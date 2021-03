„Es reicht!“ – Bundesweite Demos in den 16 Hauptstädten gegen „Lockdown-Wahnsinn“

Am kommenden Samstag, 13. März, sollen in den 16 Landeshauptstädten der Bundesrepublik Deutschland Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Lockdowns stattfinden.

Am Samstag, 13. März, finden in den 16 Hauptstädten der Bundesländer gleichzeitig Demonstrationen gegen die Lockdown-Politik der Regierung statt. Vor gut einem Jahr wurde in Deutschland erstmals ein Lockdown in der Corona-Pandemie angeordnet.

Die Organisatoren der Demos schreiben auf ihrer Website unter dem Motto „Es reicht!“: „Schulschließungen, Isolation und Pleiten retten keine Leben“ und rufen dazu auf, gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Sie treten nach eigenen Angaben für unveräußerliche Grundrechte und