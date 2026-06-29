Gabbard veröffentlicht am letzten Tag Faucis COVID-19-Belegunterlagen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Kürzlich freigegebene Regierungsunterlagen deuten darauf hin, dass ein US-amerikanisches staatliches Forschungslabor bereits im Mai 2020 einen Laborursprung von COVID-19 als ebenso plausibel erachtete wie einen natürlichen Ursprung, was neue Fragen darüber aufwirft, was den Behörden in den ersten Monaten der Pandemie bekannt war

Die veröffentlichten Dokumente beschreiben von der Bundesregierung finanzierte Coronavirus-Forschung, die die Manipulation des Spike-Proteins, Experimente zur Rezeptoradaption und Tests an humanisierten Mäusen umfasste, was erklärt, warum diese Techniken später im Mittelpunkt der Debatten über den Ursprung des Virus standen

Dem Bericht zufolge zeigen die freigegebenen Unterlagen, dass Anthony Fauci 2021 an einer Geheimdienstbesprechung über die Ursprünge von COVID-19 teilnahm, was neue Zweifel daran aufkommen lässt, ob seine spätere Aussage vor dem Kongress mit dem dokumentierten Zeitablauf übereinstimmte

Interne E-Mails und Diskussionen zur Auswahl von Gutachtern, die in den Unterlagen beschrieben werden, deuten darauf hin, dass Wissenschaftler und Geheimdienstmitarbeiter hinter den Kulissen weiterhin konkurrierende Ursprungstheorien diskutierten, während sich die öffentliche Debatte zunehmend auf einen natürlichen Ursprung konzentrierte

Die Dokumente unterstreichen, warum die Sichtung von Originalunterlagen, das Verfolgen des zeitlichen Ablaufs und der Vergleich privater Diskussionen mit öffentlichen Äußerungen eine solidere Grundlage für die Bewertung wichtiger Aussagen zur öffentlichen Gesundheit bieten

In ihren letzten Tagen als Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes veröffentlichte Tulsi Gabbard eine Sammlung neu freigegebener Dokumente, die eine der folgenreichsten offenen Fragen der COVID-19-Pandemie erneut aufwirft: Woher kam COVID-19, was wussten Regierungsvertreter – und wann?

Die Unterlagen, die Geheimdienstanalysen, interne Korrespondenz, Förderberichte und wissenschaftliche Forschungsdokumente umfassen, zeichnen ein Bild von weitaus komplexeren Diskussionen hinter den Kulissen, als der Öffentlichkeit damals vermittelt wurde. Sie werfen zudem konkrete Fragen darüber auf, ob hochrangige Beamte die öffentliche Darstellung dieser Ursprünge beeinflusst oder unterdrückt haben.

Diese Geschichte reicht weit über einzelne Wissenschaftler oder Regierungsbehörden hinaus. Es geht um Transparenz, Kontrolle, Forschungsfinanzierung und darum, ob die Öffentlichkeit während einer globalen Krise, die das tägliche Leben, das Gesundheitswesen und die Politik grundlegend verändert hat, ein vollständiges Bild erhalten hat. Wenn man sich ansieht, was diese neu veröffentlichten Unterlagen tatsächlich aussagen, welche Beweise sie enthalten und warum die Details weiterhin Debatten anheizen, kann man die Unterlagen selbst bewerten, anstatt sich auf die Schlussfolgerungen anderer zu verlassen.

Freigegebene Akten verbinden COVID-Forschung, Geheimdienstinformationen und Fauci miteinander

Ein von ZeroHedge veröffentlichter Bericht befasst sich mit den freigegebenen Dokumenten, die die von der Bundesregierung finanzierte Coronavirus-Forschung in den Jahren vor und während der COVID-19-Pandemie beschreiben. Die Dokumente sollen klären, ob wichtige Erkenntnisse über den Ursprung des Virus und damit verbundene Forschungsaktivitäten innerhalb der Regierung bereits lange bekannt waren, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Die freigegebenen Akten stützen sich bei ihrer Argumentation stark auf Regierungsunterlagen — Zu den Belegen zählen Geheimdienstanalysen, interne E-Mails, Förderberichte der National Institutes of Health (NIH), Protokolle von Besprechungen und andere offizielle Dokumente und nicht nur Erinnerungen oder Interviews. Zusammen ergeben diese Unterlagen eine Zeitleiste, die vergleicht, was Regierungsbehörden, Forscher und hochrangige Beamte Berichten zufolge hinter verschlossenen Türen besprochen haben, mit dem, was später öffentlich kommuniziert wurde. Der Artikel argumentiert, dass Unterschiede zwischen diesen internen Unterlagen und späteren öffentlichen Erklärungen wichtige Fragen darüber aufwerfen, wie sich die Informationen über die Ursprünge von COVID-19 im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Zu den Belegen zählen Geheimdienstanalysen, interne E-Mails, Förderberichte der National Institutes of Health (NIH), Protokolle von Besprechungen und andere offizielle Dokumente und nicht nur Erinnerungen oder Interviews. Zusammen ergeben diese Unterlagen eine Zeitleiste, die vergleicht, was Regierungsbehörden, Forscher und hochrangige Beamte Berichten zufolge hinter verschlossenen Türen besprochen haben, mit dem, was später öffentlich kommuniziert wurde. Der Artikel argumentiert, dass Unterschiede zwischen diesen internen Unterlagen und späteren öffentlichen Erklärungen wichtige Fragen darüber aufwerfen, wie sich die Informationen über die Ursprünge von COVID-19 im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Förderunterlagen beschreiben Forschungsarbeiten, die weit über die reine Virusüberwachung hinausgingen — Dem Bericht zufolge wurden in den Fortschrittsberichten des fünften Jahres für den NIH-Förderzuschuss der EcoHealth Alliance mehrere geplante Laboraktivitäten dargelegt, darunter die Sequenzierung von Spike-Genen aus Fledermaus-Coronaviren, die Erzeugung mutierter Viren zur Bewertung ihrer Fähigkeit, menschliche Rezeptoren zu erkennen, die Durchführung von Rezeptorbindungsexperimenten sowie die Durchführung von Infektionsstudien an humanisierten Mäusen. Humanisierte Mäuse sind speziell gezüchtete Labormäuse, die menschliche Zellen oder Gewebe tragen, sodass Wissenschaftler untersuchen können, wie sich Krankheiten in einem lebenden System verhalten, das dem Menschen näher kommt.

Dem Bericht zufolge wurden in den Fortschrittsberichten des fünften Jahres für den NIH-Förderzuschuss der EcoHealth Alliance mehrere geplante Laboraktivitäten dargelegt, darunter die Sequenzierung von Spike-Genen aus Fledermaus-Coronaviren, die Erzeugung mutierter Viren zur Bewertung ihrer Fähigkeit, menschliche Rezeptoren zu erkennen, die Durchführung von Rezeptorbindungsexperimenten sowie die Durchführung von Infektionsstudien an humanisierten Mäusen. Humanisierte Mäuse sind speziell gezüchtete Labormäuse, die menschliche Zellen oder Gewebe tragen, sodass Wissenschaftler untersuchen können, wie sich Krankheiten in einem lebenden System verhalten, das dem Menschen näher kommt. Mehrere Forschungsprojekte überschnitten sich zudem mit früheren Vorschlägen — Der Artikel stellt fest, dass die im Förderbericht beschriebenen Arbeiten Parallelen zu Elementen des DEFUSE-Vorschlags aus dem Jahr 2018 aufwiesen, an dem die EcoHealth Alliance, Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, Ralph Baric, einem Coronavirus-Forscher an der University of North Carolina; sowie Forschern am Wuhan Institute of Virology. Der DEFUSE-Antrag ist von Bedeutung, da die DARPA – die Defense Advanced Research Projects Agency – ihn Berichten zufolge im Jahr 2018 geprüft und abgelehnt hatte, was bedeutet, dass Bundesbeamte diese Art von Forschung bereits vor Beginn der Pandemie bewertet hatten. Den veröffentlichten Dokumenten zufolge ging es in diesem Antrag um die Erzeugung chimärer Fledermaus-Coronaviren. Ein chimäres Virus kombiniert genetisches Material verschiedener Viren, sodass Forscher untersuchen können, wie einzelne Bestandteile das Verhalten beeinflussen. Die Relevanz liegt auf der Hand – wenn ein chimäres Virus, das Elemente von Fledermäusen und an den Menschen angepasste Elemente kombiniert, in einem Labor erzeugt und versehentlich freigesetzt würde, könnte es genetisch so aussehen, als sei es auf natürliche Weise entstanden. Der Vorschlag beschrieb außerdem Studien zur Rezeptoradaption, Überlegungen zur Insertion einer Furin-Spaltstelle sowie Tests an humanisierten Mäusen.

Der Artikel stellt fest, dass die im Förderbericht beschriebenen Arbeiten Parallelen zu Elementen des DEFUSE-Vorschlags aus dem Jahr 2018 aufwiesen, an dem die EcoHealth Alliance, Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, Ralph Baric, einem Coronavirus-Forscher an der University of North Carolina; sowie Forschern am Wuhan Institute of Virology. Der DEFUSE-Antrag ist von Bedeutung, da die DARPA – die Defense Advanced Research Projects Agency – ihn Berichten zufolge im Jahr 2018 geprüft und abgelehnt hatte, was bedeutet, dass Bundesbeamte diese Art von Forschung bereits vor Beginn der Pandemie bewertet hatten. Den veröffentlichten Dokumenten zufolge ging es in diesem Antrag um die Erzeugung chimärer Fledermaus-Coronaviren. Ein chimäres Virus kombiniert genetisches Material verschiedener Viren, sodass Forscher untersuchen können, wie einzelne Bestandteile das Verhalten beeinflussen. Die Relevanz liegt auf der Hand – wenn ein chimäres Virus, das Elemente von Fledermäusen und an den Menschen angepasste Elemente kombiniert, in einem Labor erzeugt und versehentlich freigesetzt würde, könnte es genetisch so aussehen, als sei es auf natürliche Weise entstanden. Der Vorschlag beschrieb außerdem Studien zur Rezeptoradaption, Überlegungen zur Insertion einer Furin-Spaltstelle sowie Tests an humanisierten Mäusen. Das Verständnis dieser Fachbegriffe hilft Ihnen, die Debatte selbst einzuschätzen — Spike-Proteine fungieren wie Schlüssel, die Viren den Eintritt in Zellen ermöglichen. Rezeptoren dienen als Schlösser an diesen Zellen. In Experimenten zur Rezeptoradaption wird untersucht, ob Veränderungen am Virus dessen Fähigkeit verbessern, in diese Schlösser zu passen. Furin-Spaltstellen sind Abschnitte eines Virus, die es menschlichen Enzymen erleichtern, das Virus zu aktivieren, bevor es in Zellen eindringt. Diese Labortechniken wurden zu zentralen Themen in späteren Debatten über den Ursprung von COVID-19.

Spike-Proteine fungieren wie Schlüssel, die Viren den Eintritt in Zellen ermöglichen. Rezeptoren dienen als Schlösser an diesen Zellen. In Experimenten zur Rezeptoradaption wird untersucht, ob Veränderungen am Virus dessen Fähigkeit verbessern, in diese Schlösser zu passen. Furin-Spaltstellen sind Abschnitte eines Virus, die es menschlichen Enzymen erleichtern, das Virus zu aktivieren, bevor es in Zellen eindringt. Diese Labortechniken wurden zu zentralen Themen in späteren Debatten über den Ursprung von COVID-19. Die Unterlagen zeigen zudem, dass einige Menschen bereits mit Fledermaus-Coronaviren in Kontakt gekommen waren — Dem Bericht zufolge wurden im Rahmen derselben NIH-Förderung 1.497 Landbewohner in Südchina untersucht; dabei stellte sich heraus, dass neun Personen (0,6 %) Antikörper gegen SARS-ähnliche Fledermaus-Coronaviren oder HKU10-Coronaviren aufwiesen. Antikörper sind Proteine, die Ihr Immunsystem nach dem Kontakt mit einer Infektion bildet; sie sind daher nützliche Marker, die anzeigen, ob jemand in der Vergangenheit mit einem Virus in Berührung gekommen ist. Forscher führen häufig Antikörperuntersuchungen durch, um zu verstehen, wie häufig Viren unter Menschen zirkulieren, die in der Nähe von Wildtierreservoirs leben. Eine Expositionsrate von 0,6 % mag gering erscheinen, bestätigt jedoch, dass Fledermaus-Coronaviren in dieser Region bereits auf den Menschen übergesprungen waren – unbemerkt, noch bevor ein Ausbruch erkannt wurde. Diese Ausgangslage ist von Bedeutung: Wenn die für die Überwachung dieser Forschung zuständigen Behörden wussten, dass verwandte Viren Menschen in Südchina erreichten, lässt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen sie hinsichtlich des Ursprungs von COVID-19 zogen und wie dringend sie handelten, nicht mehr so einfach mit „Wir wussten es nicht“ beantworten.

Die freigegebenen Unterlagen werfen neue Fragen zu Faucis Aussage auf

Laut dem Bericht von ZeroHedge zeigen die neu veröffentlichten Unterlagen, dass Anthony Fauci, der damalige Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), am 4. Juni 2021 an einer vertraulichen Besprechung mit Mitarbeitern der Central Intelligence Agency (CIA), Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats und anderen Vertretern der Geheimdienste teilnahm, um die Ursprünge von COVID-19 zu erörtern, darunter die Pangolin-Forschung, Berichte über erkrankte Forscher des Wuhan-Instituts für Virologie sowie konkurrierende Theorien zum Ursprung des Virus. Dem Bericht zufolge empfahl Fauci der Geheimdienstgemeinschaft (IC) zudem Wissenschaftler, die sie zu Rate ziehen sollte.

Der Artikel argumentiert, dass diese Unterlagen im Widerspruch zu Faucis späterer Aussage stehen — Dem Bericht zufolge sagte Fauci während einer Anhörung vor dem Kongress im Jahr 2024 aus, er habe weder Kenntnis von noch Beteiligung an Gesprächen mit Geheimdienstmitarbeitern über Virusforschung gehabt. Die freigegebenen Unterlagen beschreiben dem Bericht zufolge die Besprechung vom 4. Juni 2021 bis ins Detail – einschließlich der Teilnehmer und der besprochenen Themen. Da dieser Bericht in direktem Widerspruch zu Faucis Aussage vor dem Kongress zu derselben Frage steht, kommt der Bericht zu dem Schluss, dass er eine Falschaussage gemacht hat.

Dem Bericht zufolge sagte Fauci während einer Anhörung vor dem Kongress im Jahr 2024 aus, er habe weder Kenntnis von noch Beteiligung an Gesprächen mit Geheimdienstmitarbeitern über Virusforschung gehabt. Die freigegebenen Unterlagen beschreiben dem Bericht zufolge die Besprechung vom 4. Juni 2021 bis ins Detail – einschließlich der Teilnehmer und der besprochenen Themen. Da dieser Bericht in direktem Widerspruch zu Faucis Aussage vor dem Kongress zu derselben Frage steht, kommt der Bericht zu dem Schluss, dass er eine Falschaussage gemacht hat. Interne Korrespondenz deutet darauf hin, dass hinter den Kulissen weiterhin wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten bestanden — Ein Beispiel ist eine E-Mail vom 8. Juni 2021, in der auf ein Treffen im Jahr 2016 an der New York Academy of Medicine Bezug genommen wurde, bei dem Daszak Berichten zufolge darüber sprach, dass Kollegen in China „das Spike-Protein des Coronavirus manipulieren, um es virulenter zu machen“. Der Bericht beschreibt zudem interne Diskussionen, in denen auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums über eine „verdächtige zusätzliche Furin-Stelle“ sowie auf FBI-Berichte Bezug genommen wurde, in denen ungewöhnliche genetische Merkmale untersucht wurden.

Ein Beispiel ist eine E-Mail vom 8. Juni 2021, in der auf ein Treffen im Jahr 2016 an der New York Academy of Medicine Bezug genommen wurde, bei dem Daszak Berichten zufolge darüber sprach, dass Kollegen in China „das Spike-Protein des Coronavirus manipulieren, um es virulenter zu machen“. Der Bericht beschreibt zudem interne Diskussionen, in denen auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums über eine „verdächtige zusätzliche Furin-Stelle“ sowie auf FBI-Berichte Bezug genommen wurde, in denen ungewöhnliche genetische Merkmale untersucht wurden. Der Zeitpunkt dieser internen Diskussionen liefert zusätzlichen Kontext zu einer der einflussreichsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Beginn der Pandemie — Im März 2020 sprach sich ein in „Nature Medicine“ veröffentlichter Artikel mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ nachdrücklich gegen einen Laborursprung aus und wurde von Gesundheitsbehörden und Medien weithin als maßgeblich zitiert. Den hier beschriebenen freigegebenen Unterlagen zufolge setzten Regierungswissenschaftler und Geheimdienstanalysten in den folgenden Monaten und bis ins Jahr 2021 hinein die private Prüfung konkurrierender Theorien und ungeklärter technischer Fragen fort, was Zweifel daran aufkommen ließ, ob der der Öffentlichkeit präsentierte wissenschaftliche Konsens das gesamte Spektrum der hinter verschlossenen Türen berücksichtigten Beweise widerspiegelte.

Im März 2020 sprach sich ein in „Nature Medicine“ veröffentlichter Artikel mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ nachdrücklich gegen einen Laborursprung aus und wurde von Gesundheitsbehörden und Medien weithin als maßgeblich zitiert. Den hier beschriebenen freigegebenen Unterlagen zufolge setzten Regierungswissenschaftler und Geheimdienstanalysten in den folgenden Monaten und bis ins Jahr 2021 hinein die private Prüfung konkurrierender Theorien und ungeklärter technischer Fragen fort, was Zweifel daran aufkommen ließ, ob der der Öffentlichkeit präsentierte wissenschaftliche Konsens das gesamte Spektrum der hinter verschlossenen Türen berücksichtigten Beweise widerspiegelte. Andere Mitteilungen spiegelten eher Uneinigkeit als vollständigen Konsens wider — Dem Artikel zufolge warnte ein Analyst, dass komplexe wissenschaftliche Informationen Menschen ohne spezielle Ausbildung leicht verwirren könnten, argumentierte aber dennoch, dass die Beweise einer zusätzlichen Prüfung bedürften. Eine weitere interne Beobachtung besagte, dass „die IC ihre Anweisungen direkt vom NIH erhielt … den Leuten, die das Labor in Wuhan finanziert haben“, und verwies auf „ein komplexes Geflecht aus Geld und Politik, das die Analyse beeinflusst“.

Dem Artikel zufolge warnte ein Analyst, dass komplexe wissenschaftliche Informationen Menschen ohne spezielle Ausbildung leicht verwirren könnten, argumentierte aber dennoch, dass die Beweise einer zusätzlichen Prüfung bedürften. Eine weitere interne Beobachtung besagte, dass „die IC ihre Anweisungen direkt vom NIH erhielt … den Leuten, die das Labor in Wuhan finanziert haben“, und verwies auf „ein komplexes Geflecht aus Geld und Politik, das die Analyse beeinflusst“. Die veröffentlichten Unterlagen beschreiben zudem Bemühungen, externe Gutachter für die Bewertung des COVID-Ursprungs auszuwählen — Dem Bericht zufolge wurden in E-Mails vom Juli 2021 mehrere Kandidaten geprüft, bevor sie aufgrund politischer Brisanz oder vermeintlicher Interessenkonflikte abgelehnt wurden. In dem Artikel heißt es, dass James Clapper als politisch „heiß“ galt, Anthony Fauci wegen seiner Verbindungen zur NIH-Finanzierung beanstandet wurde, Michael Morell als „zu öffentlich“ angesehen wurde, während Sue Gordon und eine weitere Person, die nur als „Beth“ identifiziert wurde, ebenfalls ausgeschlossen wurden. Ob diese Entscheidungen den Begutachtungsprozess gestärkt oder geschwächt haben, bleibt umstritten. Die gängige Praxis bei wissenschaftlichen Begutachtungen verlangt, dass Gutachter finanzielle Beziehungen, frühere Kooperationen und öffentliche Äußerungen offenlegen, die für das zu begutachtende Thema relevant sind – gerade damit die Leser diese Faktoren selbst abwägen können. Gemessen daran werfen die hier beschriebenen Auswahlgespräche Fragen auf, die es zu untersuchen lohnt. Zusammengenommen klären diese Dokumente zwar nicht die Frage nach dem Ursprung von COVID-19, doch sie zeigen, wie intensiv hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde, während Amtsträger der Öffentlichkeit ein eingeschränkteres Bild vermittelten. Genau diese Kluft zwischen privaten Beratungen und öffentlichen Verlautbarungen ist der Grund, warum es wichtig ist, sich einen eigenen Rahmen zur Bewertung von gesundheits- und wissenschaftlichen Behauptungen zu schaffen.

So schützen Sie sich vor irreführenden Darstellungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Die kürzlich veröffentlichten Dokumente deuten darauf hin, dass der Öffentlichkeit nicht das vollständige Bild vermittelt wurde. Den in diesem Artikel beschriebenen Unterlagen zufolge hielten Regierungsbeamte hinter verschlossenen Türen einen Ursprung im Labor für eine glaubwürdige Erklärung, während einflussreiche wissenschaftliche Publikationen und Amtsträger öffentlich einen natürlichen Ursprung propagierten und konkurrierende Ansichten zurückwiesen. Dies unterstreicht, warum ich der Meinung bin, dass Ihr bester Schutz darin besteht, zu lernen, die Beweise selbst zu prüfen, anstatt sich allein auf offizielle Darstellungen zu verlassen.

1. Beginnen Sie mit den Originalunterlagen, nicht mit den Schlagzeilen — Schlagzeilen sagen Ihnen oft, was Sie denken sollen. Anhand von Originaldokumenten können Sie sich selbst ein Urteil bilden. Geheimdienstberichte, Förderberichte, interne E-Mails und Anhörungsprotokolle liefern einen zeitlichen Überblick darüber, was die Verantwortlichen wussten, wann sie es wussten und inwiefern diese Diskussionen mit späteren öffentlichen Erklärungen übereinstimmten. Je näher Sie sich an die Primärdokumente halten, desto weniger lassen Sie sich von selektiver Berichterstattung beeinflussen.

Schlagzeilen sagen Ihnen oft, was Sie denken sollen. Anhand von Originaldokumenten können Sie sich selbst ein Urteil bilden. Geheimdienstberichte, Förderberichte, interne E-Mails und Anhörungsprotokolle liefern einen zeitlichen Überblick darüber, was die Verantwortlichen wussten, wann sie es wussten und inwiefern diese Diskussionen mit späteren öffentlichen Erklärungen übereinstimmten. Je näher Sie sich an die Primärdokumente halten, desto weniger lassen Sie sich von selektiver Berichterstattung beeinflussen. 2. Vergleichen Sie, was privat gesagt wurde, mit dem, was öffentlich gesagt wurde — Eines der wichtigsten Themen, das sich durch diese Dokumente zieht, ist der Unterschied zwischen internen Diskussionen und der öffentlichen Darstellung. Den hier zusammengefassten Unterlagen zufolge untersuchten Regierungswissenschaftler und Geheimdienstmitarbeiter weiterhin die Möglichkeit eines Ursprungs im Labor, selbst als sich ein Großteil der öffentlichen Debatte auf eine einzige Erklärung verlagerte. Wann immer diese beiden Darstellungen voneinander abweichen, verdient dies eine sorgfältige Prüfung, anstatt einfach abgetan zu werden.

Eines der wichtigsten Themen, das sich durch diese Dokumente zieht, ist der Unterschied zwischen internen Diskussionen und der öffentlichen Darstellung. Den hier zusammengefassten Unterlagen zufolge untersuchten Regierungswissenschaftler und Geheimdienstmitarbeiter weiterhin die Möglichkeit eines Ursprungs im Labor, selbst als sich ein Großteil der öffentlichen Debatte auf eine einzige Erklärung verlagerte. Wann immer diese beiden Darstellungen voneinander abweichen, verdient dies eine sorgfältige Prüfung, anstatt einfach abgetan zu werden. 3. Verfolgen Sie das Geld und den zeitlichen Ablauf gemeinsam — Forschungsgelder, Förderanträge, wissenschaftliche Kooperationen und Geheimdienstberichte gewinnen an Aussagekraft, wenn man sie chronologisch betrachtet. Ordnen Sie diese Ereignisse zeitlich ein. Schauen Sie, wann Forschungsvorhaben vorgeschlagen wurden, wann Treffen stattfanden, wann Geheimdienstberichte verfasst wurden und wann öffentliche Erklärungen folgten. Muster lassen sich oft viel leichter erkennen, sobald der gesamte zeitliche Ablauf dargelegt ist.

Forschungsgelder, Förderanträge, wissenschaftliche Kooperationen und Geheimdienstberichte gewinnen an Aussagekraft, wenn man sie chronologisch betrachtet. Ordnen Sie diese Ereignisse zeitlich ein. Schauen Sie, wann Forschungsvorhaben vorgeschlagen wurden, wann Treffen stattfanden, wann Geheimdienstberichte verfasst wurden und wann öffentliche Erklärungen folgten. Muster lassen sich oft viel leichter erkennen, sobald der gesamte zeitliche Ablauf dargelegt ist. 4. Fragen Sie, wer die wissenschaftliche Diskussion geprägt hat — Wissenschaft schreitet durch offene Debatte voran, nicht durch die Unterdrückung konkurrierender Hypothesen. Wann immer die Auswahl von Gutachtern, Förderbeziehungen oder Interessenkonflikte Teil der Geschichte werden, sollten Sie aufmerksam sein. Transparenz stärkt das Vertrauen in wissenschaftliche Schlussfolgerungen. Bestrebungen, die die Debatte einschränken oder eine kritische Prüfung behindern, verdienen dieselbe Prüfung wie die wissenschaftlichen Beweise selbst.

Wissenschaft schreitet durch offene Debatte voran, nicht durch die Unterdrückung konkurrierender Hypothesen. Wann immer die Auswahl von Gutachtern, Förderbeziehungen oder Interessenkonflikte Teil der Geschichte werden, sollten Sie aufmerksam sein. Transparenz stärkt das Vertrauen in wissenschaftliche Schlussfolgerungen. Bestrebungen, die die Debatte einschränken oder eine kritische Prüfung behindern, verdienen dieselbe Prüfung wie die wissenschaftlichen Beweise selbst. 5. Bleiben Sie offen für neue Beweise, anstatt alte Narrative zu verteidigen — Wissenschaftliches Verständnis ändert sich, wenn neue Dokumente, Zeugenaussagen und Daten auftauchen. Wenn neu veröffentlichte Unterlagen eine Schlussfolgerung, die Sie zuvor akzeptiert haben, stützen oder entkräften, lassen Sie sich von den Beweisen leiten. Ihr Ziel ist es nicht, eine Position zu verteidigen. Ihr Ziel ist es, so genau und vollständig zu verstehen, was geschehen ist, wie es die verfügbaren Beweise zulassen.

Häufig gestellte Fragen zu den neu veröffentlichten COVID-Dokumenten

F: Was besagen die neu freigegebenen Dokumente über die Ursprünge von COVID-19?

A: Den in diesem Artikel beschriebenen Dokumenten zufolge kam ein US-amerikanisches nationales Labor im Mai 2020 zu dem Schluss, dass ein Ursprung im Labor ebenso plausibel sei wie ein natürlicher Ursprung. Die Unterlagen deuten zudem darauf hin, dass Regierungsbeamte die Hypothese eines Ursprungs im Labor hinter verschlossenen Türen weiter diskutierten, während in der öffentlichen Darstellung weitgehend ein natürlicher Ursprung betont wurde.

F: Welche Art von Coronavirus-Forschung wird in den freigegebenen Unterlagen beschrieben?

A: Die Unterlagen beschreiben von der Bundesregierung finanzierte Forschung an Fledermaus-Coronaviren, darunter die Manipulation von Spike-Proteinen, Experimente zur Rezeptoradaption, Tests an humanisierten Mäusen sowie Diskussionen über Furin-Spaltstellen. Diese Forschungsmethoden spielten später eine zentrale Rolle in den Debatten über die Eigenschaften von SARS-CoV-2.

F: Warum werfen die Dokumente Fragen zu Faucis Aussage auf?

A: Dem Bericht zufolge zeigen die neu veröffentlichten Unterlagen, dass Fauci am 4. Juni 2021 an einer Geheimdienstbesprechung über die Ursprünge von COVID-19 teilgenommen hat. Der Artikel argumentiert, dass diese Unterlagen im Widerspruch zu Faucis späterer Aussage vor dem Kongress stehen, wonach er keine Kenntnis von Diskussionen mit Geheimdienstmitarbeitern über Virusforschung hatte und auch nicht daran beteiligt war.

F: Warum sind die internen E-Mails und die Diskussionen der Gutachter wichtig?

A: Die Dokumente beschreiben interne wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen der Geheimdienste und Bemühungen, externe Gutachter für die Bewertung der COVID-Ursprünge auszuwählen. Zusammen liefern sie zusätzlichen Kontext darüber, wie Regierungsbehörden und Forscher hinter den Kulissen konkurrierende Erklärungen für den Ursprung der Pandemie bewerteten.

F: Was ist die wichtigste Erkenntnis aus diesen neu veröffentlichten Unterlagen?

A: Die Dokumente unterstreichen, wie wichtig es ist, Originalbelege zu prüfen, anstatt sich nur auf Schlagzeilen oder offizielle Zusammenfassungen zu verlassen. Durch die Betrachtung von Geheimdienstanalysen, Förderberichten, interner Kommunikation und Zeitachsen lässt sich besser nachvollziehen, wie sich wissenschaftliche Schlussfolgerungen und öffentliche Botschaften im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Quellen: