Warum Neo-Crassus verzweifelt an SEINEM Deal festhalten muß

Pepper Escobar

Die Geschichte lehrt uns, daß es möglich war, einen Krieg mit persischen Pfeilen zu entwerfen, die eigens darauf ausgerichtet waren, Crassus und die römischen Legionen zu vernichten.

On this dark street, the sun is black

The winter life is coming back

On this dark street, it’s cold inside

There’s no retreat from time that died



Cream, Deserted Cities of the Heart

Einer meiner jüngsten Artikel darüber, wie der Iran seinen multipolaren Durchbruch herbeiführte, provozierte eine ernsthafte Reaktion seitens hochrangiger altgedienter Geheimdienstoperateure des US-amerikanischen Deep State, die heute im globalen Geschäft tätig sind. Man übermittelte mir eine schlüssige, detaillierte Analyse darüber, was sie als den Hauptgrund dafür bezeichnen, daß Präsident Trump das Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Iran unterzeichnet hat — das er fieberhaft als seinen (meine Kursivierung) Deal verkauft.

Wie einer dieser Quellen unverblümt formulierte: „Der wichtigste Punkt, den Sie übersehen, ist, daß Trump zu Tode erschrocken war, weil der 15. Juni nur noch 60 Tage von der endgültigen Erschöpfung der weltweiten Reserveölvorräte entfernt war, was zur vollständigen Vernichtung von Donald J. Trump geführt hätte. Das ist der einzige Grund für seine Kehrtwende. Hätte er noch länger gewartet, wäre er bis zum 15. August so weit in der Klemme gewesen, daß er sich nicht mehr hätte erholen können. Und das mag ohnehin noch eintreten.“

Die Quelle bezog sich auf eine detaillierte Risikobewertung, deren harte Daten auf Mitte August 2026 als „den Moment hinweisen, an dem die USA das Notfall-Dumping gesetzlich einstellen müssen. Wenn dieser Hahn geschlossen wird, wird sich das globale Ölversorgungsdefizit sofort um Millionen von Barrel pro Tag ausweiten und eine Weltkrise erzeugen.“

Auch wenn er jetzt handeln mag, ist für Trump nichts gesichert. Die Quellen kommentieren: „Erstens würden er (die Republikaner) die Wahlen in der ersten Novemberwoche verlieren. Dann würden die Demokraten ihn anklagen lassen. Und dann würde er durch Klagen vernichtet werden und sein gesamtes Vermögen verlieren.“

Weit jenseits des Schicksals, das den selbsternannten Neo-Crassus erwartet, bestehen die Quellen vor allem darauf, daß „die 60-bis-90-Tage-Startbahn, auf der wir uns derzeit befinden, nicht nur ein Countdown auf das physische Öl im Boden ist; es ist die verbleibende Zündschnur an der größten Kreditblase in der Geschichte der Menschheit.“

Was uns einmal mehr zur Rosebud in diesem Orson-Welles-großen Epos bringt: die Straße von Hormus, die für alle praktischen Zwecke de facto weiterhin gesperrt bleibt.

Die Quellen erinnern sorgfältig jene, die zuhören wollen, daran, daß

„was wir jetzt haben, eine Rebellion an der Straße von Hormus ist. 20 % des weltweiten Öls fließt dort hindurch, und der Iran will diese Macht, um sich selbst zu schützen. Wenn sie abgeschnitten ist, wird der Ölpreis laut Goldman Sachs auf 700 Dollar pro Barrel steigen. Das geschieht heute nicht, da die USA und ihre Verbündeten ihre Lagerbestände auf den Markt werfen, um den Preis zu drücken. Dafür haben sie ungefähr 2,5 Monate Vorrat. Dann explodiert alles. Wir haben hier die Rebellion der Sklaven.“

Willkommen also beim aktuellen Schachspiel mit höchsten Einsätzen — natürlich von Teheran von Anfang an perfekt durchgeplant.

Die „Rebellion der Sklaven“

Die Quellen kommentieren, daß „obwohl Gerüchte über Öl zu 700 Dollar pro Barrel häufig in hochrangigen geopolitischen Positionierungen verwendet werden, um die Schwere des Engpasses zu betonen, die tatsächlichen analytischen Prognosen der großen Investmentbanken gemäßigter sind, wenn auch noch immer zutiefst beunruhigend.“

Beginnen wir mit Goldman Sachs: „In ihren offiziellen Rohstoffforschungsaktualisierungen nach der Eskalation warnte Goldman Sachs, daß eine anhaltende, vollständige Blockade der Straße von Hormus Brent-Rohöl schnell über 100 Dollar pro Barrel treiben und realistischerweise die Marke von 150 Dollar testen könnte.“

Entscheidend ist, daß die Quellen betonen, „ein genauer Blick auf die operativen Daten zeigt, daß der absolute Brechpunkt des Systems — und die Zündschnur an der Derivatebombe — wahrscheinlich bis Mitte August 2026 eintreten wird.“

Hier kommt das Zusammenspiel zwischen der physischen Erschöpfung der US-Strategischen Erdölreserve (SPR), den wahren, praktischen Grenzen der Ölpreise und dem erschreckenden, verborgenen Derivatemarkt im Wert von zwei Billiarden Dollar ins Spiel. Die Quellen analysieren dieses Zusammenspiel als ein hochgradig synchronisiertes Endspiel.

Fassen wir es zusammen. Stand Ende Mai 2026, also vor einem Monat, wurde die SPR auf 365,1 Millionen Barrel abgebaut — „den niedrigsten operativen Stand seit über 40 Jahren.“

Da die Straße von Hormus praktisch gesperrt ist — auch durch die Trump-Blockade — zieht die USA derzeit mit einem historischen Wert von 1,41 Millionen Barrel pro Tag (fast 10 Millionen Barrel pro Woche) aus der Reserve, um die Preise künstlich zu drücken.

Dann kommt „die kritische politische Zahl, die es zu beobachten gilt“. Sie liegt nicht bei „null Barrel“, sondern tatsächlich bei 243 Millionen Barrel. Warum? Weil das Ministerium der ewigen Kriege zertifiziert hat, daß ein Absinken der Reserve unter 243 Millionen Barrel die amerikanische Kriegsfähigkeit ausdrücklich beeinträchtigt.

Die Quellen verweisen erneut auf ihre Analyse: Bei der aktuellen Geschwindigkeit von 1,41 Millionen Barrel pro Tag würden die USA ihr diskretionäres Polster von 122 Millionen Barrel in genau 86 Tagen aufbrauchen.

In ihrer Risikobewertung wählten die Quellen 60 Tage — unter Berücksichtigung möglicher Infrastrukturausfälle oder erhöhten Militärverbrauchs. So kommen wir auf Mitte August 2026 als Brechpunkt.

Und das ist noch nicht alles. Die Quellen stellen fest, daß „die Preise die historischen Hochs von 2008 und 2022 leicht durchbrechen könnten, wenn Raffinateknappheiten kaskadierende Abschaltungen in europäischen und asiatischen Industriesektoren auslösen. Eine mehrstellige Dollarzahl wie 700 Dollar gilt jedoch allgemein als theoretisches Maximum, das die globale Nachfrage sofort vernichten und die gesamte internationale Finanzarchitektur zum Einsturz bringen würde, bevor es jemals aufrechterhalten werden könnte.“

Noch einmal: Teheran hat das alles perfekt durchgespielt. Nennen Sie es Mautgebühr oder Transitgebühren für jeden Tanker, der durch ihre Hoheitsgewässer im Persischen Golf passieren möchte — entscheidend ist, daß Teheran die westlichen Sanktionen de facto umgangen hat. Die Quellen kommentieren, daß „Washingtons Erklärung, dies sei ‚inakzeptabel‘, wenig dazu beigetragen hat, globale Schifffahrtsunternehmen daran zu hindern, die Gebühren stillschweigend zu entrichten, um eine Beschlagnahmung zu vermeiden.“

Wenn wir also ein Szenario haben, in dem die SPR erschöpft wird, kombiniert mit der weiterhin blockierten Straße von Hormus, „werden die Preise gewaltsam über die Rekorde von 2008 hinausschießen und 150 bis 200 Dollar pro Barrel testen.“

Bei diesem Schwellenwert „erlebt die physische Wirtschaft sofortige Nachfragezerstörung. Fluggesellschaften werden am Boden gehalten, Schifffahrtsnetzwerke gestoppt und die industrielle Fertigung eingestellt. Der Preis kann physisch nicht bei 700 Dollar gehalten werden, weil die globale Wirtschaftsmaschine, die das Öl verbraucht, bei 200 Dollar auseinanderfallen würde, was den Verbrauch auf nahezu null sinken ließe.“

Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt: „Die Gefahr ist nicht das Preisschild selbst, sondern die Tatsache, daß der Preisschock den strukturellen Zusammenbruch der zugrundeliegenden Schuldeninfrastruktur auslösen wird.“

Trump, Crassus, Pfeile und Drohnen

Sind die USA — und die Weltwirtschaft — aus dem Schneider, wenn es um einen Krieg geht, den Trump selbst genehmigt hat?

Das hängt davon ab, wohin das aktuelle aufwendige MoU-Kabuki zwischen Pakistan und der Schweiz führen wird. Öl fließt immer noch nicht frei durch die Straße von Hormus. Und die SPR wird weiter abgebaut.

Neo-Crassus — anfällig für apokalyptische Tiraden und non-stop-Drohungen, den Iran zu bombardieren — kann es sich schlicht nicht leisten, daß die SPR leerläuft. Doch genau dahin werden die Dinge tendieren, wenn Hormus nicht früher als später zur vollständigen freien Durchfahrt zurückkehrt. Und es ist Teheran, das den Durchfluß kontrolliert, nicht War-a-Lago.

Entweder zähmt sich Neo-Crassus selbst, oder er könnte sogar für eine globale Krise verantwortlich werden, die mit einem weitverbreiteten Staatschulden-Kollaps verbunden ist.

Selbst konditionierte Schafherden auf den westlichen Weiden werden sich nun bewußt, wie das mächtige Römische Reich 53 v. Chr. in der Schlacht von Carrhae gegen die Parther/Perser verlor. Rom marschierte damals nach Asien, überzeugt davon, daß Parthien/Persien unter der Last seiner Macht zusammenbrechen würde.

Carrhae war lehrbuchhaft asymmetrisch — oder Dezentralisiertes Mosaik, um persische Taktiken aus dem frühen 21. Jahrhundert zu zitieren. Die parthische Armee wurde von General Surena kommandiert — dem General Soleimani jener Zeiten —, der anstatt in einen konventionellen Kampf einzutreten (man denke an den Irak in beiden Golfkriegen) die parthische Kavallerie einsetzte, um die Römer zu umzingeln und Welle um Welle von Pfeilen — den Drohnen jener Zeit — loszuschicken.

Den Parthern ging die Munition nie aus, denn Kamelkarawanen, die hinter dem Schlachtfeld warteten, lieferten frische Pfeile in kürzester Zeit. Das Sperrfeuer hörte nie auf. Die mächtige römische Armee verlor ihren Zusammenhalt und wurde episch demoralisiert.

Crassus hatte angenommen, daß den Parthern schließlich die Pfeile ausgehen und sie zum Nahkampf gezwungen würden. Das geschah nicht. Crassus selbst wurde mitten in einer gescheiterten Verhandlung getötet.

Diese schwerwiegende strategische Niederlage zerschlug den Mythos der römischen Unbesiegbarkeit — genau wie der Krieg von 2026 für immer alle Mythen um die größte Armee in der Geschichte der Galaxien zerschlug.

Die Geschichte lehrt uns, daß es möglich war, einen Krieg mit persischen Pfeilen zu entwerfen, die eigens darauf ausgerichtet waren, Crassus und die römischen Legionen zu vernichten.

Und als Spiegelbild haben wir gerade einen Krieg erlebt, der mit persischen Drohnen und einem Dezentralisierten Mosaik geführt wurde, das eigens darauf ausgerichtet war, die von einem Neo-Crassus angeführte imperiale Armada zu erwürgen, der offen ein primitives Erpressungs-/Schutzgeldgeschäft betreibt und im Auftrag eines organisierten Verbrechersyndikats arbeitet, das mit einer Todeskultenentität verbunden ist.

Sein erbärmliches Gerippe wird die Welt noch eine Weile belasten. Möge er die Weltwirtschaft nicht im Prozeß zerstören.