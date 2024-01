Warum Sie keinen Kaugummi mehr kauen sollten

Die Geschichte auf einen Blick

Es wird erwartet, dass der weltweite Umsatz mit Kaugummi im Jahr 2025 48,68 Milliarden Dollar erreichen wird, aber es gibt auch Nachteile, die man beim Kaugummikauen beachten sollte

Wenn Sie übermäßig Kaugummi kauen, signalisieren Sie Ihrem Körper, dass es an der Zeit ist, die Nahrung zu verdauen, obwohl dies nicht der Fall ist, was gesundheitliche Folgen haben kann

Wenn Sie Kaugummi kauen, kann sich die Menge an Luft und Speichel, die Sie schlucken, erhöhen, was zu Blähungen, Druck auf den Magen und möglicherweise zu einer Verschlimmerung der Symptome von saurem Reflux führt

Kaugummi besteht im Wesentlichen aus Kunststoff und enthält oft Nanopartikel aus Titandioxid (TiO2), künstliche Farbstoffe und andere schädliche Zusatzstoffe

Kaugummikauen wird auch mit Kopfschmerzen und Kiefergelenksbeschwerden in Verbindung gebracht und stellt aufgrund der Plastikverschmutzung eine erhebliche Gefahr für die Umwelt dar

Kaugummi ist ein weltweit verbreiteter Zeitvertreib, wobei der weltweite Umsatz im Jahr 2025 voraussichtlich 48,68 Milliarden Dollar erreichen wird. Allein in Nordamerika könnte der Kaugummimarkt bis 2024 ein Volumen von 3,5 Milliarden Dollar erreichen. Manche Menschen kauen Kaugummi wegen des Geschmacks, während andere ihn eher als Hilfsmittel gegen Heißhungerattacken oder zur Raucherentwöhnung nutzen.

Wieder andere kauen Kaugummi als eine Form des Stressabbaus, da das Kauen, auch als Kauvorgang bekannt, Ängste abbauen kann. Doch bevor Sie dieser scheinbar harmlosen Angewohnheit verfallen, sollten Sie sich über einige Nachteile des Kaugummikauens im Klaren sein.

Kauen setzt biologische Prozesse im Körper in Gang

Das Kauen, vor allem das langsame Kauen, unterstützt den Kau- und Verdauungsprozess, der in Ihrem Mund beginnt. Das Kauen trägt dazu bei, dass die Nahrung schneller aufgespalten wird, und regt die Produktion von Speichel an, der ein Enzym namens Linguallipase enthält, das bei der Aufspaltung von Fetten hilft, und das beim Schlucken (ziemlich viel) hilft. Je länger Sie kauen, desto mehr Zeit haben diese Enzyme, um Ihre Nahrung aufzuspalten.

Dadurch werden Magen und Dünndarm bei der Verdauung entlastet, denn die Verdauung erfordert viel Energie. Wenn Sie die Nahrung gründlich kauen, kann Ihr Darm die Nährstoffe aus der Nahrung leichter aufnehmen.

Durch das Kauen wird auch das glucagonähnliche Peptid 1 (GLP-1) erhöht. Als Peptidhormon gehört GLP-1 unter anderem zu einer Gruppe von Inkretinhormonen, die beim Essen ausgeschüttet werden, um neben vielen anderen Funktionen auch das Insulin zu regulieren. Neben der Beeinflussung des Insulins kann GLP-1 auch das Nervensystem beeinflussen, was zu einer appetithemmenden Reaktion führt.

Möglicherweise besteht auch eine Verbindung zwischen histaminischen Neuronen im Gehirn und dem parodontalen Ligament und dem Kaumuskel – einem der vier Muskeln, die am Kauen beteiligt sind – um den Blutzuckerspiegel zu beeinflussen. Diese Prozesse sind vorteilhaft, wenn man kurz vor dem Essen steht, aber wenn man übermäßig Kaugummi kaut, signalisiert das dem Körper, dass es Zeit ist, die Nahrung zu verdauen, obwohl das nicht der Fall ist.

Kaugummikauen kann Verdauungsprobleme und Kieferbeschwerden verursachen

Wenn Sie Kaugummi kauen, kann sich die Menge der Luft und des Speichels, die Sie schlucken, erhöhen. Dies kann zu Blähungen, Druck auf den Magen und möglicherweise zu einer Verschlimmerung der Symptome von saurem Reflux führen. Nanopartikel aus Titandioxid (TiO2) sind ebenfalls häufig in Kaugummi enthalten. Sie werden als Bleichmittel zugesetzt, um den Glanz und die Widerstandsfähigkeit gegen Verfärbungen zu erhöhen.

Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass eine chronische Exposition gegenüber TiO2-Nanopartikeln die Funktion der Darmbarriere erheblich beeinträchtigt und gleichzeitig die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies, proinflammatorische Signale und die Aktivität der alkalischen Phosphatase im Darm erhöht, die eine Rolle für die Darmgesundheit spielt.

Auch der Eisen-, Zink- und Fettsäuretransport nahm nach der Exposition mit TiO2-Nanopartikeln deutlich ab. In einer Pressemitteilung der Binghamton University wird dies erklärt:

„Akute Expositionen hatten keine großen Auswirkungen, aber chronische Expositionen [drei Mahlzeiten über fünf Tage] verringerten die absorbierenden Vorsprünge auf der Oberfläche der Darmzellen, die so genannten Mikrovilli. Mit weniger Mikrovilli wurde die Darmbarriere geschwächt, der Stoffwechsel verlangsamte sich, und einige Nährstoffe – insbesondere Eisen, Zink und Fettsäuren – waren schwerer zu absorbieren. Die Enzymfunktionen wurden negativ beeinflusst, während Entzündungssignale zunahmen.“

Die Europäische Union hat die Verwendung von Titandioxid in Lebensmitteln im Jahr 2021 verboten, nachdem das Gremium der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für Lebensmittelzusatzstoffe und -aromen festgestellt hatte, dass es „bei der Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr als sicher angesehen werden kann“. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass TiO2-Partikel „das Potenzial haben, DNA-Strangbrüche und Chromosomenschäden zu verursachen“, und dass „die Gefahr der Genotoxizität nicht ausgeschlossen werden kann“.

Temporomandibuläre Störungen, zu denen auch die des Kiefergelenks (TMJ) gehören, werden ebenfalls mit dem Kaugummikauen in Verbindung gebracht. Die Inzidenz von TMD-Symptomen, einschließlich Knacken und Schmerzen, war bei Kaugummikäufern höher als bei Nicht-Kaugummikäufern. Wenn Sie auf einer Seite des Mundes häufiger Kaugummi kauen als auf der anderen, kann dies auch zu einem Ungleichgewicht der Kiefermuskeln führen.

Wenn Sie bestimmte Muskeln übermäßig beanspruchen, kann dies zu Muskelverspannungen und damit verbundenen Schmerzen führen, die sich mit der Zeit in Kopf-, Ohren- und Zahnschmerzen äußern.

Kaugummi war einst natürlich, jetzt enthält er Plastik

Kaugummi ist ein verarbeitetes Lebensmittel, das fragwürdige Zutaten enthält. Dazu gehört die „Kaugummibasis“, die den Kaugummi kaubar macht. Die genauen Inhaltsstoffe, aus denen sich die Kaugummibasis zusammensetzt, werden oft als Geschäftsgeheimnis gehütet, aber sie können Folgendes enthalten:

Füllstoffe – Sie verleihen dem Gummi Textur und Volumen und bestehen in der Regel aus Kalziumkarbonat oder Magnesiumsilikat (Talkum).

– Sie verleihen dem Gummi Textur und Volumen und bestehen in der Regel aus Kalziumkarbonat oder Magnesiumsilikat (Talkum). Elastomere – Lange synthetische Polymermoleküle wie Polyvinylacetat.

– Lange synthetische Polymermoleküle wie Polyvinylacetat. Emulgatoren – Diese Chemikalien tragen dazu bei, dass sich Aromen und Farben vermischen.

– Diese Chemikalien tragen dazu bei, dass sich Aromen und Farben vermischen. Weichmacher – Pflanzenöl und Lecithin werden verwendet, um das Produkt weich und kaubar zu halten. Sobald diese weggewaschen und geschluckt wurden, wird der Kaugummi steif.

Das war nicht immer so. Die Menschen kauen schon seit Tausenden von Jahren Kaugummi. Ein 5.700 Jahre altes Stück Kaugummi aus Dänemark wurde aus Birkenpech hergestellt, einer Substanz, die durch Erhitzen von Birkenrinde gewonnen wird.

Interessanterweise enthält Birkenpech Betulin, eine Verbindung mit antiseptischen Eigenschaften, so dass es möglich ist, dass der „Kaugummi“ zu medizinischen Zwecken gekaut wurde. Ein anderer antiker Kaugummi wurde aus Chicle, dem Saft des Sapodillabaums, hergestellt.

Moderne Wissenschaftler versuchten, eine Rezeptur zu finden, die die gleichen Eigenschaften dieser natürlichen Substanzen aufweist, und verwendeten dazu synthetische Chemikalien, die leichter zu beschaffen waren. Die Liste der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika (Food and Drug Administration) mit den Zusatzstoffen, die Lebensmitteln direkt zugesetzt werden dürfen, enthält in Abschnitt 172.615 die Chemikalien, die in Kaugummi erlaubt sind.

Es handelt sich dabei um die Zusatzstoffe, die laut der Behörde „bei der Herstellung von Kaugummi sicher verwendet werden können“ und die den Namen „Kaugummibasis“ tragen:

„… bezeichnet die hergestellte oder teilweise hergestellte nahrhafte Kausubstanz, die aus einer oder mehreren der in Absatz (a) dieses Abschnitts genannten und so definierten Zutaten besteht.“

Die Liste der von der FDA zugelassenen Inhaltsstoffe in Kaugummibasen umfasst die folgenden: Kunststoffe, Gummi und Wachse:

Butadien-Styrol-Kautschuk

Isobutylen-Isopren-Copolymer (Butylkautschuk)

Petroleumwachs, synthetisches Petroleumwachs

Polyethylen, einer der am häufigsten verwendeten Kunststoffe, der in Plastikfolie, Einkaufstüten, Abflussrohren und kugelsicheren Westen enthalten ist

Polyvinylacetat, einer der Bestandteile von PVA-Leim, den Sie vielleicht als Schul- und Holzleim kennen

Wie der Autor David Jones in „Just One Ocean“ schreibt, „hatten Sie wahrscheinlich keine Ahnung, dass Sie auf einem Klumpen formbaren Plastiks herumkauen, und das ist nicht überraschend, denn die Hersteller sagen Ihnen nicht so viel – sie weichen den Details aus“.

Giftige Lebensmittelchemikalien sind in Kaugummi weit verbreitet

Neben Titandioxid-Nanopartikeln werden dem Kaugummi häufig synthetische Lebensmittelfarbstoffe, darunter Rot Nr. 40, Gelb Nr. 5, Gelb Nr. 6 und Blau Nr. 1, zugesetzt. Solche Farbstoffe werden mit Hyperaktivität und anderen neurologischen Verhaltensstörungen bei Kindern in Verbindung gebracht. Wie die Environmental Working Group festgestellt hat:

„Die kalifornische Gesundheitsbehörde [Office of Environmental Health Hazard Assessment] stellte außerdem fest, dass die derzeitigen bundesweit geltenden sicheren Aufnahmemengen dieser Farbstoffe die Gehirngesundheit von Kindern möglicherweise nicht schützen. Die derzeitigen gesetzlichen Grenzwerte wurden von der Food and Drug Administration vor Jahrzehnten festgelegt und berücksichtigen nicht die neuesten Forschungsergebnisse. Studien am Menschen haben außerdem einen Zusammenhang zwischen synthetischen Farbstoffen und Lernschwierigkeiten und Unruhe bei empfindlichen Kindern hergestellt. In der EU müssen Produkte, die Rot Nr. 40, Gelb Nr. 5 und Gelb Nr. 6 enthalten, den Warnhinweis ‚Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen‘ enthalten.“

Künstliche Süßstoffe sind auch in Kaugummi üblich. Während mit Zucker gesüßter Kaugummi nicht zu empfehlen ist, da er Karies fördern kann, sind künstliche Süßstoffe wie Aspartam giftig. Eine von der Weltgesundheitsorganisation durchgeführte systematische Überprüfung und Metaanalyse ergab, dass die langfristige Verwendung von zuckerfreien Süßungsmitteln (NSS) potenziell unerwünschte Auswirkungen hat, wie etwa ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit bei Erwachsenen“.

Darüber hinaus kann sogar zuckerfreier Kaugummi schlecht für die Zähne sein, wenn er säurehaltige Zusatzstoffe enthält. Säurehaltiger zuckerfreier Kaugummi, der möglicherweise mit Fruchtgeschmack versehen ist, kann das Risiko der Demineralisierung des Zahnschmelzes erhöhen und damit Zahnerosion verursachen.

Kaugummikauen kann Kopfschmerzen auslösen und Quecksilber aus Zahnfüllungen freisetzen

Übermäßiges Kaugummikauen kann ein unterschätzter Auslöser für Kopfschmerzen sein, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. An einer Studie nahmen 30 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren teil, die unter chronischer Migräne oder Spannungskopfschmerzen litten. Nachdem sie einen Monat lang mit dem Kaugummikauen aufgehört hatten, verschwanden die Kopfschmerzen bei 19 von ihnen vollständig, während bei weiteren sieben die Häufigkeit und Schwere der Kopfschmerzen abnahm.

Als die Kinder dann wieder anfingen, Kaugummi zu kauen, kehrten ihre Kopfschmerzen innerhalb weniger Tage zurück. Es ist möglich, dass die Kopfschmerzen mit dem durch Kaugummi verursachten Kiefergelenk zusammenhängen, das Kopfschmerzen verursachen kann. Eine separate systematische elektronische Literaturrecherche ergab:

„Trotz der begrenzten Evidenz scheint es vernünftig, dass Kopfschmerzattacken bei Migränepatienten und Patienten mit Kopfschmerzen vom Spannungstyp durch Kaugummikauen ausgelöst werden können … Obwohl größere randomisierte Studien erforderlich sind, um den Zusammenhang zwischen Kaugummikauen und Kopfschmerzen in verschiedenen Populationen eindeutig festzustellen, scheint die Empfehlung, dass Personen mit Migräne oder Kopfschmerzen vom Spannungstyp das Kaugummikauen in ihrem Lebensstil vermeiden oder einschränken sollten, vorsichtig zu sein.“

Obwohl oft behauptet wird, dass Kaugummikauen den Appetit zügeln kann, ergab eine Studie, dass die Mahlzeiten von Kaugummikäufern weniger nahrhaft sind als die von Nicht-Kaugummikäufern. Das Kaugummikauen wurde auch mit einer größeren Mahlzeit und einer geringeren Nährstoffzufuhr in Verbindung gebracht. Wer Minzkaugummi kaut, isst auch seltener Obst, aber der Verzehr von Zwischenmahlzeiten wurde nicht beeinträchtigt, möglicherweise weil der Minzgeschmack im Kaugummi Obst – nicht aber Junkfood – bitter schmecken lässt.

Wenn Sie Quecksilberfüllungen haben, sollten Sie auch wissen, dass das Kauen von Kaugummi dazu führen kann, dass dieses bekannte Neurotoxin aus den Füllungen in Ihren Körper gelangt. Laut einer Studie:

„… Kaugummikauen erhöht nachweislich die Freisetzungsrate von Quecksilberdampf aus Zahnfüllungen aus Amalgam … Die Auswirkung von übermäßigem Kauen auf die Quecksilberwerte war beträchtlich.“

Jedes Mal, wenn Sie kauen, wird Quecksilberdampf freigesetzt, der schnell in Ihren Blutkreislauf gelangt und dort oxidative Prozesse in Ihrem Gewebe auslöst. Wenn Sie Kaugummi kauen, werden Sie häufig kauen, weshalb dies für Menschen mit Quecksilberfüllungen besonders problematisch ist.

Kaugummi ist „eine der größten Bedrohungen für unsere Ökologie“.

Ein weiterer, oft übersehener Grund, auf Kaugummi zu verzichten? Er stellt ein erhebliches Risiko für die Umwelt dar, da er aus „nicht biologisch abbaubaren hydrophoben Polymeren“ besteht. Da viele Menschen ihren Kaugummi auf Bürgersteige und Straßen werfen, ist die Verschmutzung durch Kaugummi ein großes Umweltproblem.

In einem Bericht in Current World Environment heißt es: „Jedes Jahr entstehen durch Kaugummi mehr als 105 [100.000] Tonnen „Plastik“-Müll. Die weggeworfenen, nicht biologisch abbaubaren Kaugummirückstände verursachen also Plastikverschmutzung. Jedes Jahr werden enorme Geldsummen ausgegeben, um den weggeworfenen Kaugummi von den Straßen zu entfernen.

Kaugummikauen kann sich also nicht nur nachteilig auf die eigene Gesundheit auswirken, sondern trägt insgesamt auch zu erheblichen Umweltschäden bei. Wenn Sie Kaugummi kauen, um Stress abzubauen, sollten Sie andere Möglichkeiten wie Meditation, Yoga und die Emotional Freedom Technique (EFT) in Betracht ziehen. Wenn es Ihnen um den Geschmack geht, versuchen Sie es mit frischen Minzblättern oder Zimt im Wasser – eine gesunde Alternative.

