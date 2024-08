Warum hat Japan Angst vor China?

Peter Haisenko

Vor wenigen Tagen hat Japan bekanntgegeben, es wolle sein Militär aufstocken und noch enger mit dem US-Militär verknüpfen. Zur Begründung wurde angegeben, man wolle sich besser gegen einen Angriff Chinas wappnen. Aber ist diese Angst berechtigt?

China ist der älteste durchgängig bestehende Staat. Seine Geschichte ist über 5.000 Jahre dokumentiert. Da sollte die Frage lauten: Warum ist das so? Oder auch, warum ist das keinem anderen Großreich gelungen? Aus einer möglichen Erklärung gäbe es viel zu lernen. Weil auch die europäischen Reiche erst im zweiten Jahrtausend die Möglichkeit erschlossen haben, sich über die großen Ozeane auszubreiten, beginne ich meine Betrachtung Mitte dieses zweiten Jahrtausends.

China wollte keine Kolonien

Vor 600 Jahren, im Jahre 1421, schickten die Chinesen eine gigantische Flotte auf eine Weltreise, um mal zu schauen, was so im Rest der Welt ablief. 1423 kam die Flotte zurück. Zu dieser Zeit, also vor Columbus, war die chinesische Flotte und Seefahrtkunst