegensatz zu den 260 Millionen Dollar der Gates-Stiftung – und das nicht zugunsten einer gemeinnützigen Organisation, sondern ausschließlich für sich selbst.

Außerdem war die Gates-Stiftung nicht der einzige Partner von BioNTech, der es sich offenbar anders überlegt hat, als sich längerfristig zu stark mit BioNTech zu verbinden. Das tat auch kein anderer als das chinesische Pharmaunternehmen Fosun Pharma.

Dies ist auch für unser Thema relevant, da Fosun – oder angeblich sogar, über Fosun, die Kommunistische Partei Chinas! – in den sozialen Medien und von bestimmten Kommentatoren ebenfalls häufig als der „wahre“ Eigentümer von BioNTech bezeichnet wird.

Das ist nicht der Fall und war auch nie der Fall. Vielmehr erwarb sie, wie auch die Gates-Stiftung, im Rahmen ihrer Vereinbarung mit BioNTech aus dem Jahr 2020 über die Vermarktung von dessen Covid-19-Impfstoff auf dem chinesischen Markt eine geringfügige Kapitalbeteiligung an dem deutschen Unternehmen.

Diese Vereinbarung ist jedoch weitgehend Makulatur geblieben, da die chinesischen Behörden den Impfstoff noch nicht einmal für den Einsatz auf dem Festland zugelassen haben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das chinesische Unternehmen Ende letzten Jahres mehr als zwei Drittel der 1.576.000 BioNTech-Aktien, die es ursprünglich hielt, verkauft hat. Nach den Berechnungen der chinesischen Marktspezialisten von Bamboo Works verblieb Fosun damit nur noch ein Anteil von 0,2 Prozent an BioNTech. So viel zur chinesischen „Kontrolle“ über das Unternehmen…

Was hat es dann mit dem berühmten Aktiengeschäft vom September 2019 auf sich, bei dem die Gates-Stiftung ihre Anteile an BioNTech vor dem Börsengang erwarb? Woher wusste Gates, dass er in ein Unternehmen investieren sollte, das noch nie auch nur annähernd ein Produkt auf den Markt gebracht hatte, das immer nur Verluste gemacht hatte – und das sich auf die Entwicklung von Krebsbehandlungen konzentrierte, nicht auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, noch dazu! Kaum jemand hatte je von BioNTech gehört.

Nun, das Bild unten gibt einen Hinweis.

Es stammt aus der abschließenden Plenarsitzung des Weltgesundheitsgipfels im Oktober 2018: eine von der deutschen Regierung geförderte Veranstaltung, die jedes Jahr in Berlin stattfindet. (Sehen Sie sich hier das „Highlight“-Video des Weltgesundheitsgipfels an.) Die gastgebende Einrichtung ist Deutschlands führendes Universitätsklinikum, die Charité, deren Lehrstuhlinhaber für Virologie kein Geringerer als Christian Drosten ist. Drosten war es auch, der das berühmte PCR-Protokoll entwickelte, das von der WHO als „Goldstandard“ für den Nachweis von Covid-19-Infektionen übernommen wurde.

Neben der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der Mitte der Bühne steht, sehen Sie natürlich Bill Gates (dessen Grand Challenges-Netzwerk die Sitzung mitorganisiert hat) direkt rechts von ihr und WHO-Generaldirektor Tedros etwas weiter links von ihr.

Aber es ist der Mann ohne Krawatte direkt links von Tedros, der hier von besonderem Interesse für uns ist. Denn das ist kein Geringerer als BioNTech-CEO Ugur Sahin.

Es war der Weltgesundheitsgipfel 2018 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Merkel, der Gates und Sahin zusammenbrachte. Es ist unwahrscheinlich, dass Gates bis dahin jemals von Sahin oder seinem Unternehmen gehört hatte.

Die deutsche Regierung hingegen kannte Sahin und BioNTech hervorragend. Wie bereits in meinem Artikel vom November 2021 erwähnt, war die deutsche Regierung der staatliche Sponsor des Unternehmens, indem sie dessen Gründung förderte und es in den vielen Jahren, in denen BioNTech nichts produzierte, mit Subventionen über Wasser hielt.