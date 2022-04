Warum die Lebensmittelpreise voraussichtlich noch weiter in die Höhe schnellen werden

Mercola.com

Lebensmittelknappheit und explodierende Lebensmittelpreise scheinen jetzt unvermeidlich. Der weltweite Lebensmittelpreisindex erreichte im März 2022 mit einem Anstieg von 12,6 % in einem einzigen Monat seinen höchsten Stand. Im Durchschnitt lagen die Lebensmittelpreise um ein Drittel höher als im März 2021. In den USA stiegen die Lebensmittelpreise im Jahr 2021 um 9 % und werden in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um weitere 4,5 bis 5 % steigen.

Die Inflation stieg bereits lange bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, dank des unkontrollierten Druckens von Fiat-Währungen als Reaktion auf die COVID-Pandemie. Die COVID-Reaktionen der Regierungen haben auch die globalen Versorgungsketten durcheinander gebracht und Unterbrechungen verursacht, die bis heute andauern

Die Ukraine hat die Ausfuhr von Weizen, Hafer, Hirse, Buchweizen und Rindern eingestellt, und Russland hat die Ausfuhr von Düngemitteln verboten.

Russland und Weißrussland liefern zusammen fast 40 % der weltweiten Ausfuhren von Kali, einem wichtigen Bestandteil von Düngemitteln. Russland exportiert außerdem 48 % des weltweiten Ammoniumnitrats und zusammen mit der Ukraine 28 % der Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger. Experten sagen nun voraus, dass sich die Düngemittelpreise infolge des russischen Exportverbots verdoppeln könnten.

Die langfristige Antwort liegt in der regenerativen biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die ohne den Einsatz von chemischen Mitteln auskommt.

In diesem Video erörtern die „Breaking Points“-Moderatoren Krystal Ball und Saagar Enjeti eine der größten Bedrohungen, denen die Menschen auf der Welt derzeit ausgesetzt sind, nämlich die Nahrungsmittelknappheit und die in die Höhe schießenden Lebensmittelpreise.

Einem aktuellen NPR-Bericht zufolge erreichte der weltweite Lebensmittelpreisindex im März 2022 seinen höchsten Stand und stieg in einem einzigen Monat um 12,6 %. Im Durchschnitt waren die Lebensmittelpreise um ein Drittel höher als im März 2021. In den USA stiegen die Lebensmittelpreise im Jahr 2021 um 9 % und werden in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um weitere 4,5 bis 5 % steigen.

Der Ukraine-Konflikt wird zwar als Hauptursache angeführt, ist aber nicht der einzige Grund. Die Preisinflation war schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in vollem Gange, dank des unkontrollierten Drucks von Fiat-Währungen als Reaktion auf die COVID-Pandemie. Die COVID-Reaktion der Regierungen hat auch die globalen Versorgungsketten durcheinander gebracht und zu Unterbrechungen geführt, die bis heute andauern.

Auch das Klima zeigte sich unkooperativ und verursachte Missernten in der ganzen Welt. China hat beispielsweise gemeldet, dass es in diesem Jahr die niedrigsten Ernteerträge in der Geschichte erwartet, was auf die schweren Überschwemmungen der landwirtschaftlichen Flächen im Herbst 2021 zurückzuführen ist.

Sich verschärfende Krisen bedrohen die globale Nahrungsmittelproduktivität

Der Russland-Ukraine-Konflikt verschlimmert jedoch ein bereits bestehendes Problem. Die Ukraine gilt als „Brotkorb“ Europas und ist für die Produktion und den Export von 12 % aller auf dem internationalen Markt gehandelten Nahrungsmittelkalorien verantwortlich. Russland ist ebenfalls ein wichtiger Exporteur von Nahrungsmitteln, und zusammen mit der Ukraine entfallen auf die beiden Länder fast 30 % der weltweiten Weizenexporte, fast 20 % der weltweiten Maisproduktion und mehr als 80 % des Sonnenblumenöls.

Nach den Prognosen des US-Landwirtschaftsministeriums werden die Weizenexporte aus Russland und der Ukraine bis 2022 um mehr als 7 Millionen Tonnen zurückgehen. Gleichzeitig hat die ukrainische Regierung beschlossen, alle Exporte von Weizen, Hafer, Hirse, Buchweizen und Rindern zu verbieten, um die Lebensmittelsicherheit für die eigene Bevölkerung zu gewährleisten, während Russland die Ausfuhr von Düngemitteln verboten hat.

Wie Wired berichtet, setzt sich die aktuelle Lebensmittelkrise in der Ukraine aus mehreren Komponenten zusammen, und die Auswirkungen werden dank unserer Abhängigkeit vom globalen Handel weltweit zu spüren sein:

Waren, die bereits geerntet wurden – zum Beispiel der Mais des letzten Herbstes – können nicht aus dem Land transportiert werden; Häfen und Schifffahrtswege sind geschlossen, und internationale Handelsunternehmen haben aus Sicherheitsgründen ihre Tätigkeit eingestellt. (Und während die Ernte in den Silos liegt, sind durch die Zerstörung des Stromnetzes des Landes die Temperaturkontrollen und die Belüftung ausgefallen, die sie vor dem Verderben bewahren).

Der diesjährige Weizen, der im Juli reif sein wird, kann nicht geerntet werden, wenn es keinen Treibstoff für die Mähdrescher und keine Arbeitskräfte gibt, um sie zu betreiben. Die Landwirte ringen darum, ob sie in der nächsten Saison pflanzen sollen – wenn sie überhaupt Saatgut und Dünger bekommen können, deren Versorgung ungewiss ist … Analysten befürchten, dass die Länder, die am meisten Weizen aus der Ukraine beziehen – vor allem in Afrika und im Nahen Osten – bei steigenden Preisen am schwersten zu zahlen haben werden.

Scott Irwin, Agrarökonom und Professor am College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences an der University of Illinois, sagte dem Magazin Wired:

Diese Krise geht über die normale Fähigkeit hinaus, die Versorgung umzuschichten. Wir haben dieses System gesprengt, und der Preis dafür wird extremer wirtschaftlicher Schmerz sein.

Ernsthafte Düngemittelknappheit droht

Russland und Weißrussland liefern zusammen fast 40 % der weltweiten Ausfuhren von Pottasche, einem wichtigen Düngemittelbestandteil. Russland exportiert außerdem 48 % des weltweiten Ammoniumnitrats und zusammen mit der Ukraine 28 % der Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger.

Experten sagen nun voraus, dass sich die Düngemittelpreise infolge des russischen Exportverbots verdoppeln könnten. Für einige Landwirte wird das der Todesstoß sein, der sie in den Ruin treiben wird. Die übrigen werden gezwungen sein, mehr für ihre Produkte zu verlangen, was zu einem sprunghaften Anstieg der Lebensmittelpreise führen wird.

Biodynamische Lösungen

Gibt es Lösungen für dieses drängende Dilemma? Ich würde sagen, dass es sie gibt, aber sie erfordern eine schnelle Reaktion und Anpassung der Landwirte überall. Wie in „Kiss the Ground“, einem Dokumentarfilm über die biodynamische Landwirtschaft, erklärt wird, existiert in der Natur eine wunderbare Harmonie, und wir können davon profitieren, wenn wir dieses natürliche System mit biodynamischen Praktiken anzapfen, anstatt gegen es zu arbeiten.

Wie in dem Film, von dem oben ein Ausschnitt zu sehen ist, erwähnt wird, ist die biodynamische Landwirtschaft einfach eine Landwirtschaft im Dienste des Lebens“. Die Umstellung erfordert zwar einen Vertrauensvorschuss, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Die biologische Vielfalt verbessert sich in den Betrieben, die die Umstellung vornehmen, rasch, und die Qualität der Lebensmittel (und die Lebensqualität der Landwirte) wird erheblich gesteigert.

Die biodynamische Landwirtschaft baut auf den Grundlagen des ökologischen Landbaus auf. Das bedeutet, dass keine Pestizide und synthetischen Düngemittel verwendet werden. Aber die biodynamische Landwirtschaft geht noch einen Schritt weiter. Das Ziel ist es, das Land besser zu machen als es vorher war. Sie stoppt nicht nur die Zerstörung des Bodens, sondern regeneriert ihn sogar.

Der Hof als Ganzes wird im Grunde als ein Organismus betrachtet, bei dem jeder Teil des Hofes den anderen unterstützt. Das Vieh hat seine Aufgabe, ebenso wie Mikroorganismen und nützliche Insekten. Anstatt gegen Sie zu arbeiten, arbeiten sie jetzt für Sie, um die Fruchtbarkeit des Bodens und die Qualität der darauf angebauten Lebensmittel zu verbessern.

Bei der biodynamischen Landwirtschaft geht es wirklich darum, ein Teil der Natur zu sein und mit ihr zu arbeiten, anstatt zu versuchen, die Natur mit unnatürlichen und letztlich zerstörerischen Mitteln zu erobern.

Die biodynamische Landwirtschaft kann mit der Zeit auch zur Stabilisierung des Klimas beitragen. Die biodynamischen Landwirte verschmutzen nicht nur weder die Luft noch das Wasser oder den Boden, sondern die Pflanzen ziehen auch Kohlenstoff aus der Luft und lagern ihn wieder im Boden ab, wo er am besten wirkt, und sie müssen viel weniger bewässert werden. Regenerative Verfahren verhindern auch den Verlust von Mutterboden und erhöhen die Niederschlagsmenge.

Regenerativ wirtschaftende Viehzüchter in Nordmexiko in der Chihuahuan-Wüste, die eine Million Hektar mit Rotationsweiden bewirtschaftet haben, berichten beispielsweise, dass sie 15 bis 20 % mehr Niederschlag erhalten als ihre Nachbarn, die ihr Land nicht regeneriert haben.

Unterstützen Sie den biodynamischen Landbau

Viele der Lebensmittel, die wir unter der Marke Mercola verkaufen, werden von Demeter-zertifizierten biodynamischen Landwirten in acht Ländern hergestellt. Demeter ist die älteste ökologische Zertifizierung der Welt. Kürzlich haben wir die allerersten Standards für Demeter-zertifizierte biodynamische Nahrungsergänzungsmittel eingeführt.

Wir finanzieren auch das Billion Agave Project, das von Regeneration International auf einer regenerativen Farm in Mexiko initiiert wurde, die von der Organic Consumers Association betrieben wird. Es ist eine fantastische Lösung, die gleich mehrere Probleme auf einmal löst.

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine bahnbrechende Strategie zur Regeneration des Ökosystems und zur Wiederaufforstung, bei der eine Kombination aus Agaven und Mesquite (ein stickstoffbindender Begleitbaum) eingesetzt wird, um degradierte Halbtrockengebiete, die für andere Kulturen nicht geeignet sind, zu retten und zu regenerieren.

Vierzig Prozent der Welt sind trocken oder halbtrocken und laufen Gefahr, zu Wüsten zu werden, in denen nichts mehr wächst. Mit einheimischen Pflanzen und Permakulturtechniken wie dieser können wir diesen Prozess jedoch umkehren.

Wenn man einen Ast von einem gesunden Mesquite-Baum nimmt, einige natürliche Hormone hinzufügt und den Zweig mit einem mit Kompost gefüllten Beutel umwickelt, hat man nach drei bis vier Monaten einen kleinen Baum, der gepflanzt werden kann, da neue Wurzeln in den mit Kompost gefüllten Beutel wachsen. Dann können Sie ihn entweder in einen Container oder direkt in die Erde pflanzen.

Dieser Vorgang wird als „Luftschichtung“ bezeichnet. Ein auf diese Weise gezüchteter einjähriger Mesquite-Baum wird so groß wie ein aus Samen gezogener siebenjähriger Mesquite-Baum, was die Wiederaufforstung erheblich beschleunigt. Die Wurzeln des Mesquite-Baums können sich auf der Suche nach Wasser hunderte von Metern in die Tiefe graben und versorgen wiederum andere Pflanzen mit Nährstoffen, da sie flüssigen Kohlenstoff aus dem Baum gegen Nährstoffe aus dem Boden austauschen.

Auf diese Weise unterstützt der Mesquite das Wachstum der Agave, ohne dass chemische Düngemittel benötigt werden, und die Agave kann dann zur Produktion einer fermentierten, nährstoffreichen Biomasse verwendet werden, die das Weidevieh ernährt, das sonst nicht genug zu essen hätte.

Eine Möglichkeit zur Unterstützung von Weidevieh auf halbwegs trockenen Böden

Die Agave ist vor allem für die Herstellung von Tequila bekannt, aber ein Bauer in Mexiko entdeckte, dass er aus den massiven Blättern, die normalerweise als Abfall entsorgt werden, ein nährstoffreiches Viehfutter herstellen kann. Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner und sogar Schäferhunde genießen es.

Zur Herstellung des Futters werden die Blätter, von denen jedes einzelne 40 bis 80 Pfund wiegen kann, fein zerkleinert und dann in einem geschlossenen Behälter fermentiert. Zu dieser fermentierten Maische können Sie dann Mesquite-Schoten in einem Verhältnis von 80 bis 90 % Agavenblättern und 10 bis 20 % Mesquite-Schoten hinzufügen. Diese Mischung ist nährstoffmäßig der Luzerne überlegen, kostet aber nur ein Drittel oder ein Viertel des Preises.

Ein großer Teil der Kostenersparnis ergibt sich aus dem geringeren Wasserverbrauch. Luzerne braucht etwa 26 Mal mehr Wasser als Agave und Mesquite. Die meisten Tiere auf dem Hof fressen die natürliche Vegetation und erhalten den Agavenbrei als Ergänzung.

Durch die Zugabe von Kichererbsen – einer weiteren wasserarmen Pflanze – könnte man jedoch ein Futter herstellen, von dem die Tiere ausschließlich leben könnten. In Anbetracht der Tatsache, dass in einigen Gegenden aufgrund der Futtermittelknappheit die Keulung der Viehbestände in Erwägung gezogen wird, könnte dies in einigen Fällen eine neue Lösung sein.

Neue Marktchancen

Eine Änderung der Agrarsubventionen zugunsten der regenerativen Landwirtschaft wäre ein wichtiger Schritt zur Änderung des Status quo, aber private Investitionen sind ein weiterer Weg zum Erfolg, der jetzt in den Vordergrund rückt.

An der Börse wird eine neue Art von Vermögenswerten entwickelt, die Natural Asset Stocks oder Natural Asset Corporations. Die Regierung von Costa Rica zum Beispiel bringt alle staatlichen Wälder und landwirtschaftlichen Flächen in eine Natural Asset Corporation ein.

Diese Art von Aktien unterscheidet sich von allen anderen, die wir bisher gesehen haben. Diese Aktien ermöglichen es Fondsmanagern, Privatanlegern und Unternehmen, in Naturwerte zu investieren. Der Teil, den man am Ende besitzt, sind die Ökosystemleistungen dieses Landes.

So könnte man zum Beispiel die Umweltleistungen des Billion Agave Project besitzen, zu denen Kohlenstoffbindung und Wassereinsparungen gehören. Im Laufe der Zeit, wenn das gesamte System reift und sich die Böden regenerieren, steigt der Wert Ihres Vermögens.

Dieses neue Anlagesystem wird es der Wall Street ermöglichen, Finanzmittel in Ökosystemanlagen umzuleiten, die dem Planeten auf vielfältige Weise zugute kommen, und dennoch eine Rendite für ihr Geld zu erzielen.

Die Organic Consumers Association hat auch ein Verifizierungssystem entwickelt, das mit diesem neuen Vermögenssystem einhergeht. Mithilfe moderner Technologie wird es in der Lage sein, Dinge wie die Anzahl und Größe der Pflanzen und die Gesundheit des Bodens genau zu messen.

Hätte man das früher beachtet, wären wir jetzt nicht in einer so prekären Lage. Aber hinterher ist man immer schlauer, und ich glaube, dass viele Landwirte jetzt gezwungen sein werden, die schwierige Entscheidung zu treffen, auf die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umzustellen, wenn sie auf Dauer überleben wollen.

Außerdem verwenden sie ein Blockchain-Buchhaltungssystem, um die Berechnungen zu überprüfen und Betrug sehr schwierig zu machen. Jeder, der in einen natürlichen Vermögenswert investiert, wird also in der Lage sein, mehrere Jahre später zu sehr geringen Kosten zu überprüfen, ob sich der Vermögenswert verbessert oder verschlechtert hat.

Regenerative Landwirtschaft könnte die Welt retten

Viele Menschen setzen sich seit Jahrzehnten für eine regenerative Landwirtschaft ein und warnen davor, dass die derzeitige chemieabhängige Monokultur auf Dauer nicht tragbar ist und geopolitischen Störungen ausgesetzt ist. Die Realität dieser Warnungen erleben wir gerade jetzt.

Hätte man sie früher beherzigt, befänden wir uns jetzt nicht in einer so prekären Lage. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, und ich glaube, dass viele Landwirte jetzt gezwungen sein werden, die schwierige Entscheidung zu treffen, sich auf die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umzustellen, wenn sie langfristig überleben wollen.

Diese Umstellung wird der Weltbevölkerung nicht sofort helfen, denn es dauert einige Jahre, bis aus ausgelaugten Böden wieder Böden werden, die die Nahrungsmittelproduktion ohne chemischen Einsatz unterstützen. Aber wir müssen anfangen, längerfristig zu denken, wenn wir alle überleben wollen.

Als Nichtlandwirt können Sie diese Bemühungen unterstützen, indem Sie Lebensmittel von regenerativen und biodynamischen Landwirten kaufen. Die 2014 gegründete Regenerative International hat ein globales Netzwerk von regenerativen Landwirten und Viehzüchtern aufgebaut, mit etwa 400 Mitgliedsorganisationen in 60 Ländern.

Eine Karte dieser regenerativen Betriebe finden Sie auf RegenerationInternational.org. Natürlich können Sie auch in Ihrem eigenen Garten regenerative Strategien anwenden, selbst wenn es nur ein kleiner Garten ist. Die Zukunft sieht im Moment düster aus, denn Lebensmittelknappheit und explodierende Preise scheinen unvermeidlich, aber nichts zu tun ist keine Lösung. Wir müssen alle anfangen, vorauszudenken und klügere Entscheidungen zu treffen.

Die Globalisierung der Lebensmittelproduktion hat uns an den Rand einer Katastrophe geführt. Die Antwort ist die Rückkehr zu lokal angebauten Lebensmitteln. Auch unsere Abhängigkeit von chemieabhängigen Monokulturen hat sich gerade als Schwachstelle erwiesen, die durch regenerative Methoden ersetzt werden muss, die keine Chemikalien zum Gedeihen brauchen. Wir haben die Antworten auf dieses Problem. Wir müssen sie nur so schnell wie möglich umsetzen.

