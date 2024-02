In einem Bericht über die steigende Zahl von Masernfällen in der EU hat das ECDC die EU-Gesundheitsbehörden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschen davon zu überzeugen, ihre Kinder impfen zu lassen. Die Kehrseite der Medaille für die EU ist, dass eine Umfrage zum Stand des Vertrauens in Impfstoffe ergab, dass nicht nur junge Eltern gegen die MMR-Impfung sind, sondern dass sogar Ärzte der Information widersprechen, dass die MMR-Impfung wichtig und sicher für Kinder ist.

Die im technischen Anhang eines Berichts des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) enthaltene Information, dass sich immer mehr Ärzte in der EU gegen die Verabreichung der MMR-Impfung an Kinder aussprechen, ist ein echter Paukenschlag in diesem Bereich.

Laut Anhang zeigt der Bericht „State of Confidence in Vaccines in the EU (2022)“, dass das Vertrauen in den MMR-Impfstoff im Vergleich zu früheren Erhebungszeiträumen (2018 und 2020) stabil und relativ hoch geblieben ist. Allerdings ist das Vertrauen in einigen Ländern zurückgegangen und zeigt Unterschiede zwischen den Altersgruppen, wobei das Vertrauen bei jungen Erwachsenen gesunken ist.

„Die Studie zeigt auch, dass das Vertrauen in den MMR-Impfstoff unter den Angehörigen der Gesundheitsberufe generell hoch ist, dass aber in einigen Ländern die Zahl der Ärzte, die der Aussage zustimmen, dass der MMR-Impfstoff sicher und wichtig für Kinder ist, zurückgeht“, heißt es im technischen Anhang des ECDC-Berichts. Zahlreiche Studien und eine große Zahl von Kinderärzten (einige von ihnen anonym) haben über kausale Zusammenhänge zwischen der MMR-Impfung von Kindern unter zwei Jahren und schweren neurologischen Erkrankungen wie Autismus und anderen schweren Störungen berichtet.

Die Omertà im medizinischen System ist jedoch so tief verwurzelt, dass nur wenige den Mut haben, ihre Meinung zu sagen. Ein führender amerikanischer Kinderarzt wurde mit Berufsverbot belegt, nachdem er eine Studie veröffentlicht hatte, in der er den Gesundheitszustand von Kindern in seinen eigenen Patientenakten analysierte und mit konkreten Zahlen belegte, dass geimpfte Kinder im Vergleich zu nicht geimpften wesentlich häufiger an verschiedenen, meist schweren Krankheiten litten.

Misstrauen gegenüber den Regierungen

Studien zeigen, dass die Hauptbedenken gegen den MMR-Impfstoff in Europa die Sicherheit des Impfstoffs, die Wahrnehmung eines geringen Schweregrads der Erkrankung, mangelnde Informationen, Misstrauen gegenüber den Regierungen und das geringe Infektionsrisiko betreffen, so das ECDC.

„Angesichts der wichtigen Rolle des Gesundheitspersonals bei der Motivierung von Eltern/Betreuern, ihre Kinder impfen zu lassen, müssen die Strategien sowohl Sensibilisierungs- als auch Aufklärungsmaßnahmen und Materialien umfassen, um sie bei Gesprächen über die Impfung zu unterstützen und die Bedenken der Eltern zu verstehen. Die Beseitigung von Hindernissen und die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen sind von entscheidender Bedeutung. Systemische Hindernisse, die sich auf die Durchimpfungsraten in unterversorgten Bevölkerungsgruppen auswirken, müssen überwacht und mit gezielten Strategien angegangen werden, um Ungleichheiten bei den Durchimpfungsraten zu verringern“, heißt es im ECDC-Bericht.

Ein Beispiel für Maßnahmen zur Bekämpfung von Trends in der Impfrate und des Vertrauens in Impfungen sind laut ECDC die Niederlande, die nach einem starken Rückgang der Impfrate im Rahmen des nationalen Impfprogramms ein Forschungsprogramm (SocioVax) auflegten, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Menschen am besten über Impfungen informiert werden können, wie sie bei ihren Impfentscheidungen unterstützt werden können und wie Impfungen leichter zugänglich gemacht werden können.

Strategie des Terrors

Wie in Rumänien, wo das Gesundheitsministerium Medienkampagnen finanziert hat, um die Menschen mit der Behauptung zu verängstigen, Masern seien eine tödliche Krankheit, haben auch andere europäische Länder begonnen, die Strategie des Schreckens anzuwenden. Solche Kampagnen laufen derzeit in Portugal und Griechenland, und in Irland verängstigen die Behörden die Bevölkerung mit Informationen über den Anstieg der Fallzahlen in Europa und im Vereinigten Königreich – natürlich mit den nötigen Übertreibungen.