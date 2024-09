Ukraine – amerikanische ‘Experten’ werfen das Handtuch

Michael Kofman und Rob Lee sind US-amerikanische Experten, die mehrfach die Frontlinien in der Ukraine besucht haben, um dann im Sinne des Westens positive und hoffnungsvolle Artikel über den Konflikt zu schreiben.

Ihr jüngster längerer Artikel, der in Foreign Affairs veröffentlicht wurde, unterscheidet sich von ihren früheren Beiträgen.

Sie beschreiben ausführlich den ukrainischen Einmarsch in die russische Oblast Kursk und den daraus resultierenden Truppenmangel an der Ostfront des Donbass.

Sie scheinen, wie viele andere auch, nicht zu wissen, worum es eigentlich geht. Weder die Ukraine noch die Länder, die sie unterstützen, scheinen eine Theorie des Sieges zu haben.

Es ist wichtig festzustellen, was diese Operation über die Gesamtstrategie der Ukraine aussagt und welche Auswirkungen sie auf die allgemeinen Kriegsanstrengungen hat. In mancher Hinsicht wirft die Offensive mehr Fragen als Antworten auf.

…

Über weite Strecken des Jahres 2024 hat der Westen eine ukrainische Angriffskampagne auf der Krim unterstützt, ohne eine gute Erklärung für das, was folgen sollte. Sie diente dem Selbstzweck, die russische Luftabwehr und die unterstützende Infrastruktur zu schwächen. Aber diese Kampagne scheint nun losgelöst von den ukrainischen Bemühungen in Kursk und der umfassenderen Drohnenkampagne gegen die wirtschaftliche Infrastruktur in Russland zu sein. Eine Reihe unzusammenhängender Bemühungen ergibt noch keine Strategie.

…

Seit 2023 hat Washington keine Idee mehr, wie man den Krieg zu für die Ukraine vorteilhaften Bedingungen erfolgreich beenden könnte. Währenddessen konzentriert sich Kiew auf die Stabilisierung der Frontlinie, ist aber ebenso besorgt über das vorherrschende düstere Narrativ und das Gefühl, dass die Ukraine den Krieg verliert. Die Kursk-Operation trägt dazu bei, das letztgenannte Problem zu lösen, auch wenn die Gefahr besteht, dass sie dem erstgenannten schadet. Unabhängig davon, ob Kursk erfolgreich sein wird oder nicht, handelt es sich zumindest nicht um einen Versuch, die gescheiterte Offensive von 2023 zu wiederholen, eine Entscheidungsschlacht, in der die Ukraine keine entscheidenden Vorteile hatte. Abgesehen davon bleibt die derzeitige Kiewer Theorie des Erfolgs unklar.