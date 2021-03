Warum es notwendig ist, die NATO zu beenden

Der einzige Weg, Amerikas Bestreben, die ganze Welt zu kontrollieren, zu beenden, ist, die NATO aufzulösen, weil die NATO auf diesem bösen Bestreben aufgebaut wurde, schreibt Eric Zuesse.

Am 24. Februar titelten Medea Benjamin und Nicolas S.J. Davies „Auf welchem Planeten lebt die NATO?“ und dokumentierten, dass die US-Regierung und die NATO sich darauf vorbereiten, sowohl in Russland als auch in China einzumarschieren und diese zu erobern, und dass dieses Ziel von einer großen Mehrheit der Europäer abgelehnt wird, was bedeutet, dass diese Entscheidung der NATO nicht die Demokratie in Europa widerspiegelt, sondern stattdessen die Tatsache, dass Europa Vasallennationen im US-Imperium ist:

Wie Michael Klare in einem Bericht von NATO Watch über die NATO 2030 erklärt, ist jeder Schritt, den die USA mit der NATO machen, „dazu gedacht, sie in die US-Pläne zu integrieren, um China und Russland in einem totalen Krieg zu bekämpfen und zu besiegen.“

Der Plan der US-Armee für eine Invasion Russlands, der euphemistisch als „The U.S. Army in Multi-Domain Operations“ bezeichnet wird, beginnt mit Raketen- und Artillerie-Bombardements russischer Kommandozentralen und Verteidigungskräfte, gefolgt von einer Invasion durch gepanzerte Kräfte, um Schlüsselgebiete und -orte zu besetzen, bis Russland kapituliert.

Es überrascht nicht, dass Russlands Verteidigungsstrategie angesichts einer solchen existenziellen Bedrohung nicht darin bestünde, zu kapitulieren, sondern die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten mit Atomwaffen zu bekämpfen.

Die US-Kriegspläne für einen Angriff auf China sind ähnlich und beinhalten Raketen, die von Schiffen und Basen im Pazifik abgefeuert werden. China hat sich nicht so öffentlich zu seinen Verteidigungsplänen geäußert, aber wenn seine Existenz und Unabhängigkeit bedroht wären, würde es wahrscheinlich ebenfalls Atomwaffen einsetzen, so wie es auch die Vereinigten Staaten tun würden, wenn die Positionen umgekehrt wären. Aber das tun sie nicht – denn kein anderes Land verfügt über die offensive Kriegsmaschinerie, die es für eine Invasion der Vereinigten Staaten benötigen würde.

Michael Klare kommt zu dem Schluss, dass die NATO 2030 „alle Mitglieder der Allianz zu einem kostspieligen, alles verschlingenden militärischen Wettbewerb mit Russland und China verpflichtet, der sie einem immer größer werdenden Risiko eines Atomkriegs aussetzt.“

Wie denken also die Europäer über ihre Rolle in Amerikas Kriegsplänen? Der European Council on Foreign Relations hat kürzlich eine ausführliche Umfrage unter 15.000 Menschen in zehn NATO-Ländern und Schweden durchgeführt und die Ergebnisse in einem Bericht mit dem Titel „The Crisis of American Power: How Europeans See Biden’s America“ veröffentlicht.

Der Bericht zeigt, dass eine große Mehrheit der Europäer keine Rolle in einem Krieg der USA mit Russland oder China spielen und neutral bleiben möchte. Nur 22% würden es unterstützen, in einem Krieg mit China auf der Seite der USA zu stehen, 23% in einem Krieg mit Russland. Die öffentliche Meinung in Europa steht also im krassen Gegensatz zur Rolle der NATO in den amerikanischen Kriegsplänen.

Viele Europäer erkennen jetzt, dass die Einbindung der NATO in die Vereinigten Staaten von Amerika Gift für die Sicherheit ihrer eigenen Nation ist, weil die US-Regierung süchtig nach Krieg und internationaler Eroberung ist, die überhaupt nichts mit Verteidigung zu tun hat, sondern in ihrer Absicht und Realität rein aggressiv ist. Diese Einschätzung der europäischen Öffentlichkeit ist in der Tat realistisch: Das Militärbündnis mit Amerika ist Gift für die Sicherheit der eigenen Nation. Der einzige Weg für die Europäer besteht darin, diese Allianz zu beenden, und zwar so schnell wie möglich. Hier ist der Grund dafür:

Am 3. Mai 2017 hatte ich die Überschrift „Amerikas Top-Wissenschaftler bestätigen: U.S. Goal Now Is to Conquer Russia“ aufgemacht:

Das Bulletin of the Atomic Scientists veröffentlichte eine Studie, am 1. März 2017, die eröffnete:

Das Modernisierungsprogramm der US-Atomstreitkräfte wurde der Öffentlichkeit als Bemühung dargestellt, die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Sprengköpfe im US-Atomwaffenarsenal zu gewährleisten und nicht, um ihre militärischen Fähigkeiten zu verbessern. In Wirklichkeit wurden im Rahmen dieses Programms jedoch revolutionäre neue Technologien implementiert, die die Zielgenauigkeit des US-Arsenals für ballistische Raketen erheblich steigern werden. Dieser Fähigkeitszuwachs ist erstaunlich – er steigert die gesamte Tötungskraft der bestehenden US-Raketenstreitkräfte um etwa das Dreifache – und schafft genau das, was man erwarten würde, wenn ein nuklear bewaffneter Staat die Fähigkeit hätte, einen Atomkrieg zu führen und zu gewinnen, indem er seine Gegner mit einem überraschenden Erstschlag entwaffnet.

Ich habe festgestellt, dass die US-Regierung die Meta-Strategie namens „Mutually Assured Destruction“ oder „MAD“ (gegenseitig zugesicherte Zerstörung) stillschweigend aufgegeben hat, die davon ausging, dass Atomwaffen nur als Verteidigungswaffen und nur dann eingesetzt werden sollten, wenn die Vereinigten Staaten bereits von einer anderen nuklear bewaffneten Nation angegriffen werden, so dass ein solcher Angreifer gegen die USA dezimiert wird. Ein Sieg in einem Nuklearkrieg wird unmöglich sein, weil er dazu führen würde, dass beide Seiten effektiv eliminiert werden, und daher der Name „Mutually Assured Destruction“. Aber Amerikas Aristokratie sieht Atomwaffen nicht mehr so. Hier ist, wie Amerikas inoffizieller Wechsel zu Atomwaffen für einen blitzartigen Erstschlag gegen Russland, um einen Vergeltungsschlag Russlands zu verhindern, zustande kam:

Ein bahnbrechendes Ereignis im Prozess der Rekonzeptualisierung eines solchen Krieges als „gewinnbar“ war die Veröffentlichung zweier Artikel in den beiden renommiertesten Zeitschriften für internationale Beziehungen, Foreign Affairs und International Security, im Jahr 2006, die beide das Konzept der „Nuklearen Vorrangstellung“ bzw. der (angeblichen) Wünschbarkeit einer nuklearen Eroberung Russlands durch die USA formell einführten. Bis zu diesen beiden Artikeln (die beide von denselben beiden Autoren verfasst wurden), galt eine solche Idee als verrückt, aber seitdem ist sie stattdessen Mainstream. Wie der letzte Link oben (der Artikel, der direkt davor verlinkt ist) erklärt, geht die Quelle noch vor George W. Bush bis zum 24. Februar 1990 zurück, als sein Vater, damals ebenfalls US-Präsident, die Operation zur Eroberung Russlands heimlich einleitete.

Es war ein zweistufiger Prozess, zwischen dem Vater und dem Sohn, und nicht nur hat jeder amerikanische Präsident in diesem Jahrhundert an dieser Ungeheuerlichkeit teilgenommen (die Annahme der „Nuklearen Vorherrschaft“ anstelle von „MAD“), sondern auch die NATO hat sich zu 100% daran beteiligt – diese geheime Fortsetzung des Kalten Krieges, nachdem Russland seine Seite des Kalten Krieges 1991 beendet hatte und nun auf den „Kill“ zusteuert.

Dies ist die Realität. Während weder Russland noch China die MAD-Metastrategie aufgegeben haben, haben es die USA und ihr NATO-Bündnis definitiv getan.

Von einem Land, das so extrem aggressiv ist, kann man erwarten, dass es auch gegen weniger wichtige Zielländer aggressiv vorgeht, und das tun die USA – und diese Tatsache wird routinemäßig gesehen.

Die NATO versucht nun sogar, ihre Operationen auf den Irak und andere Nationen auszudehnen, die das US-Regime bereits militärisch besetzt hält. Am 24. Februar titelte die NATO „NATO-Mission im Irak“ und berichtete nur auf der Grundlage, dass der Irak zusätzliche Ausbildung angefordert und im Oktober 2018 erhalten habe, um ISIS zu besiegen. Dieser NATO-Bericht ignorierte die Forderung der irakischen Regierung im Januar 2020, alle US-Truppen sofort aus dem Irak abzuziehen, und die Millionen Iraker, die daraufhin gegen die USA demonstrierten und den sofortigen Abzug der USA forderten. (Trump reagierte mit der Drohung, den Irak zu zerstören, wenn die irakische Regierung ihre Forderung aufrechterhalten würde.) Am 24. November 2020 titelte die NATO: „Dänemark übernimmt das Kommando der NATO-Mission im Irak“. Aber die Iraker wollen nicht, dass eine fremde Militärmacht ihr Land besetzt.

Hier sind einige Artikel in den mit den USA verbündeten Mainstream-Medien, die US-Präsident Joe Biden darin bestärken, die Eroberungen des US-Regimes noch weiter voranzutreiben – statt sie aufzugeben:

„Iraq’s Disappearance From Biden’s Agenda Is a Big Mistake“, Foreign Policy, 21. Januar 2021

„Angriff im Irak unterstreicht Bidens Saudi-Problem“, Politico, 16. Februar 2021

„Warum Biden den Irak und Afghanistan nicht ignorieren kann, auch wenn er es vielleicht möchte“, Vox, 16. Februar 2021

„Joe Biden wird im Irak auf die Probe gestellt“, Wall Street Journal, Leitartikel, 16. Februar 2021

„U.S. contractor dies as rocket attacks in Iraq pose fresh challenge to Biden“, Washington Post, 3. März 2021

Im Gegensatz dazu titelte das nicht-mainstreamige Voltairenet am 14. Februar 2020 „NATO to deploy troops in Greater Middle East“ und eröffnete mit der Meldung, dass:

Letztlich sieht es so aus, als ob die NATO nach dem Abzug von CentCom (US Central Command in the Middle East) die Führung in der arabischen Welt übernehmen wird. Deutschland könnte eine Führungsrolle in der Allianz übernehmen.

Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft darauf:

die Allianz in Tunesien einzusetzen und den Krieg in Libyen zu beenden;

die Allianz im Irak und in Jordanien einzusetzen und den Krieg in Syrien ewig andauern zu lassen.

Die Anhänger des US-Imperiums bekommen diese Art von Berichterstattung nicht zu sehen. Dieselben Milliardäre – US-Milliardäre -, die Amerikas „Nachrichten“-Medien und „Verteidigungs“-Unternehmer und Politiker kontrollieren, kontrollieren indirekt auch Amerikas Vasallen-Nationen; und wenn eine solche internationale Diktatur existiert, kann dann eine gegebene Vasallen-Nation tatsächlich eine Demokratie sein? Ist es das, was die internationalen Konzerne bringen – eine globale Diktatur?

Am 4. März titelte die nicht dem Mainstream angehörende progressive Medienkritikseite Fairness and Accuracy in Reporting: „Purging Inconvenient Facts in Coverage of Biden’s ‚First‘ Air Attacks“ und bewies, dass alle amerikanischen Mainstream-Medien aus dem gleichen Lügenskript ablesen, dass Bidens Bombardierung am 25. Februar, bei der Dutzende von Syrern getötet wurden, seine „erste“ Bombardierungsoperation war, obwohl in Wirklichkeit sogar die New York Times am 29. Januar – an Bidens 9. Tag als Präsident – berichtet hatte, dass „amerikanische Luftangriffe in einer gemeinsamen Mission mit irakischen Kräften den obersten Anführer des Islamischen Staates im Irak getötet haben, ein Angriff, der darauf abzielte, das Wiederaufleben der Gruppe einzudämmen und Vergeltung für ein tödliches Doppel-Selbstmordattentat in Bagdad letzte Woche zu fordern. “ Der Bombenanschlag vom 25. Februar war also eigentlich Bidens zweiter Bombenanschlag. Er setzte Trumps Invasionen fort, die Obamas Invasionen fortsetzten, die Bushs Invasionen fortsetzten; und Amerikas Mainstream-‚Nachrichten‘-Medien logen ständig darüber. Der FAIR-Bericht stellte auch fest: „Die Behauptung, die USA hätten sich mit den Luftangriffen der letzten Woche selbst verteidigt, macht es auch notwendig, die Tatsache zu beschönigen, dass das Land, das Washington tatsächlich bombardiert hat, Syrien, beschuldigt wird, die Raketenangriffe auf amerikanische Basen im Irak, die dort gar nicht sein sollten, weder gesponsert noch ausgeführt zu haben. Die Artikel, die ich untersucht habe, erkennen alle an, dass die US-Luftangriffe Syrien getroffen haben, aber es ist bemerkenswert, wie wenig Aufmerksamkeit sie [diese US-‚Nachrichten‘-Berichte] dem Land schenken.“

Alle Mainstream-Medien des Imperiums präsentieren die Pro-Imperium-Ansichten und lügen ständig, sogar um Ereignisse zu vertuschen, über die sie selbst zuvor berichtet hatten. Wenn die Europäer für ihre eigene Aristokratie kämpfen und sterben, ist das schlimm genug, aber es für Amerikas lügende Aristokratie zu tun – die Milliardäre, die die internationalen Konzerne mit Sitz in den USA kontrollieren – ist noch schlimmer. Die NATO muss jetzt beendet werden, nicht nur, weil sie eine reale und gegenwärtige Gefahr für den Dritten Weltkrieg darstellt, sondern weil sie ein Betrug der US-Megakonzerne und ihrer Verbündeten ist, der Länder zerstört, auch wenn er nicht die Welt beendet. Die NATO zu akzeptieren heißt, das Böse zu akzeptieren.

Wenn Russland nicht die Atomwaffen geerbt hätte, die die UdSSR produziert hatte, dann hätte vielleicht schon das US-Regime in Russland die Macht übernommen.

Der Kalte Krieg begann am 26. Juli 1945, als US-Präsident Harry S. Truman sich von seinen Beratern dazu verleiten ließ, die Absicht seines Vorgängers, FDR, aufzugeben, dass die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg die nuklearen und alle strategischen Waffen unter die Kontrolle der Vereinten Nationen stellen würde, die alle Imperialismen in den internationalen Beziehungen ersetzen würden – sie würden stattdessen eine globale demokratische Föderation von Nationen gründen, die allein die höchste internationale Rechtsautorität besitzen und die Quelle und Durchsetzerin des internationalen Rechts sein würde. Interne Angelegenheiten innerhalb jeder Nation würden weiterhin gemäß der bestehenden Verfassung der jeweiligen Nation geregelt werden, aber die UN-Charta wäre die globale Verfassung und würde internationales Recht sein. Tragischerweise war die Charta, die schließlich zwischen dem 25. April und dem 26. Juni 1945 geschrieben wurde, die von Truman und nicht die von FDR. Sie ist eine verwässerte Version von FDRs Vision einer demokratischen Föderation der Nationen der Welt. Er gab der U.N. keine Möglichkeit, internationales Recht durchzusetzen. Der Imperialismus, zu dessen Beendigung FDR die U.N. geplant hatte, blieb von Trumans U.N. unberührt. FDR war am 12. April 1945 gestorben, und in der neuen Truman-Administration fand sofort ein heftiger Kampf zwischen Patrick Hurley und anderen FDR-Befürwortern gegen James Byrnes und andere Gegner von FDRs internationalen Plänen statt. Am 26. Juli 1945 entschied sich Truman endgültig für Byrnes und beging einen massiven Fehler, indem er FDRs antiimperialistische internationale Vision und Prioritäten beendete, und Truman ging dann dazu über, den Kalten Krieg und das US-Imperium zu etablieren. Kurz vor dem Ende der Sowjetunion und ihres Kommunismus und des Warschauer Paktes im Jahr 1991 beging George Herbert Walker Bush am 24. Februar 1990 absichtlich ein riesiges internationales Verbrechen, indem er diesen Schnitzer von Truman heimlich in die Zukunft verlängerte, und dann hat jeder nachfolgende US-Präsident Bushs Mega-Verbrechen fortgesetzt, ein globales US-Imperium anzustreben, anstatt die NATO zu beenden und das Bestreben des US-Regimes zu beenden, das erste globale Imperium der Welt zu werden. Nach dem Ende der Sowjetunion und ihres Kommunismus und des Warschauer Paktes im Jahr 1991 hat die NATO keine gültige Rechtfertigung für ihre weitere Existenz. Die NATO ist ein reiner Betrug, um das US-Imperium weiter auszubauen. Wenn die U.N. so reformiert wird, dass sie das annimmt, was der Plan von FDR war, dann werden alle internationalen Militärbündnisse enden, aber selbst wenn die U.N. so weitermacht, wie sie ist, was kaum mehr als ein globales Forum ist, in dem jede Nation ihre offiziellen Ansichten vertritt, ist die NATO böse und hat keine wirkliche Rechtfertigung. Sie erfüllt keine gute Funktion. Sie hätte schon 1991 beendet werden sollen. Aber jetzt ist ihre sofortige Beendigung eine dringende Notwendigkeit geworden, weil das US-Regime öffentlich erklärt hat, dass es sein Ziel ist, sowohl Russland als auch China zu erobern. Der einzige Weg, Amerikas Bestreben, die ganze Welt zu kontrollieren, zu beenden, ist die Beendigung der NATO, denn die NATO wurde auf diesem bösen Bestreben aufgebaut.