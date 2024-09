Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

“Donald Trump ist sicherlich kein Friedenspräsident” – Journalistin Ann-Kristin Iwersen im Gespräch

Markus Krall: Der Selbstzerstörungsmechanismus des Fiatgeldes im Lichte der aktuellen Entwicklungen

Ich frage AfD-Wähler ob sie Nazis sind…

Covid-Impfungen sind Gift und funktionierten nie. Warum sagt das keiner und sie bleiben im Programm?

Dr. Markus Krall: US-Wahlkampf – Der geheime Plan der Medien!

Tucker Carlson interview Dr. Michael Nehls – Das indoktrinierte Gehirn

MARKmobil Aktuell – Kamala ist ein Fake – 02.09.2Q24

Navy SEAL. Ein Todesfall und übermäßiger Austritt von SEAL-Bewerbern. Neue Variable: Covid-Impfung

Ist der Osten wirklich das politische Problemkind der Bundesrepublik? | Dr. Hans-Joachim Maaz

“Die Brandmauer ist eine Gefängnismauer” (Werner Patzelt)

“Aus Israels Foltergefängnissen” – die 50. Free-Gaza-Demo in Bremen

Facebook, Twitter, YouTube, Google… Sie zensieren, was die Regierungen wollen. KI und Sozialkredit

Irrer Plan: Parasiten sollen Wirkstoffe in unser Gehirn transportieren!

Wenn die Telegram-Blase platzt … Sind wir bereit?

Kayvan Uncut #3

Uns droht eine der schlimmsten Diktaturen aller Zeiten! (Ernst Wolff warnt)