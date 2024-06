Warum hat eine Zeitschrift eine Studie zurückgezogen, die zeigt, dass COVID-Impfstoffe Krebs verursachen können? Emails werfen neue Fragen auf

Von John-Michael Dumais

Ein NIH-Wissenschaftler mit Verbindungen zur Pharmaindustrie und zum Wuhan Institute of Virology überwachte den Rückzug einer von Experten begutachteten Studie aus dem Jahr 2021, in der COVID-19-Impfstoffe mit einem Krebsrisiko, insbesondere für Frauen, in Verbindung gebracht wurden, wie aus E-Mails hervorgeht, die im Rahmen des Freedom of Information Act (Gesetz zur Informationsfreiheit) erhalten wurden.

Eine aktuelle Untersuchung der australischen Journalistin Rebekah Barnett legt nahe, dass nicht wissenschaftliche Bedenken, sondern politische und finanzielle Interessen zum Rückzug einer von Experten begutachteten Studie aus dem Jahr 2021 geführt haben, in der festgestellt wurde, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-2 und der mRNA-Impfstoff wichtige DNA-Reparaturmechanismen beeinträchtigen, was zu Krebs führen könnte.

Die von MDPI herausgegebene Zeitschrift Viruses zog die Studie 2022 zurück, obwohl der Hauptautor, Dr. Ya-Fang Mei von der schwedischen Universität Umeå, Einspruch erhoben hatte.

Nachfolgende Forschungsarbeiten und Fallstudien haben die Ergebnisse der zurückgezogenen Studie von Mei und Hui Jiang, Ph.D., von der Universität Stockholm in Schweden weitgehend bestätigt.

Barnetts Untersuchung, die auf der Arbeit des unabhängigen Journalisten John Davidson und von Dr. Ah Kahn Syed aufbaut, umfasste auch E-Mails, die im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurden und aus denen hervorging, dass Eric O. Freed, Ph.D., Chefredakteur von Viruses, den Rückzug der Studie beaufsichtigte.

Freed, ein Wissenschaftler der National Institutes of Health (NIH), schlug vor, die Studie auch ohne Beweise für wissenschaftliches Fehlverhalten zurückzuziehen, was Fragen über seine Unparteilichkeit aufwirft.

Ursprünglich hatte der Mitautor der Studie die Rücknahme der Studie beantragt. Mei wehrte sich jedoch vehement dagegen und behauptete, die Universität Stockholm habe den Rückzug aufgrund von externem Druck „erzwungen“.

Das NIH lehnte Davidsons FOIA-Antrag auf Freeds E-Mails im Zusammenhang mit dem Rückzug ab und berief sich dabei auf Ausnahmeregelungen zum Geschäftsgeheimnis. Barnetts FOIA-Anfrage an die Stockholmer Universität förderte jedoch einige dieser E-Mails zutage.

Barnetts Artikel enthält Abbildungen zahlreicher FOIA-E-Mails, in denen die Entwicklung der Argumente zwischen verschiedenen Wissenschaftlern und Mitarbeitern von Zeitschriften und Universitäten beschrieben wird, die zur Rücknahme der Studie führten.

TLDR: A paper was published in October showing how the mRNA vaccines could massively impact ovarian and breast cancer risk. Two scientists linked to the NIH and Pharma conspired to remove it from publication – putting a generation of women at risk. https://t.co/I39QmXHBlE — Thomas Anthony III (@MeasslainteIE) April 27, 2023

Zurückgezogene Arbeit zeigt, dass Spike-Protein Krebs verursachen kann

Mei und Jiang fanden heraus, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein – und sein von der mRNA des Impfstoffs abgeleitetes Analogon – die DNA-Schadensreparatur, die für die Aufrechterhaltung der genomischen Stabilität und die Verhinderung von Krebs unerlässlich ist, erheblich hemmt.

Die Forscher wiesen nach, dass das Spike-Protein im Zellkern lokalisiert ist und die DNA-Reparatur hemmt, indem es die Rekrutierung der wichtigen Reparaturproteine BRCA1 (Brustkrebs-Typ-1-Anfälligkeitsprotein) und 53BP1 (p53-bindendes Protein 1) an der Schadensstelle verhindert.

Die Unterdrückung des p53-Gens, das als „Wächter des Genoms“ bekannt ist, durch das Spike-Protein ist besonders besorgniserregend, da das Gen entscheidend dazu beiträgt, die Entstehung von Krebs zu verhindern – insbesondere von Brust-, Eierstock- und anderen Krebsarten, die Frauen betreffen.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass das Spike-Protein die V(D)J-Rekombination beeinträchtigt, einen komplexen genetischen Prozess, der in den frühen Stadien der Entwicklung von T- und B-Lymphozyten stattfindet, die Schlüsselkomponenten des adaptiven Immunsystems sind.

Dieser Prozess ist für die Bildung eines vielfältigen Repertoires von T-Zell-Rezeptoren und Antikörpern (Immunglobulinen), die ein breites Spektrum von Krankheitserregern erkennen und bekämpfen können, von wesentlicher Bedeutung.

“Unklar”, ob öffentlicher Druck oder fehlerhafte Wissenschaft zum Rückzug führte

Die am 13. Oktober 2021 veröffentlichte Arbeit von Mei und Jiang war eine der ersten, die einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfung und Immunsuppression herstellte. Sie erregte großes Aufsehen und wurde im ersten Monat über eine halbe Million Mal heruntergeladen.

Das Verfahren zur Rücknahme der Veröffentlichung war ungewöhnlich. Am 9. November 2021 beantragte Jiang, der Mitautor der Studie, die Rücknahme der Veröffentlichung. MDPI lehnte Jiangs Antrag mehr als einmal ab und berief sich auf fehlende Beweise für wissenschaftliche Fehler und räumte ein, dass die Studie „etwas Publicity“ ausgelöst habe.

Dr. Oliver Schildgen, wissenschaftlicher Redakteur bei MDPI, der die Arbeit ursprünglich angenommen hatte, beschrieb Jiangs Schreiben in einem Brief an Freed vom 21. November 2021 als „ziemlich allgemein“. Er sagte, es sei „nicht klar, ob der öffentliche Druck oder wissenschaftliche Fehler der Grund für den Antrag waren“.

Der deutsche Wissenschaftler Götz Schuck, Ph.D. – kein Virologe oder gar Biologe, sondern Materialwissenschaftler – schrieb mehrere E-Mails an Schildgen, in denen er behauptete, das Papier werde „als Quelle für Fehlinformationen instrumentalisiert“ und das MDPI sei „von Impfgegnern gehackt“ worden.

Zahlreiche Fact-Checking-Organisationen wandten sich an die Universität Stockholm, um die Gültigkeit des Papiers in Frage zu stellen. Die Universität reagierte auf den zunehmenden Druck und erzwang schließlich die Rücknahme der Veröffentlichung.

In der MDPI-Rückzugsmitteilung vom Mai 2022 heißt es, dass der Versuchsplan und die Methoden der Studie die Auswirkungen des Spike-Proteins auf die DNA-Reparaturmechanismen und die Immunfunktion ungenau beschrieben haben könnten.

Der Hauptautor Mei hat den Widerruf nicht unterschrieben und erklärt, die für den Widerruf angeführten Gründe seien „unbegründet und der Widerruf ist nicht gerechtfertigt“.

In einem Substack-Beitrag vom 2. Juni schrieb der Genomik-Experte Kevin McKernan: „Das [von MDPI] angeführte Rückzugsargument war eine absurde Infragestellung der Verwendung von grün fluoreszierendem Protein (GFP) in biologischen Tests. Der Rückzug dieses Papiers wegen dieses Assays wird 1000 andere Papiere zu Fall bringen.”

Freed erklärte, dass der „Rückzug einer Arbeit keinen Beweis für wissenschaftliches Fehlverhalten erfordert“, sondern aus unzuverlässigen Daten und „ehrlichen Fehlern“ resultieren kann, die zu falschen Schlussfolgerungen führen.

NIH blockiert Freigabe von Schlüsseldokumenten

Davidson, der den Rückzug untersuchte, stellte 2022 einen FOIA-Antrag auf E-Mails zwischen Freed und Schildgen.

Das NIH brauchte acht Monate, um zu antworten und identifizierte 490 Seiten von E-Mails, deren Freigabe es mit der Begründung verweigerte, sie enthielten Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Geschäftsinformationen.

Davidson legte gegen die Entscheidung Berufung ein und argumentierte, dass die Freigabe dieser Kommunikation „einen wichtigen Nutzen für die öffentliche Gesundheit“ hätte und dass die NIH „dem Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung nicht genügend Gewicht beigemessen“ hätten.

In einem am Montag veröffentlichten Artikel behauptete Davidson, dass die E-Mails „zeigen, dass die NIH wussten, dass das Spike-Protein in den COVID-19-Impfstoffen eine Zunahme von Krebserkrankungen verursachen würde“.

Syed (Pseudonym, auch bekannt als Arkmedic), einer der ursprünglichen Forscher, merkte an, dass der Zeitpunkt des Rückzugs ebenfalls verdächtig sei, da zwischen dem ersten Schreiben an MDPI im Dezember 2021 und dem Rückzug der Arbeit im Mai 2022 „Milliarden von Menschen weiterhin Covid-Impfstoffinjektionen erhielten“, so Barnett.

Barnett sagte gegenüber The Defender, dass Mei behauptet, Jiang sei „gezwungen“ worden, den Rückzug seines Artikels zu verlangen.

„Ich weiß nicht, was man tun muss, um einen Wissenschaftler dazu zu bringen, seine eigene Arbeit öffentlich zu diskreditieren und dann nie wieder darüber zu sprechen“, sagte Barnett.

Die Tatsache, dass Jiang scheinbar verschwunden ist, gibt der Rücknahme weitere Rätsel auf.

Barnett sagte, dass keiner von Jiangs Kollegen sagen könne, „ob er die Stockholmer Universität aus eigenem Antrieb verlassen hat oder ob ihm geraten wurde, sie zu verlassen“, noch könnten sie irgendwelche Informationen über seinen Aufenthaltsort oder sein Wohlergehen geben.

‘Der letzte Faden, an dem der scheiternde Prozess der Peer-Review hängt’

Syed von Substack wies auf das „Geflecht von Eigeninteressen bei der Vertuschung“ hin.

Freed, ein leitender HIV-Forscher an den NIH, hat Verbindungen zu Gilead Sciences, einem Pharmaunternehmen, das Remdesivir und Medikamente gegen p53-bedingte Krebsarten wie Brustkrebs und Lymphome herstellt.

Gilead ist auch ein wichtiger Geldgeber für die HIV-Forschung und hat HIV-Symposien gesponsert, die von Freed und den NIH organisiert wurden, so Syed.

Freed hat gemeinsam mit Forschern des Wuhan Institute of Virology Publikationen verfasst, darunter die „Fledermausfrau“ Shi Zhengli, eine Schlüsselfigur in der Kontroverse um das COVID-19-Laborleck.

Syed sagte, die Untersuchung zeige „eindeutig, dass der Rückzug nur aufgrund von fabriziertem politischem Druck erfolgte, der in einer erzwungenen ‚Geisel‘-ähnlichen Aufforderung zum Rückzug durch Hui Jiang (‚das Gespenst‘) resultierte, der Ya-Fang Mei korrekterweise nicht zustimmte.“

Ein solcher Druck sei „genau der Grund, eine wissenschaftlich fundierte Arbeit NICHT zurückzuziehen“, behauptete Syed.

Syed wies darauf hin, dass die FOIA-Dokumente auch zeigten, dass drei Experten das ursprüngliche Manuskript von Jiang und Mei als gültig anerkannten, und sagte: „Das ist der letzte Faden, an dem der scheiternde Prozess der Peer-Review hängt.“

Syed warf diese Frage auf:

„Wenn ein Redakteur einer Zeitschrift, der befugt ist, eine Arbeit zurückzuziehen, die zeigt, dass ein neues Produkt ein erhebliches Risiko birgt, für eine Institution arbeitet, die dieses Produkt mitfinanziert oder direkt herstellt, besteht dann ein Interessenkonflikt, wenn er eine solche Arbeit zurückzieht?“

Als Reaktion auf die Kontroverse organisierte Davidson eine Online-Petition, um die NIH zur Freigabe der Freed-E-Mails zu zwingen. Die Petition nimmt noch immer Unterschriften entgegen.

Davidsons Untersuchungen des zurückgezogenen Papiers können unter „NIHGate“ auf seinem Substack, BrokenTruth.tv, gefunden werden.