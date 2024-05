Warum die Wim-Hof-Methode mehr schaden als nützen kann

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Wim Hof, bekannt als “The Iceman”, ist bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, extremer Kälte zu widerstehen. Seine einzigartige Widerstandsfähigkeit wird auf seine selbst entwickelte Wim-Hof-Methode zurückgeführt, die Kälteexposition und Atemübungen kombiniert

Die Wim-Hof-Atemmethode beinhaltet eine kontrollierte Hyperventilation, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu erhöhen und den CO2-Gehalt zu senken, was mit ernsthaften Gesundheitsrisiken verbunden ist. Sie kann zu Hypokapnie führen und die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff effektiv zu nutzen, verringern

CO2 spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit, da es die Sauerstoffversorgung beeinflusst und vor oxidativen Schäden schützt, wobei hohe Werte mit physiologischen Vorteilen verbunden sind. Hyperventilation, eine Schlüsselkomponente der Wim-Hof-Methode, löst auch die Ausschüttung von Stresshormonen aus, die bei anhaltender Belastung schädlich sein können

Obwohl Hofs Methode als “positiver Stress” beworben wird, kann häufiges und intensives Hyperventilieren zu chronischem Stress führen, der die Gesundheit langfristig untergraben kann

Ein weiterer besorgniserregender Aspekt von Hofs Methode ist seine gewohnheitsmäßige Tendenz, sie mit Wasserpraktiken zu kombinieren, was seine Anhänger dem Risiko eines seichten Wasser-Blackouts aussetzen könnte, wie in dem Film “The Rise and Fall of the Wim Hof Empire” (Der Aufstieg und Fall des Wim-Hof-Imperiums) des investigativen Journalisten Scott Carney diskutiert wird

Wim Hof, der oft als “The Iceman” bezeichnet wird, ist ein niederländischer Extremsportler, der für seine Fähigkeit berühmt ist, eisigen Temperaturen zu widerstehen, die einen Durchschnittsmenschen normalerweise überwältigen würden. Er hat unter anderem einen Halbmarathon oberhalb des Polarkreises barfuß absolviert und war erstaunliche 112 Minuten lang vollständig in Eis getaucht.

Hofs bemerkenswerte Leistungen haben nicht nur die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Medizinern auf sich gezogen, die sich für die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit und die menschlichen Grenzen interessieren, sondern haben auch Tausende auf der ganzen Welt dazu inspiriert, ihre eigenen Belastungsfähigkeiten zu erkunden.

Hof führt seine übermenschliche Kältetoleranz auf eine selbst entwickelte Methode zurück, die als Wim-Hof-Methode bekannt ist – eine Kombination aus häufiger Kälteexposition, spezifischen Atemtechniken und Meditation.

Laut Hof kann seine Methode die geistige und körperliche Gesundheit verbessern und bietet Vorteile wie Stressabbau, erhöhte Energie und eine verbesserte Immunantwort.

Aufgrund von Analysen seiner Methode in Bezug auf Kohlendioxid (CO2) und Stresshormone rate ich jedoch dringend davon ab, in Hofs Fußstapfen zu treten, da die Fähigkeit, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, nicht dasselbe ist wie eine optimale Gesundheit.

Ein weiterer besorgniserregender Aspekt dieser Methode ist Hofs gewohnheitsmäßige Tendenz, sie mit Schwimmen zu kombinieren, wie in dem obigen Video “The Rise and Fall of the Wim Hof Empire” des Enthüllungsjournalisten Scott Carney hervorgehoben wird, der früher ein überzeugter Verfechter von Hofs Technik war, inzwischen aber vor ihr gewarnt hat, nachdem er ihre zahlreichen Gefahren aufgedeckt hat.

Die Wim Hof Atmungsmethode

Die Wim-Hof-Methode beinhaltet eine Atemübung, die darauf abzielt, das autonome Nervensystem zu kontrollieren und die Immunantwort zu beeinflussen. Sie besteht aus mehreren Runden kontrollierter Hyperventilation, gefolgt von Atemanhalten und endet mit einem Erholungsatem.

In der Phase der kontrollierten Hyperventilation werden 30 bis 40 tiefe, schnelle Atemzüge gemacht. Hof beschreibt dies als vollständiges Einatmen, aber nicht als vollständiges Ausatmen – eher ein schnelles, aktives Einatmen und ein passives Ausatmen. Dieser Prozess erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut und verringert den CO2-Gehalt.

Nach dem letzten Atemzug der kontrollierten Hyperventilationsphase sollten Sie vollständig ausatmen und dann den Atem so lange anhalten, wie Sie es bequem können. Während dieser Zeit sammelt sich wieder CO2 im Blut an, was den Drang zum Atmen auslöst.

Diese Phase wird als Haltephase bezeichnet und kann einige Sekunden bis mehrere Minuten dauern. Während dieser Zeit erlebt Ihr Körper eine kontrollierte Stressreaktion, die die Physiologie Ihres Körpers stärken soll.

Sobald Sie den Atem nicht mehr anhalten können, sollten Sie einen tiefen, vollen Atemzug nehmen und ihn 15 Sekunden lang anhalten, bevor Sie ausatmen. Durch diesen Erholungsatem wird der Körper wieder mit Sauerstoff gesättigt. Menschen, die diese Methode praktizieren, berichten oft von kribbelnden Empfindungen und Schwindelgefühlen, die an Euphorie grenzen können, was auf die Zunahme des Sauerstoffs und die Abnahme des CO2 zurückzuführen ist.

Hofs Fahrlässigkeit in Verbindung mit dem Blackout in seichtem Wasser

In dem vorgestellten Video erzählt Carney, wie er Hofs “Chef-Evangelist” wurde, nachdem er die angeblichen Vorteile der Methode aus erster Hand erfahren hatte. Er schrieb einen Artikel, der Hofs Karriere begründete und ein Buch über Umweltkonditionierung mit dem Titel “What Doesn’t Kill Us” (Was uns nicht umbringt). Doch trotz seiner anfänglichen Unterstützung teilte Carney mit, dass er ständig besorgt sei, Hofs Kunststücke könnten ihm und seinen Anhängern schaden.

Eine seiner größten Sorgen ist, dass Hof oft die Grenze zwischen Atemarbeit und Kaltwassertauchen verwischt. Carney erklärt, dass die Wim-Hof-Atemtechnik, wenn sie allein praktiziert wird, zwar Vorteile bringen kann, dass aber ihre Kombination mit Hofs Unterwasserkunststücken ein “giftiges Gebräu” erzeugt, das selbst in einer kleinen Wassermenge zu Bewusstlosigkeit und Ertrinken führen kann – ein Phänomen, das als Flachwasser-Blackout bekannt ist.

Obwohl ich in bestimmten Fragen anderer Meinung bin als Carney, insbesondere was die angeblichen Vorteile der Hyperventilation angeht, wie ich gleich erläutern werde, teile ich seine Bedenken hinsichtlich der potenziellen Risiken, die mit der Art und Weise verbunden sind, wie Hof seine Methode präsentiert.

Als Carney seine Bedenken bezüglich des Flachwasser-Blackouts zur Sprache brachte, wiesen Hof und seine Organisation Innerfire diese mit einem Achselzucken zurück und behaupteten, auf ihrer Website und in ihren Lehrvideos werde bereits vor der Durchführung der Atemtechnik im Wasser gewarnt. Dies mag zwar zutreffen, doch Hof widerspricht diesen Warnungen ständig, indem er die Technik im Wasser demonstriert und damit seinen Anhängern einen gefährlichen Widerspruch suggeriert.

Der investigative Film zeigt mehrere Beispiele, in denen Hof dies tut. Zum Beispiel zeigt sein $99 Classic 10-Wochen-Kurs ein Video von ihm in der achten Woche, wie er neben einem hemdsärmeligen Schüler vor einem eisigen Wasserfall steht und sagt: “Mach die Atmung. Gehen Sie ins Wasser. Bleib bei der Atmung. Konzentriere dich weiter, dann setzt du dich hin, dann tauchst du ein. Konzentrieren Sie sich und bleiben Sie im Wasser.”

Bei einer seiner Expeditionen führte er auch ein “Taufritual” durch, bei dem er eine Gruppe von 100 Teilnehmern, die sich nach einem Sprung von einem 25 Fuß hohen Wasserfall in einem Kreis um ihn herum aufstellten, anleitete, eine Hyperventilationsatmung durchzuführen, bevor sie ihre Köpfe ins Wasser tauchten. Als Hof 2018 bei einer Veranstaltung in Los Angeles etwa 300 Teilnehmern seine Methode beibrachte, spielte er das berühmte Video vor, das ihn beim Schwimmen unter dem Meereis zeigt, und forderte die Teilnehmer auf, während der gesamten Dauer des Schwimmens die Luft anzuhalten.

“Ich war schockiert … Die Warnhinweise in meinem Buch und auf Wim Hofs eigener Website weisen immer wieder darauf hin, dass Hyperventilation keine Technik des Freitauchens ist, und doch stand Wim hier vor einer Menschenmenge und sagte implizit, dass Hyperventilation ihnen helfen wird, ihre vermeintlichen Grenzen zu überwinden und genau wie er unter Wasser zu schwimmen“, so Carney.

Ertrinken und Todesfälle steigen weiter an

Laut Carney ist zwar noch kein einziger Ertrinkungstod bei einer offiziellen Wim-Hof-Veranstaltung zu beklagen, doch die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Methode ist im Laufe der Jahre weiter gestiegen. Seine Untersuchung ergab zunächst 12 Berichte über Ertrinkungsfälle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films im Juni 2023. In seinem Blog schreibt Carney, dass mit Stand vom 1. Januar 2024 “die aktuelle Gesamtzahl auf 21 Tote und 18 Verletzte gestiegen ist, davon 12 Tote in den Vereinigten Staaten”.

Er listet auch bemerkenswerte Fälle von Ertrinken im Zusammenhang mit der Wim-Hof-Methode auf, darunter den Tod von Andrew Encinas, einem begeisterten Anhänger von Hof, der tot in einer meditativen Haltung im flachen Ende eines Pools gefunden wurde. Auch Christopher Kuyvenhoven führte die Wim-Hof-Methode durch und wurde 20 Minuten lang ohnmächtig unter Wasser aufgefunden.

“Wenn man das eine tut und dann etwas anderes sagt, entsteht eine Botschaft, die wirklich verwirrend ist, und ich denke, dass die Person letztendlich sagen wird: ‘Ich werde wahrscheinlich das tun, was Wim Hof, der Meister dieser Methode, selbst tut’, denn es scheint so, als ob es sicher genug ist, wenn er es tut“, betont Kara Spencer, Kuyvenhovens Freundin, in dem Video.

Darüber hinaus berichtete Carney über den tragischen Tod der Highschool-Schülerin Madelyn Rose Metzger im August 2022, der seiner Meinung nach das Ende der Wim Hof Methode in Amerika bedeuten könnte. Er berichtet in seinem Blog:

“In einer Klage, die beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde, behauptet Raphael Metzger, dass Wim Hof und Innerfire … den Tod seiner Tochter Madelyn fahrlässig verursacht haben, weil sie ihre Anhänger nicht ausreichend vor dem Risiko des Ertrinkens gewarnt haben … In einer umfangreichen Zivilklage fordert er 67 Millionen Dollar Schadenersatz sowie eine einstweilige Verfügung, die Hof und Innerfire verbietet, seine Methode jemals wieder in Amerika zu unterrichten … Dies ist die erste formelle Klage, die gegen Hof vor einem amerikanischen Gericht eingereicht wurde.”

Diese Vorfälle sowie mehrere andere Fälle von Todesfällen und Ertrinken unterstreichen die Gefahren, die mit Hofs Methoden verbunden sind. Selbst ohne die Kombination mit dem Eintauchen in Wasser glaube ich, dass seine Atemarbeit allein aufgrund ihrer tiefgreifenden Auswirkungen auf den CO2-Spiegel eine so große Gefahr für Ihre Gesundheit darstellt, dass es klüger und sicherer wäre, diese Praxis ganz zu meiden.

Warum Sie Ihren CO2-Spiegel nicht senken sollten

Physiologisch gesehen ist die Hofer Atemmethode in zweierlei Hinsicht problematisch: Zum einen wird beim Hyperventilieren CO2 verdrängt, zum anderen werden unnötigerweise Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin aktiviert.

Einer der Mechanismen, der die Vorteile des intermittierenden Hypoxietrainings erklärt, besteht darin, dass es den CO2-Gehalt erhöht, was wiederum die Effizienz des Sauerstofftransports und des Stoffwechsels steigert.

Die Hypoxie, d. h. der verminderte Sauerstoffgehalt, entspannt auch die Kapillaren. In Ihrem Gehirn erhöht die Hypoxie die Blutzirkulation um bis zu 40 %. Dies ist eine normale physiologische hypoxische Reaktion, und CO2 spielt bei dieser Reaktion eine wichtige Rolle.

Wenn Sie absichtlich hyperventilieren, wie es in Hof gelehrt wird, erhöhen Sie den Kohlendioxidabbau erheblich, was zu einem Zustand führen kann, der als Hypokapnie bekannt ist. Dieser Zustand tritt ein, weil man CO2 schneller ausatmet, als es durch den Zellstoffwechsel produziert wird, was zu einer Verringerung der arteriellen CO2-Werte führt.

Schwindelgefühl und Kribbeln sind physiologische Reaktionen auf die Verengung der Blutgefäße im Gehirn und die verminderte Sauerstoffversorgung des Gehirns und anderer Gewebe, die durch den CO2-Ausstoß verursacht werden.

CO2 spielt eine unterschätzte Rolle für die Gesundheit

Es mag für die meisten Menschen ein Schock sein, aber von allen Strategien, die ich kenne, um das Leben zu verlängern, ist CO2 eine der wirksamsten Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung. Außer einer linolsäurearmen Ernährung und der Verringerung der Östrogendominanz gibt es nichts, was dem nahe kommt.

Leider versteht das kaum jemand. Der inzwischen verstorbene Ray Peat, ein Biologe und Physiologe, der die bioenergetische Theorie der Gesundheit entwickelt hat, war einer der wenigen, die das CO2 in- und auswendig kannten und sich für seine klinische Anwendung stark gemacht haben.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, den CO2-Gehalt zu optimieren, besteht darin, richtig zu atmen und NICHT zu hyperventilieren oder zu viel zu atmen. Chronischer CO2-Mangel, der durch chronische Überatmung hervorgerufen werden kann, führt unweigerlich zu einem vorzeitigen Tod, was das Gegenteil von dem ist, was die Wim Hof Methode verspricht.

Kurz gesagt, die lebensverlängernde Atmung besteht darin, weniger und langsamer zu atmen. Beides ermöglicht die Ansammlung von CO2, und das scheint einer der Gründe zu sein, warum Atemarbeit, die sich auf unmerkliche Atmung konzentriert, so weitreichende Vorteile hat.

Einer der Gründe, warum man CO2 nicht routinemäßig unterdrücken sollte, ist der, dass es zu den Dingen gehört, die uns vor der Toxizität von Sauerstoff schützen. Menschen, die in der Trauma- oder Intensivmedizin arbeiten, wissen, dass eine verfrühte Sauerstoffzufuhr bei einem Patienten, der einen Schock oder einen ischämischen Anfall erlitten hat, tödlich sein kann.

Der Grund dafür ist, dass die zu schnelle Zufuhr von zu viel Sauerstoff einen massiven Zytokinsturm – eine Entzündungsreaktion – auslöst, wenn den Zellen nicht genügend CO2 zur Verfügung steht, um den Sauerstoff richtig nutzen zu können.

Ist es vor diesem Hintergrund wirklich sinnvoll – wenn man möglichst lange und gesund leben will -, seinen Zellen durch Hyperventilation absichtlich CO2 zu entziehen und den Körper dann mit einer täglichen Erholungsatmung mit Sauerstoff zu überfluten?

CO2-Mangel kann auch Krampfanfälle auslösen. Früher, vor etwa 100 Jahren, war der Test für die Anfallsneigung das Hyperventilieren. Der Arzt wies Sie an, 30 Sekunden lang sehr schnell durch den Mund zu atmen, und wenn dabei Anfallssymptome auftraten, war das ein Zeichen dafür, dass Sie zu wenig CO2 haben, denn das ist die Ursache für die Anfallsaktivität.

Die Verringerung des CO2-Gehalts durch Hyperventilation erhöht auch den pH-Wert des Blutes, was als respiratorische Alkalose bezeichnet wird und sich negativ auf die Enzymaktivität, das Elektrolytgleichgewicht und den Blutfluss auswirken kann. Hypothetisch gesehen kann dies langfristig auch die Krebsbildung fördern.

Die respiratorische Alkalose erhöht auch die intrazelluläre Wasseraufnahme, ein Kennzeichen von Krebs, und führt bei steigendem pH-Wert der Zelle zu einer Überproduktion verschiedener Entzündungsmediatoren, einschließlich Laktat, das ein weiteres Kennzeichen von Krebszellen ist.

Wie CO2-Entzug die zelluläre Energieproduktion beeinträchtigt

Darüber hinaus greift der Körper bei zu niedrigem CO2-Gehalt auf einen “Notfall”-Gefäßerweiterer zurück, nämlich Stickstoffmonoxid (NO), eine reaktive Stickstoffspezies, die in Verbindung mit Superoxid das äußerst schädliche Peroxynitrit bildet.

Es gibt drei Arten von Stickstoffmonoxid: neuronale Stickstoffmonoxid-Synthasen (nNOS), endotheliale NOS (eNOS) und induzierbare NOS (iNOS). Niedriges CO2 löst die iNOS aus, was alles andere als ideal ist.

Während eNOS in erster Linie in den Blutgefäßen verbleibt, gelangt iNOS in Ihr Blut, da eine ihrer Hauptaufgaben darin besteht, Krankheitserreger zu bekämpfen. iNOS wird nur aus zwei Gründen produziert: entweder als Notfall-Gefäßerweiterung oder wenn das Immunsystem die Anwesenheit von bakteriellen oder viralen Eindringlingen feststellt.

Der Grund, warum Sie iNOS nicht unnötig aktivieren sollten, ist, dass es systemisch verfügbar gemacht wird. Bei niedrigem CO2-Gehalt ist der NO-Gehalt erhöht, was zur Bildung von Peroxynitrit führen kann und mehrfach ungesättigte Fette (PUFAs) schädigt, die in Ihre Zellen eingebaut wurden, ganz gleich, wo sie sich befinden.

NO kann auch eine kovalente Bindung mit dem Komplex IV in der Elektronentransportkette (auch bekannt als Cytochrom-c-Oxidase) eingehen, der den geschwindigkeitsbegrenzenden Schritt der oxidativen Phosphorylierung darstellt.

Infolgedessen wird die Energieproduktion in den Mitochondrien gehemmt, was das Allerletzte ist, was Sie wollen, denn die Aufrechterhaltung einer optimalen Energieproduktion in der mitochondrialen Elektronentransportkette ist das Herzstück von Gesundheit und Krankheitsprävention.

Ein weiteres bedeutendes Problem, das mit erhöhtem NO verbunden ist, ist die Pseudohypoxie, da zwar Sauerstoff in den Zellen vorhanden ist, dieser aber nicht genutzt werden kann, weil NO den Komplex IV in der Elektronentransportkette beeinträchtigt. CO2 verhindert dies, indem es die kovalente Bindung zwischen NO und Komplex IV dissoziiert. Die Sauerstoffversorgung wird also optimiert, wenn ausreichend CO2 vorhanden ist. CO2 hält also die Blutgefäße geschmeidig, ohne den Nachteil der Blockade von Komplex IV.

Der Bohr-Effekt

Natürlich ist eine optimale Sauerstoffversorgung entscheidend für die Gesundheit, aber man erhöht die Sauerstoffversorgung nicht, indem man mehr, schneller oder tiefer atmet. Man erhöht die Sauerstoffversorgung des Gewebes, indem man das CO2 erhöht.

Der Sauerstoff aus der Luft bindet sich beim Einatmen an das Hämoglobin und gelangt in den Blutkreislauf. Diese Bindung ist relativ stark. Um diese Bindung zu brechen und den Sauerstoff dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird, brauchen Sie CO2. Dies ist als Bohr-Effekt bekannt.

Im Grunde beschreibt der Bohr-Effekt den Prozess, bei dem CO2 die Bindung zwischen Sauerstoff und Hämoglobin schwächt, so dass sich der Sauerstoff lösen und in das Gewebe gelangen kann. Wenn das Hämoglobin den Sauerstoff freigibt, bindet es sich stattdessen an das CO2. Das CO2 wird dann mit dem Ausatmen ausgestoßen. Ohne genügend CO2 können Sie nicht genügend Sauerstoff aus dem Hämoglobin freisetzen.

Andere Vorteile von CO2

CO2 hat noch weitere Vorteile, die alle verloren gehen, wenn Sie routinemäßig hyperventilieren. Das ist wichtig:

CO2 haftet an Proteinen und bildet eine elektrische Wolke über ihnen, die sie vor oxidativen Schäden durch LA-Metaboliten wie OXLAMs schützt.

Es moduliert die funktionelle Expression von Proteinen und Hormonen (denn fast alle Hormone sind Proteine). Durch die Erhöhung des CO2-Gehalts können Sie also die Effizienz der Proteine und Hormone in Ihrem Körper aktivieren und radikal steigern.

Bei rektaler Verabreichung wirkt CO2 als Treibstoff für bestimmte anaerobe Bakterien namens Akkermansia in Ihrem Dickdarm. Akkermansia erhöht das glukagonähnliche Peptid (GLP), das bei der Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit nützlich ist. Der ideale Anteil an Akkermansia liegt bei etwa 10 % des Mikrobioms, aber die meisten Menschen haben heute weniger als 1 %.

Ein fast 150 Jahre altes medizinisches Buch beschreibt die zahlreichen Anwendungen und gesundheitlichen Vorteile von CO2, die damals bekannt waren. Es umfasste im Grunde den gesamten Körper und eine umfangreiche Liste damaliger Krankheiten, darunter Demenz, psychiatrische Störungen wie Manie, Ruhr, Fisteln, fibrotische Erkrankungen, Keuchhusten und Tuberkulose. Laut dem Bioenergetik-Forscher Georgi Dinkov, der das 150 Jahre alte medizinische Buch zitierte:

“Wirklich jeder erdenkliche Zustand, sowohl physiologisch als auch psychisch, kann durch die Erhöhung der körpereigenen CO2-Produktion und die Verringerung des Abbaus gelindert und in vielen Fällen sogar geheilt werden.”

Hyperventilation und die Aktivierung von Stresshormonen

Ein weiteres Argument gegen die Wim-Hof-Methode ist die Tatsache, dass sie die Ausschüttung von Stresshormonen auslöst. Adrenalin und Cortisol sind Teil eines gewaltigen Überlebensmechanismus, der es der Menschheit seit Äonen ermöglicht, feindliche und gefährliche Umgebungen zu überleben.

Stresshormone verhindern auch, dass der Blutzuckerspiegel zu stark absinkt, denn das könnte dazu führen, dass man ins Koma fällt und schließlich stirbt. Diese Hormone spielen also eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Sie am Leben zu erhalten. Doch Überleben ist nicht gleichbedeutend mit Gedeihen, und Stresshormone tragen nicht zu einer gedeihlichen Gesundheit bei. Ganz im Gegenteil.

Einer der Gründe, warum sich der moderne Mensch in einem so traurigen Gesundheitszustand befindet, ist chronischer Stress – ohne die tatsächliche körperliche Notwendigkeit, zu kämpfen oder zu fliehen -, der zu chronisch erhöhten Stresshormonen führt, die die Pathologie fördern. Kurz gesagt, sie beschleunigen Krankheit und vorzeitigen Tod.

Es steht außer Frage, dass Stresshormone eine schlechte Nachricht sind. Cortisol zum Beispiel ist ein primäres Alterungshormon. Wenn es chronisch erhöht ist, werden Sie wahrscheinlich vorzeitig sterben, da es in hohem Maße katabolisch ist, d. h. Gewebe abbaut. Um im Alter gesund zu bleiben, müssen Sie anabol wirken und gesundes Gewebe wie Muskeln und Mitochondrien aufbauen, und ein hoher Cortisolspiegel beeinträchtigt diese Bemühungen erheblich. Außerdem ist es antimetabolisch, d. h. es senkt die Stoffwechselrate.

Was ist mit dem Argument des positiven Stresses?

Befürworter der Wim-Hof-Atemmethode argumentieren, dass kontrollierte Hyperventilation eine “positive” Art von Stress ist – wissenschaftlich als “hormetischer Stress” bezeichnet -, der die Stressreaktion und -toleranz des Körpers stärkt.

Selbst Carney erklärte in dem vorgestellten Video, dass er jeden Tag Hyperventilation und Eisbaden praktizierte und glaubte, dass es ihm half, die Krebsgeschwüre zu heilen, die ihn seit seiner Kindheit quälten. Er erklärte weiter in seinem Blog:

“Die Grundannahme des Programms ist, dass der Körper durch intensive, aber nicht schädliche Belastungen in Form von zyklischer Hyperventilation und verlängerten Atemstillständen sowie durch das Erlernen der Entspannung im kalten Wasser körperlich und emotional widerstandsfähiger wird.”

Wenn Sie diese Art von Hyperventilationsübungen jedoch täglich durchführen, wie empfohlen, können Sie in einen chronischen Stresszustand geraten, der wenig Gutes bewirkt. Es ist nicht “unschädlich”, wie Carney es beschrieben hat, da Ihr Körper nicht weiß, dass es sich um einen “positiven” Stress handelt.

Ein typisches Beispiel: Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass Ausdauerübungen einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel verursachen können, und wie die Methode von Wim Hof ist auch Sport als hormoneller Stress bekannt. Das bedeutet jedoch nicht, dass zu viel davon nach hinten losgehen und Schaden anrichten kann. Im Falle von Cortisol führt ein chronisch erhöhter Wert zu vorzeitiger Alterung, weshalb alles, was dies fördert, vermieden werden sollte.

Wenn Sie Ihre Gesundheit verbessern wollen, sollten Sie lernen, richtig zu atmen – langsam und unmerklich. Je höher die CO2-Konzentration ist, die Sie aufrechterhalten können (und dabei innerhalb des biologisch normalen CO2-Konzentrationsbereichs bleibt), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Atmung Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit unterstützt.

