Warum der neue Krieg gegen den Fleischkonsum zu Nahrungsmittelknappheit führen könnte…

„Zwang ist kein Tabu mehr.“

Hat es in der Geschichte jemals eine Zeit gegeben, in der diejenigen, die Zwang ausübten, auf der richtigen Seite der Geschichte standen?

„Das Finanz- und das Landwirtschaftsministerium haben Pläne vorangetrieben, Hunderte von Landwirten aufzukaufen und notfalls zu enteignen, um die Stickstoffemissionen in den Niederlanden schnell zu reduzieren. Dies geht aus Dokumenten hervor, die der NRC eingesehen hat. Die Kosten für dieses Vorhaben könnten sich auf 17 Milliarden Euro belaufen. Die Pläne deuten auf einen rigoros anderen Ansatz hin, bei dem Zwang kein Tabu mehr ist.“

Ich wäre wirklich schockiert, wenn wir nicht auf magische Weise einen „Ausbruch des Rinderwahnsinns“ oder etwas Ähnliches erleben, nach dem wir Männer mit strengen Gesichtern und Frauen mit finsterem Blick sehen werden, die uns erzählen, wie gefährlich der Verzehr von Fleisch ist – weil – nun ja, die Krankheit natürlich.

Es werden die üblichen „Experten“ aufmarschieren (natürlich auf einer der Gehaltsliste), die überschwängliche Propaganda über die Vorteile von synthetisch im Labor gezüchtetem Fleisch und die Schrecken des Verzehrs von Lebensmitteln von Gottes grüner Erde veröffentlichen. Dass es sich bei dem synthetischen Laborfleisch einfach um verarbeitete Lebensmittel handelt, die wohl die Hauptursache für Krebs sind, wird von den Fachleuten der Branche nur lächerlich gemacht und als „Fehlinformation“ zensiert.

Sehen Sie, man kann die Natur nicht patentieren, und wenn man sie nicht patentieren kann, kann man nicht tun, was Monsanto mit der Getreideindustrie gemacht hat, nämlich eine nicht enden wollende Einnahmequelle zu schaffen und sich vollständig auf ihr Saatgut und alle Arten von Chemikalien zu verlassen, die erforderlich sind, um dieses Saatgut vor dem Versagen zu bewahren. Das ist ein unglaublich profitables Geschäft.

Der Wunsch, das Gleiche mit dem Fleischmarkt zu tun, ist wahnsinnig stark. In der Zwischenzeit steuern wir auf eine ernsthafte Lebensmittelknappheit zu. Ich mache keine Witze. Das ist passiert, als die Bolschewiken unter Stalin versuchten, die Nahrungsmittelproduktion in die Hände des Staates zu legen. Es ist bekannt als der „Holodomor-Völkermord“, auch bekannt als die Terror-Hungersnot.

Wie die bevorstehende Katastrophe, auf die wir zusteuern, wurde auch diese von Menschen gemacht. Es lohnt sich, auf die Komponenten oder Werkzeuge hinzuweisen, die bei diesem Völkermord eingesetzt wurden.

Vielleicht erkennen Sie sie wieder:

Konfiszierung des Vermögens der Bürger (Sie werden nichts besitzen und glücklich sein)

Übergabe des Vermögens an Bürokraten

Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung (lesen als: Abriegelungen)

Es war eine Katastrophe in Friedenszeiten.

Heute ist es ähnlich. Die Welt befindet sich nicht im Krieg. Zumindest noch nicht, aber die Spannungen nehmen natürlich zu, und wir sind jetzt auf eine groß angelegte Nahrungsmittelknappheit vorbereitet.

Niemand weiß mit Sicherheit, wie viele Menschen beim Holodomor-Völkermord starben. Die Schätzungen reichen von 4 bis 12 Millionen.

Verstehen Sie mich nicht falsch… so weit sind wir noch nicht, aber die Fakten sind schwer zu ignorieren, und die Abschaffung des Privateigentums speziell in der Lebensmittelproduktion ist in der Tat ähnlich.

Wir bewegen uns auf eine kontrollierte Wirtschaft zu, in der das Privateigentum abgelehnt und durch Staatseigentum ersetzt wird.

Wir haben mehr als genug Beweise, um zu wissen, dass dies mit mageren Menschen, Fliegen und einer Ernährung mit Kohl endet. Und ich hasse Kohl… und das sollten Sie auch. Schreckliches Zeug!