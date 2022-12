Warum ich nicht mehr mit Menschen über den Impfstoff spreche

Kürzlich hatte ich einen E-Mail-Austausch mit einem Freund, der in intellektuellen Dingen kein unbeschriebenes Blatt ist. Er spricht mehrere Sprachen und ist politisch sehr engagiert. Ich werde ihn X nennen. Der Austausch zwischen ihm und mir ist ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit dem, den wir alle in den vergangenen Jahren erlebt haben. Ich hatte ihm Geert Vanden Bossches My bible on the c-19 mass vaccination experiment (substack 12/12/22) geschickt. Was GVB in seinem Substack-Eintrag sagte, setzte X in Brand. So begann das Donnybrook.

Ich werde die Einzelheiten von GVBs Argumentation umgehen. Sie sind nicht von Belang.

X kontaktierte daraufhin seinen Neffen, der bei der CDC arbeitet, um zu sehen, ob sie mich gemeinsam aufklären könnten. Sein Neffe schickte „Die Weltuntergangsprophezeiung von Dr. Geert Vanden Bossche“, die er als „ziemlich klar und ausgewogen“ beschrieb, wenn es um die Widerlegung der Behauptungen von GVB ging.

Der Artikel wurde von Jonathan Jarry verfasst, der mit der McGill Universität in Verbindung steht. Jarry ist kein Arzt, also musste er einen finden, um alle in der Frage der GVB aufzuklären. Er wandte sich an Dr. Paul Offit. Meiner Meinung nach hat Dr. Offit ein paar ziemlich merkwürdige Ansichten über Impfstoffe, vorwiegend in Bezug auf Kinder, aber was er zu diesem Thema zu sagen hat, ist für unsere Zwecke nicht von Belang.

Jarry stellte fest, dass der Impfstoff die „Produktion von neutralisierenden Antikörpern“ anregt, was, so nehme ich an, etwas wäre, worüber man sich freuen könnte, wenn diese neutralisierenden Antikörper eine Person daran hindern würden, sich mit dem Virus anzustecken oder es zu verbreiten, ohne dem Immunsystem einen Kollateralschaden zuzufügen. Und natürlich ist das, was im Körper nach der Injektion des Wundermittels vor sich geht, weitaus komplizierter als die durch den Impfstoff ausgelöste Antikörperproduktion. In einer Passage, in der er das Mutationspotenzial des Virus erörtert, wies Jarry deutlich darauf hin, dass die Mutation eigentlich kein großes Problem darstelle, da wir schneller aktualisierte Impfstoffe herstellen könnten, als das Virus mutieren könnte (ich paraphrasiere und übertreibe leicht).

Jarry war rundum damit einverstanden, dass die Bürger mehrmals im Jahr geimpft werden, um die Ausbreitung eines Virus zu verhindern, dessen IFR niedriger ist als die der gewöhnlichen Grippe. Er lebt in Kanada.

Wo er lebt, ist auch nicht von Belang. Aber es sagt uns etwas.

Dass jemand, der für die CDC arbeitet, nach Kanada gehen musste, um einen Artikel von vor über einem Jahr (24.3.21) zu finden, um mich über GVB aufzuklären, sagt uns auch etwas, aber auch das ist nicht relevant. X und ich stritten hin und her über Argumente, die zu diesem Zeitpunkt viel zu bekannt und banal sind, um sie zu erwähnen. Wir kennen sie auswendig.

An einem Punkt war ich mir jedoch sicher, dass X die Dinge ein wenig anders sehen würde als ich – nämlich dass die Abflachung der Kurve und die Beendigung der Ausbreitung im Laufe der Zeit zu einer wahnwitzigen Übung wurden – als ich ihm ein Zitat des geschätzten Dr. Paul Offit zur Frage der bivalenten Booster schickte. Wie kann ich das vorsichtig ausdrücken? X ist ein Booster-Verrückter.

Hier ist, was Dr. Offit sagte: „Es ist mir unangenehm, dass wir vorwärts gehen – dass wir Millionen oder Dutzende Millionen von Dosen an Menschen verabreichen, basierend auf Mausdaten.“ Dies sagte er gegenüber dem Wall Street Journal, das ihn als „beratendes Mitglied der FDA für Impfstoffe“ bezeichnete. Dr. Offit mag seine Bedenken gegen den bivalenten Booster und die berühmten acht Mäuse gehabt haben, aber als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hatte die FDA insgesamt keine Probleme mit dem bivalenten Booster. Colleges in ganz Amerika schreiben sie jetzt für Studenten vor. Aber all das ist nicht von Belang.

Wir sprechen hier über den Faktor X. X hatte sich in einem Widerspruch verfangen. Sein behandelnder Arzt hatte gerade seine Position untergraben. Das änderte nichts. Die Nadel in seinem Gehirn rührte sich nicht.

Bevor wir uns auf den Weg machten, sagte ich X, dass er, wenn er seine Ansichten über die Pandemie und das, was in den vergangenen drei Jahren als Reaktion darauf geschah, hätte ändern wollen, dies schon längst getan hätte. Die Wahrheit ist da draußen (Akte X). Am Ende unseres kleinen Donnybrooks zitierte X meine Bemerkung und sagte, er sei ein zu alter Hund, um neue Tricks zu lernen. Das ist relevant – nicht der Teil mit dem Alter.

Als Bürger, als besorgte Bürger, führen wir Debatten nicht, um uns selbst reden zu hören, sondern um andere von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was wir behaupten. In einer Debatte sollte sich im Idealfall derjenige durchsetzen, der die besten und überzeugendsten Argumente vorbringt. In der Alltagssprache heißt das: Wenn ich Sie in einer Debatte besiege, ändern Sie Ihre Meinung. Das Gleiche gilt für mich. Beweise ändern die Meinung der Menschen.

Warum sollte man sich sonst die Mühe machen, überhaupt zu reden?

Und genau das ist der Punkt. Das ist der X-Faktor. Alle sind eingegraben. Nichts, was jemand sagt, ändert irgendetwas. Wir reden und reden. Das ist alles, was man in diesem Land tut.

Wir könnten genauso gut auf uns selbst schießen.