Von Ilya Tsukanov

Wie mächtig ist die Bankiersfamilie Rothschild? Wie haben sie ihr Vermögen angehäuft? Wie reich sind sie wirklich? Kontrollieren sie heimlich die Welt? Sputnik geht der Sache nach.

Das medienscheue Bankhaus Rothschild & Co tauchte kürzlich in den Nachrichten auf, als bekannt wurde, dass es eine Schlüsselrolle bei der Umstrukturierung von ukrainischen Schulden in Höhe von über 20 Milliarden US-Dollar spielte, unter anderem durch die Organisation von persönlichen Treffen zwischen Kiewer Beamten und Geierfonds wie Black Rock und Amundi. Die Rothschilds sind dafür bekannt, dass sie seit mindestens 2014 und dem Euromaidan-Putsch eine aktive Rolle bei der Aufteilung des ukrainischen Reichtums spielen.

Doch im globalen Kontext ist die Ukraine trotz ihres reichen Schwarzbodens und ihres immensen Ressourcenreichtums vielleicht nur ein Nebenprojekt für die Bankiersfamilie, deren Rolle bei der Schaffung der modernen internationalen Finanzordnung bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, als der deutsche Bankier Mayer Amschel Rothschild und seine fünf Söhne ein globales Bankimperium mit Niederlassungen in Frankfurt, London, Paris, Wien und Neapel aufbauten.

Wofür ist der Bankiersclan Rothschild bekannt?

Die Rothschilds, die in der Blütezeit der europäischen Kolonialreiche aufkamen, profitierten von dem riesigen Reichtum, der auf den Kontinent floss, und gründeten Handels- und Privatbanken, Vermögensverwaltungen, Risikokapital-, Versicherungs-, Rohstoff-, Staatsschulden-, Medien-, Transport-, Immobilien-, Pharma-, Bergbau- und Energieunternehmen.

Mayer und seine Söhne knüpften enge Beziehungen zur britischen Krone und spielten eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung und Durchführung kolonialer Megaprojekte dieser Zeit, von der Handelsader Suezkanal bis zur East India Company – dem britischen imperialen Megakonzern, der während eines Großteils des 18. und 19. Jahrhunderts als Privatunternehmen rücksichtslos über Indien herrschte und unermesslichen Reichtum abschöpfte.

Die Familie erwies sich im turbulenten 19. und 20. Jahrhundert als äußerst aktiv in der internationalen Politik. Sie setzte während der Napoleonischen Kriege auf Großbritannien gegen Frankreich, indem sie hessische Söldner finanzierte und der Krone Geld lieh. Sie nutzte Insiderwissen über Regierungsberatungen und ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem, um finanzielle Entscheidungen zu treffen, die ihr Vermögen festigen würden.

Wie reich sind die Rothschilds?

Ein großes Fragezeichen, das die Familie Rothschild umgibt, dreht sich um ihr Nettovermögen, wobei öffentlich zugängliche Schätzungen von einer mageren 1 Milliarde US-Dollar über 400 Milliarden US-Dollar bis hin zu 1,2 Billionen US-Dollar reichen – womit die Familie weit über den oft veröffentlichten Listen der Finanzmedien zu den „reichsten der Welt“ liegen würde, die in der Regel Namen wie die Waltons, die Arnaults, die Kochs, Elon Musk und Bill Gates enthalten.

Die Schwierigkeit, eine genaue Zahl zu ermitteln, liegt in der unglaublichen Verschwiegenheit der Familie, verbunden mit der undurchsichtigen Natur des Finanzkapitals. Die Rothschilds verschwanden Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Rampenlicht, als die Einführung nationaler Steuersysteme in ganz Europa dazu führte, dass sich die Banken der Familie offiziell aufteilten, um „unabhängige“ Finanzinstitute zu schaffen.

Während sich die Berichterstattung über das öffentlich zugängliche Geschäftsimperium der Familie oft auf die in Paris, London und Singapur ansässige Rothschild & Co konzentriert, werden andere Geschäftsbereiche, wie die in Genf ansässige Edmond de Rothschild Group, seltener erwähnt, und sie werden selten, wenn überhaupt, zusammen erwähnt.

Wie mächtig sind die Rothschilds?

Die Welt der Hochfinanz ist ein unglaublich kleiner Ort, und es wird angenommen, dass die Rothschilds einen prominenten Platz unter den Bankiersfamilien wie den Rockefellers, Morgans, Barclays, Lazards, Warburgs und anderen einnehmen, die die Kontrolle über die weltweit führenden Privatbanken haben, von JPMorgan Chase und Citigroup bis hin zu HSBC, Deutsche Bank, Societie Generale und anderen.

Die Rothschilds besitzen auch Beteiligungen und Investitionen in Höhe von 5 % bis 50 % oder mehr an einer Reihe von europäischen, US-amerikanischen und asiatischen Megakonzernen, von Glencore Mining und TotalEnergies bis hin zu Siemens, Exxon, Chevron, Repsol, Shell, Mitsubishi, Itochu Corp und der Rio Tinto Mining Corporation.

In seinem Buch „Big Oil & Their Bankers“ entdeckte der Forscher Dean Henderson, dass die Rothschilds und eine Clique von sieben weiteren Bankiersfamilien eine Mehrheitsbeteiligung an der New York Federal Reserve Bank halten – der mächtigsten Fed-Bank und dem Herzstück des amerikanischen Finanzsystems. Andere Forscher glauben, dass die Rothschilds entweder die City of London und die Bank of England kontrollieren oder sie vollständig besitzen, obwohl dies umstritten ist.

Kontrollieren die Rothschilds die Politiker der Welt?

Eine Handvoll politischer Persönlichkeiten, darunter mehrere Gründerväter Amerikas, warnten vor der Bedrohung, die der Aufstieg mächtiger Bankiersfamilien zu ihrer Zeit darstellte. In einem Brief an John Taylor aus dem Jahr 1816 bezeichnete Thomas Jefferson das US-Bankensystem als „Schandfleck“ in „all unseren Verfassungen, der, wenn er nicht beseitigt wird, zu deren Zerstörung führen und das Vermögen und die Moral unserer Bürger hinwegfegen wird“.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass Bankhäuser gefährlicher sind als stehende Heere und dass das Prinzip, Geld auszugeben, das durch Wohlstand unter dem Namen Finanzierung bezahlt werden soll, nichts anderes ist als Betrug an der Zukunft im großen Stil“, warnte Jefferson.

200 Jahre später ist der Einfluss der Rothschilds auf die Weltpolitik nicht mehr zu verbergen. Die prominenten Mitglieder der Familie verkehren mit Ronald Reagan, Bill Clinton, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Petro Poroschenko, Emmanuel Macron und anderen und nutzen entweder Geschäftsbeziehungen und schiere Wirtschafts- und Marktmacht aus oder stellen sie, wie im Fall von Macron, als Investmentbanker ein, bevor er seine politische Karriere begann.

Kontrollieren die Rothschilds die Welt?

Die Behauptung, die Familie Rothschild sei so mächtig, dass sie das gesamte wirtschaftliche und politische Leben des Planeten und die Weltgeschehnisse kontrolliere, wäre übertrieben, nicht nur aufgrund des endlosen, weitgehend stillen Kampfes um Ressourcen und Macht mit Konkurrenten, sondern auch aufgrund des sich ständig verändernden geopolitischen Gleichgewichts der modernen Welt, das mächtige Bankeneliten zwar zu beeinflussen, aber nie vollständig zu kontrollieren versuchen könnten. Dennoch besteht die Gefahr, dass man die Ereignisse und Prozesse in der modernen Welt zu stark vereinfacht, wenn man die Handlungen dieser Schattenmächte übersieht oder, schlimmer noch, sie als bloße „Verschwörungstheorien“ abtut.