Warum organisierte die Europäische Union 2019 eine Pandemie-Übung?

Und warum bereitete sich das Pharma-Unternehmen Moderna nach Aussage seines Geschäftsführers Stephan Bancel bereits 2019 mit einer milliardenfachen Produktion von Impfdosen auf eine kommende Pandemie vor? Diesen Fragen ging der österreichische EU-Abgeordneten Gerald Hauser (FPÖ, Patriots for Europe) in einer parlamentarischen Anfrage an die EU-Kommission nach. Die Antworten hat das Multipolar-Magazin mit u.a. wichtigen Links zu Hintergrund-Artikeln in einer Meldung veröffentlicht, die wir nachfolgend übernehmen. (hl)

Meldung des Multipolar-Magazins:

Europäische Union organisierte 2019 eigene Pandemie-Übung

Planspiel „Blue Orchid“ und länderübergreifende „Experten-Workshops“ zur Pandemie-Vorbereitung fanden 2019 statt / EU-Parlamentarier fordert „lückenlose Aufklärung“ / EU-Kommission: keine weiteren Informationen wegen Sicherheitsinteressen und aus „rechtlichen