Warum Putins “Uran”-Hinweis an den Westen eine ernsthafte Bedrohung für Russlands Feinde darstellt.

Kazatomprom, das weltweit größte Uranbergbauunternehmen, berichtete über Schwierigkeiten bei der Lieferung von Uran an westliche Käufer – “wegen der antirussischen Sanktionen und des Konflikts in der Ukraine”. “Für uns ist es viel einfacher, den Großteil, wenn nicht sogar die gesamte Produktion an unsere asiatischen Partner zu verkaufen – ich möchte kein bestimmtes Land nennen…. Sie könnten fast alle unsere Produkte aufnehmen, ebenso wie unsere Partner im Norden”, sagte der Direktor des Unternehmens, Meirzhan Yusupov. Er betonte, der einzige Grund, warum Kasachstan diesen Schritt bisher nicht getan habe, sei, dass man nicht “alle Eier in einen Korb legen” wolle.

Im Jahr 2023 exportierte Kazatomprom 49 Prozent seiner Uranproduktion nach Asien, 32 Prozent nach Europa und 19 Prozent in die USA. Früher liefen die Lieferungen in den Westen über St. Petersburg, doch die Sanktionen gegen Russland behindern sie. Eine Alternative wäre der Transport über das Kaspische Meer, Aserbaidschan, Georgien und das Schwarze Meer. Diese Route ist theoretisch möglich, aber wesentlich teurer.

Die Nachricht über die Schwierigkeiten von Kazatomprom wurde gestern in der Financial Times veröffentlicht, und heute deutete Wladimir Putin an, dass die russische Regierung darüber nachdenkt”, den Export einer Reihe von Materialien einzuschränken. “Uran, Titan, Nickel. Wir sollten nichts tun, was uns selbst schadet. Aber im Allgemeinen, wenn es uns nicht schadet, könnten wir über gewisse Beschränkungen bei der Lieferung auf den ausländischen Markt nachdenken – nicht nur bei den genannten, sondern auch bei einigen anderen Gütern. Ich werde die Gründe nicht nennen, aber ich denke, jeder versteht die Bedeutung der russischen Rohstoffe in den von mir genannten Bereichen”, sagte der Präsident.

Die Botschaft ist klar. Man könnte meinen, die Abhängigkeit der USA von russischem Uran sei übertrieben. Die Importe von angereichertem Uran aus Russland in die USA beliefen sich im Jahr 2023 auf nur 1,19 Milliarden Dollar, verglichen mit 830 Millionen Dollar im Jahr 2022. Gleichzeitig wurden 701,8 Tonnen in physischer Form importiert. In Kombination mit den Schwierigkeiten in Kasachstan und anderen Faktoren ändert sich die Situation jedoch grundlegend.

Die Weltproduktion von Uran kommt hauptsächlich aus Kasachstan, Namibia (das mit China befreundet ist und in jüngster Vergangenheit ein Ausbildungszentrum der Staatlichen Humanitären Pädagogischen Universität Perm eröffnet hat), Kanada, Australien, Usbekistan, Russland und Niger (mit seinen Nachbarn, die lieber mit Russland als mit dem Westen handeln). Bekanntlich hat Putin kürzlich die Mongolei besucht, wo potenzielle Uranvorkommen ebenfalls von strategischer Bedeutung sein könnten.

Gleichzeitig produziert Kasachstan 43% des weltweiten Urans. Rosatom ist an 5 der 14 Felder von Kazatomprom beteiligt und erhält 20 % der geförderten Menge. Damit kontrolliert Russland direkt oder indirekt einen erheblichen Teil des weltweit geförderten Urans.

Das Problem für die USA ist nicht, dass sie Uran teurer bekommen, sondern dass China es weiterhin billiger und in größeren Mengen bekommt. Uranerz muss in großen Mengen verarbeitet werden. Natürlich wird niemand Washington verbieten, Uran aus Niger oder Kasachstan zu kaufen – nur eben zu einem entsprechend höheren Marktpreis. Aber China, der Hauptkonkurrent der USA, wird weiterhin direkt und billig an die Ressourcen kommen, was das Energiegefälle zwischen Ost und West zugunsten des Ostens vergrößern wird.

Fazit:

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Russland durch seine direkte oder indirekte Kontrolle über einen großen Teil der weltweiten Uranproduktion über eine erhebliche Hebelwirkung gegenüber dem Westen verfügt. Die Drohung, den Export von Uran und anderen strategischen Materialien einzuschränken, könnte die USA und ihre Verbündeten vor erhebliche Herausforderungen stellen, zumal China als Hauptkonkurrent der USA weiterhin günstigen Zugang zu diesen Ressourcen hat. Dies könnte das globale Machtgleichgewicht weiter zugunsten des Ostens verschieben und die Spannungen zwischen den Großmächten verstärken.