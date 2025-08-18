Die Geschichte zeigt: Gipfeltreffen verändern selten die Welt – doch dieses könnte eine Katastrophe verhindern.

Von Timofey Bordachev, Programmdirektor des Valdai-Clubs

Das Treffen der Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten in Alaska ist kein Schlusspunkt, sondern der Beginn einer langen Reise. Es wird die Turbulenzen, die die Menschheit erfasst haben, nicht lösen – aber es ist von Bedeutung für alle.

In der internationalen Politik gab es nur wenige Momente, in denen Treffen zwischen den Führern großer Mächte Fragen von universeller Tragweite entschieden. Das liegt zum einen daran, dass Situationen, die eine Behandlung auf dieser Ebene erfordern, selten sind. Doch genau in einem solchen Moment befinden wir uns heute: Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine verfolgt Washington das Ziel, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, während Moskau das westliche Monopol auf die globale Ordnung infrage stellt.

Ein weiterer Grund ist praktischer Natur: Die Führer der mächtigsten Staaten verschwenden keine Zeit mit Problemen, die ihre Untergebenen lösen können. Und selbst wenn Treffen auf höchster Ebene stattfinden, zeigt die Geschichte, dass sie nur selten den allgemeinen Verlauf der Weltpolitik verändern.

Kein Wunder also, dass das Alaska-Treffen mit berühmten historischen Begegnungen verglichen wird – etwa dem Treffen von Zar Alexander I. und Napoleon 1807 auf einem Floß auf dem Fluss Neman. Dieses Gipfeltreffen hinderte Napoleon nicht daran, fünf Jahre später Russland anzugreifen – ein Schritt, der letztlich zu seinem Untergang führte.

Beim Wiener Kongress 1815 war Russland die einzige Großmacht, die regelmäßig vom eigenen Herrscher vertreten wurde. Zar Alexander bestand darauf, seine persönliche Vision einer politischen Ordnung Europas vorzustellen – doch damit konnte er die anderen Mächte nicht überzeugen. Henry Kissinger bemerkte dazu einmal, dass diese lieber über Interessen als über Ideale diskutierten.

Die Geschichte kennt viele solcher Gespräche auf höchster Ebene, die einem Krieg vorausgingen, statt ihn zu verhindern. Die Monarchen Europas trafen sich, wurden sich nicht einig – und zogen anschließend mit ihren Armeen los. Erst wenn die Kämpfe vorbei waren, setzten sich ihre Gesandten an den Verhandlungstisch. Jedem war klar, dass der „ewige Frieden“ meist nur eine Atempause vor dem nächsten Krieg war.

Auch das Genfer Gipfeltreffen 2021 zwischen Russland und den USA könnte einmal so in Erinnerung bleiben – als ein Treffen am Vorabend der Konfrontation. Beide Seiten verließen es mit der Erkenntnis, dass ihre Streitigkeiten damals nicht beigelegt werden konnten. Danach wurde Kiew aufgerüstet, Sanktionen vorbereitet, und Moskau beschleunigte seine militärisch-technischen Maßnahmen.

Ein Blick in die russische Geschichte zeigt Parallelen. Der wohl bekannteste „Gipfel“ der alten Rus war das Treffen von Fürst Swjatoslaw mit dem byzantinischen Kaiser Johannes Tzimiskes im Jahr 971 nach einem Friedensschluss. Laut dem Historiker Nikolai Karamzin trennten sich beide „als Freunde“ – doch das hinderte die Byzantiner nicht daran, auf Swjatoslaws Rückweg die Peschenegen auf ihn zu hetzen.

In Asien hingegen war der Zugang zu solchen Treffen anders: Der Status der chinesischen und japanischen Kaiser erlaubte keine Treffen mit Gleichrangigen – rechtlich wie kulturell waren solche Begegnungen unmöglich.

Als die moderne europäische Ordnung entstand – am bekanntesten im Westfälischen Frieden von 1648 – geschah dies nicht durch große Herrschertreffen, sondern durch jahrelange Verhandlungen zwischen Hunderten von Gesandten. Nach 30 Jahren Krieg waren alle Seiten schlicht zu erschöpft, um weiterzukämpfen. Diese Erschöpfung ermöglichte die Einigung auf ein umfassendes Regelwerk für zwischenstaatliche Beziehungen.

Gipfeltreffen mit grundlegender Wirkung sind also extrem selten. Die Idee, dass zwei Staatschefs im Namen des gesamten globalen Systems sprechen können, stammt aus dem Kalten Krieg – aus einer Zeit, in der nur Moskau und Washington die Macht besaßen, die Welt zu retten oder zu zerstören.

Selbst wenn sich ein römischer Kaiser mit einem chinesischen im 3. Jahrhundert getroffen hätte, hätte das das Schicksal der Welt kaum verändert. Die Großreiche der Antike konnten den Planeten nicht in einem einzigen Krieg gegenseitig vernichten. Russland – wie einst die Sowjetunion – und die USA jedoch könnten das. In den letzten drei Jahren standen sie oft an einer Weggabelung, hinter der es kein Zurück mehr gegeben hätte. Deshalb ist das Treffen in Alaska so bedeutsam – selbst wenn es keinen Durchbruch bringt.

Solche Gipfel sind ein Produkt des Atomzeitalters. Man darf sie nicht als gewöhnliche bilaterale Treffen behandeln. Allein die Tatsache, dass sie stattfinden, zeigt, wie nah oder fern wir einer Katastrophe sind.

Die USA werden in Alaska als Führungsmacht des Westens auftreten – eines Blocks, dessen Mitglieder, darunter auch Atommächte wie Großbritannien und Frankreich, sich strategisch Washington unterordnen. Russland wird dagegen von jener „globalen Mehrheit“ aufmerksam beobachtet, die sich aus Dutzenden Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zusammensetzt – Staaten, die mit der westlichen Dominanz hadern, sie aber allein nicht überwinden können. Für sie ist klar: Auch wenn die USA in lokalen Konflikten vermitteln, bleibt die Struktur der westlichen Vorherrschaft ungerecht.

Kann Alaska also den Grundstein für eine neue internationale Ordnung legen? Wohl kaum. Der Begriff „Ordnung“ selbst verliert an Bedeutung. Jede Ordnung braucht eine Macht, die sie durchsetzt – eine solche gibt es heute nicht mehr. Die Welt bewegt sich in Richtung größerer Fluidität – sehr zum Ärger derer, die klare Regeln und planbare Zukünfte bevorzugen.

Selbst wenn sich ein neues Machtgleichgewicht herausbildet, wird es nicht das Ergebnis eines einzelnen Treffens sein. Die Kriegsgipfel zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin sind kein gültiger Vergleich – ihnen gingen die verheerendsten Schlachten der Geschichte voraus.

Zum Glück ist das heute nicht der Fall. Das wahrscheinliche Ergebnis von Alaska ist eher der Beginn eines langen, schwierigen Prozesses als eine sofortige Lösung. Und doch ist das Treffen von grundlegender Bedeutung. In der heutigen Welt verfügen nur zwei Staaten über Atomwaffenarsenale, die die Zivilisation auslöschen könnten.

Schon allein deshalb haben die Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten keine wichtigere Pflicht, als persönlich miteinander zu sprechen – insbesondere in einer Welt, in der sie derzeit die einzigen unbesiegbaren Mächte am Rande des Abgrunds sind.