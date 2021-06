Warum Israel Kolumbiens Niederschlagung von Demonstranten unterstützt

Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen kolumbianische Regierungstruppen, die israelische Waffen gegen Demonstranten einsetzen, und gepanzerte Fahrzeuge aus israelischer Produktion (Sand Cat), die in den Straßen kolumbianischer Städte patrouillieren. Alan Macleod untersucht die wachsenden Verbindungen zwischen den unwahrscheinlichen Verbündeten.

BOGOTA – Seit genau einem Monat hat ein landesweiter Streik Kolumbien lahmgelegt und wurde von der rechtsextremen Regierung von Ivan Duque mit tödlicher Repression beantwortet. Während die Gewerkschaften die großen Städte geschlossen haben, den öffentlichen Nahverkehr zum Stillstand brachten und die Wirtschaft des Landes lahm legten, haben die Regierungstruppen mit Gewalt geantwortet. Nach Angaben der Regierung wurden bei den Protesten, die am 28. April begannen, mindestens 44 Menschen getötet. Weitere 500 Menschen sind „verschwunden“, mehr als 100 wurden mit scharfer Munition erschossen und mindestens 28 wurden von der Polizei, der berüchtigten ESMAD oder von paramilitärischen Organisationen, die mit dem Staat verbunden sind, am Auge verwundet.

Das harte Durchgreifen gegen Andersdenkende wird von der israelischen Regierung unterstützt, die selbst mit einer weit verbreiteten wirtschaftlichen, militärischen und sozialen Revolte ihrer gefangenen palästinensischen Bevölkerung zu kämpfen hat. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist Israel der Hauptwaffenlieferant des kolumbianischen Militärs und der Paramilitärs, und die kolumbianische Polizei und Armee haben ihr israelisches Training und ihre Waffen zur Bekämpfung ihrer eigenen inländischen Revolte eingesetzt.

Der Staat hat den Bürgern im Wesentlichen den Krieg erklärt und verwandelt Straßen und Stadtviertel in Schlachtfelder, um die höchst umstrittene neoliberale Politik von Präsident Duque durchzusetzen, die die öffentliche Gesundheitsversorgung abschafft, die Renten privatisiert, den Mindestlohn senkt und eine 19-prozentige Steuer auf Grundnahrungsmittel erhebt, was Kritiker als Generalangriff auf die Mehrheit der kolumbianischen Arbeiterklasse betrachten. Der Präsident zeigt keine Anzeichen für einen Rückzug, obwohl seine Zustimmungsrate auf 18% gesunken ist – ein Rekordtief für kolumbianische Staatschefs.

Militärische Verbindungen

Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen Regierungstruppen, die israelische Waffen gegen Demonstranten einsetzen, während gepanzerte Fahrzeuge aus israelischer Produktion (Sand Cat) auf den Straßen der kolumbianischen Großstädte unterwegs sind. Die Standard-Ausgabe-Gewehre für alle Zweige des Militärs und der Polizei sind israelisch; die Armee benutzt das IMI Galil, die Spezialeinheiten benutzen das IWI Tavor, während die Luftwaffe, die Marine und die Polizei das IWI Ace bevorzugen.

Unten eingebettet ist ein Bild der kolumbianischen Polizei, die das in Israel hergestellte Sturmgewehr Tavor TAR-21 auf der Straße benutzt.

Duque hat die Armee in viele der größten Städte Kolumbiens geschickt, um mit dem nationalen Streik umzugehen, eine Entscheidung, die von Menschenrechtsgruppen verurteilt wird. Diese Streitkräfte wurden von Attachés der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in „Antiterror- und Kampftechniken“ ausgebildet, um ihr Fachwissen bei der Niederschlagung des inländischen Widerstands weiterzugeben. Daher könnte jeder Palästinenser, der gerade in Kolumbien gelandet ist, ein unheimliches Gefühl der Vertrautheit mit dem, was vor sich geht, verspüren.

„Private israelische Militärunternehmer sind stark in das kolumbianische Militär involviert, was die militärische Ausbildung, die Durchführung von Aufstandsbekämpfungsoperationen, das Sammeln von Geheimdienstinformationen, gezielte Tötungen, grenzüberschreitende militärische Interventionen in Staaten wie Venezuela, neben der hybriden Kriegsführung im Allgemeinen, und mehr betrifft. Als zweitwichtigster militärischer Partner nach den U.S.A. kann Israel als ein Hauptunterstützer von Kolumbiens nachgewiesenem Staatsterrorismus charakterisiert werden“, sagte Oliver Dodd gegenüber MintPress per Telefon aus Bogota. Dodd ist ein Doktorand an der Universität von Nottingham, der über den kolumbianischen Bürgerkrieg forscht.

In September 2020, as right wing paramilitaries carried out numerous massacres in Colombia, the Israeli military gave a several-day training to special forces of the Colombian military. They even made these hideous patches to commemorate their alliance. https://t.co/m8TqIoLBmP pic.twitter.com/oXaoAEoj2Q — Dan Cohen (@dancohen3000) May 27, 2021

Auch israelische Drohnen wurden am Himmel über Kolumbien gesichtet, da die Regierung sie zur Überwachung und militärischen Aufklärung einsetzt. AMnetpro SAS, ein Unternehmen, das von zwei israelischen Geschäftsleuten gegründet wurde, stellt den kolumbianischen Streitkräften auch Gesichtserkennung und andere Sicherheitstechnologie zur Verfügung.

Am besorgniserregendsten ist vielleicht, dass Israel auch direkt rechtsextreme paramilitärische Gruppen ausgebildet hat, die für einen Großteil des schlimmsten Terrors im Land während des letzten halben Jahrhunderts verantwortlich sind. Carlos Castaño, Kommandant der AUC, vielleicht der berüchtigtste und erbarmungsloseste von allen, reiste nach Israel, um zu studieren und wurde von dem berüchtigten israelischen Söldner und ehemaligen IDF-Oberstleutnant Yair Klein ausgebildet, der behauptet, dass er nach Kolumbien eingeladen wurde, um die nationale Polizei zu trainieren. Dodd erklärte die Attraktivität der Nutzung israelischen Know-hows für die kolumbianische Regierung:

IDF-Veteranen sind ebenfalls stark in den kolumbianischen Konflikt involviert. Der kolumbianische Staat verlässt sich sehr auf diese israelischen Söldner – von Apologeten „private militärische Auftragnehmer“ genannt – in dem Sinne, dass sie rekrutiert werden, um ihre enorme Erfahrung in der Aufstandsbekämpfung zu importieren, die sie im Kampf gegen die Palästinenser entwickelt haben. Die Tatsache, dass diese Söldner technisch gesehen keine Mitglieder der kolumbianischen Streitkräfte sind und nicht die offiziellen Uniformen des Militärs tragen, erlaubt es ihnen, dem Staat eine plausible Bestreitbarkeit für Verbrechen der Aggression gegen die revolutionäre Bewegung und andere progressive Kräfte zu geben.“

Politische Bindungen

Palästina hat auch Verbindungen zu Lateinamerika, und die palästinensische Gemeinschaft dort hat sich gut entwickelt. In jüngster Zeit sind eine Reihe von Palästinensern in der Region in hohe Ämter aufgestiegen, darunter Carlos Roberto Flores, Präsident von Honduras von 1998 bis 2002, Antonio Saca, Präsident von El Salvador von 2004 bis 2009 und Yehude Simon, Premierminister von Peru von 2008 bis 2009.

Als sich der Kontinent in den 2000er Jahren nach links bewegte, begann fast die gesamte Region, Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Jahrelang war Kolumbien der einzige südamerikanische Verweigerer und tat dies erst im Jahr 2018.

Doch zur gleichen Zeit machte Präsident Duque deutlich, wo er steht. Letztes Jahr sprach er bei AIPAC, Amerikas mächtigster Pro-Israel-Lobbygruppe, wo er ankündigte, dass Kolumbien ein „Innovationsbüro“ im besetzten Jerusalem eröffnen würde, einen Schritt davon entfernt, internationales Recht zu missachten, indem die kolumbianische Botschaft dorthin verlegt würde. Er hat auch eine angebliche Hisbollah-Präsenz im benachbarten Venezuela angeprangert und die libanesische Gruppe und den militärischen Feind Israels als terroristische Organisation bezeichnet – ein Schritt, der wahrscheinlich mehr damit zu tun hat, Freunde zu gewinnen als mit echten Sicherheitsbedenken.

Während der jüngsten Bombardierung des Gazastreifens, die rund 250 Tote, fast 2000 Verletzte und Zehntausende Vertriebene zur Folge hatte, stand die kolumbianische Regierung an der Seite ihres Verbündeten und verurteilte das Abfeuern von Raketen auf Israel. „Kolumbien drückt seine tiefe Besorgnis über die terroristischen Akte und Angriffe gegen Israel aus und drückt seine Solidarität mit den Opfern dieser Aktionen aus“, schrieb es. Es gab keine Rüge für die weitaus tödlicheren israelischen Raketen, die den Gazastreifen treffen.

Ein Kreislauf der Abhängigkeiten

Das aufkeimende politische Bündnis hat eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen mit sich gebracht. Im Jahr 2013 unterzeichneten die beiden Nationen ein Freihandelsabkommen. „Dies ist ein historischer Moment in den Beziehungen zwischen dem Staat Israel und der Republik Kolumbien“, verkündete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, „Diese Entscheidungen schaffen eine Plattform der Zusammenarbeit zwischen uns, die unsere Partnerschaft, unsere Freundschaft, unsere Brüderlichkeit … auf eine neue politische und wirtschaftliche Ebene bringen wird.“

Der Handel zwischen den beiden Staaten besteht zum größten Teil darin, dass israelische Waffen und Know-how nach Kolumbien gehen, im Austausch für die Mineralienvorkommen des südamerikanischen Landes. Im Jahr 2011 machten Waffen militärischer Qualität 49,6 Prozent aller israelischen Exporte nach Kolumbien aus. Kohle macht etwa 89% des Rückflusses aus. Der Rest sind vor allem landwirtschaftliche Produkte (Kaffee, Obst, Zucker, etc.).

Kolumbiens Bodenschätze sind erst ausbeutbar, nachdem das Militär und die damit verbundenen Paramilitärs jahrzehntelang die schwarze und indigene Bevölkerung von ihrem wertvollen Land vertrieben haben, um Platz für transnationale Agrar- und Energiekonzerne zu schaffen, die sich dort niederlassen wollen. Israelische Waffen und technische Beratung waren entscheidend, um dies zu erreichen. Das Ergebnis ist, dass Israel in der Lage ist, einige der Vorteile zu ernten und die Lichter zu Hause dank billiger kolumbianischer Kohle am Leuchten zu halten, in einem Geschäft, das ihnen und dem Großkapital nützt, aber die Menschen verletzt und zu ethnischen Säuberungen auf beiden Seiten der Welt beiträgt.

„Wichtige Vorposten der US-Macht“

Kolumbien und Israel sind die bevorzugten Verbündeten der USA in ihren jeweiligen Regionen. Israel erhält jährlich Milliarden von Dollar an Militärhilfe, Waffen, die es oft an der zivilen palästinensischen Bevölkerung testet und danach auf Waffenmessen weltweit als „kampferprobt“ verkauft werden können.

Ebenso erhält Kolumbien enorme Summen kostenloser amerikanischer Waffen (im Jahr 2021 im Wert von über 461 Millionen Dollar), hauptsächlich unter dem Deckmantel des diskreditierten Kriegs gegen Drogen. Der Plan Colombia – die Militarisierung des Drogenkriegs in Lateinamerika – wird am meisten mit der Bush-Regierung in Verbindung gebracht. Doch der Kopf der Operation war eigentlich Joe Biden. „Ich bin derjenige, der den Plan Colombia ins Leben gerufen hat … ich habe diese Regierung für eine lange Zeit auf Vordermann gebracht“, prahlte er letztes Jahr. Während seiner Amtszeit plant Biden, seine Politik von Kolumbien auf Mittelamerika auszuweiten.

Weder Israel noch Kolumbiens jüngste Repression hat Tadel von der Biden-Administration gezeichnet, mit dem Präsidenten sofort verkündet, dass „Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen,“ wie es pummelling zivile Ziele in Gaza war. Ebenso gab es kein offizielles Wort aus Washington zu dem tödlichen Vorgehen der kolumbianischen Regierung gegen Demonstranten. Tatsächlich traf sich Verteidigungsminister Lloyd Austin Anfang dieser Woche mit seinem kolumbianischen Amtskollegen Diego Molano, wo er in seinen eigenen Worten „sein Engagement für die Stärkung unserer Verteidigungsbeziehungen“ zum Ausdruck brachte.

„Israel und Kolumbien sind wichtige Vorposten des US-Imperiums und als solche dürfen sie die Zivilbevölkerung im Namen der Terrorbekämpfung terrorisieren“, sagte Belén Fernández, eine Journalistin, die die Beziehungen zwischen dem Nahen Osten und Lateinamerika genau beobachtet. „Die beiden Staaten sind fest an die USA und aneinander gebunden, was auf eine militärisch-wirtschaftliche Ménage à trois hinausläuft, die auf der Aufrechterhaltung von Unsicherheit, Zwangsvertreibung und rechter Tyrannei beruht“, fügte sie hinzu.

Israels Shimon Peres, links, und Kolumbiens Juan Santos lächeln israelischen Soldaten während einer Zeremonie in Jerusalem zu, 10. Juni 2013. Sebastian Scheiner | AP

MintPress sprach auch mit Manuel Rozental, einem Arzt und langjährigen Aktivisten, der in Cauca lebt, wo die jüngste Repression am extremsten war. Rozental sah eine Reihe von Parallelen zwischen Israel und Kolumbien.

„Im Moment gibt es in Kolumbien einen Aufstand von Menschen, die die Nase voll haben von einem Regime, das nur ausbeutet und auf Gewalt und Zwang zurückgreift. Das Gleiche geschieht in Gaza“, sagte er.

In beiden Fällen sagen die USA entweder nichts oder sie stellen beide Seiten als Teil eines Prozesses der Polarisierung dar, um die Tatsache zu vertuschen, dass es ein illegitimes Regime gibt, das die Menschen unterdrückt und unterdrückt. Keine dieser Gewalttaten in Kolumbien würde stattfinden, wenn es nicht die Unterstützung der USA und ihrer Konzerninteressen gäbe. Und das ist auch in Israel der Fall.“

Kolumbiens Rolle im System ähnelt deutlich der Israels, denn es ist der Hauptleutnant der Vereinigten Staaten in der Region, der Venezuela, Bolivien oder einen seiner anderen fortschrittlichen Nachbarn angreift. Es ist auch der Hauptstandort für amerikanische Militärbasen in der Region. Für Rozental sind die Parallelen zwischen Kolumbien und der israelisch-palästinensischen Situation „offensichtlich“:

Israel führt die US-Interessen im Nahen Osten an und erhält im Gegenzug massive Finanzmittel für die Regierung zur Unterstützung eines zunehmend faschistischen Regimes, das von Benjamin Netanjahu als starkem Mann kontrolliert wird, so wie es der [ehemalige] Präsident Uribe in Kolumbien ist. Dieses Modell generiert enorme Geldsummen für die US-Militärindustrie und verwandelte Israel sowohl in eine militärische Supermacht als auch in einen Produzenten und Exporteur von Kriegssicherheit im gesamten Nahen Osten und in der Welt.“

Die Demonstranten in beiden Ländern werden mit Tränengas beschossen, das von demselben in Pennsylvania ansässigen Waffenhersteller stammt, der beide Regime beliefert. Beide Nationen sind auch bereit, die Drecksarbeit zu machen, bei der die Vereinigten Staaten lieber nicht erwischt werden wollen. Israel, zum Beispiel, wurde der Hauptlieferant von Waffen an die chilenische faschistische Diktatur unter General Pinochet, nachdem öffentlicher Druck die US-Regierung gezwungen hatte, die Militärhilfe auszusetzen. Es lieferte auch geschätzte 95% aller Waffen an die pro-amerikanische argentinische Militärjunta, als diese an der Macht war (1976-1983).

In der Zwischenzeit hat die zunehmende Überprüfung der amerikanischen Ausbildung von Zehntausenden von lateinamerikanischen Polizei- und Militäroffizieren in den Taktiken der Unterdrückung die USA weniger erpicht darauf gemacht, diese Praxis fortzusetzen, zumal viele der Absolventen der berüchtigten School of the Americas in Fort Benning, GA, jetzt des Völkermordes, der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden wurden. Evan King, Kolumbien-Programmdirektor für das Witness for Peace Solidarity Collective in Bogota, sagte zu MintPress:

Kolumbien ist das Israel Südamerikas, weil sie begonnen haben, diese Taktiken in die gesamte Region zu exportieren. Die USA lieben das, das Offshoring der Indoktrination von Streitkräften im Ausland. Sie müssen es nicht tun, weil die Kolumbianer es jetzt tun. So sieht man kolumbianische Streitkräfte, die honduranische, salvadorianische oder mexikanische Polizisten ausbilden. Kürzlich sah man kolumbianische Spezialeinheiten nach Haiti gehen, um haitianische Sicherheitskräfte auszubilden, die jetzt auch Demonstranten auf der Straße niederschießen.“

Siedlerkoloniale Staaten

Die Phrase „das Israel Lateinamerikas“ war ursprünglich ein Beiname gegen Kolumbien vom ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez, der damit hervorhob, dass Kolumbien ein Werkzeug des amerikanischen Imperialismus sei. Der frühere kolumbianische Präsident Santos machte es sich jedoch als Kompliment zu eigen, indem er sein Volk zu Ehren-Israeliten erklärte und ihre Ähnlichkeiten hervorhob.

Die beiden Staaten sind sich in der Tat viel ähnlicher, als viele erkennen. Beide sind hochmilitarisierte Regierungen, die scheinbar endlose Kriege gegen ihre indigene Bevölkerung führen, während sie gleichzeitig die Rhetorik eines „Friedensprozesses“ verwenden, der niemals Frieden zu bringen scheint.

Ebenso beschmieren beide Regierungen ihre Gegner als „Terroristen“. In Kolumbien sind es Gewerkschaften, linke Guerillagruppen und indigene und soziale Führer; in Israel sind es Ärzte, Journalisten und die palästinensische Bevölkerung im Allgemeinen. So kann im Grunde jeder, der sich ihnen in den Weg stellt, als Terrorist bezeichnet werden und wird damit zu einem legitimen Ziel.

Demonstranten blockieren den Eintritt einer israelischen Sandkatze, der gleichen Sorte, die an Kolumbien verkauft wurde, zu einer britischen Waffenmesse. Mark Kerrison | Alamy

„Die Art von Frieden, die die israelische Regierung gerne hätte, ist einer, bei dem sie mit dem Land machen können, was sie wollen, und es niemals zurückgeben. Und es gibt einen ähnlichen Ansatz für den Konflikt, der hier [in Kolumbien] weitergeht. Die Regierung ist für den Friedensprozess, aber hauptsächlich als ein Werkzeug, um das Land für ausländische Investitionen zu öffnen“, sagte King und fügte hinzu:

Das ist der Punkt, an dem ich denke, dass Kolumbien und Israel sehr ähnlich sind; Aufstandsbekämpfung ist nicht länger eine Taktik oder eine Strategie, um mit einer Bedrohung umzugehen, sondern es ist eine Art zu regieren und eine Begründung für den Staat. Der Staat ist nicht mehr dazu da, soziale Dienstleistungen zu erbringen oder die Rechte der Menschen zu garantieren, sondern um sich jederzeit und um jeden Preis gegen einen inneren Feind zu schützen.“

Die kolumbianische Regierung unter Duques Mentor Alvaro Uribe überwachte eine langjährige Serie von außergerichtlichen Morden und Massakern, die bis zu 10’000 Tote zur Folge hatten. Unter dem Namen „Falsche-Positiv-Skandal“ ermordeten die Regierungstruppen jeden, den sie wollten, und behaupteten später, ihre Opfer seien Mitglieder von narkoterroristischen Organisationen. Dies erlaubte der Regierung, die Opposition auszuschalten und andere potenzielle Gegner zum Schweigen zu bringen. Deshalb war es besonders bemerkenswert, als Premierminister Netanyahu im letzten Jahr Duque applaudierte und erklärte: „Ivan, deine Führung im Kampf gegen den Terrorismus ist ein Beispiel für den Rest von Lateinamerika.“ Eine Woche nach Beginn der aktuellen Proteste erklärte der kolumbianische Verteidigungsminister Diego Molano, dass das Land „mit der terroristischen Bedrohung durch kriminelle Organisationen konfrontiert ist.“

Beide Regierungen führen auch etwas durch, was auf Siedlerkolonialprojekte hinausläuft. In Kolumbien ist es eine dezidiert weiße Elite, die versucht, das Land indigener und afrokolumbianischer Bauern zu räumen, um Platz für multinationale Konzerne zu schaffen, während es in Israel die Errichtung eines jüdischen Vormachtstaates auf einem bereits bestehenden palästinensischen Staat ist. Fast unbekannt im Westen ist das Ausmaß der Gewalt in Kolumbien; die Vereinten Nationen schätzen, dass es derzeit 7,4 Millionen vertriebene Kolumbianer gibt, eine Zahl, die sogar die höchsten Schätzungen der palästinensischen Flüchtlinge übertrifft.

„Die Behandlung der Indigenen und Afro-Kolumbianer durch die Zentralregierung ist die eines Bürgers zweiter Klasse. Sie geben ihnen nicht wirklich Rechte. Es ist keine formale Sache, aber wenn man in Städte mit schwarzer Mehrheit geht, wie die Hafenstadt Buenaventura, ist der Unterschied krass“, sagte King. „Die Art und Weise, wie die Menschen dort leben, ist, so vermute ich, näher an den Bedingungen in Gaza als im Rest Kolumbiens. Es gibt kein formelles Apartheid-Regime, aber es ist klar, dass es darum geht, das Land zu verlassen und so extreme wirtschaftliche und humanitäre Not zu schaffen, dass sie das Land einfach selbst entvölkern, ohne die Notwendigkeit von Gewalt.“

Israel in ganz Lateinamerika

In ganz Lateinamerika ist Israel ein parteiisches Thema. Während linke Bewegungen auf dem ganzen Kontinent den Palästinensern ihre Unterstützung angeboten haben, da sie deren Kampf gegen den Imperialismus als mit dem ihren verflochten sehen, haben die Rechten Israel als ihre Sache aufgegriffen.

Im Jahr 2010 bot Präsident Chavez seine volle Unterstützung für die palästinensische Unabhängigkeit an. „Aus tiefster Seele, verdammt seist du, Staat Israel! Terroristen und Attentäter! Lang lebe das palästinensische Volk“, sagte er. Vier Jahre später, nach einem weiteren israelischen Angriff auf Gaza, erklärte der bolivianische Präsident Evo Morales Israel formell zu einem „terroristischen Staat“.

Fast sofort nachdem Morales in einem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2019 gestürzt wurde, nahm die neue, rechtsextreme Regierung die Beziehungen zu dem Staat im Nahen Osten wieder auf und lud sofort IDF-Beamte ins Land ein, um bei den landesweiten Protesten gegen den Putsch zu helfen. „Wir haben sie eingeladen, uns zu helfen. Sie sind es gewohnt, mit Terroristen umzugehen. Sie wissen, wie man mit ihnen umgeht“, sagte der neue Innenminister Arturo Murillo über seine Gäste. Außenminister Israel Katz äußerte sich zufrieden, dass in Bolivien eine neue „freundliche Regierung“ das Ruder übernommen habe. In Venezuela war eines der ersten Dinge, die Juan Guaidó tat, nachdem er sich selbst zum Präsidenten des Landes ernannt hatte, zu enthüllen, dass er daran arbeitet, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

In Brasilien scheint der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro fast besessen von Israel zu sein, so sehr, dass man ihn selten bei einer Kundgebung ohne mehrere israelische Flaggen in der Nähe sehen kann. Der 66-jährige ehemalige Armeeoffizier eröffnete auch ein Handelsbüro in Jerusalem und deutete an, dass die Botschaft bald folgen würde. Andere rechtsgerichtete Staaten wie Honduras haben versprochen, das Gleiche zu tun. Auch Bolsonaros Kinder ließen sich mit IDF- und Mossad-Shirts fotografieren. Netanjahu drückte seine Wertschätzung aus und erklärte, seine Regierung habe „keine besseren Freunde als das Volk und die Regierung von Brasilien.“

Die Söhne von Jair Bolsonaro tragen Hemden, die das israelische Militär verherrlichen. Foto | Twitter

Der Grund für die Beschäftigung mit Israel in weiten Teilen der Region kommt aus dem Aufstieg und der Macht der konservativen evangelikalen Kirche. Wie der Journalist und ordinierte Pastor Chris Hedges letzte Woche gegenüber MintPress erklärte, beinhalten viele rechtsgerichtete christliche Prophezeiungen über die Endzeit die Rückkehr der Juden ins Heilige Land und die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Erst dann werden die Gerechten in den Himmel aufsteigen und die Verdammten (einschließlich der Juden und andere Ungläubige) in die Hölle geworfen werden. Bolsonaro und andere neue rechte Führer ziehen ihre treueste Unterstützung aus diesen Gruppen.

Israel hilft auch, den angeschlagenen chilenischen Präsidenten Sebastian Piñera inmitten landesweiter Proteste und weit verbreiteter Verachtung zu stützen, so wie es das mit Pinochet vor 40 Jahren tat. Wie Fernández bemerkte, hat Israel Waffen und Anti-Aufruhr-Ausrüstung an Chile verkauft, sowie die Armee und die Polizei trainiert, Know-how, das zweifellos nützlich war, als es um einen nationalen Aufstand ging.

Eine bessere Zukunft?

Während die Gewalt in Kolumbien und Palästina die Schlagzeilen beherrscht, gibt es für die Leidtragenden in beiden Ländern Hoffnung am Horizont. Umfragen zeigen, dass Duques Regierung als politische Kraft geschwächt scheint und dass der ehemalige linke Guerillero Gustavo Petro seinen Konkurrenten bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr um Längen voraus ist.

Petro verlor 2018 inmitten von Drohungen gegen sein Leben, weitverbreitetem Stimmenkauf und Wahlfälschung sowie einer allgemeinen Bedrohung durch rechtsextreme Paramilitärs, die versprachen, jeden zu töten, der es wagte, für ihn zu stimmen. Duques desaströser Umgang mit der COVID-19-Pandemie und sein kompletter Vorstoß für eine wirtschaftliche Schocktherapie hat jedoch einen Großteil seiner Basis verprellt. Wenn Petro bis zum nächsten Jahr am Leben bleiben kann – keine leichte Aufgabe für progressive kolumbianische Politiker – könnte der Sieg ihm gehören.

Auch in Palästina scheint die Stimmung zu kippen. Wo früher nur bedingungslose Unterstützung für Israel die Norm war, haben hochrangige Politiker, Kabelnachrichtenmoderatoren und Kolumnisten die israelische Aggression unmissverständlich angeprangert, wobei viele sich den Menschenrechtsorganisationen anschlossen, indem sie es als Apartheidstaat bezeichneten. Die Black-Lives-Matter-Bewegung hat Palästina ihre Unterstützung angeboten, wobei viele gewählte Vertreter die Gewalt gegen Palästinenser offen mit der Gewalt gegen Farbige in den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht haben.

„Ich erhebe mich heute in Solidarität mit dem palästinensischen Volk“, begann die Rede von Rep. Cori Bush (D-MO) im Kongress Anfang des Monats, eine Aussage, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war. „Die Ausrüstung, die sie benutzt haben, um uns [in Ferguson] zu brutalisieren, ist die gleiche Ausrüstung, die wir an das israelische Militär und die Polizei schicken, um die Palästinenser zu terrorisieren“, fügte sie hinzu. „Die ethnische Säuberung geht jetzt weiter“, sagte die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan bei einem Protest vor dem Außenministerium. „Was sie dem palästinensischen Volk antun, ist das, was sie weiterhin unseren schwarzen Brüdern und Schwestern hier antun; … es ist alles miteinander verbunden.“ Mit ihren unzähligen Verbindungen sollten wir auch die Gewalt gegen Kolumbianer und Palästinenser als zusammenhängend betrachten. Vielleicht wird es auch ihre Befreiung sein.