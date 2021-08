Warum die Lügenmaschine Afghanistan zu Staub zerfällt

Von Gordon Duff: Er ist ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenfragen befasst und Regierungen berät, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind. Er ist leitender Redakteur und Vorstandsvorsitzender von Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit 2010 hat das Pentagon verdeckt Bodenschätze in Afghanistan im Wert von mehr als drei Billionen US-Dollar kartiert. Diese Ressourcen waren bis vor wenigen Stunden noch weitgehend unzugänglich.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die (in Russland verbotenen) Taliban hatten in den letzten zehn Jahren einen Brief nach dem anderen an amerikanische Diplomaten und Kongressabgeordnete geschrieben und angeboten, den Krieg zu beenden, aber diese wichtigen Ressourcen an amerikanische Unternehmen zu übergeben.

Dies war der Deal, der den USA angeboten wurde, fast „zu schön, um wahr zu sein“, und der jetzt, nachdem der Bürgerkrieg vorbei ist, angeblich „auf dem Tisch“ liegt.

Dieser Deal zerfällt jedoch von Minute zu Minute und wird durch eine massive Propagandamaßnahme zunichte gemacht, die den gefälschten Geschichten über Entführungen und Morde in Kuwait nach dem „Missverständnis mit dem Irak“ nicht unähnlich ist.

Den US-Medien zufolge schicken die Taliban jetzt Terrorbomber in die Welt, verbrennen Frauen bei lebendigem Leib und füllen geheime unterirdische Gefängnisse mit Tausenden von Menschen.

Für all das gibt es keine Beweise, nicht ein Jota. Kabul ist ruhig. Es fallen keine Schüsse. Es werden keine Verhaftungen vorgenommen. Wenn das, was in Afghanistan mit dem Zusammenbruch des Ghani-Regimes geschehen ist, weitergeht, könnten die Taliban ein neues Gesicht zeigen und die Exzesse der Vergangenheit der Vergangenheit angehören. Wir beobachten das.

Wenn wir den Taliban Glauben schenken, könnte der Frieden in Afghanistan in greifbare Nähe rücken. Sie sagen uns, sie hätten eine Amnestie für alle ehemaligen Unterstützer der gestürzten Regierung erlassen.

Die Frauen behalten ihre Rechte, ihre Arbeitsplätze und sogar ihre Hochschulausbildung, und die 6000 US-Truppen, die auf dem Karzai-Flughafen gelandet sind, werden von den Taliban bisher ignoriert.

Die Taliban sagen, die Amerikaner seien legitime Gäste, zumindest dieses Mal, von denen erwartet wird, dass sie abreisen und wen und was mitnehmen? Söldner? Chemiker aus dem Drogenlabor?

Es gibt auch noch eine andere Geschichte, ein Pressekrieg gegen die Taliban hat begonnen, ein Krieg mit ruchlosen Absichten und verheerender Brutalität. Die Lügenmaschine läuft auf Hochtouren und vergiftet die Zukunft Afghanistans, wenn sie kann, und es gibt nur sehr wenig, was die Lügenmaschine nicht tun kann.

Es ist erst wenige Stunden, ja Tage her, dass Präsident Ghani mit kaum mehr als den Kleidern auf dem Rücken und angeblich vier Autos, einem Hubschrauber und über einer Milliarde Dollar in amerikanischem Bargeld aus dem Land floh.

Innerhalb weniger Minuten begann ein neuer Krieg, obwohl in Afghanistan keine Kämpfe mehr stattfinden und es, offen gesagt, kaum Anzeichen dafür gibt, dass dort seit Wochen gekämpft wird.

Sehen Sie, der Sturz der Marionettenregierung des Westens in Afghanistan ist kein bisschen mit dem Fall von Saigon vergleichbar, eine Analogie, in der wir kürzlich ertrunken sind.

Der einzige Krieg, der davor stattfand, und das auch noch jahrelang, war der von bezahlten Söldnern, die gerade genug taten, um ihre amerikanischen Auftraggeber zufrieden zu stellen.

Es kam Geld nach Afghanistan, unendlich viel Geld, fast eine Billion US-Dollar.

Auch Drogen flossen aus Afghanistan heraus, große USAID-Projekte, neue Farmen, Bodenbearbeitung, Dämme und Bewässerungsprojekte, während mit noch weniger Geld als „chemische Reinigung“ getarnte Heroinverarbeitungslabors gebaut wurden.

Von Karatschi aus wurden genügend Chemikalien für die chemische Reinigung nach Afghanistan gebracht, um die Gewänder der saudischen Königsfamilie für tausend Jahre zu reinigen.

Seit Jahren ist Afghanistan ein Tummelplatz für sexuell Abartige unter den Nichtregierungsorganisationen und Söldnern, unter den militärischen Eliten des Westens, und vergessen wir nicht den endlosen Zug von Abgeordneten und minderjährigen „Diplomaten“, die sich als „dancing boy“ in Kabul herumtreiben.

Das ist die Wahrheit, aber nur eine kleine Dosis der Wahrheit. Die wirkliche „Wahrheit“ gibt es auch da draußen, eine Wahrheit, die nicht erzählt wird, eine Geschichte, die nicht erlaubt ist, eine Geschichte von Geld, Macht und Verbrechen.

Seltene Erdelemente

Afghanistan wird Geld brauchen. Die ausrangierten Hubschrauber und Panzer, die die USA dem Ghani-Regime zur Verfügung gestellt haben, sind ohne einen Krieg wertlos. Die von Washington bezahlte 300.000-Mann-Armee, eine der größten und „bestausgebildeten“ der Welt, hatte nicht die Absicht, einen Bürgerkrieg zu führen.

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, um zu kämpfen, und einen Krieg für ein unpopuläres und völlig korruptes, von den USA unterstütztes Regime zu führen, war immer ein aussichtsloses Unterfangen.

Das Geld für den Wiederaufbau Afghanistans wird aus Mineralien stammen, aus Minen, die jetzt geöffnet werden können, aus Mineralien, die jetzt gefunden werden können, aus einer Industrie, die seit Jahrzehnten darauf wartet, in Gang zu kommen.

Aber um diese Industrie aufzubauen, braucht man Investitionskapital und ausländische Partner. Drei große Nationen können dies tun: die Vereinigten Staaten, China und Russland.

Man muss auch bedenken, dass es immer der Plan der Taliban war, die „großen Drei“ gegeneinander auszuspielen, sobald sie die Macht übernommen hatten, und dass die „Machtübernahme“ immer eine Garantie war.

Um dies zu erreichen, um das beste Geschäft zu machen und um die Souveränität Afghanistans zu respektieren, müssen die Nationen die Freiheit haben, zu investieren und zu bauen.

Was sie daran hindern wird, ist dies:

Die Vereinigten Staaten werden, wenn sie genügend schreckliche Propaganda betreiben, und das hat bereits begonnen, gezwungen sein, Afghanistan und jede Nation, die dort zu arbeiten versucht, zu „sanktionieren“.

Die laufenden Projekte mit Indien und China würden eingestellt, Tausende von Arbeitsplätzen würden verschwinden, aber auch die Entwicklung würde eingestellt. Genau das haben die USA mit ihrem Caesar Act mit Syrien gemacht.

Die Rechtfertigung für die Zerschlagung des syrischen Volkes war sorgfältig inszenierte Propaganda, die mit Terrorismus unter falscher Flagge koordiniert wurde.

Das Gleiche wird jetzt in Afghanistan getan, aber die Kraft und die Richtung, die hinter diesen Bemühungen stehen, sind schwieriger zu bestimmen. Es scheint sich nicht um einen Kampf um politische Macht zu handeln, sondern eher um einen „Streit“ zwischen internationalen Bankenkartellen, die sich um die verrottenden Leichen des afghanischen Volkes streiten.

Ein Grund für den Verbleib der USA in Afghanistan waren die natürlichen Ressourcen. Es gibt keine Halbleiterindustrie ohne seltene Erden. Schwankungen auf diesen Märkten, auf diesen hochgradig geheimen Märkten, z. B. Lieferengpässe, können sich schnell auf die Volkswirtschaften der Länder auswirken.

Warum können die USA keine Autos mehr bauen? Experten sagen, es werden keine Halbleiter mehr hergestellt, könnte ein Mangel an Seltenen Erden die Ursache sein?

Nun, wenn Afghanistan „ans Netz geht“, d. h. irgendein Sieger, selbst die Taliban im Bürgerkrieg, verlieren diejenigen, die die seltenen Erden kontrollieren, die die Halbleiterherstellung und fast alles andere auch kontrollieren, ihre Macht.

Aus diesem Grund warten die Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten darauf, dass ihre eigenen Bergbauunternehmen in Afghanistan einsteigen.

Im Jahr 1992 veröffentlichte das Nathan Berger Studies Project on Afghanistan einen Bericht über die Bodenschätze in Afghanistan. In diesem Bericht wurde dargelegt, was für die Wiederherstellung der afghanischen Infrastruktur nach jahrelangen internen Unruhen benötigt würde und welche Ressourcen danach voraussichtlich erschlossen werden könnten.

Die Liste der Mineralien ist atemberaubend, nicht nur Kohle und Eisenerz, sondern auch seltene Erden, Smaragde, Kupfer, Chromit und beträchtliche Mengen an Öl und Gas.

Und dann sind da noch die Seltenen Erden. Aus NBC News, 2014:

Obwohl Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt ist, könnte es auf einem der reichsten Mineralienvorkommen der Welt sitzen, das nach Ansicht von Wissenschaftlern einen Wert von fast 1 Billion Dollar hat. Afghanistan, ein Land fast so groß wie Texas, ist reich an Mineralien, die durch den heftigen Zusammenstoß des indischen Subkontinents mit Asien abgelagert wurden. Nachdem die US-geführten Streitkräfte 2004 die Taliban von der Macht vertrieben hatten, begann der US Geological Survey mit der Untersuchung der Mineralienvorkommen in Afghanistan.

Im Jahr 2006 flogen US-Forscher aus der Luft, um magnetische, Gravitations- und Hyperspektralmessungen über Afghanistan durchzuführen. Die Untersuchungen aus der Luft ergaben, dass Afghanistan über 60 Millionen Tonnen Kupfer, 2,2 Milliarden Tonnen Eisenerz, 1,4 Millionen Tonnen Seltene Erden wie Lanthan, Cer und Neodym sowie Aluminium-, Gold-, Silber-, Zink-, Quecksilber- und Lithiumvorkommen verfügen könnte. Das Karbonatitvorkommen Khanneshin in der afghanischen Provinz Helmand beispielsweise wird auf 89 Milliarden Dollar geschätzt und ist voll mit Seltenen Erden.

Im Jahr 2010 erregten die USGS-Daten die Aufmerksamkeit der Task Force for Business and Stability Operations des US-Verteidigungsministeriums, die mit dem Wiederaufbau Afghanistans betraut ist. Die Task Force schätzte die Bodenschätze Afghanistans auf 908 Milliarden Dollar, während die afghanische Regierung von 3 Billionen Dollar ausgeht. In den letzten vier Jahren haben USGS und TFBSO Dutzende von Exkursionen unternommen, um die Erkenntnisse aus der Luft zu bestätigen, was im Wesentlichen zu Schatzkarten für Bergbauunternehmen führte.

Fazit

Können CNN oder Fox News aus dem Zusammenbruch des miserablen Ghani-Regimes in Kabul einen neuen „Holocaust“ machen, der aus Lügen und Nebeln besteht?

Das ist genau das, was sie tun, angeheuerte Kanonen, aber für welchen Auftraggeber?

Wir könnten noch weiter gehen, uns in vielschichtige Verschwörungen vertiefen und uns fragen, wie viel von dem, was mit dem Ende des Bürgerkriegs in Afghanistan geschehen ist, möglicherweise geplant war und nicht von den Taliban.

Wie immer fragen wir: „Warum jetzt?“ und „Wer profitiert?“

Wer kontrolliert die amerikanische Presse? Wohlgemerkt, wir haben nicht gefragt, ob die amerikanische Presse kontrolliert wird, denn das ist schon seit langem klar.

Geht es um die Manipulation der Halbleiterindustrie, die, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, der bestimmende Faktor unserer Zeit ist?

Könnte es auch einfacher sein, nämlich die Manipulation der weltweiten Rohstoffmärkte, indem man Afghanistan auf die gleiche Weise ausspielt wie die Ereignisse in der Straße von Hormuz, die an den Handel mit Öltermingeschäften gebunden sind.

Was können wir annehmen? Verbrechen aus Profitgier ist das Spiel, und wenn das bedeutet, dass Millionen leiden oder sogar sterben, dann soll es so sein.