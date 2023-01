Die Luftfahrtbehörden führen im Stillen große Veränderungen durch: Wir sollten ernsthaft besorgt sein“.

In der Welt der Luftfahrt ist etwas Bemerkenswertes geschehen, das nicht groß kommuniziert wurde. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Kriterien für EKG-Anomalien erheblich ausgeweitet. EKG steht für Elektrokardiogramm, umgangssprachlich auch als „Herzmonitor“ bezeichnet.

Das bedeutet, dass Piloten mit Herzanomalien wie gewohnt fliegen dürfen. Die FAA nahm die große Änderung im Oktober letzten Jahres vor, kurz nachdem der Impfstoff zur Pflicht wurde. Warum?

Tucker covers @StKirsch ’s bombshell finding about the FAA loosening its EKG range for pilots while offering no explanation as to why to the public. Guest: @LTCTheresaLong pic.twitter.com/vTwVjEDE5U

Die Flugärztin Theresa Long warnte in der Sendung von Tucker Carlson, dass die Änderung das Fliegen nicht sicherer machen wird. In der Tat sind die Menschen jetzt stärker gefährdet, wenn sie fliegen, argumentierte Long. „Das untergräbt die Flugsicherheit“, sagte sie.

„Das ist verblüffend“, antwortete Carlson. Er bat die FAA um eine Antwort und erhielt die Antwort: „Wir befolgen Standardverfahren, die auf Daten und Wissenschaft beruhen.“ Was auch immer das bedeutet.

Carlson verwies auf einen Artikel, den der Tech-Unternehmer Steve Kirsch zu diesem Thema auf Substack geschrieben hat. Nach Ansicht von Kirsch sollten wir „ernsthaft besorgt“ sein. „Das ist außergewöhnlich. Die FAA hatte gehofft, dass es niemandem auffallen würde.

Nach Ansicht von Kirsch gibt die US-Regierung damit stillschweigend zu, dass der Coronaimpfstoff die Herzen vieler Piloten beschädigt hat. Er schätzt, dass mindestens 50 Millionen Amerikaner durch die Corona-Buchse Herzschäden erlitten haben.

„So kann man auch Herzprobleme bei Piloten behandeln“, sagt der Neurologe Jan Bonte sarkastisch.

Dr. Thomas Levy, a cardiologist working with @JoshYoder and the @USFreedomFlyers joined the @DailyClout to discuss pilots and aviation safety.



The FAA recently changed a critical metric by which it measures cardiac health for its pilots.



/1https://t.co/zh6cnT7yEz pic.twitter.com/ll0knJ3zLM