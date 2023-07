Warum Propaganda funktioniert

Caitlin Johnstone

Es lässt sich nicht wirklich leugnen, dass die westliche Zivilisation von innenpolitischer Propaganda durchdrungen ist, die darauf abzielt, die Art und Weise zu manipulieren, wie die Öffentlichkeit denkt, handelt, arbeitet, einkauft und wählt. Die Mitarbeiter der Massenmedien haben bestätigt, dass sie unter ständigem Druck stehen, Narrative zu verbreiten, die dem politischen Status quo des US-Imperiums förderlich sind. Die Manager des Imperiums haben öffentlich zugegeben, dass sie ein ureigenes Interesse an der Manipulation des öffentlichen Denkens haben. Wenn man mit bloßem Auge beobachtet, wie die Massenmedien zuverlässig jeden US-Krieg unterstützen, sich hinter das jeweilige außenpolitische Ziel der USA stellen und eine überwältigende Voreingenommenheit gegenüber den vom Imperium ins Visier genommenen Regierungen an den Tag legen, wird deutlich, dass dies mit einem gewissen Maß an kritischem Denken geschieht.

Zu leugnen, dass diese massenhaften Manipulationen eine Wirkung haben, wäre genauso absurd, wie zu leugnen, dass Werbung – eine Industrie, die fast eine Billion Dollar einnimmt – eine Wirkung hat. Es ist einfach eine unangenehme Tatsache, dass der menschliche Verstand, so sehr wir uns auch als frei denkende, souveräne und gegen äußere Einflüsse immunisierte Akteure sehen, sehr leicht zu manipulieren ist. Manipulatoren sind sich dessen bewusst, und die Wissenschaft der modernen Propaganda, die seit mehr als einem Jahrhundert Fortschritte macht, versteht dies mit großer Klarheit.

Indem sie uns ständig mit einfachen, wiederholten Botschaften über die Beschaffenheit der Welt, in der wir leben, bombardieren, können Propagandisten Fehler in der menschlichen Wahrnehmung ausnutzen, wie z. B. den Effekt der Scheinwahrheit, der bewirkt, dass unser Verstand die Erfahrung, etwas schon einmal gehört zu haben, mit der Erfahrung, etwas Wahres gehört zu haben, verwechselt.

Unsere Indoktrination in die Mainstream-imperiale Weltanschauung beginnt, wenn wir sehr jung sind, vor allem, weil die Schulbildung mit denselben Machtstrukturen verflochten ist, deren Informationsinteressen durch diese Weltanschauung bedient werden, und weil mächtige Plutokraten wie John D. Rockefeller sich aktiv in die Gestaltung der modernen Schulsysteme einbringen.

Unsere Weltanschauung wird in jungen Jahren im Interesse der Herrschenden geformt, und von da an übernehmen kognitive Verzerrungen die Oberhand, die diese Weltanschauung schützen und verstärken und sie in der Regel für den Rest unseres Lebens in mehr oder weniger gleicher Form bewahren.

Das macht es so schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass seine Überzeugungen in Bezug auf ein bestimmtes Thema falsch sind und auf Propaganda beruhen. Ich habe gesehen, dass viele Leute dieses Problem auf die Tatsache zurückführen, dass kritisches Denken in den Schulen nicht gelehrt wird, und ich habe einige Strömungen marxistischen Denkens gesehen, die argumentieren, dass westliche Menschen Propagandanarrative unterstützen, weil sie wissen, dass dies ihre eigenen Klasseninteressen fördert, und ich bin sicher, dass beides bis zu einem gewissen Grad in die Gleichung einfließt. Aber der Hauptgrund, warum Menschen dazu neigen, an ihren von der Propaganda eingeführten Perspektiven festzuhalten, hat eine viel einfachere, gut dokumentierte Erklärung.

Die moderne Psychologie lehrt uns, dass Menschen nicht nur an ihren propagandistisch geprägten Glaubenssystemen festhalten, sondern an jedem Glaubenssystem. Wie der Name schon sagt, neigen Menschen dazu, an ihren Überzeugungen festzuhalten, selbst wenn sie mit Beweisen konfrontiert werden, die sie widerlegen. Die Theorie besagt, dass in der Zeit, als die Menschen in Stämmen lebten, die einander oft feindlich gesinnt waren, unser Stammeszusammenhalt und das Wissen, wem wir vertrauen können, für unser Überleben wichtiger waren als die Zeit, die wir brauchen, um herauszufinden, was objektiv wahr ist.

Diese Tendenz kann die Form eines motivierten Denkens annehmen, bei dem unsere emotionalen Interessen und „Stammes“-Loyalitäten die Art und Weise beeinflussen, wie wir neue Informationen aufnehmen. Es kann auch zu einem „Backfire“-Effekt führen, bei dem die Konfrontation mit Beweisen, die der eigenen Weltanschauung widersprechen, nicht nur zu keiner Änderung der Überzeugungen führt, sondern diese sogar noch verstärkt.

Die einfache Antwort auf die Frage, warum Menschen an Überzeugungen festhalten, die ihnen von der imperialen Propaganda eingeflößt wurden, ist also, dass der Verstand einfach so funktioniert. Wenn man jemanden von klein auf konsequent und gewaltsam indoktriniert und ihm dann einen ideologischen Mainstream-„Stamm“ gibt, mit dem er sich identifizieren kann, wirken die kognitiven Störungen in unseren neu entwickelten Gehirnen wie Wachen, die die von Ihnen eingepflanzten Weltanschauungen schützen. Das ist genau das, wofür die moderne Propaganda und unsere modernen politischen Systeme geschaffen wurden.

Ich erlebe oft, dass Menschen sich darüber wundern, dass die klügsten Menschen, die sie kennen, die lächerlichsten Propagandanachrichten unterstützen. Das ist der Grund. Ein kluger Mensch, der von der Propaganda effektiv indoktriniert wurde, wird einfach cleverer sein als jemand mit durchschnittlicher Intelligenz, wenn es darum geht, seine Überzeugungen zu verteidigen. Einige der schaumgebremsten außenpolitischen Thesen, die Sie je gelesen haben, stammen von Doktoranden und Ivy-League-Absolventen, denn alles, was ihnen ihre Intelligenz verleiht, ist die Fähigkeit, intelligent klingende Argumente dafür zu finden, warum es gut und klug wäre, wenn das US-Militär etwas Böses und Dummes tun würde.

In The Oatmeal gibt es einen großartigen Comic zu diesem Thema (den jemand auch in ein Video verwandelt hat, falls Sie das bevorzugen). Wichtig ist, dass der Autor richtig anmerkt, dass die Tendenz des Verstandes, seine Weltanschauung mit Gewalt zu schützen, nicht bedeutet, dass es unmöglich ist, seine Überzeugungen im Lichte neuer Beweise zu ändern, sondern nur, dass es schwieriger ist, als Überzeugungen zu akzeptieren, die die eigenen Vorurteile bestätigen. Es erfordert etwas Arbeit, Aufrichtigkeit und Selbstaufrichtigkeit, aber es ist möglich. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen unter uns, die ein Interesse daran haben, Menschen davon zu überzeugen, ihre von der Propaganda konstruierten Weltanschauungen zugunsten realitätsbezogener Anschauungen aufzugeben.

Manchmal reicht es schon aus, mit jemandem geduldig zu sein, Einfühlungsvermögen zu zeigen, ihn so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten, und daran zu arbeiten, Gemeinsamkeiten zu finden, um die primitive Psychologie zu überwinden, die schreit, dass wir von einem feindlichen Stamm sind, um viel mehr zu erreichen, als tonnenweise objektive Fakten vorzulegen, die ihre geglaubte Erzählung über Russland oder China oder ihre eigene Regierung oder was auch immer widerlegen.

Und vor allem können wir immer wieder die Wahrheit sagen, und zwar auf so viele neue, ansprechende und kreative Arten, wie uns nur einfallen können. Je mehr wir dies tun, desto mehr Gelegenheiten gibt es für jemanden, einen Schimmer von etwas hinter dem Schleier seiner propagandistisch installierten Weltsicht und der kognitiven Voreingenommenheit, die diese schützt, zu erhaschen. Je mehr solcher Gelegenheiten wir schaffen, desto größer ist die Chance, dass die Wahrheit zu Wort kommt.