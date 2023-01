Hackbare Menschen am WEF: Wir können Gesichter entschlüsseln und Ihren PIN zu Ihrem Bankkonto

Wenn Sie dachten, die Redefreiheit sei schützenswert, dann kommt jetzt die Gedankenfreiheit: Perspektive

Dank der künstlichen Intelligenz und des Internet of Bodies (IoB)-Ökosystems ist die Entschlüsselung des menschlichen Gehirns laut einer Präsentation des Weltwirtschaftsforums (WEF) bereits weit fortgeschritten.

Fünf Jahre nachdem der Historiker Yuval Noah Harari dem WEF gesagt hat, dass Menschen hackbar und Organismen Algorithmen sind, sind Hararis Erkenntnisse nun vollständig umgesetzt worden.

Die WEF-Jahrestagung 2023 zum Thema „Ready for Brain Transparency?“ wurde am Donnerstag mit einem kurzen Video eröffnet, das ein dystopisches Szenario zeigte, in dem die Gehirnströme von Arbeitnehmern nicht nur entschlüsselt werden, um ihre Leistung am Arbeitsplatz zu ermitteln, sondern auch um festzustellen, ob sie an illegalen Aktivitäten beteiligt waren.

Das Szenario in dem Video ist zwar fiktiv, aber die technischen Voraussetzungen sind bereits vorhanden.

„Wir können Gesichter erkennen und entschlüsseln, die Sie in Ihrem Kopf sehen – einfache Formen, Zahlen, Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto" Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

„Künstliche Intelligenz hat Fortschritte bei der Entschlüsselung von Gehirnaktivitäten ermöglicht, die wir nie zuvor für möglich gehalten haben" Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

Das obige Video illustriert nur eines der vielen dystopischen Szenarien, die eintreten können, wenn das menschliche Gehirn nicht mehr autonom ist.

In ihrem Vortrag in Davos am Donnerstag erklärte Nita Farahany von der Duke University, dass die Technologie zur Dekodierung von Gehirnströmen bereits existiert und derzeit in einigen Anwendungsfällen eingeführt wird.

„Was Sie denken, was Sie fühlen – das sind alles nur Daten – Daten, die in großen Mustern mit künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden können“ Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

Nita Farahany

„Künstliche Intelligenz hat Fortschritte bei der Entschlüsselung der Gehirnaktivität ermöglicht, die wir nie für möglich gehalten hätten“, sagte Farahany.

„Was man denkt, was man fühlt – das sind alles nur Daten – Daten, die in großen Mustern mit künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden können“, fügte sie hinzu.

Und die Geräte zur Entschlüsselung des menschlichen Gehirns müssen nicht so invasiv sein wie ein Gehirnimplantat.

Die Geräte können so nicht-invasiv sein wie ein „Fitbit für Ihr Gehirn“.

„Wir sprechen nicht über implantierte Geräte der Zukunft; ich spreche von tragbaren Geräten, die wie Fitbits für Ihr Gehirn sind“ Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

Your thoughts are not your own. With smart headbands, hats, ear buds, tattoos:

„Wir können emotionale Zustände wahrnehmen – z. B. ob Sie glücklich, traurig oder wütend sind" Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

„Wir sprechen hier nicht von implantierten Geräten der Zukunft, sondern von tragbaren Geräten, die wie Fitbits für das Gehirn sind“, sagte Farahany.

„Das sind Stirnbänder, Hüte mit Sensoren, die Ihre Gehirnwellenaktivität erfassen können, Ohrhörer, Kopfhörer, winzige Tattoos, die Sie hinter dem Ohr tragen können – wir können emotionale Zustände erfassen, z. B. ob Sie glücklich, traurig oder wütend sind.

„Wir können Gesichter erkennen und entschlüsseln, die Sie in Ihrem Kopf sehen – einfache Formen, Zahlen, Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto.“

„Die Überwachung des menschlichen Gehirns […] birgt die dystopische Möglichkeit, unser geheimstes Selbst auszunutzen und an die Oberfläche zu bringen" Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

Farahany fuhr fort, dass die Entschlüsselung des menschlichen Gehirns zwar ihre Vorteile habe, aber auch für sehr ruchlose Zwecke eingesetzt werden könne.

„Die Überwachung des menschlichen Gehirns kann mächtig, hilfreich und nützlich sein, den Arbeitsplatz verändern und unser Leben verbessern“, sagte sie und fügte hinzu: „Sie birgt auch die dystopische Gefahr, dass sie dazu benutzt wird, unser geheimstes Selbst auszunutzen und an die Oberfläche zu bringen.

„Sie bedroht in gewisser Weise grundlegend unser eigenes Selbstverständnis und droht zu einem Werkzeug der Unterdrückung zu werden.“

„Wir sind keine geheimnisvollen Seelen mehr; wir sind jetzt hackbare Tiere" Yuval Harari, Weltwirtschaftsforum, 2020

Farahanys Präsentation für das Jahr 2023 deckt sich mit dem, was Yuval Harari seit Jahren in Davos gesagt hat: „Wir sind keine geheimnisvollen Seelen mehr, sondern hackbare Tiere„.

Um Menschen zu hacken“, so Harari, „braucht man viel biologisches Wissen, viel Rechenleistung und vor allem viele Daten.

„Wenn man genug Daten über mich hat und genug Rechenleistung und biologisches Wissen, kann man meinen Körper, mein Gehirn, mein Leben hacken. Man kann einen Punkt erreichen, an dem man mich besser kennt als ich mich selbst.“

„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wo jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das 24 Stunden am Tag die Gehirnaktivität überwacht. „Du hörst im Radio eine Rede des ‚Großen Führers‘, und sie wissen, was du wirklich fühlst – du kannst in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn du wütend bist, wissen sie, dass du morgen früh im Gulag sitzt.“

„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wo jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das 24 Stunden am Tag Ihren Blutdruck, Ihre Herzfrequenz und Ihre Gehirnaktivität überwacht“, sagte Harari in seiner Rede „How to Survive the 21st Century“ auf dem WEF-Treffen 2020.

Jahrhundert“, sagte Harari in seiner Rede „How Survive 21st Century“ auf dem WEF-Treffen 2020. „Sie hören eine Rede des ‚Großen Führers‘ im Radio, und sie wissen, was Sie tatsächlich fühlen – Sie können in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn Sie wütend sind, wissen sie, dass Sie morgen früh im Gulag sitzen werden.

„Und wenn wir die Entstehung solcher totalen Überwachungsregime zulassen, glauben Sie nicht, dass die Reichen und Mächtigen an Orten wie Davos sicher sein werden“, fügte er hinzu.

„Biologisches Wissen multipliziert mit Rechenleistung multipliziert mit Daten ergibt die Fähigkeit, Menschen zu hacken" Yuval Harari, Weltwirtschaftsforum, 2020

Der Historiker hat sogar eine „Gefahrenformel“ für das Hacken von Menschen entwickelt, von der er glaubt, dass sie „die entscheidende Gleichung für das Leben im 21.

Diese Gleichung lautet B x C x D = AHH – was bedeutet, dass biologisches Wissen multipliziert mit Rechenleistung multipliziert mit Daten gleich der Fähigkeit ist, Menschen zu hacken.

„Die Macht, Menschen zu hacken, kann natürlich für gute Zwecke genutzt werden, wie zum Beispiel für eine viel bessere Gesundheitsversorgung“, sagte Harari im Jahr 2020 und fügte hinzu: „Aber wenn diese Macht in die Hände eines Stalin des 21. Jahrhunderts fällt, wird das Ergebnis das schlimmste totalitäre Regime in der Geschichte der Menschheit sein, und wir haben bereits eine Reihe von Bewerbern für den Job des Stalin des 21. Jahrhunderts.“

Das Internet der Körper „könnte einen Durchbruch in der medizinischen Wissenschaft auslösen […] Oder es könnte einen Überwachungsstaat von nie dagewesener Eindringlichkeit und Tragweite ermöglichen“ RAND Corporation, 2020

Das Internet der Körper (Internet of Bodies, IoB) hilft dabei, die riesigen Datenmengen zu sammeln, die zum Hacken von Menschen benötigt werden.

Das IoB ist ein Ökosystem von tragbaren, anbringbaren, implantierbaren oder verbrauchbaren Geräten, die den menschlichen Körper mit dem Internet verbinden, ähnlich wie das Internet der Dinge (IoT), aber für Menschen.

Laut einem Bericht der RAND Corporation aus dem Jahr 2020 könnte das IoB „einen Durchbruch in der Medizin auslösen […] Oder es könnte einen Überwachungszustand von nie dagewesener Eindringlichkeit und Konsequenz ermöglichen“.

Darüber hinaus „könnte die zunehmende Verbreitung von IoB auch die globalen geopolitischen Risiken erhöhen, da Überwachungsstaaten IoB-Daten nutzen können, um autoritäre Regime durchzusetzen.“

Beispiele für das Internet der Körper, RAND Corporation

Das IoB ist das Ergebnis der so genannten vierten industriellen Revolution, die laut WEF-Gründer Klaus Schwab zur Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten führen wird – dem Transhumanismus.

Das WEF steht voll und ganz hinter der weit verbreiteten Einführung des IoB, obwohl es die enormen ethischen Bedenken anerkennt, die damit einhergehen, dass „eine noch nie dagewesene Anzahl von Sensoren am menschlichen Körper angebracht, implantiert oder aufgenommen wird, um den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und sogar zu verändern“.

„Nach dem Internet der Dinge, das die Art und Weise, wie wir leben, reisen und arbeiten, durch die Verbindung von Alltagsgegenständen mit dem Internet verändert hat, ist es nun Zeit für das Internet der Körper„, schrieb Xiao Liu, Fellow am WEF-Zentrum für die vierte industrielle Revolution.

„Das bedeutet, dass unsere körperlichen Daten über Geräte gesammelt werden, die implantiert, verschluckt oder einfach nur getragen werden können und riesige Mengen an gesundheitsbezogenen Informationen generieren.“

„Die Überwachung des menschlichen Gehirns […] bedroht in gewisser Weise grundlegend das, was unsere eigene Selbstidentität ausmacht, und droht zu einem Instrument der Unterdrückung zu werden“ Nita Farahany, Weltwirtschaftsforum, 2023

Mit der Fähigkeit, Gehirnströme zu entschlüsseln, steht die Menschheit an der Schwelle zum vielleicht schlimmsten totalitären Überwachungsregime der Menschheitsgeschichte.

Was würden Sie tun, wenn Sie eines Tages aufwachen und Ihre Gedanken nicht mehr die Ihren sind?

Wenn Sie dachten, die Redefreiheit sei es wert, bewahrt zu werden, dann warten Sie nur, bis sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihre Träume abholen.

In diesem Alptraumszenario kann und wird alles, was Sie denken, von der Gedankenpolizei gegen Sie verwendet werden.