Wie man mit Tyrannei umgeht: Ein praktischer Leitfaden

Das Leben, das die Technokraten uns aufzwingen wollen, ist leblos

Sie drängen auf den Großen Reset und 4IR wie ein Bulldozer, und es ist entscheidend, dass wir das erkennen und geistige Geduld und den totalen Glauben an unseren Sieg am Ende haben

Die historische Perspektive ist wichtig, denn wir sind nicht das erste Volk in der Geschichte, das mit Tyrannei konfrontiert ist; unsere Vorfahren sind eine Quelle des Mutes und der Inspiration

Die absurden, autoritären Zustände, die wir derzeit erleben, können in eine Gelegenheit verwandelt werden, uns daran zu erinnern, wer wir in dieser Welt sind, und uns mit mehr Gleichgesinnten zu verbinden

Die menschliche Seele ist viel stärker als die Algorithmen, am Ende wird die menschliche Seele siegen

In dieser Geschichte geht es darum, sich mit der ekelhaften Tatsache abzufinden, dass wir wirklich vor dem Bulldozer des Great Reset stehen – und darum, auf den schnellsten Sieg der Menschheit über den Algorithmus hinzuarbeiten. Es geht um das große Ganze, um Geschichte, um das Anzapfen unserer Kraft und darum, sich vom Mut unserer Vorfahren inspirieren zu lassen.

Die leblose Existenz, die uns die technokratischen Schwindler aufzwingen wollen

Das Leben, das die Technokraten uns aufzwingen wollen, ist leblos. Die Marketingbroschüre lässt es so aussehen, als würden wir die Annehmlichkeiten genießen, aber in Wirklichkeit ist diese Art von Leben mehr oder weniger ein endloser, einsamer Schrei hinter Glas!

Einen Vorgeschmack auf das Leben in einer digital kontrollierten Realität bietet Thales‘ Digital ID, der „beste Begleiter“ einer sehr einsamen jungen Frau, die in der Werbung vorgestellt wird. Bemerkenswert ist, dass der Werbespot mit einer Erinnerung an eine Pflichtimpfung beginnt, wie passend!

Hier ist eine Eiscreme-Werbung aus dem Jahr 2017, die anscheinend auf Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ anspielt. Diese Werbung ist so dystopisch, dass Worte ihr nicht gerecht werden.

Und hier ist ein beängstigender Beitrag von BBC aus dem Jahr 2019 über ein Kind, das seinen Körper loswerden will, damit es in einer transhumanistischen Welt „Daten“ sein und „ewig leben“ kann (was für ein grausamer Betrug).

Unterschwellig geht es um die Seele

Ich glaube, dass der absurde, autoritäre Zustand, mit dem wir konfrontiert sind, ein Weg ist, mit ungelösten spirituellen Problemen umzugehen, die unsere Spezies angesammelt hat. Es ist eine Gelegenheit, unsere Geister zu vertreiben, unsere Wunden zu heilen und zu unseren Wurzeln zurückzukehren.

Da wir nicht einfach die Augen schließen und so tun können, als sei der Versuch des missbräuchlichen Great Reset nicht in vollem Umfang vorhanden, können wir diese missbräuchliche Situation auch in eine Möglichkeit verwandeln, uns an unsere Stärke, Liebe und Klarheit zu erinnern – und sie ganz anzuzapfen. Und dann arbeiten wir daran, bis wir gewinnen!

Ich glaube, dass der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen den Transhumanismus darin besteht, dass wir in unserem eigenen Leben alles aus Liebe tun, unser absolut Bestes geben und den Rest dem Universum überlassen. Das neurotische Prinzip, von dem die Technokraten angetrieben werden, ist wie ein ansteckendes Gespenst, es kann von Mensch zu Mensch überspringen – es in unserem eigenen Leben nicht zuzulassen, ist also ein äußerst wirksames Mittel gegen die Technokratie.

Der Geist eines Technokraten wird von dem Bedürfnis nach mechanischer Kontrolle angetrieben, er entspringt einem gebrochenen Geist und einer Angst vor allem Natürlichen – und da die Krankheit an ihrer Wurzel spirituell ist, glaube ich, dass die Antworten auch spirituell sind, mit praktischen Antworten und Handlungen, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sind, und es gibt keine Formel dafür.

Es gibt kein Patentrezept, aber diese schreckliche Situation ist eine große Chance für uns, endlich lebendig zu werden – vollständig und voll lebendig. Unapologetisch lebendig. Tanzen und singen Sie und geben Sie nicht der Angst nach, egal was passiert – und tun Sie es mit Liebe.

Nichts neues unter der Sonne

Das, womit wir es heute zu tun haben, ist neu und schockierend für uns, weil es für viele von uns vielleicht das erste Mal in unserem Leben ist, dass wir es mit Missbrauch in solch einem massiven Ausmaß zu tun haben – aber es ist nicht neu im absoluten Sinne, und viele Menschen hatten in der Vergangenheit mit ähnlichem und schlimmerem Druck und Gefahren zu tun.

Hier ist zum Beispiel die Geschichte, die ich – basierend auf meinen eigenen Beobachtungen – über die Parallelen zwischen der „COVID-Gesundheitsreaktion“ und den Realitäten in der Sowjetunion geschrieben habe, mit dem Titel „Über den Sowjetmenschen und den Murmeltiertag“.

Im Laufe der Geschichte unserer Spezies hat es immer wieder Missbräuche, Tyrannen und Gräueltaten gegeben. Es gab viele ungerechte Kriege, Plünderungen, Sklaverei und Leibeigenschaft, Religionsreformen, Zensur und Zwangssterilisationen.

Und selbst die Missbräuche der Regierung im Rahmen der COVID-Impfkampagne sind nicht neu, denn sie wiederholen auf unheimliche Weise, was während der Impfkampagne gegen die Pocken geschah – was irgendwie verblüffend ist. Mit den Worten des Autors, der sich als „Midwestern Doctor“ bezeichnet:

Der ursprüngliche Pockenimpfstoff war eine ungewöhnlich schädliche Impfung, die nie getestet wurde, bevor sie eingeführt wurde. Sie hat die Pockenausbrüche eher verstärkt als verringert. Als die Gefahr und die Unwirksamkeit des Impfstoffs bekannt wurden, wuchs der öffentliche Protest gegen die Impfung. Doch als die Pocken zunahmen, führten die Regierungen in aller Welt stattdessen immer drakonischere Zwangsimpfungen ein. Zu einem der größten Proteste des Jahrhunderts kam es schließlich 1885 in der englischen Stadt Leicester. Die Regierung von Leicester wurde abgelöst, die Impfpflicht abgeschafft und die von der Ärzteschaft abgelehnten Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit eingeführt. Diese Maßnahmen waren äußerst erfolgreich und beendeten, nachdem sie weltweit eingeführt worden waren, die Pockenepidemie, von der die meisten fälschlicherweise glauben, dass sie durch die Impfung ausgelöst wurde.

Übrigens, die Geschichte der Pockenimpfung ist wirklich faszinierend, ich empfehle Ihnen dringend, die ganze Geschichte zu lesen!

Lügen, entlarvt. Wahnvorstellungen, zerschmettert

Die vergangenen zwei Jahre haben Lügen und Ungleichgewichte ans Licht gebracht, die viele, viele Jahre – ja sogar Jahrhunderte – zurückreichen. Die Angst vor der Natur und der Ehrgeiz, sie aus der Position der mechanischen Kontrolle heraus zu „erobern“, reichen weit zurück – und es ist der Ehrgeiz, der die Menschen, die sich in Davos (WEF) treffen heute anzusteuern scheint.

Die vergangenen zwei Jahre haben auch – auf sehr grobe Weise – die Fragwürdigkeit vieler unserer politischen Grundannahmen offengelegt! Bis zum Jahr 2020 hatten wir als moderne Amerikaner bestimmte Vorstellungen von unseren Rechten und Freiheiten.

Viele von uns haben wahrscheinlich nie damit gerechnet, zu Lebzeiten mit dem heutigen Ausmaß an Absurdität, Betrug, Gesetzlosigkeit und Missbrauch in unserem eigenen Land konfrontiert zu werden. Selbst ich, der ich in Moskau geboren und aufgewachsen bin, war davon überzeugt, dass die totalitären Tendenzen der Vergangenheit angehören … und doch sind wir hier …

Und plötzlich haben wir es mit grausamen Tyrannen zu tun, genau wie die Menschen, die vor uns auf dieser Erde gelebt haben. Und genau wie diejenigen, die vor uns auf der Erde waren, müssen wir in unseren Herzen nach Mut und Antworten suchen, im Dunkeln schwimmen und viel beten und dabei eine stärkere Version von uns selbst hervorbringen. Es hat sich herausgestellt, dass die Geschichte nicht in dem Moment zu Ende ist, in dem wir geboren wurden, und wir sind an der Reihe, mutig zu sein!

Was speziell die COVID-Lügen betrifft, so habe ich bereits in einem Artikel mit dem Titel „Leben wir in einer dystopischen Realität?“ ausführlich über sie geschrieben. Wenn es um die jahrhundertealten Lügen geht, finden Sie hier ein großartiges Interview, das ich mit Steven Newcomb über den Großen Reset und die Doktrin der Herrschaft geführt habe.

Vielleicht waren wir in den Augen unserer hoch oben sitzenden Herren nie frei. Vielleicht sind die einzigen Dinge, die sich seit 2020 spürbar verändert haben, die Länge und die Beschaffenheit unserer Leinen – und obwohl das einen großen Unterschied in der Qualität unseres Lebens ausmacht und wichtig ist, war das zugrundeliegende Prinzip der „Beherrschung“ die ganze Zeit über in das System eingebaut. Zumindest jetzt, wo wir die Leine und das Joch klar sehen, können wir anfangen, auf die ursprüngliche Freiheit hinzuarbeiten.

Die Quelle unserer Stärke

Wir wissen jetzt, dass die wahre Freude und die wahre Kraft in der Stärke unseres Geistes und in unserer Verbindung mit den Menschen um uns herum liegen. Wir wissen jetzt, dass viele Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, in einem Wimpernschlag verschwinden können – sogar das Recht, wie ein freier Mensch zu atmen -, aber Liebe und Kraft bleiben, und von diesem Ort der Liebe und Kraft aus müssen wir zurückschlagen. Wir wissen jetzt, dass liebevolle, aufrichtige Menschen uns besser schützen als alles andere auf der Welt.

Ich glaube, dass die Welt unter all dem, unter all der verrückten Technologie, so ist, wie sie immer war. Und wir müssen das tun, was die Menschen seit Millionen von Jahren tun, nämlich herausfinden, wer wir sind, und unseren Weg in Würde gehen, indem wir die Herausforderungen lösen, die auf uns zukommen.

Der Wert von Geduld und Glaube

Ich möchte eine unrühmliche Behauptung aufstellen und vorschlagen, dass unsere besten Freunde in dieser Situation Geduld und ein demütiges Vertrauen in das Universum sind. Ich denke, dass dies unsere besten Freunde sind, sowohl geistig als auch praktisch. Ja, wir müssen auch ehrliche Nachforschungen anstellen, und ja, wir müssen uns auch auf jede erdenkliche Weise gegen Missbrauch wehren – aber ich denke, dass alles, was wir tun, von Geduld und dem Vertrauen auf das Universum in bescheidener Weise begleitet werden muss.

Das Zeitalter der sozialen Medien und die Werbekampagnen rund um die „instagrammable“ Rebellion haben selbst bei den Besten von uns die Illusion geweckt, dass eine Gegenwehr fast sofortige Ergebnisse bringt.

Die Nähe von Twitter-Feeds gibt uns das Gefühl, dass wir die gleiche „Einfluss“-Macht besitzen wie die reichsten Menschen der Welt, dass es ausreicht, wenn wir „etwas herausfinden“ und unsere Erklärung laut vortragen, und die Welt wird sagen: „Oh. Danke, dass du uns die Fakten erklärt hast. Jetzt wissen wir es, und wir werden unseren Weg ändern!“

Natürlich wird das nie passieren. In Wirklichkeit haben wir es mit einer großen Planierraupe und dicken kollektiven und individuellen Gewohnheiten und Egos zu tun. Auch wenn die sozialen Medien das Gefühl vermitteln, dass alles zugänglich ist, und uns die Illusion vermitteln, dass wir mit den reichsten Menschen der Welt gleichberechtigt sind, wenn wir nur reden, so sind wir doch auf der mechanischen Ebene nicht gleichberechtigt.

Ich glaube, dass wir sehr viel Macht besitzen (und ich glaube wirklich, dass wir am Ende gewinnen werden), aber unsere Macht liegt in einem anderen Bereich und funktioniert nicht mechanisch.

Praktisch gesehen können wir uns den ganzen Tag über Klaus Schwab und Bill Gates lustig machen (und ich tue das auch die ganze Zeit), aber sie und ihre Meister machen immer noch weiter mit Mandaten, digitalen IDs, programmierbarem Geld und so weiter. Sie gehen voran wie ein Bulldozer. Geduld zu haben ist also nicht nur gut, sondern auch notwendig, denn wir beten um den schnellsten Sieg für uns, und wir arbeiten dafür, bis wir ihn errungen haben – wir kennen den Zeitplan nicht.

Stockdale-Paradoxon

Jim Stockdale war ein Vizeadmiral und Flieger der US-Marine, der sieben Jahre als Kriegsgefangener in Vietnam verbrachte. Ich persönlich glaube, dass der Vietnamkrieg, wie die meisten modernen Kriege, ein zwielichtiger Krieg war – was die Geschichte komplex macht. Aber das „Stockdale-Paradoxon“, wie es der Autor Jim Collins beschreibt, ist verblüffend.

Hier ist die Geschichte. Jim Collins traf sich einmal mit Jim Stockdale und fragte ihn, wie er sich im Gefängnis durchgesetzt habe.

Ich habe nie den Glauben an das Ende der Geschichte verloren“, sagte er, als ich ihn danach fragte. „Ich habe nicht nur nie daran gezweifelt, dass ich da rauskommen würde, sondern auch, dass ich am Ende die Oberhand behalten und die Erfahrung zum prägenden Ereignis meines Lebens machen würde, das ich rückblickend nicht mehr missen möchte. Ich sagte viele Minuten lang nichts, und wir setzten den langsamen Spaziergang zum Fakultätsclub fort, wobei Stockdale hinkte und sein steifes Bein, das sich von der wiederholten Folter nie ganz erholt hatte, im Bogen schwang. Schließlich, nach etwa hundert Metern Schweigen, fragte ich: „Wer hat es nicht raus geschafft?“

Oh, das ist einfach, sagte er. „Die Optimisten.“ „Die Optimisten? Das verstehe ich nicht“, sagte ich, nun völlig verwirrt, angesichts dessen, was er hundert Meter zuvor gesagt hatte. Die Optimisten. Oh, das waren diejenigen, die sagten: ‚Wir werden bis Weihnachten raus sein.‘ Und Weihnachten kam, und Weihnachten ging. Dann sagten sie: ‚Bis Ostern sind wir wieder draußen.‘ Und Ostern kam, und Ostern ging. Und dann kam Thanksgiving, und dann war wieder Weihnachten. Und sie starben an gebrochenem Herzen.

Wieder eine lange Pause, und er ging weiter. Dann wandte er sich an mich und sagte: Das ist eine sehr wichtige Lektion. Du darfst niemals den Glauben daran, dass du am Ende siegen wirst – den du dir nie leisten kannst zu verlieren – mit der Disziplin verwechseln, dich den brutalsten Tatsachen deiner gegenwärtigen Realität zu stellen, was auch immer sie sein mögen. Bis heute habe ich das Bild vor Augen, wie Stockdale die Optimisten ermahnt: „Wir kommen nicht vor Weihnachten raus; findet euch damit ab!“

Die Bewältigung des heutigen Drucks hat eine positive Seite: Sie hilft uns, uns daran zu erinnern, wer wir sind

Um zu überleben und sich gegen den Missbrauch zu wehren, muss jeder von uns sein Leben selbst in die Hand nehmen. Einige von uns haben große Veränderungen vorgenommen und sind in ein anderes Land oder einen anderen Staat gezogen, andere passen sich dort an, wo sie sind. Einige wehren sich sehr öffentlich, andere konzentrieren sich auf ihr Privatleben. Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man mit dem Ansturm der „neuen Normalität“ umgeht, aber es ist sehr wichtig, auf sein Herz zu hören und zu tun, was es einem sagt.

In praktischer Hinsicht ist es wahrscheinlich eine sehr gute Zeit, um zu lernen, wie man sich selbst versorgen kann (ich überlege zum Beispiel, in einer städtischen Umgebung mit dem Anbau von Lebensmitteln zu beginnen). Es ist ein perfekter Zeitpunkt, um viel mit Bargeld zu arbeiten. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, um in die Gesundheit zu investieren und vielleicht sogar einen vernünftigen Vorrat an Lebensmitteln anzulegen (aber ohne Panik, Panik hilft nie).

Aber ich denke, das Wichtigste ist vielleicht, solide Beziehungen zu Gleichgesinnten aufzubauen – und für die meisten von uns hat sich das im Laufe der letzten zwei Jahre ganz natürlich ergeben, da die Bedingungen die allgemeinen Neigungen der Menschen transparenter gemacht haben als zuvor und die Verwandtschaft sichtbarer wurde. Liebende Menschen bieten die Art von Sicherheit, die wir alle (immer, aber besonders jetzt) brauchen.

Und die Hoffnung ist, dass wir in dem Prozess, auf diese „interessanten Zeiten“ zu reagieren, der Frage näher kommen, wer wir in dieser Welt sind und warum wir hier sind. Und eines Tages – wir wissen nicht wann, aber eines Tages wird diese Dunkelheit enden, und wir werden wieder wie Kinder lachen. Und wir werden heilen, aber wir werden stärker und weiser sein. Ich glaube, das ist der Punkt.