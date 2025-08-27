Warum Israel die Houthis nicht besiegen wird

Trotz anhaltender Luftangriffe auf den Jemen ist die militante Gruppe immer dreister geworden und hat Jerusalems Schwächen offengelegt.

Eldar Mamedov

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte, Israels Feinden „die Hände abzuhacken“. Doch sein konkretes Ziel – die jemenitische Houthi-Bewegung (Ansar Allah) – hat nicht nur monatelangem militärischen Druck der israelischen und amerikanischen Streitkräfte standgehalten, sondern ist mit jeder Konfrontation stärker geworden.

Der jüngste israelische Angriff auf das Kraftwerk Heyzaz nahe Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, verdeutlicht dieses strategische Versagen: ein symbolischer Angriff auf zivile Infrastruktur, der der jemenitischen Zivilbevölkerung schweres Leid zufügt, ohne die militärischen Fähigkeiten der Houthis zu schwächen.

Der Teufelskreis der Gewalt ist weiterhin unübersehbar. Seit Oktober 2023 verüben die Huthi-Kräfte fast täglich Angriffe auf mit Israel verbundene Schiffe im Roten Meer sowie auf Ziele in Israel selbst, wie Flug- und Seehäfen. Allein seit März 2025 feuerten sie mehr als 70 Raketen und 22 Drohnen auf Israel ab.

Diese Angriffe, die die Huthi-Kräfte stets als Proteste gegen Israels Militäreinsatz im Gazastreifen darstellen, waren schmerzhaft: Seit November 2023 griffen die Houthi-Kräfte mehr als 100 Handelsschiffe im Roten Meer an, was die Versicherungsprämien in die Höhe trieb und kostspielige Umwege für die Handelsschifffahrt erzwang. Die Angriffe zwangen den wichtigen israelischen Hafen Eilat am Roten Meer zu einer Betriebsreduzierung von 90 % und brachten ihn an den Rand des Bankrotts. Diese Aktionen führten zu unerbittlichen israelischen Vergeltungsschlägen gegen jemenitische Ziele.

Die USA beteiligten sich zunächst an den israelischen Angriffen, erkannten jedoch schnell das strategische Dilemma: Die Houthis passten ihre Taktik schneller an, als westliche Streitkräfte effektiv reagieren konnten, was zu einem unerschwinglich teuren Abnutzungskrieg führte. Die eine Milliarde Dollar teure US-Bombardierung erwies sich als so wirkungslos, dass die Trump-Regierung im Mai einen von Oman vermittelten Waffenstillstand anstrebte. Dieses Abkommen schützte jedoch lediglich US-Vermögenswerte, während Israel weiterhin anfällig für Angriffe blieb.

Jüngste Berichte unterstreichen die Widerstandsfähigkeit der Houthis. Seit der Pause der US-Angriffe haben sie Berichten zufolge Radarsysteme, Kommunikationsnetze und Aufklärungskapazitäten wiederaufgebaut. Sie führten außerdem Marineübungen im Hafen von Al Hudaydah durch, stationierten moderne Waffen an der Küste des Roten Meeres und verlegten Munition in die bergigen Regionen im Westen.

Die israelische Strategie, zivile Einrichtungen anzugreifen, spiegelt grundlegende Fehlkalkulationen wider. Diese Angriffe sind zwar sicherlich störend, dürften aber die Entschlossenheit der Houthis, ihre Militäroperationen zur Unterstützung der Palästinenser fortzusetzen, kaum beeinträchtigen. Was die gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur betrifft, so waren die von den Huthis kontrollierten Gebiete bereits während des Krieges mit der von Saudi-Arabien geführten Koalition (2015–2023) dazu übergegangen, sich hauptsächlich auf dezentrale Energiequellen zu verlassen. Kleine Solaranlagen, Generatoren im Hinterhof und Dieselaggregate wurden zum Rückgrat der Stromversorgung. Infolgedessen erzielten israelische Angriffe auf zentralisierte Kraftwerke nur minimale strategische Wirkung.

Die unmittelbare Reaktion der Houthis – ein ballistischer Raketenstart auf Israel, der laut Tel Aviv abgefangen wurde – demonstrierte ihre unverminderte Schlagkraft. Darüber hinaus stärken diese Angriffe auf zivile Einrichtungen die Entschlossenheit und das Narrativ der Ansarullah, der israelischen Aggression Widerstand zu leisten. Sie stärken ihre regionale Legitimität, während Israels internationale Isolation zunimmt.

Huthi-Anführer Abdul Malik al-Huthi stilisiert sich zunehmend als zentraler Anführer der regionalen „Achse des Widerstands“ und greift damit die rhetorische und strategische Strategie des libanesischen Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah auf, der bei einem israelischen Angriff auf Beirut ermordet wurde. In einer kürzlich gehaltenen Rede formulierte er den Konflikt in deutlichen Worten, die über den Jemen hinausgingen. Er kritisierte die arabischen Regierungen für ihre „beschämende Schwäche“, sich dem Druck der USA und Israels zu beugen, und stellte ihre Untätigkeit dem Widerstand der Houthis gegenüber.

Al-Houthis Botschaften sind bewusst und wirkungsvoll. Indem er Libanons Akzeptanz der US-Forderungen nach der Entwaffnung der Hisbollah als „Verrat an der Souveränität“ verurteilt, Ägyptens Gasabkommen mit Israel als „trauriges Paradox“ neben dem Israel-Boykott des norwegischen Staatsfonds verspottet und arabischen Führern Schweigen zur expansionistischen „Großisrael“-Rhetorik der Netanjahu-Regierung vorwirft, positioniert er die Huthis als einzige Kraft, die bereit ist, Israel militärisch und rhetorisch entgegenzutreten.

Obwohl die Houthis in der gängigen Meinung oft als Stellvertreter Irans abgetan werden, stellt ihre hitzige Rhetorik auch Teheran infrage. Die iranische Führung sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt, weil sie es versäumt hat, israelische Angriffe – sowohl auf regionale Verbündete wie die Hisbollah als auch auf eigenem Boden während des zwölftägigen Krieges im Juni – abzuwehren, indem sie Deeskalation statt einer Vergeltung mit voller Kraft anstrebten.

Dieses Narrativ findet in der gesamten Region Anklang, wo die Frustration der Bevölkerung über Israels Krieg im Gazastreifen und die vermeintliche Komplizenschaft der US-nahen Regierungen groß ist. Jeder israelische Angriff auf den Jemen – insbesondere auf zivile Einrichtungen – stärkt den Führungsanspruch der Houthis im Widerstandslager, untergräbt Israels Ansehen und festigt den Einfluss Ansar Allahs weit über die Grenzen des Jemen hinaus.

Unterdessen ignoriert Israels hartnäckiges Beharren auf militärischen Lösungen weiterhin die grundlegende politische Realität: Der Feldzug der Houthis wird so lange anhalten, wie Israels Angriffe auf Gaza andauern. Ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen bleibt die einzige Lösung, die den Houthis die Hauptrechtfertigung für ihre Angriffe entziehen würde. Dies unterstreicht das Kernproblem: Militärische Maßnahmen können einen im Kern politischen Konflikt nicht lösen. Ebenso kontraproduktiv ist die anhaltende Blockade des Jemen, die lediglich dazu dient, der Zivilbevölkerung Leid zuzufügen, ohne die Rekrutierung der Houthis zu schwächen oder antiwestliche Stimmungen abzubauen.

Die Geschichte lehrt uns klare Lehren. Von der Hisbollah über die Hamas bis zu den Huthi: Asymmetrische Gegner ergeben sich nicht unter Beschuss – sie entwickeln sich weiter. Israels derzeitiger Kurs verspricht nur tiefere Isolation, erschöpfte Ressourcen und einen langwierigeren Konflikt. Wahre Stärke liegt nicht in leeren Drohungen, sondern im Durchbrechen von Gewaltspiralen. Es bleibt die Frage, ob die israelische Führung diese Lektion lernt, bevor sich ihre strategische Position langfristig weiter verschlechtert.