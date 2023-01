Warum Indien den Impfstoff Covid-19 von Pfizer nicht zugelassen hat

Anu Lall

Pfizer kam nie nach Indien. Pfizer beantragte die Zulassung für seinen Impfstoff im Jahr 2020. Die indischen Regulierungsbehörden verlangten eine lokale Sicherheits- und Immunogenitätsstudie. Solche Überbrückungsstudien sind weltweit üblich.

Alle anderen ausländischen Impfstoffhersteller hatten ähnliche Studien in Indien durchgeführt. Doch Pfizer weigerte sich, eine lokale Studie durchzuführen. Ferner verlangte Pfizer rechtliche Immunität und Schutz vor Impfschäden, was Indien ablehnte. Die USA gewähren den Impfstoffherstellern rechtliche Immunität. In Indien gibt es kein solches Gesetz, und wir haben unsere Gesetze nicht für Pfizer geändert.

Geschichte der rechtlichen Immunität für Impfstoffe und Impfstoffgerichte

Vor vielen Monden arbeitete ich in einem Pharmaunternehmen in den USA, wo ich von Impfstoffgerichten erfuhr. In den 1980er Jahren waren mehrere Klagen gegen Impfstoffhersteller eingereicht und hohe Entschädigungen zugesprochen worden.

Die Pharmahersteller setzten sich für die Verabschiedung des Vaccine Injury Act von 1986 ein, der die Impfstoffhersteller vor Klagen oder Entschädigungen im Falle von Impfstoffverletzungen oder sogar Todesfällen schützt. Das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), im Volksmund als Impfgerichte bekannt, wurde ins Leben gerufen.

Wenn ein Impfstoff eine Verletzung verursachte, kam der Hersteller ungeschoren davon. Stattdessen zahlte die Regierung eine Entschädigung aus Steuergeldern, und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 Dollar. Dies lag weit unter den üblichen Entschädigungssummen bei erfolgreichen Produkthaftungsklagen in den USA. Die Verletzungen wurden wie ein zivilrechtliches Verfahren und nicht wie ein Strafverfahren behandelt.

Als Jurist konnte ich ein solch offenkundig parteiisches Gesetz, das sich gegen die normalen Bürger richtete, nie verdauen. Wie konnte ein fortschrittliches Land wie die USA ein solch unfaires und voreingenommenes Gesetz zulassen?

COVID-19-Panik, Verhandlungen und globales Armdrücken

Als Covid-19 auftauchte, geriet die Welt in Panik. Die Regierungen erteilten umgehend Lizenzen im Rahmen der Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA). Die amerikanischen Pharmakonzerne hatten es nun auf die globalen Märkte abgesehen und setzten sich bei den Regierungen der Welt für rechtliche Immunität und Schutz ein.

Historisch gesehen war der schnellste Impfstoff für Mumps. Er benötigte vier Jahre. Der Impfstoff von pfizerBioNTech wurde in acht Monaten hergestellt und zugelassen! Er war der erste, der auf den Markt kam.

Die Verhandlungen über den Impfstoff für jedes einzelne Land begannen, die Regierungen unter Druck zu setzen.

Im September 2020 entschädigten die europäischen Regulierungsbehörden die Impfstoffhersteller für unerwartete Nebenwirkungen. Das Executive Board of Vaccines, Europe, unterzeichnete Verträge mit vertraulichen Haftungsklauseln mit AstraZeneca und Sanofi für alle 27 EU-Staaten. Australien folgte diesem Beispiel.

In Lateinamerika ging das pharmazeutische Mobbing noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zur gesetzlichen Entschädigung verlangte Pfizer Schutz gegen eigene Fahrlässigkeit und Fehler. Argentinien änderte sein Impfstoffgesetz dreimal, doch Pfizer war nicht zufrieden. Pfizer wollte Argentiniens Bankreserven und Militärbasen als „Garantien“.

In der Ära des Neokolonialismus war die Pharmaindustrie die neue East India Company.

Wie Indien sich behauptet hat

Als die Welt in Panik geriet und den Impfstoffherstellern freien Lauf ließ, behielt Indien einen kühlen Kopf.

Unsere Regulierungsbehörden hielten sich bei den Verhandlungen an die üblichen Verfahren. Pfizer lehnte Versuche vor Ort ab und bestand auf rechtlicher Immunität. Indien wehrte sich weiter.

In der Zwischenzeit begann eine riesige PR-Propaganda. Das Narrativ lautete: Pfizer kann Indien retten, aber die Bürokratie lässt auf sich warten, während die Menschen sterben. Meinungsbildner und Vordenker gaben Vollgas und betonten, wie dringend Indien Pfizer-Impfstoffe benötige und dass die Regierung uns im Stich lasse. Die Opposition warf der Regierung vor, eine protektionistische Politik zu verfolgen, indem sie Impfstoffe von Pfizer und Moderna nicht zuließ.

Trotz dieses Drucks ließ sich Indien nicht unterkriegen. Schließlich zog Pfizer seinen Antrag im Jahr 2021 zurück. Wir setzten unser Impfstoffprogramm mit Medikamenten fort, die unseren gesetzlichen Anforderungen entsprachen.

Seit Kurzem wird Pfizer weltweit für seine Selbstherrlichkeit gerügt. Kürzlich wurde der CEO von Pfizer auf den Straßen von Davos angepöbelt. In einem viralen Video wich er schwierigen Fragen zur Wirksamkeit der Impfstoffe aus. Das EU-Parlament hat den Pfizer-CEO wiederholt zu Verhören nach Brüssel geladen, denen er auswich. Jetzt werden Fragen zur Immunität von Impfstoffherstellern gestellt.

Von Indien lernen

Die Inder sind fest dazu verdrahtet, auf den Westen als Vordenker zu schauen. Vielleicht kann die Welt ein oder zwei Dinge von Indien lernen. Wir lieben es, indische Gesetze zu hassen.

Aber in diesem Fall ist Indien der einzige große Markt der Welt, der die Impfstoffhersteller nicht vor den Bürgern schützt, und das ist auch gut so. Wir haben keine Gesetze geschaffen, um irgendjemandem einen Vorteil zu verschaffen, und sind dennoch für alle Möglichkeiten offen geblieben. Auf unsere einfache Art und Weise, mit begrenzten Mitteln, sind wir die Dinge mit Bescheidenheit und gesundem Menschenverstand angegangen, ohne in Panik zu verfallen.

Rudyard Kipling sagte: „Wenn du deinen Kopf behalten kannst, wenn alle um dich herum ihren verlieren und dir die Schuld geben, wenn du dir selbst vertrauen kannst, wenn alle Menschen an dir zweifeln, – dann bist du ein Mann, mein Sohn!

Das ist Indien, das erwachsen wird.

Anu Lall ist Juristin und hat in der Pharmaindustrie in Indien, den USA und Europa gearbeitet. Sie ist außerdem die Gründerin von YogaSmith und Autorin von 4 Büchern, in denen sie Yoga als ergänzende Therapie einsetzt.