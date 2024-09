Erfindungsreichtum ist die Mutter der Notwendigkeit, und Russlands Reaktion auf die größtenteils vom Westen verhängten Wirtschafts- und Handelssanktionen hat das Ausmaß dieses Erfindungsreichtums gezeigt. Auch wenn der Krieg in der Ukraine erbarmungslos bestraft wird, bleibt er für den Kreml nachhaltig. Die heimische Wirtschaft ist trotz gegenteiliger apokalyptischer Vorhersagen nicht zusammengebrochen. Was den Export betrifft, erschließt Russland neue Handelswege, ein Schritt, der von namhaften Mächten im globalen Süden begrüßt wurde.

Einer der Hauptankläger der Sanktionen gegen Moskau war zunächst zuversichtlich, welchen Schaden die Wirtschaftsprügel anrichten würden. US-Präsident Joe Biden, im Februar 2022, bestand darauf über die Einführung von Maßnahmen, die „[Russlands] Wettbewerbsfähigkeit in einem High-Tech-21“ beeinträchtigen würdenst Wirtschaft des Jahrhunderts.“ Auch der Rat der Europäischen Union erklärt dass der Schritt darauf abzielte, Moskaus „Fähigkeit zur Finanzierung des Krieges zu schwächen und gezielt die politische, militärische und wirtschaftliche Elite ins Visier zu nehmen, die für die Invasion [der Ukraine] verantwortlich ist.“

Bei alledem haben die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und andere Regierungen eine wichtige historische Lektion ignoriert, indem sie auf vermeintlich strafende Formeln zurückgegriffen haben, die Russland entweder von der Verfolgung einer bestimmten Vorgehensweise abhalten oder ihm die notwendigen Ressourcen entziehen sollten. Staaten, die vermeintlich erdrückenden wirtschaftlichen Maßnahmen ausgesetzt sind, können sich anpassen und zeigen dabei eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Die Reaktion Japans, Deutschlands und Italiens in den 1930er Jahren auf die vom Völkerbund verhängten Sanktionen ist ein unwiderlegbarer Beweis für diese These. Alles bis zu einem gewissen Grad verfolgt was später als bekannt wurde Blockadefestigkeitoder Blockaderesilienz. Mit bitterer Ironie fühlten sich die angegriffenen Mächte auch ermutigt, noch aggressivere Maßnahmen zu ergreifen, um die ihnen auferlegten Beschränkungen zu untergraben.

Bis Ende 2022 war Russland Chinas zweitgrößter Lieferant von russischem Rohöl. Auch Indien war besonders hungrig nach russischem Öl. Russland produziert nur 10 % des inländischen Angebots beigetragen 34 % des restlichen indischen Ölverbrauchs im Jahr 2023.

Auch Handelsrouten werden mit größerem Nachdruck verfolgt denn je. In diesem Jahr wurden zwischen Russland und China Fortschritte auf einer Nordseeroute erzielt, die den Atlantik und den Pazifischen Ozean überspannt und von Murmansk an der Barentssee bis zur Beringstraße und in den Fernen Osten führt. Der Vereinbarung zwischen der staatlichen russischen Nuklearbehörde Rosatom und der chinesischen Hainan Yangpu Newnew Shipping Co Ltd sieht die gemeinsame Entwicklung und Herstellung von Containerschiffen der Arktis-Klasse vor, um den harten Bedingungen das ganze Jahr über gewachsen zu sein. Der Sonderbeauftragte von Rosatom für die Entwicklung der Arktis, Vladimir Panov, erklärte zuversichtlich, dass im Jahr 2024 bis zu 3 Millionen Tonnen Transitfracht entlang der NSR fließen würden.

Während sich dieses Abkommen auf den gefrorenen Norden Russlands erstreckt, hat auch eine andere Transportroute einen Aufschwung erhalten. In letzter Zeit haben Moskau und Neu-Delhi Fortschritte beim Bau des 7.200 Kilometer langen Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) gemacht, der von St. Petersburg im Nordwesten Russlands zu Häfen im Süden Irans und von dort weiter nach Mumbai führen wird. Während die Vereinbarung zwischen Russland, Iran und Indien über einen solchen multimodalen Korridor auf den September 2000 zurückgeht, veranlasste die Einführung von Sanktionen, die nach dem Ukraine-Krieg verhängt wurden, Moskau dazu, auf den Exportmärkten des Nahen Ostens und Asiens nach Hilfe zu suchen.

Als Mitarbeiterautoren bei Nikkei darauf hinweisen , wird die Schifffahrtsroute nicht nur Europa umgehen, sondern auch „weniger als halb so lang sein wie die derzeitige Standardroute durch das Mittelmeer und den Suezkanal“. Eine Rechnung schlägt vor dass die Zeit, die für den Transport von Fracht von Mumbai nach Moskau vor der Inbetriebnahme des Korridors benötigt wurde, zwischen 40 und 60 Tagen betrug. Nach derzeitigem Stand hat sich die Transitzeit auf 25–30 Tage verkürzt, wobei die Transportkosten um 30 % gesunken sind.

Auf der Westroute, die die Nutzung der Schienen- und Straßenanlagen Aserbaidschans erfordert, wurden große Fortschritte erzielt. Im März das aserbaidschanische Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr enthüllt dass der Schienengüterverkehr im Jahr 2023 um etwa 30 % wuchs. Der Straßengüterverkehr stieg auf 1,3 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 35 % entspricht. Das Ministerium geht davon aus, dass die Tonnage im Güterverkehr auf 30 Millionen pro Jahr steigen wird. Im Juni dieses Jahres wurde die Verbindung zwischen Rascht und dem Kaspischen Meer eröffnet, die den Persischen Golf per Bahn mit dem Kaspischen Meer verbindet geöffnet in Anwesenheit russischer, iranischer und aserbaidschanischer Würdenträger.

Ein weiterer Faktor, der den Korridor aufwertet, ist der immer intensivere Güterverkehr von Europa nach Asien über den Suezkanal. Von Iran unterstützte Huthi-Rebellen im Jemen haben als Reaktion auf Israels heftigen Feldzug im Gazastreifen Schiffe im Roten Meer bedrängt. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexei Overchuk deutete bereits im Januar an, dass der „Nord-Süd-Korridor“ angesichts der Krise im Roten Meer an globaler Bedeutung gewinnen werde.

Trotz der furchtbaren Verluste, die der Krieg zwischen Russland und der Ukraine erlitten hat, ist klar, dass Moskau sich zumindest im Hinblick auf den Einsatz wirtschaftlicher und finanzieller Waffen durchgesetzt hat. Es hat seine Gegner überlistet und gleichzeitig versucht, die globalen Handelsrouten neu zu gestalten, um es noch besser gegen künftige wirtschaftliche Schocks zu wappnen. Andere Länder, denen es weniger darum ging, sich moralisch am Ukraine-Konflikt zu beteiligen, als vielmehr ihre eigenen Handelsinteressen zu verfolgen, zeigten sich am enthusiastischsten.