Teheran übt Vergeltung gegen Bahrain und Kuwait nach US-Bombardements entlang der iranischen Küste und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (23:00 Uhr ET) : Zuvor hatte die IRGC gewarnt: „Sollte sich eine Aggression wiederholen, wird die Reaktion umfassender ausfallen.“ Diese umfassendere Reaktion erfolgte in der Nacht zum Sonntag: Teheran greift Bahrain und Kuwait an, nachdem die USA die iranische Küste bombardiert haben, berichtet Al Jazeera:

In Bahrain heulen Luftschutzsirenen, während das kuwaitische Militär mitteilt, dass seine Luftabwehr auf „feindliche Raketen- und Drohnenbedrohungen“ reagiere.

Auch die iranischen Staatsmedien bestätigen die neue „Vergeltungsmaßnahme“ für die begrenzten US-Luftangriffe der letzten beiden Tage, die ursprünglich dadurch ausgelöst wurden, dass die Iraner versuchten, die „Kontrolle“ über die Straße von Hormus durchzusetzen, indem sie innerhalb von zwei Tagen nicht weniger als zwei ausländische Schiffe angriffen.

Neueste Meldungen aus derselben Quelle:

Die USA haben den Iran zum zweiten Mal in Folge bombardiert und dabei die Stadt Sirik, Bandar-e Lengeh sowie die Insel Qeshm getroffen, nachdem zuvor ein Drohnenangriff auf ein Handelsschiff in der Nähe der Straße von Hormuz stattgefunden hatte.

Israel hat den Südlibanon bombardiert und dabei mindestens eine Person getötet – einen Tag nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit der libanesischen Regierung zur Beendigung der Feindseligkeiten.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun bittet Trump um Hilfe bei der Verhinderung israelischer Verstöße, während die Hisbollah das Abkommen mit Israel ablehnt und es als „Aufgabe der Souveränität“ bezeichnet.

Ein unbestätigtes, gerade auftauchendes Video zeigt einige der jüngsten US-Aktionen entlang der iranischen Küste im Rahmen einer sich ausweitenden Eskalation:

Die USA starteten eine neue Angriffswelle gegen Ziele der IRGC im Iran, nachdem der Iran Bahrain angegriffen hatte

US launched a fresh wave of attack against IRGC targets in Iran after Iran attacked Bahrain



A massive explosion struck Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran, shaking the ground and echoing through nearby towns. pic.twitter.com/RaPdGkVSsi — IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) June 28, 2026

Übersetzung von „X“: Die USA haben eine neue Angriffswelle gegen Ziele der Revolutionsgarden in Iran gestartet, nachdem Iran den Bahrain angegriffen hat. Eine gewaltige Explosion hat den Hafen Shahid Rajaee in Bandar Abbas im Süden Irans getroffen, den Boden erschüttert und durch benachbarte Städte widergehallt.

Der Iran droht mit einem Ausstieg aus dem Friedensabkommen, sollten die Bombenangriffe weitergehen:

Die IRGC erklärt, der Feind – die Vereinigten Staaten – solle wissen, dass ein Verstoß gegen den Waffenstillstand gegen die erste Klausel des MoU verstößt und zu einem vollständigen Stillstand des Prozesses führen wird.

Sie warnt die Vereinigten Staaten unmissverständlich, dass, sollten diese Angriffe andauern, das MoU und die laufenden Verhandlungen zum Stillstand kommen werden.

Das CENTCOM veröffentlichte Aufnahmen von seiner Angriffswelle gegen den Iran am Samstagvormittag:

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Übersetzung von „X“: US Navy- und Luftwaffejets führten heute Abend Angriffe auf 10 iranische Militärziele an mehreren Orten in und nahe der Straße von Hormus durch, als Reaktion auf den iranischen Drohnenangriff auf die M/T Kiku.

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Update (19:30 Uhr ET) : Das Pentagon hat erneut versucht, gleichzumachen, nachdem der Iran am Samstag innerhalb von weniger als 48 Stunden ein zweites Handelsschiff in der Straße von Hormus angegriffen hatte.

Am späten Nachmittag führte das US-Militär weitere Luftangriffe gegen „mehrere Ziele im Iran“ durch. Laut einer aktuellen Erklärung des CENTCOM:

Nach den gestrigen US-Angriffen als Reaktion auf den iranischen Angriff auf die M/V Ever Lovely wurde dem Iran die Möglichkeit gegeben, das Waffenstillstandsabkommen einzuhalten, doch er entschied sich dagegen, als seine Streitkräfte heute Morgen um 4:30 Uhr ET eine Einweg-Angriffsdrohne starteten, die die M/T Kiku traf. Der unter panamaischer Flagge fahrende Tanker befand sich mit mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl auf der Durchfahrt in der Nähe der Straße von Hormus.

CENTCOM-Streitkräfte führten heute Luftangriffe als direkte Reaktion auf die anhaltende iranische Aggression gegen die Handelsschifffahrt durch. US-Militärflugzeuge griffen iranische militärische Überwachungsinfrastruktur, Kommunikationssysteme, Luftabwehrstellungen, Drohnenlager sowie Minenlegeeinrichtungen an.

Die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus wird fortgesetzt. Die US-Streitkräfte bleiben wachsam, schlagkräftig und einsatzbereit.

Zwar hat jede Seite der anderen vorgeworfen, den Waffenstillstand verletzt zu haben, doch hat sich bisher keine Seite bereit gezeigt, einfach von der unterzeichneten Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran (Memorandum of Understanding) abzurücken – auch wenn die Verpflichtungen zunehmend gelockert werden.

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In den letzten 48 Stunden kam es zu einer erheblichen Eskalation, die damit begann, dass Teheran am Donnerstag ein Handelsschiff in der Straße von Hormus angriff; daraufhin bestätigte das US-CENTCOM am späten Freitag eine Reihe neuer Angriffe auf iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie auf Küstenradaranlagen, die sich Berichten zufolge auf der Insel Sirik in der Nähe der Straße von Hormus befinden.

In Bezug auf den Angriff vom Donnerstag auf ein Schiff vor der Küste Omans bezeichnete das Pentagon diesen in seiner Erklärung vom Freitag als „kraftvolle Reaktion auf den gestrigen Angriff“. Am frühen Samstag hatte der Iran erneut Vergeltung geübt und einen neuen Drohnenangriff auf Bahrain gestartet. Zudem wurde am Samstag ein weiteres Schiff in der Straße von Hormus separat angegriffen.

Die Associated Press weist darauf hin, dass das offensichtliche Abkommen (MoU) zwischen den USA und dem Iran zu scheitern droht: „Die Angriffe im Persischen Golf zeigen die Gefahr, dass der Iran-Konflikt erneut außer Kontrolle gerät, selbst nachdem der Iran und die USA eine vorläufige Einigung erzielt haben, um sich auf ein endgültiges Abkommen zur Beendigung des Konflikts zu einigen“ – obwohl bisher keine der beiden Seiten angedeutet hat, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt von dem Abkommen zurücktreten will.

Nach weiteren Details zu den Entwicklungen vom Samstag:

Bahrain gab an, am Samstag Ziel „mehrerer“ iranischer Drohnen gewesen zu sein , und warf Teheran vor, die „Friedensbemühungen“ in der Region zu „untergraben“. In einer Erklärung brachte das Außenministerium des Landes „Bahrains schärfste Verurteilung der Angriffe auf sein Hoheitsgebiet heute im Morgengrauen “ zum Ausdruck und fügte hinzu, dass die Angriffe eine „offenkundige Bedrohung für die Sicherheit der Bürger und Einwohner“ darstellten.

, und warf Teheran vor, die „Friedensbemühungen“ in der Region zu „untergraben“. In einer Erklärung brachte das Außenministerium des Landes „Bahrains schärfste Verurteilung der “ zum Ausdruck und fügte hinzu, dass die Angriffe eine „offenkundige Bedrohung für die Sicherheit der Bürger und Einwohner“ darstellten. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gab bekannt, dass amerikanische Flugzeuge iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradarstationen angegriffen hätten – als Reaktion darauf, dass der Iran das Schiff „M/V Ever Lovely“ mit einer Einweg-Angriffsdrohne getroffen hatte , während es die Straße von Hormus durchfuhr.

, während es die Straße von Hormus durchfuhr. „Das unter singapurischer Flagge fahrende Frachtschiff verließ zum Zeitpunkt des iranischen Angriffs die Straße von Hormus entlang der omanischen Küste“, erklärte CENTCOM und fügte hinzu, dass iranische Streitkräfte „eindeutig gegen“ das Waffenstillstandsabkommen verstoßen hätten.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Iran nun Warnschüsse auf Schiffe abfeuert, die keine Genehmigung zur Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gemäß dem iranischen Protokoll erhalten haben, was deutlich macht, dass weiterhin tiefe Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Auslegung der Bedingungen durch beide Seiten bestehen. Das Neueste von Reuters:

IRAN ERWÄGT NACH US-ANGRIFF DEN AUSSTIEG AUS DEN SCHWEIZER GESPRÄCHEN

IRAN KÖNNTE NACH US-ANGRIFF AUF SIRIK DIE SCHWEIZER GESPRÄCHE AUSSETZEN

Die Golfstaaten haben kürzlich „die heimtückischen iranischen Angriffe“ auf Bahrain „auf das Schärfste“ verurteilt, nachdem Drohnen das Staatsgebiet des Landes getroffen hatten. In der Erklärung des Golf-Kooperationsrats (GCC) wurde zudem behauptet, die Iraner hätten „zivile Infrastruktur und Eigentum“ ins Visier genommen.

Andere Nationen äußerten sich separat dazu; so erklärte beispielsweise das kuwaitische Außenministerium am X: „Die Fortsetzung dieser Aggressionen inmitten regionaler und internationaler Bemühungen um Deeskalation und den Abbau von Spannungen stellt eine gefährliche Untergrabung der Bemühungen um Frieden und Stabilität sowie eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität der Region dar.“

Inmitten all dieser gegenseitigen Vergeltungsmaßnahmen wirft die iranische IRGC den USA vor, ihre Verpflichtungen aus der unterzeichneten Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) gebrochen zu haben. In einer Erklärung vom Samstag hieß es:

Gemäß Artikel 5 des Islamabad-Memorandums of Understanding erfolgen die Vorkehrungen zur Überwachung des Seeverkehrs in der Straße von Hormus in Abstimmung mit der Islamischen Republik Iran. Der Erklärung zufolge haben die Vereinigten Staaten jedoch durch verschiedene Maßnahmen versucht, gegen diese Verpflichtung zu verstoßen, und erhielten eine angemessene Reaktion; dies wird auch in Zukunft gelten. Sollte sich eine solche Aggression wiederholen, wird die Reaktion umfassender ausfallen.“

Laden Panama-flagged VLCC KIKU (IMO: 9329796) carrying Qatar Energy oil was struck during outbound transit of the Strait of Hormuz.



This is the second vessel struck by Iran since Thursday after the PGSA reiterated that the SoH is closed to those ships that do not have… pic.twitter.com/tWqPbTswaD — Martin Kelly (@_MartinKelly_) June 27, 2026

Übersetzung von „X“: Das unter panamaischer Flagge fahrende VLCC KIKU (IMO: 9329796), das Öl von Qatar Energy transportierte, wurde während der Ausfahrt durch die Straße von Hormus getroffen.

Dies ist das zweite Schiff, das seit Donnerstag von Iran getroffen wurde, nachdem die PGSA erneut erklärt hatte, dass die Straße von Hormus für jene Schiffe gesperrt ist, die keine Genehmigung von Iran haben.

NCAGS fährt fort zu sagen, dass die südliche Route die sicherste ist, aber JMIC hat die Risikobewertung heute auf ERHEBLICH erhöht, nachdem das Risiko zu Beginn der Woche auf MODERAT gesenkt worden war.

Die USA haben Iran gestern Nacht angegriffen, nachdem es am Donnerstag einen Angriff auf die EVER LOVER gab. Als Reaktion führte Iran Drohnen- und Raketenangriffe gegen Bahrain durch.

Der Kreislauf geht weiter… erwarten Sie US-Angriffe auf Bandar Abbas, Sirik und/oder Jask heute Nacht, zusätzlich Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und iranische Angriffe gegen Golfstaaten in den nächsten 24 Stunden.

Al Jazeera berichtete unterdessen am Samstag, dass die IRGC nach den Angriffen US-Militärstützpunkte in der Region „ins Visier nimmt“ – die Vergeltungsmaßnahmen könnten also noch andauern.

Der unabhängige Journalist und Kommentator Michael Tracey weist sarkastisch, aber treffend darauf hin, dass die unbefristeten Bombardements gegen den Iran sehr nach dem klingen, was man als „endlosen Krieg“ bezeichnen könnte. Und so könnte die wöchentliche Eskalation im Stil von „Auge um Auge“ immer regelmäßiger werden, bis es schlichtweg kein MoU mehr gibt, auf das man sich noch berufen könnte.

Ironischerweise geschieht dies gerade zu einem Zeitpunkt, an dem Israel, der Libanon und Israel die Unterzeichnung eines „trilateralen Friedensrahmens“ in Washington bejubelten – und während die Hisbollah aus einer politischen Lösung im Südlibanon verdrängt wird, während die Besetzung bedeutender Gebiete durch die IDF fortbesteht.

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