Warum Netanjahu keinen Waffenstillstand will

Salman Rafi Sheikh

Auch nach fünf Reisen in den Nahen Osten seit Beginn des israelisch-palästinensischen Krieges am 7. Oktober ist es US-Außenminister Biden nicht gelungen, ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, das den brutalen Krieg beenden könnte. Einer der Hauptgründe, warum die Biden-Administration ihre diplomatische Energie in einen Waffenstillstand investiert, ist, dass der US-Präsident jetzt erkennt, wie viel ihn seine unerschütterliche Unterstützung für Israels brutales Töten von Palästinensern bei den Präsidentschaftswahlen später in diesem Jahr kosten könnte. Als der Krieg im Oktober begann, sah die Biden-Regierung ihn nicht unbedingt unter dem Gesichtspunkt der Wahlen (weil sie nicht glaubte, dass der Krieg so lange dauern würde). Die Tatsache, dass er sich bereits bis Februar hinzieht und israelische Offizielle ihre Absicht bekundet haben, ihn immer weiter auszudehnen, bedeutet, dass Israel immer noch Palästinenser töten wird, wenn die Amerikaner im November wählen. Das könnte Biden zum Verhängnis werden, denn jüngsten Umfragen zufolge unterstützen rund 76 Prozent der Wähler der Demokraten einen Waffenstillstand. Auch international ist Biden isoliert – was die Trump-Kampagne als Scheitern der US-Außenpolitik unter Biden bezeichnen würde.

Doch während Bidens innenpolitische Zwänge nun eine Politik des Waffenstillstands erfordern, braucht Netanyahu genau das Gegenteil, weshalb er nicht nur die von den USA unterstützten Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen zurückgewiesen hat, sondern auch versucht, seine Offensive auf Rafah auszuweiten. Für Netanyahu ist die Offensive der Schlüssel zum Machterhalt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass der Vorsitzende der Partei der Nationalen Einheit, Benny Gantz, im Falle von Neuwahlen problemlos eine Koalition bilden könnte. Vor dem Krieg war seine Position nicht so stark. Doch seit dem 7. Oktober ist Netanyahus Position im freien Fall.

Gleichzeitig haben Netanyahus bisherige Koalitionspartner, zu denen auch rechtsextreme Parteien wie die Partei Jüdische Kraft gehören, bereits damit gedroht, die Koalition zu verlassen, sollte die Regierung einen „rücksichtslosen Deal“ mit der Hamas eingehen. Dies zeigt die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierungskoalition und zwingt Netanyahu, nur solche Schritte zu unternehmen, die sein politisches Image verbessern und die Kosten minimieren. Während also Gespräche über ein Abkommen mit der Hamas, das nicht die sofortige Freilassung aller Geiseln vorsieht, schlicht inakzeptabel sind, machen Projektionen eines „totalen Sieges“ über die Hamas politisch Sinn.

Aber Netanyahus Optionen sind nicht einfach. Jede von ihnen hat bestimmte Konsequenzen. Während unter anderem die Rechtsextremen jedes Abkommen mit der Hamas ablehnen, das nicht auf die völlige Zerstörung Palästinas und das endgültige Ende der „Zwei-Staaten-Lösung“ hinausläuft, wollen die Familien der 136 israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, dass Netanjahu sich für ihre Freilassung einsetzt und sich nicht allein auf militärische Maßnahmen verlässt. Sie protestieren regelmäßig, und Netanyahu ist sich bewusst, dass diese Demonstrationen zeitnah zu einer viel größeren politischen Bewegung werden könnten, insbesondere angesichts seiner derzeit geringen Popularität. Vor dem Ausbruch des Krieges am 7. Oktober kam es in Israel zu massiven Protesten gegen die Regierung Netanjahu wegen der Umgestaltung des Justizsystems. Der Krieg hat eine Art Einheit geschaffen, die sich nun aber als sehr zerbrechlich erweist und jederzeit auf das Regime zurückfallen kann.

Netanyahus Dilemma besteht darin, dass er den Krieg nicht weiterführen – und ausweiten – kann, wenn seine Strategie, den Palästinensern maximalen Schaden zuzufügen, um die Geiseln zu retten, aufgehen soll. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber der wichtigste ist die Tatsache, dass Netanyahus rücksichtslose Militäroperation die Hamas nicht besiegen konnte, und es ist nicht klar, ob die Hamas auf diese Weise besiegt werden kann. Einerseits könnte Israels rücksichtsloses Töten unschuldiger Zivilisten, darunter Tausende Kinder, der Hamas helfen, ihre Unterstützung in der Bevölkerung zu stärken. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des US-Geheimdienstes kommt zu dem Schluss, dass Israel mit seiner massiven Offensive zwar die militärischen Kapazitäten der Hamas für den Moment geschädigt hat, aber weit davon entfernt ist, die Gruppe als solche zu eliminieren.

Dies ist einer der Hauptgründe, warum Netanyahu, der die vollständige Vernichtung der Hamas zu seinem wichtigsten strategischen Ziel erklärt hat, kein Abkommen akzeptieren wird, das ihn daran hindern könnte, dieses Ziel zu erreichen. Dies ist auch einer der Hauptgründe, warum die rechtsextremen Parteien jedes Abkommen mit der Hamas ablehnen, und ein weiterer Grund, warum Netanyahu nicht einfach die militärische Option deeskalieren und nach Wegen suchen kann, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Dies würde bedeuten, die Hamas als politisch gleichberechtigt zu behandeln.

Die Kombination dieser Gründe führt dazu, dass Netanyahu sich nichts anderes als einen langen Krieg gegen die Palästinenser vorstellen kann, was ihm sogar erlaubt, den Druck der USA zurückzuweisen. Nachdem es Blinken nicht gelungen ist, Netanyahu von einem Mittelweg zu überzeugen, hofft er immer noch, dass der Prozess zu einem besseren Abkommen führen wird. Wann und wie das möglich sein wird, weiß er nicht.

Aber Geduld – und Unterstützung für Israel – könnte schon aus dem Weißen Haus kommen. Biden sagte kürzlich: „Wie Sie wissen, glaube ich, dass die Reaktion in Gaza, im Gazastreifen, übertrieben war“. Zu Netanjahus Plan für Rafah sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby: „Ohne den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen in diesem Ausmaß zu berücksichtigen, wären Militäroperationen zu diesem Zeitpunkt eine Katastrophe für diese Menschen, und das ist nichts, was wir unterstützen würden“.

Netanjahu stören diese Äußerungen jedoch nicht allzu sehr, da er in erster Linie daran interessiert ist, sein Amt als Premierminister zu behalten und den Krieg so zu führen, dass er an der Macht bleibt. Dafür könnte er auch bereit sein, Joe Biden die Stirn zu bieten.

Salman Rafi Sheikh, Analyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin New Eastern Outlook.