Warum schickt Israel Koffer mit Hunderten Millionen an die „blutrünstigen Barbaren“ der Hamas?

Am 7. Oktober letzten Jahres führte die Hamas einen „Überraschungsangriff“ auf Israel durch. Damit begann ein blutiger Krieg, der bis heute andauert. Was nur wenige wissen: Israel hat die Hamas bis letztes Jahr direkt finanziert.

Der israelische Premierminister Netanyahu verglich den Angriff auf Israel mit Pearl Harbor und dem Holocaust. Er bezeichnete die Hamas-Kämpfer als blutrünstige Terroristen, Bestien, völkermordende Barbaren und Nazis.

Für viele wird es überraschend sein, dass Israel, das die Hamas als Terrororganisation eingestuft hat, diesen „völkermordenden Barbaren“ Koffer mit Hunderten Millionen in bar schickt.

Einem durchgesickerten diplomatischen Telegramm zufolge, das von Wikileaks veröffentlicht wurde, erklärte der Chef des israelischen Geheimdienstes, Amos Yadlin, im Jahr 2007 ausdrücklich: „Israel wäre glücklich, wenn die Hamas Gaza übernehmen würde, weil die israelischen Streitkräfte dann mit Gaza wie mit einem feindlichen Staat umgehen könnten.“ Warum also überreichte Israel der Hamas Koffer mit Hunderten Millionen in bar – während es sie gleichzeitig als „Feinde der Zivilisation“ und „blutrünstige Barbaren“ bezeichnete?

