Warum Shrimps die gefährlichsten Meeresfrüchte sind, die man kaufen kann

childrenshealthdefense.org: Forscher, die importierte Garnelen getestet haben, fanden E. coli. Antibiotika und antibiotikaresistente Bakterien, auch bekannt als Superbugs. Einige der getesteten Chargen trugen die Zertifizierung „Beste Aquakulturpraktiken“.

In einer neuen Untersuchung von CBC News Marketplace wurden potenziell schädliche antibiotikaresistente Bakterien in importierten Garnelen gefunden, die in verschiedenen kanadischen Supermärkten verkauft wurden

Investigative Reporter kauften 51 Pakete mit Garnelen aus Vietnam, Thailand, China, Indien und Ecuador.

Die Ermittler fanden heraus, dass 17 % oder 2 von 10 Paketen mit antibiotikaresistenten Bakterien, auch bekannt als Superbugs, kontaminiert waren; von diesen 17 % zeigten 89 % eine Resistenz gegen mehrere Antibiotika.

Superbugs, eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit, könnten bis 2050 mehr Menschen töten als Krebs

Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung und das massive Versprühen von Pestiziden auf Lebensmittelkulturen sind die Hauptursachen für tödliche Superbugs

Die Garnele ist ein schmackhaftes Gericht, das zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen gegessen werden kann. Sie passen gut zu einer Vielzahl von Speisen wie Eiern, Nudeln, Sushi und Steak. Aber ist der Verzehr von Garnelen sicher? Das hängt davon ab, woher sie kommen und wie sie aufgezogen werden.

Bei einer Untersuchung von CBC News Marketplace wurden auf importierten Garnelen, die in verschiedenen kanadischen Supermärkten verkauft werden, potenziell schädliche antibiotikaresistente Bakterien gefunden. Obwohl der Einsatz von Antibiotika bei Garnelen in Kanada verboten ist, wird der Großteil der Garnelen importiert, vor allem aus Asien.

Untersuchungsreporter von CBC News kauften 51 Pakete mit Garnelen, die in Lebensmittelgeschäften in verschiedenen kanadischen Städten verkauft wurden, darunter Montreal, Saskatoon, Calgary und Toronto.

Kanada importiert Garnelen aus einer Reihe von Ländern, darunter Vietnam, Thailand, China und Indien. Die Ermittler kauften importierte Garnelen mit der Aufschrift „Bio“ sowie einige mit der Zertifizierung „Best Aquaculture Practices“, die besagt, dass die Landwirte Antibiotika nur minimal einsetzen.

Sie verpackten die Garnelen und schickten sie an ein Speziallabor der Universität von Saskatchewan, um sie auf gefährliche Bakterien zu untersuchen.

Der Mikrobiologe Joseph Rubin, ein Experte für Antibiotikaresistenz, untersuchte die Garnelen auf verschiedene Arten von antibiotikaresistenten Bakterien und lebensmittelbedingten Krankheitserregern, darunter E. coli, Salmonellen und Staphylococcus Aureus, potenziell schädliche Bakterien, die eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln können. Mit anderen Worten, er suchte nach Superbakterien, die von Antibiotika nicht abgetötet werden können.

Rubin ist Assistenzprofessor in der Abteilung für Veterinärmikrobiologie und beschäftigt sich mit bakteriellen Superbugs. Er arbeitet daran, eine potenziell tödliche Epidemie zu verhindern, und interessiert sich insbesondere für die Verbreitung von Superbakterien von Tieren auf Menschen durch Lebensmittelkontamination.

Tests finden Antibiotika-Killer in importierten Garnelen

Die erste Charge der importierten Garnelen wurde positiv auf E. coli getestet. Die Probe enthielt auch Antibiotika, was Rubin zu der Vermutung veranlasste, dass die Garnelen aufgrund ihres Wachstums auch antibiotikaresistente Bakterien enthalten könnten. Um dies zu bestätigen, führte das Labor über Nacht einen DNA-Test durch. Es stellte sich heraus, dass die Probe Extended-Spectrum Beta-Lactamase produzierende Bakterienstämme enthielt.

Dieser Bakterienstamm ist gramnegativ und produziert ein Enzym, das es den Bakterien ermöglicht, gängige Antibiotika wie Penicilline und Cephalosporine abzubauen. Wenn dies geschieht, wirken die Antibiotika nicht mehr. Die Testergebnisse sind, gelinde gesagt, alarmierend.

Rubin stellte fest, dass 17 % oder 2 von 10 untersuchten Verpackungen mit antibiotikaresistenten Bakterien kontaminiert waren. Von diesen enthielten 89 % Bakterien, die gegen mehrere Antibiotika resistent waren, und von diesen wurden 33 % positiv auf Extended-Spectrum Beta-Lactamase produzierende Bakterien getestet. Außerdem fand er einen Extended-Spectrum-Beta-Lactamase-Superbazillus auf Garnelen, die aus Vietnam in einer als „biologisch“ gekennzeichneten Verpackung kamen.

Von den neun getesteten Proben, die resistente Bakterien enthielten, stammten sechs von Produkten, die die Zertifizierung „Beste Aquakulturpraktiken“ aufwiesen.

Die Tests ergaben, dass in einem Land mehr mit Superbugs kontaminierte Garnelen gefunden wurden als in den anderen. Dieses Land war Indien. Von den neun Proben, die positiv auf antibiotikaresistente Bakterien getestet wurden, stammten zwei Pakete aus China, eines aus Vietnam, eines aus Thailand und fünf aus Indien.

Produkte aus einem Land sind häufiger kontaminiert

Kanada importiert jedes Jahr Garnelen im Wert von etwa 700 Millionen Dollar. Der größte Teil davon kommt aus Ländern wie Indien, China, Thailand und Vietnam. Dem Film zufolge stammen die meisten importierten Garnelen in kanadischen Supermärkten jedoch aus Indien, das jedes Jahr 15 Millionen Kilogramm (30 Millionen Pfund) in das Land exportiert.

Indien setzt mehr Antibiotika ein als jedes andere Land der Welt. In weniger als zwei Jahrzehnten hat sich der Einsatz verdoppelt.

Der Grund für den sprunghaften Anstieg des Antibiotikaeinsatzes in Indien ist laut der Hindustan Times folgender:

„Steigende Einkommen, rezeptfreie Verkäufe, ein schlecht regulierter privater Krankenhaussektor, hohe Infektionsraten in Krankenhäusern, preiswerte Antibiotika und häufige Ausbrüche von Infektionskrankheiten treiben den Verbrauch in Indien und anderen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen an.“

Ramanan Laxinarayan, der Direktor des Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, hat die Analyse des Antibiotikaverbrauchs in 76 Ländern geleitet.

Laxinarayan sagte der Hindustan Times:

„Die Hintergrundbelastung durch bakterielle Infektionen und der Missbrauch bei allen Fiebererkrankungen, unabhängig davon, ob sie durch Parasiten, Viren oder Bakterien verursacht werden, ist ein weiterer wichtiger kausaler Faktor. Wenn wir die Regulierung nicht verbessern, müssen wir damit rechnen, dass sich das Resistenzproblem weiter verschärft.“

Die industrielle Landwirtschaft ist der größte Verursacher von Superbugs

Es stimmt zwar, dass die übermäßige Verschreibung von Antibiotika zur Resistenzbildung beiträgt, aber die größte Ursache für die Entstehung von Superbugs ist der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung und das massive Versprühen von Pestiziden auf Lebensmittelkulturen.

Wie die Organic Consumers Association berichtet:

„Fast 80 % der Antibiotika in den USA werden konventionell gehaltenen Kühen, Schweinen und Hühnern verabreicht, um das Wachstum zu fördern und Krankheiten zu behandeln. Das bedeutet, dass gesunde Tiere über lange Zeiträume hinweg Antibiotika ausgesetzt werden.

„Das Ergebnis sind antibiotikaresistente Bakterien, die durch den Verzehr von Tierprodukten oder den direkten Kontakt mit Tierdung, der oft großzügig auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht wird, um die enormen Abfallmengen aus Kraftfutterbetrieben zu bewältigen, auf den Menschen übertragen werden können.

„Eine in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen, die in der Nähe von Schweinefarmen oder mit Schweinemist gedüngtem Ackerland leben, ein um 30 % höheres Risiko haben, an Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Bakterien oder MRSA zu erkranken.

„Im November 2018 enthüllte Consumer Reports, dass es eine Reihe von verbotenen Drogen in Hunderten von Proben von in den USA verkauften Fleischprodukten entdeckt hat. Die Tests fanden Ketamin, eine halluzinogene Partydroge, Phenylbutazon, einen gefährlichen Entzündungshemmer, und Chloramphenicol, ein starkes Antibiotikum, das mit potenziell tödlicher Anämie verbunden ist, in Rind-, Geflügel- und Schweinefleischprodukten.

„Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit strengerer Tests durch die Aufsichtsbehörden sowie einer Abkehr von der drogenabhängigen Massentierhaltung hin zu einer ökologischen, regenerativen Landwirtschaft, die den Schwerpunkt auf die Gesundheit des Bodens, eine ganzheitliche Landbewirtschaftung, das Wohlergehen der Tiere und die Fairness der Landarbeiter legt.“

Die Büchse der Pandora ist offen, wenn es um Resistenz geht.

Die Reporter von CBC News sprachen mit dem Biochemiker Gerry Wright, Direktor des Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research an der McMaster University in Hamilton, Ontario. Auf die Frage nach seiner Meinung zur Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen gibt Wright zu, dass er absolut „entsetzt über dieses Zeug“ ist.

Jeder, der eine Knieprothese oder eine andere Operation, eine Chemotherapie gegen Krebs oder eine Frühgeburt hinter sich hat, hat ein schwaches Immunsystem und ist auf Antibiotika angewiesen, sagt er. Die Zunahme von Superbugs könnte schwerwiegende Folgen für diese recht häufigen Erkrankungen haben, fügt er hinzu.

Die Multiresistenz ist wahrscheinlich die größte Bedrohung für die moderne Medizin, sagt Wright. Er räumt ein, dass der übermäßige Einsatz von Arzneimitteln in Lebensmitteln in Kanada und im Ausland ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Superbugs ist. Bei der Aufzucht von Garnelen werden diese oft in krankheitsanfälligen Becken eingepfercht und mit Antibiotika am Leben erhalten. Das Ergebnis ist, dass die Medikamente in den Garnelen landen, die von Menschen gegessen werden.

Auf die Frage von CBC News, wie die Bakterien in den Garnelen eine Resistenz gegen Antibiotika entwickelt haben, erklärte Wright, dass es zwar immer ein geringes Maß an Resistenz gibt, dass aber die Arten der Resistenz, die bei den Tests gefunden wurden, auf einen Zusammenhang mit dem Einsatz von Antibiotika hinweisen.

Antibiotika wurden entweder bei den Garnelen oder in den Teichen für andere Organismen, in denen die Garnelen gezüchtet wurden, eingesetzt, sagte er und fügte hinzu, dass es einen Weg geben muss, damit diese Resistenzgene vorhanden sind.

„Die Büchse der Pandora ist offen, wenn es um Resistenzen geht. Wir können den Planeten nicht von diesem Problem säubern“, sagte er.

Eliminiert das Kochen von Garnelen die Gefahr von Superbugs?

Als CBC News seine Ergebnisse mit den Unternehmen und Zertifizierern teilte, deren Garnelen positiv auf Superbugs getestet wurden, machten sie die Verarbeitung, den Transport oder eine andere Umwelteinwirkung für die Kontamination verantwortlich. Sie sagten auch, dass das gründliche Kochen der Garnelen alle potenziell schädlichen Superbakterien abtöten würde. CBC News hat diese Behauptung auf den Prüfstand gestellt.

Forscher der Universität von British Columbia bestrichen einige Garnelen mit einem undurchsichtigen, leuchtenden Gel, bevor sie die Hausköchin Charlotte Lee einluden, ein Gericht zuzubereiten. Lee wusste nichts von der Anwendung des Gels, das an allem, was sie berührte, haften sollte. Mit dem Gel sollte gezeigt werden, wie leicht sich Bakterien auf den Garnelen verbreiten können.

Lee bereitete ein köstliches Krabbengericht zu. Obwohl sie ihre Hände und ihren Arbeitsplatz sorgfältig reinigte, tauchte das leuchtende Gel nach dem Ausschalten des Lichts an verschiedenen Stellen auf, unter anderem auf den Behältern der von ihr verwendeten Zutaten. Das Gel befand sich auf einer Schachtel Maisstärke, auf einem Eierkarton, auf dem Wasserhahn, an dem sie sich die Hände wusch, und sogar auf der Hand des CBC News-Reporters, der sich mit einem Händedruck vorstellte.

Das Experiment zeigte, wie leicht potenziell schädliche Bakterien in Ihrer Küche landen können, auch auf Oberflächen, auf denen sie monatelang überleben und sogar wieder wachsen können, wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind.

„Es ist eine gute Erinnerung für uns, dass selbst wenn wir Fleisch oder Garnelen wirklich gut kochen, es immer noch eine Möglichkeit gibt, dass schlechtes Zeug darauf in uns gelangt“, berichtet CBC News.

Das Gel wurde auch auf einem Bündel grüner Zwiebeln gefunden, die Lee für die Zubereitung des Garnelengerichts verwendet hatte. Wenn jemand einen Salat mit diesen grünen Zwiebeln zubereiten würde, könnten resistente Bakterien in den Darm gelangen, wo sie Resistenzgene mit anderen Darmbakterien austauschen könnten, so Rubin, der hinzufügte, dass sich eine Antibiotikaresistenz mit der Zeit aufbauen kann.

Importierte Lebensmittel sind ein Schlupfloch in Kanada

Die kanadische Lebensmittelaufsichtsbehörde ist dafür verantwortlich, dass die Lebensmittel in Kanada sicher sind. CBC News hat versucht, ein Interview mit der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde vor der Kamera zu bekommen, hatte aber kein Glück.

Also reisten sie nach Quebec City, um Kanadas Gesundheitsministerin Ginette Petitpas Taylor zu fragen, warum die kanadische Lebensmittelaufsichtsbehörde importierte Garnelen nicht auf antibiotikaresistente Bakterien untersucht. Die Behörde testet derzeit auf Spuren von Antibiotikarückständen, aber dieser Test sagt nichts darüber aus, ob Superbakterien ins Land gelangen, wie im Film erwähnt.

CBC News fragte Taylor, ob die kanadische Regierung über antibiotikaresistente Bakterien in Shrimps besorgt sei.

„Kanada ist besorgt, aber wir sind zuversichtlich, dass die kanadische Lebensmittelaufsichtsbehörde die notwendige Arbeit leistet, um die Lebensmittelversorgung unseres Landes zu schützen“, sagte sie.

Die kanadische Regierung behauptet, dass sie Maßnahmen ergreift, um den Einsatz medizinisch wichtiger antimikrobieller Mittel bei Tieren zu reduzieren. Die Herausforderung besteht jedoch darin, mit Lebensmitteln umzugehen, die aus anderen Ländern importiert werden, in denen es nicht dieselben Vorschriften gibt.

„Es gibt eine Lücke, und wir müssen sie schließen“, sagte Wright gegenüber CBC News. „Das Problem ist, dass wir derzeit, abgesehen von Ihrer kleinen Studie, nicht wissen, wie viel von diesem Zeug in importierten Garnelen und anderen beliebten Lebensmitteln enthalten ist“, fügte er hinzu.

Qualitätsgarnelen von lokalen Erzeugern

Am Anfang des Films ist Robert Clark zu sehen, ein preisgekrönter Koch. Er bereitet köstliche Gerichte zu, ohne Soße oder starke Gewürze zu verwenden. Sein Geheimnis? Die Beschaffung von Qualitätsgarnelen.

„Je mehr man die Integrität eines Produkts bewahrt, desto einfacher ist es“, sagte er gegenüber CBC News. „Es ist schwierig, Qualitätsgarnelen im Supermarkt zu kaufen, wo sie oft in Kloaken gezüchtet werden und Antibiotika, Pestizide und Insektizide enthalten“, so Clark.

Deshalb bezieht er seine Garnelen von einem lokalen Erzeuger, der auf Antibiotika verzichtet.

Die Berezan Shrimp Company, ein kanadisches Familienunternehmen mit Sitz in Langley, British Columbia, ist ein solcher Produzent, der sich der Erzeugung nachhaltiger Meeresfrüchte verschrieben hat.

Die Berezan Shrimp Company, die den Spitznamen „Shrimp Spa“ trägt, setzt sich leidenschaftlich für den Schutz der natürlichen Ökosysteme unseres Planeten ein. Sie nutzte die technologisch fortschrittlichste landgestützte Farm, um Shrimps ohne Antibiotika zu produzieren, und zwar auf eine Weise, die unsere Ozeane und die Umwelt nicht beeinträchtigt.

Das Unternehmen hoffte, die Produktion zu steigern und ein wichtiger Lieferant auf dem kanadischen Markt zu werden. Die überdachte Anlage ist in der Lage, die künstlich erzeugte Luft und das Wasser zu kontrollieren, so dass das Wasser sauber und die Garnelen gesund bleiben, was bedeutet, dass keine Antibiotika benötigt werden.

CBC News hat diese Behauptung überprüft und die Garnelen getestet und keine antibiotikaresistenten Bakterien gefunden. Sauberkeit hat jedoch ihren Preis. Die Garnelen der Berezan Shrimp Company kosten etwa 30 % mehr als importierte Garnelen. Aber Lebensmittel, insbesondere hochwertige Lebensmittel, sollten nicht billig sein, so Clark.

„Unsere Prioritäten in Nordamerika sind falsch. Es ist wichtiger, dass wir das richtige Auto haben, als dass wir unsere Kinder mit den richtigen Lebensmitteln ernähren“, sagte er.

Auf die Frage von CBC, ob unsere Nachfrage nach billigen Lebensmitteln dazu geführt hat, dass wir in der Welt leben, in der wir jetzt leben, antwortete er: „Man bekommt, wofür man bezahlt.“

Was geschah also mit der Berezan Shrimp Company? Sie schloss Ende 2019, als sie einen Virus in importierten Garnelen, die sie von einer Farm in Texas erhielt, nicht eindämmen konnte und die Produktionskosten so stark anstiegen, dass das Unternehmen einknickte und schloss.

Die Kosten für billige Lebensmittel

Man könnte meinen, dass sich die Herstellung teurer Lebensmittel einfach nicht lohnt, aber auch billige Lebensmittel haben ihren Preis. Der übermäßige Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und von Antibiotika in der Viehzucht schadet nicht nur der menschlichen Gesundheit, sondern auch der Gesundheit unseres Planeten. Pestizide, Antibiotika und andere Medikamente verschmutzen unsere Gewässer, Luft und Böden und beeinträchtigen unsere Fähigkeit, saubere und gesunde Lebensmittel zu produzieren.

Die Antibiotikaresistenz hat sich schnell zu einer weltweiten Gesundheitsbedrohung von massivem Ausmaß entwickelt. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention infizieren sich jedes Jahr 2 Millionen Erwachsene und Kinder in den USA mit antibiotikaresistenten Bakterien, und mindestens 23 000 von ihnen sterben an den Folgen.

Laut einer von der britischen Regierung finanzierten Studie vermehren sich Superbakterien so schnell, dass die Zahl der durch arzneimittelresistente Infektionen verursachten Todesfälle bis zum Jahr 2050 die Zahl der durch Krebs verursachten Todesfälle übersteigen könnte.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, Sie und Ihre Familie vor arzneimittelresistenten Bakterien zu schützen. Achten Sie beim Kauf von Garnelen darauf, dass diese aus Wildfang oder aus lokaler Produktion stammen.

Zweitens sollten Sie darauf achten, Ihre Garnelen sorgfältig und gründlich zu kochen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Und schließlich sollten Sie bei anderen Lebensmitteln versuchen, das meiste davon lokal zu kaufen und sich so oft wie möglich für Bio-Produkte entscheiden. Bei kleinen Erzeugern ist die Wahrscheinlichkeit eines Antibiotika-Missbrauchs geringer, und durch den Verzehr von Bio-Lebensmitteln können Sie die Belastung durch schädliche Pestizide verringern.