Warum habe ich den Covid-19-Impfstoff abgelehnt?

Es gab einfach zu viele Warnsignale vor dem ersten „Ausbruch“ und in den ersten sechs Monaten danach.

Die Angst vor einer neuen Epidemie aus Wuhan, China, begann sich ab November 2019 weltweit zu verbreiten. Im Dezember wurde klar, dass die Auswirkungen dieses Ausbruchs die seiner Vorgänger (Vogelgrippe, Schweinegrippe usw.) übertreffen könnten. Als ich beobachtete, wie die Nationen im Gleichschritt mit einer erschreckend gleichförmigen Pandemienarrative vorgingen, kam mir eine Bibelstelle in den Sinn.

„Wer ist dem Tier (Antichrist) gleich, und wer kann mit ihm kämpfen? (Offb 13,4)

Bis 2020 war ich ein Impf-Befürworter, aber die Coronapsychose zwang mich schließlich zu einem radikalen Umdenken. In den folgenden Jahren fragte ich Ungeimpfte nach den Gründen für ihr Zögern, sich impfen zu lassen, und die Antworten waren immer die gleichen. „Irgendetwas stimmte mit der ganzen Geschichte nicht“ oder „es fühlte sich einfach nicht richtig an“. Daher sind die folgenden roten Fahnen nur eine kurze Beschreibung dessen, was sich für mich in den ersten sechs Monaten (1. Dezember 2019 bis 1. Mai 2020) der Pandemie „nicht richtig angefühlt“ hat.

Rote Flagge 1: Einheitliche Massenzensur

In den ersten Wochen des Ausbruchs reproduzierten die globalen Mainstream-Medien verdächtig oft die offizielle Version der chinesischen Behörden. Ausgewählte Experten, die von den Medien interviewt wurden, befürchteten, dass die neue Pandemie den tödlichen Schwarzen Tod der Vergangenheit imitieren könnte. Gleichzeitig wurden abweichende Meinungen zensiert oder verunglimpft.

In einer existenziellen Krise mussten alle Ideen, Meinungen und Szenarien auf den Tisch. Selbst der Völkermörder Josef Stalin erkannte die Weisheit dieses Ansatzes, als 1941 die deutschen Invasoren vor den Toren Moskaus standen. Doch anstatt den Austausch von lebenswichtigen Daten, Wissen und Informationen zuzulassen, verfolgten die neuen Zaren von Corona einen marxistischen Ansatz in Bezug auf den Informationsfluss.

Infolgedessen wandten sich viele Menschen an alternative Medien, um Antworten zu erhalten. Bitchute und später Rumble, die Millionen Menschen wie mir bis dahin unbekannt waren, wurden zu einer der wichtigsten Informationsquellen.

Die Zensur war beispiellos. Ein vernichtendes wissenschaftliches Papier indischer Forscher, das am 31. Januar in das Vorabdruck-Repository bioRxiv hochgeladen worden war, wurde von der „internationalen Gemeinschaft“ in Bausch und Bogen verurteilt. Das Papier war zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem neuen Coronavirus tatsächlich um eine „modifizierte Biowaffe“ handelt.

Es war die Massenzensur, die den Keim für eine weltweite Massenskepsis gegenüber Impfstoffen legte.

Rote Fahne 2: Verbreitung betrügerischer Wissenschaft und Experten

Ob Sie es glauben oder nicht, im Jahr 2019 hatte ich bereits eine Reihe von pandemiespezifischen Utensilien, die von verschiedenen Arten von Masken über Klebebänder bis zu tragbaren UV-Desinfektionsmitteln reichten.

Meine Doktorarbeit (2015-2018) befasste sich mit der Formulierung eines Risikoprognosemodells, das es Nutzern, insbesondere politischen Entscheidungsträgern, ermöglichen soll, eine Reihe aufkommender globaler Bedrohungen im erwarteten VUCA-Jahrzehnt 2020-2030 zu erkennen. VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Eine globale Pandemie wurde in meiner Dissertation in den Quadranten „hohe Wahrscheinlichkeit – hohe Auswirkungen“ eingeordnet.

Meinem Dissertationsszenario zufolge würde eine Pandemie nach einer drohenden Weltwirtschaftskrise und einer darauffolgenden Kaskade des sozialen Zerfalls auftreten, die die nationalen Gesundheits- und Hygienesysteme stark beeinträchtigen würde.

Mein Modell wurde formuliert, nachdem ich sorgfältig die Spreu vom Weizen getrennt hatte. Die Spreu dominierte die akademische Welt wie Krebs auf Steroiden. Ärzte sahen tatenlos zu, wie ihre verrückten Landsleute argumentierten, dass Männer gebären und Milch geben könnten. Kinder wurden dazu erzogen, ihr Geschlecht zu ändern. Mathematik war rassistisch, Wissenschaft war rassistisch, und standardisierte Testergebnisse waren rassistisch – selbst wenn asiatische Studenten, die sie mit Bravour bestanden, an amerikanischen Universitäten systematisch diskriminiert wurden.

Dies waren die Experten, die die WissenschaftTM des Pandemie-Narrativs aufrechterhielten.

Rote Fahne 3: Flüge aus Wuhan

Wenn Sie jetzt eine Google-Suche nach „Flügen aus Wuhan“ vom 1. Dezember 2019 bis zum 1. Mai 2020 durchführen, werden Sie vielleicht auf einen einzigen suggestiven Link der indischen Economic Times stoßen.

Screenshot aufgenommen am 10. Februar 2024 um 08:42 Uhr malaysischer Zeit

Wenn der obige Link in Ihrer Suche erscheint, führt das Anklicken zu einer allgemeinen Seite und nicht zum ursprünglichen Artikel. Google bietet keine Cache-Option mehr an, um alte, belastende Artikel abzurufen. Alles zu diesem Thema wurde aus dem Internet gelöscht!

Warum ist dieses Thema relevant? In den ersten entscheidenden Wochen des Ausbruchs hatte China Beschränkungen für Inlandsflüge verhängt, nicht aber für internationale Flüge von Wuhan aus. (Viele Skeptiker stellten diese Logik in der Stew Peters Show während dieser kritischen Zeit infrage).

Mangelnde Voraussicht oder Inkompetenz waren nicht die Gründe für diese schockierende Unterlassung. Die globalistischen Mächte rechneten tatsächlich mit einer bevorstehenden Pandemie. Wie ich in einem Op-Ed von 2020 schrieb:

Im Oktober 2019 kam eine Pandemie-Simulationsübung namens Event 201 – eine Zusammenarbeit des Johns Hopkins Center for Health Security, des Weltwirtschaftsforums und der Bill and Melinda Gates Foundation – zu dem Schluss, dass ein hypothetisches neues Coronavirus innerhalb von 18 Monaten nach einem Ausbruch mindestens 65 Millionen Menschen weltweit töten könnte.

Als COVID-19 zwei Monate später zufällig in Wuhan auftauchte, beeilten sich Wissenschaftler, ähnlich alarmierende Vorhersagen zu machen, wobei sie sich auf eine Reihe fragwürdiger wissenschaftlicher Modelle stützten. So schätzten Forscher des Imperial College London die Zahl der Todesopfer bis Oktober dieses Jahres auf 500.000 (Großbritannien) und zwei Millionen (USA).

Diese apokalyptischen Prognosen bereiteten den Boden für eine weltweite Panik im Januar 2020. Wäre das Coronavirus so furchterregend, wie die Experten es darstellten, hätte ein Land nach dem anderen ein Einreiseverbot gegen China verhängt, vor allem, nachdem Peking internationalen Experten verdächtig oft die Inspektion des Ground Zero in Wuhan verweigert hatte.

Waren „Superspreader-Flüge“ aus Wuhan Teil des globalistischen Plans?

Eine allgemeine Suche nach „Flügen aus Wuhan“ zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 1. Mai 2020 führt nur zu Artikeln über die Evakuierung von Ausländern aus Wuhan. Das Ausmaß dieser Verschleierung ist beunruhigend, insbesondere nach den unzähligen Online-Diskussionen, die zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 stattgefunden haben.

Rote Flagge 4: Rassismusvorwürfe

Von Anfang an gab es in den USA laute Rufe nach einem zumindest vorübergehenden Reiseverbot nach China. Lesben und Schwule schimpften unisono über Rassismus. Die Mainstream-Medien überschlugen sich mit Verweisen auf den „Wuhan-Virus“, schienen aber die Trends seit der „Spanischen Grippe“ (und davor) zu ignorieren. Dabei spielte es keine Rolle, dass die asiatischen Medien den gleichen Begriff ohne viel Aufhebens verwendeten. Nachfolgend ein Auszug aus einem Artikel der Straits Times vom 30. Januar 2020 (aktualisiert am 3. März), der wichtigsten Tageszeitung im mehrheitlich von Chinesen bewohnten Singapur.

Zum Thema Rassismus ist folgender Bericht der in Hongkong erscheinenden South China Morning Post vom 19. April 2020 aufschlussreich:

China ist in die Kritik geraten, weil es Berichte gibt, dass afrikanische Gemeinschaften in Guangzhou unmenschlich behandelt werden, z.B. werden sie aus ihren Wohnungen vertrieben und dürfen bei McDonald’s nicht bedient werden. Außerdem wurden sie unter Quarantäne gestellt und untersucht, obwohl sie keinen engen Kontakt zu infizierten Personen hatten.

Black Lives Matters (BLM) hat sich nicht mit dem Rassismus gegen ihre Verwandten im Ausland befasst. Der Virus kam aus China, nicht aus Afrika. Aber andererseits sind BLM und ihresgleichen auch nur Büffelsoldaten auf der Plantage der Globalisten, wie ich in einem kürzlichen Kommentar geschrieben habe. Ihre Empörung kann je nach Laune und Geldbeutel ihrer nicht-schwarzen Gönner an- und ausgeschaltet werden. Das haben wir während der international koordinierten George-Floyd-Proteste im Mai 2020 gesehen – ein wahres Superspreader-Ereignis, wenn es je eines gegeben hat. Die weltweiten Gay Pride-Paraden einen Monat später – ein weiteres potenzielles Superspreader-Ereignis – führten zu keinem einzigen Fall einer Virusübertragung. Das muss ein Wunder sein!

Dieselben Experten, die Rassismus wegen der vorgeschlagenen Reiseverbote nach China anprangerten, forderten später Strafmaßnahmen, Quarantäne und Zwangsimpfungen für ihre Mitbürger.

Rote Flagge 5: Krankenhäuser, die „Kriegsgebieten“ ähneln

Einmal Anfang 2020 musste ich für einen weiteren HNO-Termin in ein örtliches Krankenhaus. In den Medien waren die örtlichen Krankenhäuser als Kriegsgebiete dargestellt worden. Was ich stattdessen sah, waren menschenleere Flure, Krankenschwestern, die den Zugang zu bestimmten Abteilungen versperrten, Ärzte, die sich in ihren Zimmern verschanzten und wer weiß was taten. Unruhige Mitarbeiter, die sich nach draußen wagten, sah man in gedämpfter Geselligkeit. Alles, was ich sah, war ein angespannter Urlaub.

Mir wurde mitgeteilt, dass mein Termin verschoben wurde. Das hätte man mir auch vorher per SMS oder Telefon sagen können. Schließlich stand die Welt am Rande einer Pandemie! Außerdem sollte ich mich in ein paar Tagen einem kleinen chirurgischen Eingriff unterziehen, aber niemand konnte mich über den Stand der Dinge informieren. Während ich dort war, hörte ich nicht die Sirenen der Krankenwagen, die die Covidien-Patienten in die Notaufnahme brachten.

Während wir immer wieder mit Bildern von überfüllten Krankenhäusern auf der ganzen Welt bombardiert wurden, erlebten viele wie ich genau das Gegenteil. Im Falle einer Masseneinweisung in ein Krankenhaus, insbesondere im Falle einer Pandemie, würden Ärzte und Krankenschwestern aus verschiedenen Bereichen unter Druck geraten, um als Hilfskräfte auszuhelfen. In jedem größeren Krankenhaus würden provisorische Krankenstationen den größten Teil der Fläche einnehmen.

Doch davon habe ich nichts gesehen! Ich vermute, das Personal benötigte den Platz für sein makabres Tanzrepertoire.

Heute stufe ich Ärzte in die gleiche Qualifikationskategorie ein wie Anfänger in der Automechanik, mit einem kleinen Unterschied: Man hat bessere Chancen, einen ehrlichen Mechaniker zu finden!

Rote Fahne 6: Masken und Belüftungssysteme

Als die Maskenpflicht eingeführt wurde, habe ich die durchschnittliche Größe der Sars-Cov-2-Viren und der Poren in einer N95-Maske verglichen. Es gab keine Möglichkeit, dass eine Maske, mit Ausnahme der Masken, die in biologisch gefährlichen Umgebungen verwendet werden, das Virus draußen halten könnte. Wozu benötigte man also eine Maske?

Was mich noch mehr störte, war das völlige Fehlen einer Diskussion über Belüftungssysteme in Gebäuden, insbesondere in Krankenhäusern. Das Sars-Cov-2-Virus war angeblich ein hoch pathogenes Atemwegsvirus, und dennoch gab es keine Diskussion über seine mögliche Übertragbarkeit durch Klimaanlagen.

Wenn es jemals einen Superverbreiter gab, dann waren es die Klimaanlagen auf der ganzen Welt. Aber die Ärzte, die ich befragte, erkannten die Gefahr zwar an, taten sie aber einfach ab. Tatsächlich bin ich an einem Krankenhaus vorbeigekommen, in dem die „Abluft“ aus klimatisierten, behelfsmäßigen Screening-Kliniken direkt auf den Weg der Fußgänger geblasen wurde. Experten behaupten, dass HEPA-Filter und ähnliche Filter in Klimaanlagen das Coronavirus erfolgreich bekämpfen, aber ich glaube das nicht. Ich denke, wir sollten einfach den Masken aus den Dritte-Welt-Lagern vertrauen!

Rote Fahne 7: Lehren aus dem Terroranschlag im Nordosten

Als die Coronapsychose ausbrach, erinnerte ich mich instinktiv an eine Lektion, die ich aus der Belagerung des Nordost-Theaters in Moskau 2002 gelernt hatte. Als russische Spezialeinheiten das gesamte Theater mit einem Fentanyl-Derivat vergasten, um die Belagerung zu beenden, starben unerwartet 132 Geiseln. Ein russischer Arzt stellte später fest, dass die Geiseln während der viertägigen Belagerung keinerlei Bewegungsfreiheit hatten. Dies führte zu einer gefährlichen Anhäufung von Lebertoxizität und einer schweren Immunsuppression. Ihre Körper konnten sich daher nicht von einem Beruhigungsmittel erholen, das sie ursprünglich außer Gefecht setzen und nicht töten sollte.

Diese Lektion habe ich mir zu Herzen genommen. Als in meiner Gegend die Straßen gesperrt wurden, bemerkte ich, dass es den Wanderarbeitern (hauptsächlich aus Südasien) erlaubt war, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gehen. Um nicht aufzufallen, zog ich mir morgens und abends alte Kleider an und lief kilometerweit, um Essen zu besorgen. An einem Tag war es ein (1) Stängel Korianderblätter, am nächsten Tag eine (1) Dose Sardinen, das nächste Mal ein Päckchen Salz und so weiter. Die Idee dahinter war, etwas Bewegung zu bekommen und das Immunsystem zu stärken. Die Behörden, die sich auf The ScienceTM verließen, hätten diese Routine als geradezu kriminell und als Verstoß gegen die Eindämmungsrichtlinien betrachtet.

Rote Fahne 8: Die Anti-Ivermectin- und Hydroxychloroquin-Hysterie

Kurz nach Beginn des Ausbruchs drängte mich ein Professor in China, mir Hydroxychloroquin (HCQ)-Tabletten oder zumindest Tonic Water (das Chinin enthält) als Alternative zu besorgen. Zuerst hielt ich ihn für verrückt, aber in der Hitze des Tages eine (1) Dose gekühltes Tonic Water zu kaufen, schien mir eine gute Idee zu sein.

Im März 2020 begannen einige Prominente zu behaupten, HCQ habe ihnen geholfen, sich von Covid-19 zu erholen. Das war lange vor der Einführung der „Wunderimpfstoffe“. Experten, die in der Stew Peters Show auftraten, plädierten auch für Ivermectin als vielseitigere und wirksamere Option. Die Antwort der Globalisten ließ nicht lange auf sich warten. Sowohl Ivermectin als auch HCQ begannen weltweit aus den Apotheken zu verschwinden. Online-Händler begannen, sie unter verschiedenen Namen zu hohen Preisen zu verkaufen. Ich wich auf veterinärmedizinisches Ivermectin aus China aus. Eine Flasche mit 100 Tabletten zu je 5 mg kostete nur 1,70 Dollar.

Soweit ich wusste, waren Ivermectin und HCQ nur noch in Afrika rezeptfrei erhältlich, weil die Afrikaner sie routinemäßig zur Vorbeugung gegen eine Vielzahl von Krankheiten einnahmen. Haben sie gewirkt? Kennen Sie Berichte oder Videoclips, in denen ein afrikanisches Krankenhaus im Jahr 2020 von Covidien-Patienten überrannt wird? Für mich persönlich ist der Kampf gegen Ivermectin und HCQ die größte Warnung von allen.

Entwicklungen nach Mai 2020

Spätere Enthüllungen im Jahr 2020 bestätigten meinen Corona-Verdacht. Im September 2020 gab die CDC zu, dass die mediane Überlebensrate für Covid-19 bei Personen im Alter von 69 Jahren und darunter bei 99,7% lag. Möchte man mit solchen Zahlen die ganze Welt einsperren?

Noch niederschmetternder war eine spätere Enthüllung, dass die Grippe in diesem Zeitraum auf mysteriöse Weise verschwunden war. Nach einer von CBS News verbreiteten Theorie hatte das Coronavirus 2020/2021 die Grippe und andere Krankheitserreger, die eher im Herbst und Winter auftreten, weitgehend verdrängt. Wahrscheinlich hat das Coronavirus dies im Dienste der Menschheit getan!

Grippebedingte Krankenhausaufenthalte in Massachusetts (Bildnachweis: Mass DPH)

Innerhalb eines Jahres war der „Impfstoff“ fertig und ich war entschlossen, ihn nicht zu nehmen. Jetzt wissen Sie, warum!