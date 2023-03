Warum nimmt der Top-Spion von Präsident Biden an einer Pandemie-Simulation teil?

In seinem Buch „The Real Anthony Fauci“ spricht Robert F. Kennedy Jr. über Event 201, eine Pandemie-Simulation im Oktober 2019 in New York. Die Veranstaltung wurde von Bill Gates, dem Weltwirtschaftsforum und dem chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention finanziert.

Die Medien waren ebenso vertreten wie die großen Pharmaunternehmen. Avril Haines, die Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, war ebenfalls anwesend. Zuvor war sie stellvertretende Direktorin der CIA.

Als sie bei der CIA war, ließ Haines die Foltervideos aus Abu Ghraib und Guantanamo Bay verschwinden.

„Warum ist die Top-Spionin von Präsident Biden bei einer Pandemie-Simulation?“, fragte Kennedy Jr. in einem Interview mit der Epoch Times. „Was macht die CIA bei einer Pandemie-Simulation?“

„Es ist keine Gesundheitsbehörde“, fuhr er fort. „Es ist eine Putschbehörde.“

Bei der Simulation ging es um den Ausbruch eines Coronavirus, an dem innerhalb von 18 Monaten 65 Millionen Menschen sterben würden. Zwei Monate später sah sich die Welt mit einem Coronavirus-Ausbruch konfrontiert. Kennedy Jr. wies darauf hin, dass das Virus bereits im Oktober 2019 zirkuliere.

In New York ging es nicht um die öffentliche Gesundheit, sondern darum, die Pandemie zu nutzen, um die totalitäre Kontrolle durchzusetzen. Das erste, was sie taten, war, die Redefreiheit einzuschränken, sagte Kennedy jr.