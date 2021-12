Warum Ivermectin der antiviralen Pille von Pfizer überlegen ist

childrenshealthdefense.org: Der Kabarettist und politische Kommentator Jimmy Dore bespricht ein Video von John Campbell, Ph.D., in dem er die Ähnlichkeiten zwischen dem teuren neuen antiviralen Medikament von Pfizer für COVID und Ivermectin erklärt und warum Ivermectin besser ist.

In der neuesten Folge der der „The Jimmy Dore Show“ hob der Kabarettist und politische Kommentator Jimmy Dore die Ähnlichkeiten zwischen dem teuren neuen antiviralen Medikament von Pfizer gegen COVID und Ivermectin hervor, einem Generikumhin, das zur Behandlung des Virus eingesetzt wird.

„Ich habe die Propagandamaschine noch nie so unnachgiebig am Werk sehen wie gegen Ivermectin“, sagte Dore. „Ivermectin wurde 2015 mit dem Nobelpreis für Humanmedizin ausgezeichnet, aber die Medien lassen tatsächlich jeden glauben, es sei für Pferde gedacht.“

Dore vermutete, dass die Motivation hinter der Propaganda der Profit ist.

Dore spielte ein Video ab, in dem John Campbell, Ph.D., erklärte, dass das Antivirusmittel von Pfizer und Ivermectin COVID „auf genau dieselbe Weise“ behandeln. Campbell erklärte den Zuschauern, dass das neue antivirale Medikament von Pfizer eine sehr hohe Wirksamkeit bei der Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle aufweist.

„Aber es gibt noch ein anderes Medikament, ein Generikum namens Ivermectin, das genauso wirkt wie das antivirale Mittel von Pfizer“, so Campbell. „Und es gibt schlüssige Beweise aus der wissenschaftlichen Literatur, dass die Wirkungsweise der beiden Medikamente die gleiche ist. Beide Medikamente hemmen die Virusreplikation“.

Campbell zeigte die Molekularstruktur von Pfizers neuem Medikament und verglich sie mit der Molekülgestalt von Ivermectin. Er räumte ein, dass beide „völlig unterschiedlich aussehende Moleküle“ seien, was ihn zu dem Schluss brachte, dass es „absolut in Ordnung ist, das Pfizer-Medikament zu patentieren“.

„So können sie in den nächsten 20 Jahren also eine Menge Geld damit verdienen“, sagte er.

Campbell zitierte eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, in denen die Wirksamkeit von Ivermectin als antivirales Mittel gegen COVID hervorgehoben wurde, darunter:

Ein Artikel der Royal Society of Chemistry, der zu dem Schluss kommt, dass Ivermectin die „katalytische Aktivität“ hemmt, die die Replikation von COVID herbeiführt.

In einem Artikel in Nature wurde festgestellt, dass von den 13 von Forschern getesteten Off-Label-Medikamenten nur Ivermectin die Virusreplikation von SARS-CoV-2 um mehr als 80 % blockierte.

Eine Veröffentlichung der Royal Society of Chemistry zeigt, dass Ivermectin von Dutzenden von Medikamenten, mit denen die Forscher experimentiert haben, die höchste Punktzahl bei der Verhinderung der Virusreplikation von SARS-CoV-2 erreicht hat. Besonders hervorzuheben ist, dass Remdesivir, das derzeit patentiert und von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen ist, die niedrigste Punktzahl von allen untersuchten Substanzen aufwies.

Campbell wies auch auf eine Veröffentlichung in Frontiers in Microbiology hin, aus der hervorgeht, dass Ivermectin nicht nur das Spike-Protein von COVID angreift und an dieses bindet, wodurch es die Zelle nicht mehr infizieren kann, sondern sich auch an den Zellrezeptor bindet.

„Es wirkt also nicht nur auf eine Weise, sondern auf zwei verschiedenen Wegen“, erklärte Dore. „Es zerstört das Virus zweifach, so dass man COVID nicht bekommen kann.“

Campbell drückte es folgendermaßen aus: „Ivermectin verbiegt nicht nur den COVID-Schlüssel, sondern ruiniert auch das Schloss.“

Campbell sagte den Zuschauern:

„Soweit uns gesagt wurde, wirkt das neue Pfizer-Medikament nur gegen einen bestimmten biochemischen Weg, um COVID zu stoppen, und mit Ivermectin wirkt es gegen denselben biochemischen Weg, um COVID zu stoppen, aber auch gegen mehrere andere.“

„Warum ist das Ihnen nicht bekannt?“ fragte Dore. „Weil Ivermectin preiswert ist und wir in einer Welt leben, die von Unternehmenspropaganda geprägt ist.“