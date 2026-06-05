Warum Oman jetzt den Schlüssel zur Straße von Hormus in der Hand hält

Von Omar Ahmad

Da die Straße von Hormus wieder in den Mittelpunkt der Politik am Golf rückt, wird die umsichtige Diplomatie Maskat gegenüber Teheran zu einem Testfall dafür, ob die regionale Sicherheit von den Golfstaaten selbst geregelt oder von außen diktiert wird.

Am 5. Mai 2026 kündigte der Iran die Gründung der Persian Gulf Strait Authority (PGSA) an, einer Einrichtung, die von Teheran als Mechanismus zur Regulierung des Transits durch die Straße von Hormus und zur Erhebung von Gebühren für die kommerzielle Durchfahrt präsentiert wurde. Sollte dieser Schritt umgesetzt werden, würde damit eine seit langem geäußerte iranische Drohung zur administrativen Realität werden und Teheran neuen Einfluss auf eine der sensibelsten Handelsadern der Welt verschaffen.

Das Sultanat Oman steht im Mittelpunkt dieser Überlegungen. Teheran hat Maskat in die Gespräche über die künftige Regelung der Meerenge einbezogen, zum einen, weil Oman seit langem als verlässlicher Vermittler gilt, zum anderen, weil dem Sultanat aufgrund seiner geografischen Lage eine unverzichtbare Rolle zukommt.

Maskat ist nicht nur Gastgeber von Gesprächen oder Vermittler von Botschaften zwischen den Rivalen. Es wird in die Frage hineingezogen, wer die Regeln für Hormuz festlegt, inwieweit der Iran seine Position dort formalisieren kann und ob der Golf-Kooperationsrat (GCC) mit einer Regelung leben kann, die dem Mitgliedstaat Oman eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Wasserstraße einräumt.

Washington hat deutlich gemacht, dass es keine Vereinbarung akzeptieren wird, die seine Fähigkeit zur Überwachung der Wasserstraße schwächt oder den regionalen Einfluss des Iran einschränkt. Oman zahlt nun den Preis für seine eigene Nützlichkeit. Die „Schweiz des Nahen Ostens“ ist nicht mehr nur der stille Gastgeber von Gesprächen zwischen Feinden; sie wird zum Ziel von Druck, weil ihre Diplomatie auf eine Ordnung am Golf abzielt, die weniger von US-amerikanischem Zwang abhängig ist.

Maskat als diplomatisches Kapital

Omans Wert im Persischen Golf beruht auf einer Kombination aus Geografie, Zurückhaltung und aufgebautem Vertrauen. Seit Jahrzehnten fungiert Maskat als Vermittler zwischen Staaten, die nicht direkt miteinander sprechen können, von den USA und dem Iran bis hin zu rivalisierenden Hauptstädten am Golf und der De-facto-Regierung in Sanaa sowie Saudi-Arabien. Seine Beziehungen zu Teheran reichen bis vor die Islamische Republik zurück und wurden in der Regel weniger von Ideologie als von den harten Fakten der Küstenlinie, des Handels und der Sicherheit bestimmt.

Schiffe, die in die Straße von Hormus ein- oder aus ihr auslaufen, müssen den Golf von Oman durchqueren, während das etablierte Verkehrstrennungsgebiet durch Gewässer verläuft, die an die omanische Exklave Musandam angrenzen. Dies macht Oman für alle beteiligten Akteure unverzichtbar: den Iran, die GCC-Staaten, Pakistan, Indien, China, die USA und die europäischen Energiemärkte, die von Lieferungen aus dem Golf abhängig sind.

Dr. Mohammed bin Awad al-Mashikhi, ein omanischer Wissenschaftler, Autor und Forscher, der sich auf öffentliche Meinung und Massenkommunikation spezialisiert hat und über Hormuz geschrieben sowie zu regionalen Angelegenheiten Stellung genommen hat, erklärt gegenüber The Cradle, dass die aktuelle Krise tiefe Wurzeln habe.

„Dies ist ein alt-neues Thema“, sagt er und verweist auf das Abkommen zwischen Oman und dem Iran aus dem Jahr 1974 während der Ära des Schahs, als sich beide Seiten die Zuständigkeiten in der Straße von Hormuz aufteilten. Er erklärt, dass sich Omans Rolle später auf die Überwachung der Durchfahrt, den Schutz seiner Hoheitsgewässer, den Erhalt der Meeresumwelt und die Lotsung von Schiffen durch die Meerenge konzentrierte.

In der iranischen Außenpolitik ist Omans Nutzen offensichtlich. Im Gegensatz zu Riad während der Hochphase der saudisch-iranischen Konfrontation hat Maskat nie versucht, seine Beziehungen zu Teheran in ein konfessionelles oder ideologisches Schlachtfeld zu verwandeln.

Es hielt den Dialog aufrecht, schützte seine Autonomie und weigerte sich, zu einer Plattform für Kampagnen des maximalen Drucks zu werden. Diese Haltung hat Oman nun Spielraum verschafft, mit dem Iran zu sprechen, zu einem Zeitpunkt, an dem dies nur wenige andere können.

Innerhalb des Golf-Kooperationsrats (GCC) hat Oman selten als Störfaktor gewirkt. Doch in Bezug auf den Iran, den Jemen und Palästina hat Maskat oft Abstand zu den offener ausgerichteten Politiken von Abu Dhabi und Riad gehalten.

Dr. Abdullah Baabood, ein omanischer Wissenschaftler für Golfangelegenheiten und internationale Beziehungen, erklärt gegenüber The Cradle, dass Omans derzeitige Position zur Straße von Hormus in seine langjährige Strategie des Gleichgewichts passt:

„Diese Strategie lässt sich am besten als Versuch verstehen, drei Ziele gleichzeitig in Einklang zu bringen: die Wahrung der Freiheit der Schifffahrt und der internationalen Handelsfunktionen der Meerenge; die Aufrechterhaltung der strategischen Beziehungen zum Iran und die Verhinderung einer Eskalation; sowie die Vermeidung einer direkten Konfrontation mit den USA, den westlichen Mächten und den Golfstaaten. Die Schwierigkeit für Maskat besteht darin, dass diese Ziele immer schwerer miteinander zu vereinbaren sind, je stärker die Hormuz-Frage politisiert wird.“

Deshalb kommt der Vermittlung Omans zwischen dem Iran und den USA in den Jahren 2025 und 2026 eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der Verhandlungen von 2026 soll der omanische Außenminister Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi Teheran zu einem bedeutenden Zugeständnis in der Atomfrage bewegt haben, einschließlich einer Formulierung zum Null-Anreicherungs-Prinzip. Ob diese Vereinbarung nach dem Krieg wiederbelebt werden kann, ist unklar, doch diese Episode unterstrich, wie ernst der Iran Oman als Vermittler nimmt.

Für Teheran ist Oman ein Golfstaat, der seine Beziehungen trotz zahlreicher Krisen aufrechterhalten hat, sich geweigert hat, den Abraham-Abkommen beizutreten, und weiterhin die Ansicht vertritt, dass die regionale Sicherheit nicht an Mächte außerhalb der Region ausgelagert werden darf. Für Washington ist genau diese Unabhängigkeit zunehmend unangenehm geworden, zumal Maskat sich weigert, seine Vermittlungsbemühungen in den Normalisierungsprozess zwischen den USA und Israel einzubinden.

Der Iran-Track

Die Kernfrage lautet nun, ob Oman lediglich daran arbeitet, die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten, oder ob es auf eine formellere Vereinbarung mit dem Iran zusteuert, wie Transit, Sicherheit und möglicherweise Gebühren geregelt werden sollen.

Die öffentliche Rhetorik Muscats bleibt vorsichtig. Omanische Beamte sprechen von „sicherer und nachhaltiger“ Schifffahrt, Deeskalation und Vereinbarungen zum Schutz des internationalen Handels. Teherans Sprache ist selbstbewusster, insbesondere in Bezug auf Regulierung und Zahlungen.

Ahmed al-Mukhaini, ein unabhängiger Analyst für öffentliche Politik, erklärt gegenüber The Cradle, dass Oman Hormuz nicht als „Verhandlungsmasse“ betrachte, sondern als „eine Frage der Souveränität und der daraus resultierenden Verantwortung, die Meerenge als gemeinsame strategische Lebensader zu erhalten“. Omans Rolle, so sagt er, bestehe darin, „die Schifffahrt offen, rechtmäßig und vorhersehbar zu halten und gleichzeitig zu verhindern, dass die Meerenge zum Schauplatz einer Eskalation wird.“

Baabood sagt, dass omanische Erklärungen stets „sichere Durchfahrt, maritime Sicherheit, internationales Recht, ununterbrochene Handels- und Lieferketten sowie Diplomatie als Mittel zur Gewährleistung der Schifffahrt“ betont hätten.

Die jüngsten Treffen zwischen Oman und dem Iran, fügt er hinzu, seien öffentlich eher unter dem Gesichtspunkt der „Grundsätze der Freiheit der Schifffahrt“ nach internationalem Recht verhandelt worden als unter dem von exklusiven Kontrollvereinbarungen.

„Dies entspricht ganz der traditionellen Position Omans: Die Meerenge ist eine gemeinsame Wasserstraße, deren Stabilität allen zugutekommt, auch Oman selbst“, erklärt Baabood.

Mukhaini sagt, Omans Engagement gegenüber dem Iran beruhe eher auf geografischen Gegebenheiten als auf ideologischer Übereinstimmung. „Der Iran ist ein Nachbar jenseits einer schmalen und sensiblen Wasserstraße; eine Zusammenarbeit ist daher kein Luxus, sondern aus Sicherheitsgründen unvermeidlich“, sagt er und fügt hinzu, dass sich die jüngsten Gespräche zwischen Oman und dem Iran auf eine „reibungslose und sichere Durchfahrt durch die Meerenge“ konzentriert hätten.

Mashikhi hat unterdessen bereits zuvor gewarnt, dass einseitige iranische Schritte in Hormuz genau die Art von Einmischung von außen hervorrufen würden, die Teheran angeblich ablehnt. Er fuhr fort, dass der verstorbene iranische Präsident Ebrahim Raisi während seines Besuchs in Maskat im Jahr 2022 gegenüber dem iranischen Staatsfernsehen erklärt habe, Teheran solle eine Militarisierung der Meerenge oder ein Vorgehen ohne Abstimmung mit Oman vermeiden.

„Ich habe damals gewarnt, dass sich diese Passage zu einem internationalen Korridor entwickeln und Großmächte in die Angelegenheit eingreifen würden, sollte der Iran sich nicht mit Oman abstimmen“, fügt Mukhaini hinzu. Seiner Ansicht nach hat die jüngste Krise diese Warnung bestätigt.

Der komplexere Teil der Geschichte ist wirtschaftlicher Natur. Oman und der Iran haben stetig versucht, ihre Verbindungen in den Bereichen Handel, Transport, Energie und Häfen zu vertiefen, was Muscat ein Interesse an einer Lösung gibt, die die Meerenge stabilisiert, ohne sie der militärischen Logik Washingtons zu überlassen.

Gleichzeitig argumentiert Mukhaini, dass Omans Engagement gegenüber dem Iran keinen Bruch mit seinen Verpflichtungen gegenüber den Golfstaaten darstellt:

„So schützt Oman sie. Der Wert Maskat für seine Nachbarn liegt gerade darin, dass es in der Lage ist, direkt und offen mit Teheran zu sprechen, ohne zu dessen Stellvertreter zu werden, und den Golf-Kooperationsrat zu beruhigen, ohne Teil eines konfrontativen Blocks zu werden.“

Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und Pakistan haben alle Gründe, die Lage genau zu beobachten, doch Oman koordiniert sich in erster Linie mit den Staaten, die direkt an die Seestraße angrenzen.

Mashikhi sagt, Maskat arbeite weiterhin mit den Golfstaaten in Bezug auf den Hormuz-Kanal zusammen, insbesondere mit jenen, die am stärksten von der Seestraße betroffen sind. Während der jüngsten Krise, so sagt er, habe sich Oman mit Saudi-Arabien und Kuwait über die Durchfahrt einiger Schiffe durch omanische Hoheitsgewässer abgestimmt, „und natürlich in Abstimmung mit dem Iran“.

Er fügt jedoch hinzu, dass Oman die Last nicht allein tragen wolle: „Meiner persönlichen Ansicht nach will Oman nicht der Polizist der Meerenge sein, ohne eine Entschädigung für die Risiken zu erhalten, denen es ausgesetzt ist.“

Das bedeutet keineswegs, dass Riad, Doha oder Islamabad ein iranisches Mautsystem einfach so gutheißen würden. Es bedeutet jedoch, dass Oman nicht in einem Vakuum agiert und dass seine auf den Iran ausgerichtete Diplomatie für diese Staaten möglicherweise leichter zu tolerieren ist als eine direkte Konfrontation zwischen dem Iran und den USA um die Meerenge.

Mukhaini fasst Omans Position in drei Grundsätzen zusammen: „Neutralität ist keine Passivität; Ausgewogenheit ist keine Zweideutigkeit; und Dialog ist keine Annäherung.“ Omans Haltung, so sagt er, beruhe weiterhin auf „gegenseitigem Respekt, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und der Achtung des Völkerrechts“, was wiederum regionale Verantwortung und globale Zusammenarbeit erfordere.

Laut Baabood bewegt sich Maskat wahrscheinlich auf eine praktische Sicherheitsvereinbarung mit Teheran zu, jedoch nicht auf ein gemeinsames politisches Kontrollregime:

„Wahrscheinlich versucht Oman, Vereinbarungen zur Konfliktvermeidung, zur Koordinierung des Schiffsverkehrs, zu Krisenbewältigungsmechanismen und zu vertrauensbildenden Maßnahmen auszuhandeln, ohne dabei Irans weitergehenden geopolitischen Anspruch auf die Regulierung des internationalen Schiffsverkehrs zu unterstützen. Mit anderen Worten: Oman scheint eine funktionale Vereinbarung anzustreben und kein strategisches Bündnis in Bezug auf die Straße von Hormus.“

Trumps Drohung, Oman „in die Luft zu jagen“

Am 27. Mai verschärfte US-Präsident Donald Trump den Druck mit einer Drohung, die selbst einige Kritiker Omans schockierte. In Bezug auf Omans Rolle bei den Hormuz-Gesprächen warnte er: „Oman wird sich genauso verhalten wie alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen.“ Die Äußerung wurde in der gesamten Region als Warnung verstanden, dass Washingtons Geduld mit der Vermittlung Omans am Ende sei.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, verurteilte Trumps Drohung als „gefährlich“ und „tyrannisch“ und erklärte, dass Drohungen, einen UN-Mitgliedstaat zu „zerstören“, der seit langem eine konstruktive Vermittlerrolle spiele, gegen das grundlegende Verbot der Androhung von Gewalt verstießen.

Einen Tag später erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, er habe während eines Telefonats mit seinem omanischen Amtskollegen die „Solidarität des Iran mit Oman angesichts jeglicher Bedrohung“ zum Ausdruck gebracht.

Die tiefere Sorge der USA betrifft nicht nur die Frage der Mautgebühren. Washington versucht, jede Einigung zu verhindern, die seine Fähigkeit schwächt, die maritimen Engpässe im Golf zu kontrollieren, und knüpft gleichzeitig die Nachkriegsregelungen an den umfassenderen Normalisierungsprozess mit Israel.

In Oman stößt der Normalisierungsdrang auf eine außenpolitische Tradition, die auf der Arabischen Friedensinitiative, den palästinensischen Rechten und der Weigerung beruht, die Anerkennung Israels als Eintrittspreis für regionale Stabilität zu betrachten.

Der omanische Analyst Dr. Mohammed Alaasmi fasste die Stimmung in einem Beitrag auf X zusammen und argumentierte, dass es bei Trumps Druck weniger um Gebühren in der Meerenge ging als um Omans feste Haltung in der Frage der Abraham-Abkommen. Seiner Lesart nach spiegelte die Drohung die Frustration der USA über die Weigerung Maskat wider, den Normalisierungsprozess in eine für Washington und Tel Aviv nützliche Richtung zu lenken.

Omans Haltung wurde auch durch die Ereignisse im Jemen geprägt. Die offene Ausrichtung des von den VAE unterstützten, inzwischen aufgelösten Südlichen Übergangsrats (STC) auf israelische Interessen, verbunden mit Bedrohungen für das omanische Hoheitsgebiet, verstärkte Muscats Vorsicht hinsichtlich der strategischen Auswirkungen der Normalisierung.

Das Sultanat ist sich bewusst, dass eine israelfreundliche Ordnung auf der Arabischen Halbinsel direkte Konsequenzen entlang seiner Grenzen und Seewege nach sich ziehen würde.