Warum geimpfte Menschen sterben. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi erklärt, wie geimpfte Sportler und Kinder relativ gut vor dem plötzlichen Tod geschützt werden können

„Die Menschheit ist zerstört.“ sagt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi mit ernster Miene im Gespräch mit dem Journalisten Glen Jung vom kanadischen unabhängigen Portal brightlightnews.com. Der bekannte Professor macht auf den Wettlauf aufmerksam, in den die Menschheit durch die Einführung von mRNA-Seren, die nun auch für Grippeimpfstoffe zugelassen sind, geraten ist. Er zeigt auf, warum geimpfte Menschen, insbesondere Sportler, sterben und wie sie sich vor dem plötzlichen Tod schützen können, und zwar auf einer internationalen Konferenz, an der große Namen von Wissenschaftlern teilnehmen, die von dem menschenfeindlichen System, das in allen WHO-Mitgliedsländern vorherrscht, geächtet werden. Er rät ihnen, alle Bemühungen einzustellen. „Deshalb ist es so wichtig, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, für die Athleten, für die Kinder, für all die bösen Menschen, die das verbreitet haben. Sie sind böse. Sie sind wirklich böse. Sie vernichten die Menschheit“, sagt der Professor. Deshalb möchten wir Sie auch ermutigen, diesen Artikel an so viele Menschen wie möglich weiterzuleiten, um zu retten, was zu retten ist.

„Dies sind die Worte der Reflexion und der Ermahnung an die Menschheit von Dr. Sucharit Bhakdi, weltbekannter Virologe und Professor für Mikrobiologie, der sich mit den genbasierten Covid-19-‚Impfstoffen‘ beschäftigt. Durch „Gedankenkontrolle“ haben elitäre Psychopathen mithilfe globaler Marionetten die Angst vor Covid-19 eingeflößt, um einen akribischen, jahrzehntelangen Plan umzusetzen, gefährliche mRNA-Impfstoffe zum Ersatz für alle bestehenden Impfstoffe zu machen.

Seien Sie dabei, wenn Dr. Bhakdi den schrecklichen immunologischen Mechanismus von Impfschäden detailliert beschreibt und Bilder von geimpften Geweben zeigt, die in Pathologie-Lehrbüchern nicht zu finden sind. Und, was ebenso wichtig ist, Dr. Bhakdi enthüllt die Quelle seines Widerstands, der viele Zuhörer bei seiner Rede auf der Better Way Conference in Wien vor Inspiration und Hoffnung zu Tränen gerührt hat. „, schreibt der freie Journalist in der Einleitung des gefilmten Interviews.

Nachfolgend nun ein Auszug des Interviews:

G.J.: Meine Damen und Herren, wir haben heute die Ehre, mit Dr. Sucharit Bhakdi hier zu sein, der zur Medienkonferenz „A Better Way Forward“ gekommen ist, wo er heute zum ersten Mal international zu diesem Thema gesprochen hat. Dr. Bhakdi, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.

S.B.: Sie sind herzlich willkommen. Ich bin zu dieser Konferenz gekommen, die die erste (zu diesem Thema) ist, weil ich es für notwendig hielt, da sich die Dinge in eine so alarmierende Richtung bewegen. WHO, CDC, FDA, alle Behörden drängen auf eine genbasierte Impfung, die alle anderen Impfstoffe ersetzt, die derzeit weltweit verwendet werden: Masern, Mumps, Röteln, alle anderen Impfstoffe, Grippe. Als wir das hörten, dachten wir: ‚Oh mein Gott, das ist es, was wir seit Juni befürchtet haben‘, als ich zum ersten Mal meine Besorgnis darüber äußerte, dass dies wahrscheinlich kommen würde.

Was jetzt passiert, ist, dass der Coronaimpfstoff langsam, langsam in Ungnade gefallen ist, weil die Menschen die schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen gesehen haben. Was jetzt passiert, ist, dass die Aufmerksamkeit vom Impfstoff selbst, der der Schuldige ist, auf das Spike-Protein gelenkt wird. Und sie sagen: „Oh, das liegt daran, dass der Coronaimpfstoff für das Spike-Protein kodiert und das ist gefährlich“ und bla, bla, bla.

Dass dieses Spike-Protein gefährlich ist, daran besteht kein Zweifel, das ist richtig. Aber fallt nicht darauf herein, Leute! Sie müssen verstehen, dass jeder gentechnisch hergestellte Impfstoff gefährlich sein wird, und deshalb bin ich hier und erkläre das heute Morgen zum ersten Mal.

Und das alles basiert auf Beweisen, die man in Büchern über Immunologie nachlesen kann.

Unser Immunsystem, unser spezifisches Immunsystem, basiert hauptsächlich auf Lymphozyten, und zwar auf T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. T und B. Und die Lymphozyten sehen alle gleich aus. Aber sie sind anders. T-Zellen haben Rezeptoren, die wie Schlösser sind. Und diese Rezeptoren erkennen Schlüssel. Die Schlüssel sind Partikelzellen, Fragmente eines Proteins, das von einer Zelle gebildet wird. Ich bin eine Zelle und ich erschaffe etwas, das hier festsitzt.

Dann erscheinen Fragmente dieses Proteins wie Sägespäne auf meinem Hemd. Die T-Lymphozyten erkennen dann diese Fragmente, heften sich an sie und töten mich, die Zelle. Dies gilt auch für körpereigene Proteine, die als Eigenproteine bezeichnet werden. Die Dinge sind so, dass, wenn das Immunsystem diesen Prozess im Alltag stoppt, diese Killer-Lymphozyten, die mich töten würden, blockiert werden, sodass sie nicht mehr funktionieren. Sie sind abgeschaltet.

Aber von dem Moment an, in dem diese Lymphozyten im Körper des Babys erscheinen, werden sie so geschaffen, dass sie Schlösser haben, die die Schlüssel zu allen Proteinen erkennen, die nicht ihre eigenen sind: Masern, Mumps, Röteln. Dies sollte in den Schulen gelehrt werden, denn es ist so wichtig zu wissen, dass jedes Baby mit Lymphozyten geboren wird, mit Killer-Lymphozyten, die bereit sind, jede Zelle zu töten, die fremde Proteine produziert, Proteine, die nicht ihre eigenen sind.

Die Gene, die bei einer Impfung in den Körper injiziert werden, sind so verpackt, dass sie in die Muskeln gelangen und über die Muskeln einen Weg zu den Lymphknoten und dann ins Blut finden. Sie (die Gene) können nicht gestoppt werden, sodass sie immer in das Blut gelangen, die meisten von ihnen in großen Mengen. Und es gibt Milliarden von ihnen, es gibt so viele von ihnen und sie zirkulieren durch den Blutkreislauf.

Diese Pakete haben die Eigenschaft, von jeder Art von Zelle aufgenommen zu werden, wenn sie mit ihr in Kontakt kommen. Die Zellen, die immer mit diesen Paketen in Kontakt kommen, sind die Zellen, die diese arteriellen, venösen und kapillaren Gefäße auskleiden. Diese Schiffe sind groß und klein. Aber der umfangreichste, der intimste Kontakt wird mit den kleinsten Gefäßen, den Kapillaren, stattfinden. Auf dieser Ebene finden die Keime des Angriffs auf die eigenen Zellen statt, denn wenn diese Zellen beginnen, nicht nur Spike-Proteine, sondern auch andere Proteine zu produzieren, die nicht ihre eigenen sind, werden die T-Lymphozyten eingreifen und sie zerstören. Gleichzeitig werden die B-Zellen aktiviert. Die B-Zellen beginnen mit der Produktion von Antikörpern gegen diese Proteine: Spike, Masernvirusprotein oder jedes andere Protein. Und diese Antikörper beginnen im Blut zu zirkulieren. Ein paar Tage nach der ersten Impfung, nach zehn Tagen, sind sie da.

Was die Leute nicht verstehen, ist, dass diese Antikörper, die als Folge der Impfung auftreten, nicht dazu da sind, das Virus am Eingang abzufangen, weil das Virus nicht in den Blutkreislauf eintritt, sondern an der Eintrittspforte (d. h. in den Atemwegen), und die Antikörper sind einfach nicht da. Sie sind nicht da. Deshalb werden all diese Impfungen gegen das Coronavirus und auch gegen die Grippe nicht funktionieren. Sie können nicht funktionieren, haben nie funktioniert und werden nie funktionieren.

Das Einzige, was sie tun können, ist, dich zu töten. Warum?

Dies ist ein Blutgefäß. Die eine ist eine intakte Gefäßwand. Der Impfstoff (Boten-RNA) gelangt aus dem Blutkreislauf in die Zellen der Gefäßwand. Bei Nummer drei beginnen die Proteine in der Wand zu synthetisieren, dann wird das Protein an der Oberfläche der Zellen (in der Gefäßwand) präsentiert. Die Fragmente werden mit 2, 4 und 5 bezeichnet. Vier sind Proteine, fünf sind andere Fragmente. Antikörper – nach der ersten Impfung hat jeder Mensch Antikörper, und wenn man dann die Auffrischungsimpfung (zweite Dosis) macht, ist es unglaublich, wie kann man das machen? Dann wird diese (Impfung) zu einer Bombe, weil die Antikörper im Blutkreislauf auf das Komplementsystem warten und es angreifen werden. Dann setzen die T-Lymphozyten ein, so dass die Gefäßwand geschädigt wird. Wenn die Gefäßwand beschädigt ist, geschehen zwei Dinge. Erstens wird das Blut gerinnen, denn dafür ist das Gerinnungssystem ja da (um die Schädigung der Gefäßwand zu stoppen), und zweitens werden diese Impfstoffe in die Organe eindringen (durch die geschädigte Gefäßwand).

Wissen Sie, unser Gefäßsystem ist ein Wunder der göttlichen Natur, es ist geschlossen. Selbst Viren können es nicht durchdringen. Und nun haben diese Personen, Pfizer, Moderna, das von der Natur geschaffene Gefäßsystem aufgebrochen, geöffnet, sodass fremde Gene in das Gewebe, das Gehirn, das Herz, die Leber, die Lunge, in jedes beliebige Organ eindringen und den gleichen Prozess durchlaufen können, und das ist natürlich der Beginn eines weiteren Angriffs auf die eigenen Zellen, eines Autoangriffs, eines Autoimmunprozesses, der nicht aufgehalten werden kann. Es kann nicht aufgehalten werden!

In dem Moment, in dem die Zellen der Gefäßwand anfangen, fremde Proteine zu produzieren, schon bei der ersten Auffrischung, werden Sie Killer-Lymphozyten haben, die angreifen, und außerdem zirkulierende Antikörper, die das Virus nicht an der Eintrittspforte abfangen können, aber die Spike-Protein-Antigene oder die Röteln-Virus-Proteine oder andere Proteine erkennen können, die nicht Ihre eigenen sind, die entstanden sind und an der Gefäßwand kleben. Es gibt also einen doppelten Angriff der beiden großen Armeen des Immunsystems.

Dieser kombinierte Angriff von T-Lymphozyten und Antikörpern ist bisher einmalig. Sie ist nicht bekannt, sie existiert nicht. Wenn ich eine Zelle in der Gefäßwand bin und anfange, dieses Protein zu produzieren, dann binden die Antikörper an das Protein und lösen das sogenannte Komplementsystem aus, und dieses Komplementsystem ist der Bruder des Gerinnungssystems, und wenn das Gerinnungssystem aktiviert wird, gerinnt das Blut. Wenn das Komplementsystem aktiviert wird, fängt es an, Löcher in meinem Körper zu machen.

Es ist ein wenig ironisch, denn ich bin derjenige, der die „Kugel“ des Komplementsystems entdeckt hat. Meine erste Entdeckung war die „molekulare Natur der durch Komplement hervorgerufenen Läsionen“, und sie wurde vor 45 Jahren gemacht.

Mein Gott! Es war eine wunderbare Zeit für Entdeckungen und Problemlösungen.

Ich weiß, dass es eine sehr, miserable Idee ist, wenn man Antikörper gegen fremde Proteine im Umlauf hat und diese fremden Proteine an der Gefäßwand exponiert sind (diese Exposition), denn wenn man anfängt, Löcher in die Wände der kleinsten Gefäße im Gehirn, im Herzen zu machen, wird man Gerinnsel in den kleinsten Gefäßen bekommen, und genau das wurde jetzt von einem Anatomopathologen entdeckt, dessen Namen ich im Moment nicht preisgeben werde, bis seine Studien herauskommen und in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden.

Und er hat das Vorhandensein des Spike-Proteins an den Gefäßwänden der kleinsten Gefäße im Gehirn und im Herzen, im Gehirn und im Herzen, bei ein und demselben Patienten nachgewiesen. Dies geschieht nicht einfach so. Er beobachtete eine Vaskulitis und die Bildung von Blutgerinnseln sowie eine umliegende Entzündung. Das Problem ist also klar. Und der Fall ist abgeschlossen.

Es gibt inzwischen eindeutige Beweise dafür, dass Spike-Proteine Entzündungen und Schäden an den Wänden der kleinsten Gefäße im Körper verursachen. Wenn dies im Gehirn und im Herzen geschieht, bleiben irreversible Defekte zurück.

Sehen Sie, das ist das Gefäßnetz des Gehirns. Jede Zelle benötigt Sauerstoff, und die Kapillaren des Gehirns bringen Blut und Sauerstoff zu diesen Zellen. Wenn Sie eines dieser Gefäße verstopfen, sterben die Zellen ab, die mit Nährstoffen versorgt werden sollen. Gehirnzellen können nicht ersetzt werden. Sie verschwinden. Je nachdem, in welchem Bereich des Gehirns dies geschieht, kann also alles Mögliche passieren.

Im Frontallappen gibt es überall tote Inseln (von Zellen), die auch bei Menschen mit Alzheimer, einer Form der Demenz im Frontallappen, auftreten. (Erscheint) eine Menge kleiner Narben im Gehirn. Niemand weiß warum. Wenn Sie jedoch einen kleinen Herzinfarkt erleiden, leiden Sie unter Hypoxie (Sauerstoffmangel), können vielleicht nicht mehr sprechen, oder, wenn es anderswo passiert, was niemand weiß, hört Ihr Gehirn auf zu arbeiten und kehrt nie wieder in den Normalzustand zurück, weil die Zellen tot sind.

Dies ist das Gehirn eines Mannes, der nach der ersten Impfung starb. Keiner weiß, warum er gestorben ist, aber sein Gehirn sieht so aus. Und es wurde festgestellt, dass die kleinsten Gefäße des Gehirns das Spike-Protein trugen und eine Vaskulitis und Gefäßinfiltration in vielen Teilen des Gehirns vorhanden war. Sie entspricht der Beschreibung einer multifokalen nekrotischen Enzephalitis, einer der seltensten Erkrankungen, ich glaube, es sind nur zehn Fälle bekannt, alle im Kontext der Grippeepidemie. Zehn Fälle. In diesem Fall gibt es keine Grippe, kein Virus, weil es kein Nukleokapsid gibt. In einem anderen Teil des Vortrags zeigte der Pathologe, dass es sich nicht um ein Virus handeln kann.

Das Gehirn verbraucht 20 % des Sauerstoffs im Körper. So viel benötigt Ihr kleines Gehirn, denn die Neuronen verbrauchen eine Menge davon, wenn sie arbeiten. Das ist es, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, denken zu können. Es gibt Bereiche im Gehirn, die wichtig sind für das Denken, für das Erinnern, aber auch für das Hören, für das Sehen, für alles, für das Bewegen oder das Stillsitzen. Wenn Sie also diese Bereiche stören, bekommen Sie das Schlimmste ab. All dies ist bekannt, wissen Sie? Es gibt Bereiche, die für Ihre Psyche wichtig sind. Sie sind die Person, die Sie sind, weil das Gehirn in Ihrem Körper jahrzehntelang daran gearbeitet hat, Ihre Persönlichkeit zu formen. Und wenn man von dort aus etwas zerstört, weiß nur Gott, was passieren wird, und vielleicht auch die Ärzte, die jetzt Veränderungen in der Psyche feststellen, die sie nie zuvor gesehen haben, den Verlust von Empathie, von dem mir gesagt wurde, dass er festgestellt wurde. Die Menschen verlieren die Kontrolle über ihren eigenen Verstand, ihren Willen. Die Menschheit ist gebrochen. Die Essenz des Menschen ist das Gehirn.

Und dann ist da noch das Herz. Man sieht all diese Spitzensportler, die tot umfallen oder aufgeben, und man sagt sich: Die kommen nie wieder zurück. Wenn man all diese Sportler sieht, stellt man fest, dass sie Herzprobleme haben.

ESPN

Sergio Aguero (argentinischer Star) schied in der 41. Minute im letzten Spiel gegen Barcelona aus. Der Fußballer litt unter Atemproblemen. Im September empfahl er dringend, 12-Jährige mit dem Covid-Serum zu impfen): „Ich habe beschlossen, nicht mehr im Profifußball zu spielen, es ist eine sehr schwierige Zeit. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist für meine Gesundheit, das ist der Hauptgrund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, wegen des Problems, das ich vor anderthalb Monaten hatte. Ich war in den Händen der Ärzte, die alles taten, was sie konnten, und mir sagten, dass es das Beste wäre, mit dem Spielen aufzuhören.

S.B.: Das passiert, weil diese Athleten ihr Herz über seine absoluten Grenzen hinaus belasten, und wie wir wissen, steht jede Zelle unter enormem Stress und verbrennt eine Menge Sauerstoff, verbraucht ihn. Und wenn man anfängt, die kleinsten Gefäße zu verstopfen, werden diese Zellen absterben. Es sterben nicht viele Zellen in einem Gebiet ab, sondern es gibt Inseln von Zellen, die gelegentlich absterben.

Diese kleinen eiweißführenden Stachelgefäße sind auch in anderen Organen zu finden. Und das hat es noch nie gegeben. Eine Vaskulitis kann nicht nur im Gehirn, sondern auch im Herzen auftreten.

Das ist das Herz. Was ihm im Herzen auffiel, waren multiple Narben, d. h. Inseln des (zellulären) Todes, die gelb dargestellt sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Spitzensportler und das passiert Ihnen. Sie werden nie wieder ein Spitzensportler sein. Du wirst fallen und nie wieder zu dem zurückkehren, was du einmal warst.

Deshalb ist es so wichtig, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, für die Athleten, für die Kinder, für all die bösen Menschen, die das verbreitet haben. Sie sind böse. Sie sind wirklich böse. Sie vernichten die Menschheit.

Neben diesen nekrotischen Inseln, den Narben, fand er (der Pathologe) Inseln mit sehr jungen Läsionen. Der rote Anteil ist also nicht gesund. Es gibt Lymphozyten und es gibt tote und sterbende Myozyten, also Herzzellen.

Denken Sie daran, dass sich diese Kapillargefäße in Ihrem Gehirn und in Ihrem Herzen befinden, und es gibt sehr, sehr wenige Fälle, in denen sich die Kapillaren aufblähen, sehr, außergewöhnlich. Wir sehen, dass bei wahrscheinlich Millionen von Menschen eine Kapillarinfusion stattfindet. Und genau das wird Ihnen der Pathologe zeigen, betonte er. Im Herzen entstehen Inseln des Zelltods, und es kommt zu einer Vernarbung des gesamten Herzens in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Diese Bilder gibt es nicht in den Pathologiebüchern, weil bisher nichts diese Phänomene hervorgerufen hat, außer – zum ersten Mal – durch den Covidimpfstoff. Sie wurden noch nie in präklinischen Studien an Tieren getestet, um ihre potenzielle Wirkung auf diese Weise zu bewerten. Es gab also keine präklinischen Tests, sondern man ging direkt zum Menschen über, und jetzt läuft das globale Experiment mit Hunderten von Millionen Menschen.

Wie Sie vielleicht wissen, wurde jetzt der erste Messenger-RNA-Impfstoff gegen Influenza in Kombination mit Corona zur Verwendung zugelassen.

Wenn dies nicht als eine Minute nach Mitternacht (d. h. zu spät) angesehen werden kann, dann weiß ich nicht, was es ist.

Das vollständige Interview.