Warnung: Die USA sind einen Schritt näher dran, ein globales digitales Gulag zu werden

Summer Ingram

Hat Amerika ein One-Way-Ticket für einen außer Kontrolle geratenen Zug gekauft, der auf ein dystopisches Eine-Welt-Ultimatum zusteuert?

In weniger als einem Jahr hat die Trump-Administration große Schritte unternommen, um die Vereinigten Staaten von globalistischen Fesseln zu befreien (z. B. durch den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation) und zur Wahrung grundlegender verfassungsmäßiger Freiheiten zurückzukehren. Doch nun ist ein von Big Tech unterstütztes und von Trump genehmigtes digitales System zur Verfolgung der persönlichen Gesundheit in der nationalen Landschaft aufgetaucht – in Form eines „patientenzentrierten Gesundheitsökosystems“, das auf einer Veranstaltung des Weißen Hauses zusammen mit den Centers for Medicare & Medicaid Services angekündigt wurde.

Diese öffentlich-private Initiative verspricht zwar, „das Klemmbrett zu beseitigen“ und die Gesundheitsdienste für die Amerikaner zu rationalisieren, bedroht aber die Privatsphäre der Bürger und ist ein Schritt in Richtung eines dystopischen zentralisierten Überwachungssystems. Das vorgeschlagene System zur Gesundheitsüberwachung, das im ersten Quartal 2026 eingeführt werden soll, ist zwar fakultativ, jedoch handelt es sich um einen digitalen Prototyp, der in Zukunft sicherlich erweitert oder verbindlich gemacht werden könnte.

Dieses von der Regierung initiierte digitale Gesundheitsökosystem wird mit Amazon, Anthropic, Apple, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle und anderen zusammenarbeiten – darunter auch Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF), die mit den globalen Eliten zusammenarbeiten, um weltweit zuckergeschminkte, dem chinesischen Kreditsystem ähnliche Rahmenwerke mit weißem Etikett aufzubauen.

Ein Netzwerk globaler Giganten

Im Guten wie im Schlechten werden die geopolitischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Landschaften durch einen brillant vermarkteten globalen Plan mit der Bezeichnung „Multilateralismus“ verändert. Oberflächlich betrachtet fördert der Multilateralismus die globale Zusammenarbeit, die Bequemlichkeit und die Konnektivität – insbesondere bei globalen Notfällen.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich ein Netzwerk globaler Giganten – die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die Weltbankgruppe, Fortune-500-Unternehmen, „Schattenindustrien“ (weniger bekannte Unternehmen oder Firmen, die dieselbe Agenda umsetzen), Technokraten und verschiedene Regierungsvertreter – die zusammenarbeiten, um eine globale Infrastruktur und einen digitalen Rahmen zu schaffen.

Damit wird der Grundstein für einen globalen Überwachungsstaat gelegt, der es den globalistischen Eliten ermöglichen würde, der Welt einen tyrannischen „digitalen Gulag“ aufzuzwingen.

Könnte das scheinbar harmlose, angeblich HIPAA-konforme Digital Health Ecosystem einer der Wölfe im Schafspelz sein, der die Welt näher an die Einführung eines globalen Überwachungsstaates mit Track & Trace bringt?

Ein nationaler Vorläufer eines globalen Plans

Während die Trump-Administration diese globale technologische Revolution steuert und versucht, die Amerikaner zu befähigen, muss den gefährlichen Elementen dieser „neuen Welt“ widerstanden werden – und es müssen Strategien entwickelt werden, um die Menschheit vor zukünftigen Despoten zu schützen.

Obwohl das digitale Gesundheitsökosystem die Absicht hat, die Gesundheitsversorgung zu rationalisieren und auf der Welle der „vierten industriellen Revolution“ zu reiten, könnte es sich zu einem global harmonisierten Gesundheitsnetz und einem Mechanismus zur Rückverfolgung entwickeln, der genau in den Plan der UNO und des WEF passt. Das digitale Gesundheitsökosystem könnte schließlich eine digitale ID vorschreiben, um zu kaufen, zu verkaufen, zu reisen, Steuern zu zahlen oder am nationalen oder globalen öffentlichen Leben teilzunehmen. In den falschen Händen ist es das Buch der Offenbarung in Echtzeit.

In einem Artikel des New American äußerte die Autorin Veronika Kyrylenko Bedenken über diese „weitreichende neue Vision für das amerikanische Gesundheitswesen“ und brachte die globalen Zusammenhänge für das amerikanische Volk auf den Punkt. Sie schrieb:

„Obwohl es sich um eine nationale Initiative handelt, die Teil der Mission von Making America Healthy Again (MAHA) ist, spiegelt das U.S. Digital Health Ecosystem Pläne wider, die bereits auf der internationalen Bühne kursieren; Die Globale Strategie für digitale Gesundheit der Vereinten Nationen (2020–2025) fördert universelle digitale IDs, biometrische Daten und interoperable Netzwerke als Grundlage für eine widerstandsfähige Gesundheitsversorgung. Sie verknüpft diese Architektur mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und den Zielen der Weltgesundheitsorganisation; Der Rahmen des Weltwirtschaftsforums für die digitale Transformation des Gesundheitswesens fördert in ähnlicher Weise die KI-Diagnostik, den zentralisierten Datenaustausch und die grenzüberschreitende gemeinsame Nutzung von Gesundheitsdaten, die von öffentlich-privaten Konsortien verwaltet werden.“

Eine digitalisierte Welt mit dem Einfluss der künstlichen Intelligenz bringt die Menschheit in eine prekäre Lage. Viele Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre, dem Potenzial von Hackern und den Vorschriften, die zum Schutz der Privatsphäre und der medizinischen Freiheit erforderlich sind, müssen noch beantwortet werden.

„Während ein richtig geplantes digitales Gesundheitsökosystem mit Schutzmauern, die die Privatsphäre schützen, eine positive Veränderung für medizinische Forscher sein könnte, hat die US-Regierung unsere digitale Privatsphäre nie ernsthaft geschützt“, schrieb Dr. Meryl Nass, Ärztin und Fachexpertin, in einer E-Mail an Liberty Counsel Action. „Die Architektur der totalen Kontrolle wird weiterhin um uns herum aufgebaut, unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist. Wenn wir nicht unsere verfassungsmäßigen Rechte einfordern, wird das Kontrollnetz eines Tages zusammenbrechen. Digitale IDs sind ein kritischer Teil dieser Infrastruktur und müssen bekämpft werden.“

Anstatt die Bestie zu füttern, müssen wir sie zähmen. Der Kongress sollte ein parteiübergreifendes Komitee mit führenden Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors leiten, das Bedenken und Lösungen auf den Tisch bringen kann, um den Schutz von Daten und Privatsphäre zu stärken und sicherzustellen, dass die HIPAA-Vorschriften in diesem neuen Ökosystem vollständig gelten.

Während die vierte industrielle Revolution Gestalt annimmt, ist jetzt die Zeit, die Warnzeichen zu beachten, der Versuchung zu widerstehen, die Autonomie im Namen der Bequemlichkeit aufzugeben – und zu planen, wie man in den dunkleren Tagen gedeihen kann.

Summer Ingram ist Vizepräsidentin für strategische Angelegenheiten bei Liberty Counsel Action und Liberty Counsel.