Warum die NATO zum Feind von Frieden und Sicherheit in der Welt geworden ist

Amerikas nationaler Sicherheitshaushalt von 1,3 Billionen Dollar lebt von erfundenen Bedrohungen und zu Unrecht dämonisierten Feinden. Und nichts könnte diese Behauptung deutlicher machen als die totale Abscheulichkeit, die vom NATO-Gipfel in Vilnius ausging.

Um Himmels willen! Seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 hat dieser Mann (Putin) immer wieder gesagt, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine eine absolute rote Linie sei. Und jeder, der bei klarem Verstand ist, hätte kein Problem damit, diese Aussage zu akzeptieren, wenn er eine einfache Frage beantworten würde.

Wie würde Washington reagieren, wenn Russland Raketen und Atomwaffen in Mexiko, Kuba, Nicaragua, Granada, Venezuela oder gar Feuerland stationieren würde?

Natürlich hat Präsident John F. Kennedy diese Frage vor 61 Jahren beantwortet. Aber die ganze Konferenz in Vilnius ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Welt, dass genau das, was JFK damals gesagt hat, nicht vor unserer Haustür stehen kann, sondern jetzt vor der Russlands stehen muss. Eines Tages wird der große Hegemon am Potomac (Fluss in den Vereinigten Staaten, der durch mehrere Bundesstaaten fließt) 40 Minuten vom Kreml entfernt US/NATO-Raketen aufstellen, und der angebliche „Aggressor“ dort wird die Klappe halten und seinen geopolitischen Spinat essen müssen.

Heiliger Bimbam. Allein der Gedanke daran ist ein Affront gegen die Vernunft und eine leichtsinnige Einladung zu ständigen Reibereien zwischen zwei Nationen, die zusammen mehr als 12.000 Atomwaffen besitzen. Doch die in Vilnius versammelten Schurken ließen in ihrer Erklärung keinen Raum für Zweifel:

Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Wir bekräftigen unsere auf dem Gipfel von Bukarest 2008 gegebene Zusage, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, und wir erkennen heute an, dass der Weg der Ukraine zur vollständigen euro-atlantischen Integration über die Notwendigkeit des Aktionsplans zur Mitgliedschaft hinausgeht. Die Ukraine ist zunehmend interoperabel und politisch in das Bündnis integriert und hat auf ihrem Reformweg erhebliche Fortschritte gemacht.

Die Frage stellt sich also von Neuem. Wie in der ganzen verdammten großen weiten Welt würde die Hinzufügung der Teile und Stücke von Noworossija, Polen, Litauen, Rumänien, des Kosaken-Hetmanats, des Krim-Khanats, des Königreichs Galizien und Lodomerien und vieler anderer historischer Fußnoten, die von den sowjetischen Tyrannen nach 1920 zusammengeklatscht wurden, um die heutigen unnatürlichen Grenzen der Ukraine zu bilden, zur inneren Sicherheit Amerikas hier auf der anderen Seite des atlantischen und pazifischen Grabens beitragen?

Die Antwort ist natürlich, dass sie nichts beiträgt, wie nichts und nada. Bei der NATO geht es ohnehin nicht um Sicherheit, weder kollektiv noch sonst wie. Sie ist ein völlig überflüssiges Relikt des Kalten Krieges, geschaffen, um ein totalitäres, bis an die Zähne bewaffnetes Sowjetimperium einzudämmen, das längst auf dem Müllhaufen der Geschichte verschwunden ist. George Bush der Ältere hätte also 1991 mit dem Fallschirm auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Ramstein abspringen, den Sieg erklären und die NATO auf der Stelle auflösen sollen.

Wie sich jedoch herausgestellt hat, ist die aufgeblähte NATO, der heute 31 Staaten angehören, tatsächlich zu einem Feind des Friedens und der Sicherheit geworden. Das liegt daran, dass sie in erster Linie als Marketingforum für westliche Rüstungskonzerne und als Denkfabrik für die Erfindung falscher Bedrohungen und Horrorgeschichten existiert, die dazu dienen, die Militärhaushalte mit reichlich Geld und die weit überdimensionierten Militäreinrichtungen mit Missionen, Aufträgen, Kriegsspielen und jeder Menge Arbeit zu versorgen.

Es gibt keine Notwendigkeit für Washingtons gigantischen Militärapparat oder seine Erweiterungen in der NATO, weil es heute nirgendwo auf der Welt reale Bedrohungen für die Freiheit und Sicherheit des amerikanischen Heimatlandes gibt, die dies auch nur annähernd rechtfertigen würden.

Die Megabedrohung des Kalten Krieges ist mit der Sowjetunion zu Ende gegangen. Heute ist Russlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,8 Billionen Dollar ein Witz, wenn man es mit den 45 Billionen Dollar BIP der USA und der übrigen NATO vergleicht; und sein Verteidigungshaushalt von 85 Milliarden Dollar macht nicht einmal 7 Prozent des gemeinsamen NATO-Verteidigungshaushalts von 1,25 Billionen Dollar aus.

Mit anderen Worten: Eine ernsthafte militärische Bedrohung in der heutigen hochgerüsteten Welt erfordert entweder eine überwältigende nukleare Erstschlagskapazität oder die gewaltige industrielle Macht und ein BIP von 50 Billionen Dollar, die erforderlich wären, um die großen ozeanischen Gräben zu überbrücken und eine Invasionsarmada massiver konventioneller Streitkräfte an die Küste von New Jersey zu bringen – unterstützt durch gewaltige Luft- und Seetransportkapazitäten und gigantische logistische Vorkehrungen, die sich selbst die eifrigsten Autoren futuristischer Kriegsromane kaum vorstellen können.

Russland verfügt natürlich über keinerlei nukleare Schachmattkapazitäten und hat inzwischen gründlich bewiesen, dass es weder über die industriellen noch über die konventionellen militärischen Kapazitäten verfügt, um auch nur seine eigenen Grenzgebiete und Vasallen zu erobern und zu besetzen – Länder mit einem BIP vor Februar 2022 von, nun ja, kaum 200 Milliarden Dollar.

Was aus Vilnius kommt, ist also kein rationales Kalkül über konkrete Sicherheitsbedrohungen durch Russland. Stattdessen handelt es sich um ein Hexengebräu aus den üblichen Lügen, Rationalisierungen, Ausreden und Heucheleien, mit denen der Hegemon Washington rund um die Uhr auf der ganzen Welt beschäftigt ist. Zu diesen Gruppenzwängen und ideologischen Nostrums gehören so beliebte Begriffe wie Rechtsstaatlichkeit, internationale Nachkriegsordnung, Unverletzlichkeit der Grenzen, Schutzverantwortung und kollektive Sicherheit.

Sie alle sind aber nur ein Deckmantel für das, was auf das Washingtoner Imperium hinausläuft, und im aktuellen Fall sind die angebliche Unantastbarkeit der Grenzen und die Forderungen nach „kollektiver Sicherheit“ besonders ungeheuerlich.