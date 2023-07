Ukrainische Piloten, die F-16-Flugzeuge steuern, wären fliegende Zielscheiben: Hier ist der Grund

Das Weiße Haus bestätigte am Sonntag, dass es europäischen Verbündeten erlauben würde, ukrainische Piloten für den Flug von F-16-Kampfjets auszubilden. Sputnik sprach mit Wladimir Popow, einem angesehenen Militärpiloten Russlands, um herauszufinden, wie lange diese Ausbildung dauern könnte, wie viel sie kosten würde und welches die größte – möglicherweise entscheidende – Hürde ist, die Washington im Weg steht.

Das katastrophal langsame Tempo der ukrainischen Gegenoffensive im laufenden Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland hat dazu geführt, dass die Forderungen Kiews an die USA und die NATO, F-16-Kampfflugzeuge in das Land zu entsenden, um den Bodentruppen eine gewisse Luftunterstützung zu geben, immer lauter wurden.

US-Beamte haben insgeheim bezweifelt, dass die Entsendung der Mehrzweckkampfflugzeuge die Position Kiews angesichts des dichten russischen Luftverteidigungsnetzes, das feindliche Kampfflugzeuge noch leichter ins Visier nehmen könnte als die von der NATO gelieferten Drohnen, Raketen und Flugkörper, verbessern würde.

Washington unternahm jedoch am Sonntag einen weiteren Schritt zum Einlenken in dieser Frage: Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gab bekannt, dass der Präsident den Verbündeten „grünes Licht“ für die Ausbildung ukrainischer Piloten zum Fliegen der Flugzeuge gegeben habe. Die USA „werden es zulassen, erlauben, unterstützen, erleichtern und sogar die notwendigen Mittel bereitstellen, damit die Ukrainer an den F-16 ausgebildet werden können, sobald die Europäer darauf vorbereitet sind“, sagte Sullivan.

Das dänische Verteidigungsministerium gab letzte Woche bekannt, dass das Königreich sowie Belgien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, das Vereinigte Königreich und Schweden theoretisch bereit sind, ukrainische Piloten für die Bedienung der F-16 auszubilden, und dass die Ausbildung bereits im nächsten Monat beginnen könnte.

Es ist noch unklar, welche Länder bereit sein werden, sich von ihren eigenen F-16-Beständen zu trennen, um sie in die Ukraine zu schicken. Mehrere NATO-Länder planen jedoch, ihre Luftstreitkräfte auf F-35 aufzurüsten, was US-Medien zufolge die Übergabe ihrer älteren Flugzeuge an Kiew erleichtern dürfte. Dänemark, die Niederlande und Norwegen wurden in diesem Zusammenhang als Top-Kandidaten genannt.

Eine im Mai veröffentlichte undichte Stelle in der US-Luftwaffe schätzte, dass ukrainische Piloten in nur vier Monaten in der grundlegenden Bedienung von F-16-Flugzeugen ausgebildet werden könnten.

Der russische Luftwaffengeneralmajor a.D. Wladimir Popow geht davon aus, dass die tatsächlich benötigte Ausbildungszeit sechs Monate und bis zu einem Jahr betragen würde, um einen Piloten auszubilden, der sein Handwerk versteht.

„Sechs Monate sind absolut realistisch. Warum? Weil ein Pilot, der in der Regel für andere Flugzeugtypen ausgebildet ist – im Fall der Ukraine ist dies typischerweise die Su-25 oder die MiG-29 -, theoretisch sogar in drei Monaten auf Start, Landung und Haltemanöver an Bord der F-16 umgeschult werden könnte. Aber danach wird es notwendig sein, den Kampfeinsatz der Waffen des Flugzeugs zu trainieren“, erklärte Popov gegenüber Sputnik, dass hier der Zeitbedarf beginnt, sich zu häufen.

Der Experte merkte an, dass dies im Falle der F-16 „mindestens“ zwei zusätzliche Monate erfordern würde, während ein Pilot – selbst ein erfahrener Pilot – bis zu einem Jahr bräuchte, um den Umgang mit den ungelenkten Raketen, Flugkörpern, Klein- und Großkaliberbomben und anderen Munitionsarten des Jets zu beherrschen.

Für einen unerfahrenen Piloten, der vielleicht in der Lage ist, sicher zu starten, zu landen und in einer Warteschleife zu fliegen, käme es einem grausamen Verrat gleich, ihn in eine Lage zu versetzen, in der er Einsätze fliegen muss, sagte Popov.

„Er wird einfach als fliegendes Ziel losgeschickt. Sicher, drei von zehn Piloten könnten Glück haben und von der ersten Mission zurückkehren, und vielleicht sogar mehr. Aber danach wird es innerhalb von zwei oder drei Flügen zu Abwürfen von Piloten kommen, weil sie nicht die nötige Erfahrung und professionelle Ausbildung haben. Das ist das Problem. Das ist der Unterschied“, erklärte der erfahrene russische Pilot.

Ausbildung des Bodenpersonals einfacher, aber nicht sehr viel

Die Ausbildung des ukrainischen Bodenpersonals für die Wartung und Reparatur von F-16-Flugzeugen wäre einfacher und könnte nach Popows Einschätzung wahrscheinlich in sechs Monaten durchgeführt werden, vor allem, wenn sie sich darauf beschränkt, defekte, abgenutzte oder beschädigte Komponenten abzuschrauben und durch neue zu ersetzen.

Aber auch hier gilt, dass eine qualitativ hochwertige Reparaturarbeit, einschließlich der Kenntnisse, um an Flugzeugen herumzubasteln, sie zu modifizieren und komplexe Systeme zu reparieren, eine zusätzliche Ausbildung des Personals erfordern würde, damit es sein theoretisches Wissen mit praktischer, realer Erfahrung in Einklang bringen kann, so Popov. Ferner sind Fragen der Kompatibilität von Ausrüstung und Standards ein weiteres Problem, das berücksichtigt werden muss und das die Kosten schnell in die Höhe treiben könnte.

Moderne Kampfflugzeuge sind ein kompliziertes Gerät, betonte Popov, und erfordern die Wartung ihrer Kommunikationssysteme, Radare, Avionikgeräte, des Rahmens selbst und der Triebwerke. „Das heißt, es handelt sich um verschiedene Fachgebiete, und verschiedene Fachgebiete werden über verschiedene Zeiträume ausgebildet“, stellte er fest.

Unterschiede zwischen F-16 und den sowjetischen Jets der Ukraine

Oberflächlich betrachtet gebe es keinen grundlegenden Unterschied zwischen den F-16 und der bestehenden ukrainischen Kampfflugzeugflotte, so Popow.

„Als Piloten verstehen wir alle die Aerodynamik des Fluges eines jeden Flugzeugs. Wir verstehen die Physik, die Luftströmung um den Flügel und den Rumpf, die Beziehung zwischen dem Stabilisator auf dem Kiel, den Flügeln und dem Triebwerksschub“, erklärte er.

„Aber in der Regel gibt es Nuancen, und zwar eine ganze Menge. Selbst das Fliegen desselben Flugzeugtyps, aber mit einer anderen Modifikation, kann einige qualitative Unterschiede bedeuten“, fügte Popov hinzu und sagte, es müsse geklärt werden, auf welcher der vielen Modifikationen der F-16 ukrainische Piloten tatsächlich geschult werden und diese fliegen sollen, da es zwischen ihnen – auch in Bezug auf die thermodynamische Leistung – Unterschiede gebe.

Um den Piloten diese Nuancen zu vermitteln, müssen sie im Klassenzimmer erklärt und dann in Übungsflügen demonstriert werden. „Und erst nach mehreren selbstständigen Flügen wird der Pilot in der Lage sein, diese Nuancen zu verstehen und sie in Zukunft richtig einzusetzen“, so Popov. Andernfalls, so fügte er hinzu, könnte der Pilot, insbesondere wenn er unter psychologischem Druck steht, einen verhängnisvollen Fehler begehen – entweder das Flugzeug abstürzen lassen oder in einer Kampfsituation abgeschossen werden.

Nicht genug Zeit

Zeit sei ein entscheidender Faktor bei der Ausbildung kompetenter Piloten, so Popov, und dies sei ein kostbares Gut, an dem es den ukrainischen Luftstreitkräften seiner Ansicht nach schlichtweg fehle.

Hinzu kommt die Sprachbarriere, die in diesem Fall unweigerlich eine negative Rolle spielen wird. „Es ist eine Sache, etwas in seiner Muttersprache schnell zu lernen und wahrzunehmen, und eine andere, es mithilfe eines Übersetzers zu lernen oder selbst im Kopf zu übersetzen, zum Beispiel vom Englischen ins Russische und dann zu handeln und umgekehrt. All das bedarf Zeit, und in diesem Fall wird es gewisse Schwierigkeiten geben“.

Hinzu kommen die Kosten – von der Suche nach qualifizierten Fluglehrern bis zu den Ausgaben für Treibstoff, Testmunition und die Lebensdauer des Flugzeugs, die unter den Bedingungen einer strengen Ausbildung ebenfalls nicht unbegrenzt ist -, wobei sich die Gesamtkosten auf Hunderttausende von Dollar pro Pilot belaufen, wenn nicht sogar mehr, so Popov. „Da es sich um sehr komplexe und teure Ausrüstung handelt, ist auch ihre Wartung arbeitsintensiv und damit teuer.“

Nicht genug Piloten

Popov ist überzeugt, dass die NATO zwar „grüne“ ukrainische Rekruten, die auf dem Schlachtfeld nur von sehr begrenztem Wert wären, direkt von der Akademie nehmen und sie zum F-16-Piloten ausbilden könnte, dass es aber angesichts der katastrophalen Verluste der ukrainischen Luftwaffe in den letzten anderthalb Jahren sehr viel schwieriger wäre, erfahrene Piloten zu finden und umzuschulen.

„Wenn sie 30-40 einstellen würden, wäre das eine Menge. Und heute gibt es vielleicht 25-30, die frei sind und morgen mit der Ausbildung beginnen können. Denn jemand muss die Kampfflugzeuge, die sie haben – MiG-29, Su-25, Su-27 – weiterhin fliegen“, schätzte der erfahrene Pilot.

Wenn die Ukraine in der Lage wäre, NATO-Piloten zu rekrutieren, die tatsächlich bereit wären, als Söldner zu agieren, wäre das eine andere Sache, insbesondere wenn sie Piloten mit Erfahrung im F-16-Flug finden würde. Auch wenn es gelänge, eine Handvoll solcher Piloten zusammenzukratzen, bräuchten sie eine gewisse Ausbildungszeit, nicht nur, um sich mit der Geografie vertraut zu machen, sondern auch, um die dichte russische Luftabwehr und die Kampfjets im Zweikampf zu navigieren (was für NATO-Piloten, die an Einsätze in Umgebungen mit wenig oder gar keiner feindlichen Luftabdeckung gewöhnt sind, wahrscheinlich ungewohnt ist).

Politisch billig, rufschädigend kostspielig

Wenn man die vielen Kosten berücksichtigt, die mit den oben genannten Problemen verbunden sind, erklärt sich das „Zaudern“ der USA und der NATO in der Frage der F-16-Lieferungen an Kiew, meint Popow und weist darauf hin, dass es „eine Sache ist, eine politische Entscheidung zu treffen – darüber zu reden und eine gewisse Atmosphäre zu schaffen … und etwas ganz anderes, sie in die Praxis umzusetzen, und ich denke, sie werden noch ein Dutzend Mal darüber nachdenken, bevor sie weitermachen.“

Außerdem können die NATO und ihre ukrainischen Verbündeten, wenn die Piloten ausgebildet sind und schließlich die Entscheidung getroffen wird, F-16 in der Ukraine einzusetzen, realistischerweise nicht erwarten, dass Russland einfach abwartet, bis die Jets russische Stellungen angreifen, sagte Popow. „Natürlich werden wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, um ihnen die Umschulung zu erschweren, um ihnen das Leben auf den Einsatzflugplätzen zu erschweren … Es werden Angriffe auf diese Flugplätze, auf diese Lagerbasen, auf diese Ausbildungszentren durchgeführt werden, wenn dies in der Ukraine geschieht.“

In diesem Sinne betonte Popov, dass die Entsendung von F-16 in die Ukraine für die US-Rüstungsindustrie zu einer sehr kostspieligen Form der Negativ-PR werden könnte, die das Image eines Jets untergräbt, der nach wie vor von Dutzenden Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt wird und der im Allgemeinen immer noch als effektiv gilt. „Und plötzlich wird er gnadenlos geschlagen.“

„Wenn es mit unseren Streitkräften in Berührung kommt, wird seine Wirksamkeit um ein Vielfaches geringer sein, und das ist eine schlechte Werbung für dieses Flugzeug. Werden sich die Amerikaner so einfach darauf einlassen? Ich denke, sie werden darüber nachdenken, auch wenn sie den Wunsch haben, es zu schicken, und das Geld bereits bereitgestellt ist… Denn ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass dies ein sehr großer Stolperstein für den militärisch-industriellen Komplex der USA wäre“, was zu Fragen seitens der ausländischen Käufer der F-16 führt, sagte der Pilot.

„Es ist eine Sache, ich wiederhole, für Politiker, selbstbewusst darüber zu sprechen. Etwas anderes ist es für militärische Praktiker, die Entscheidungen treffen und all diese Umschulungsprogramme und andere Programme für den Einsatz dieses Flugzeugs kalkulieren müssen“, resümierte Popov.