Der hungernde Gazastreifen: Ägypten und Israels Rafah-Waffe

Während Israels Belagerung des Gazastreifens bekannt ist, trägt Ägypten dazu bei, den Status quo aufrechtzuerhalten und profitiert im Stillen von den Operationen an den Grenzübergängen, bei denen es um Leben und Tod geht.

An einem regnerischen Morgen versammelte sich eine Gruppe palästinensischer Kinder in der Stadt Rafah im südlichen Gaza-Streifen. Die Versammlung war nicht spontan, denn die Kinder hielten schnell Schilder mit der Aufschrift “Öffnet den Grenzübergang” in die Höhe. Ihr Appell richtete sich an internationale Organisationen jenseits der Grenze in Ägypten und wurde durch die Schilder vermittelt, während sich Hilfsgütertransporter stapelten, die auf die ägyptische Erlaubnis zum Grenzübertritt warteten.

Während die Kinder am Grenzzaun herumliefen, gab es Mittagessen für die EU-Beobachter und die Mitarbeiter der Zivilgesellschaft, die ihre Mahlzeiten an die Kinder von Rafah verteilten. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Plakate waren nicht an Ägypten gerichtet. Der Grenzübergang war nicht Rafah, sondern der nordöstliche Grenzübergang Karni im Gazastreifen zu Israel. Und der Vorfall ereignete sich im Jahr 2006, nicht im Jahr 2024.

Vereinbarungen zur Gewährleistung der Kontrolle

Im Jahr 2006 bestrafte Israel die Palästinenser, die bei freien und fairen Wahlen für die Hamas gestimmt hatten, mit dem Hungertod. Dies ist der stille Krieg Tel Avivs, eine Belagerung, die langsam ihre Opfer fordert und die 2,3 Millionen Zivilisten des Gazastreifens um Nahrung und medizinische Hilfe bringt.

Seit dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 befindet sich dieser unter einer strengen Blockade, die ihn in ein riesiges Freiluftgefängnis verwandelt hat, das von Drähten und Kontrollpunkten umgeben ist.

Acht Grenzübergänge wurden kontrolliert – sechs davon von Israel -, die den Gazastreifen mit den 1948 besetzten palästinensischen Gebieten verbinden. Vier dieser Übergänge blieben vollständig geschlossen, zwei wurden nur zeitweise geöffnet: “Beit Hanoun” und Kerem Shalom”.

Seit dem militärischen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen verfolgt Tel Aviv ein einziges Ziel: die totale Vorherrschaft über den Gazastreifen zu Lande, in der Luft und zur See. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden drei Abkommen zur Regelung des Verkehrs an den Grenzübergängen unterzeichnet: das Grenzübergangsabkommen zwischen Israel und der Palästinensischen Behörde (2005), das palästinensisch-europäisch-israelische Grenzkontrollabkommen und das Philadelphi-Protokoll zwischen Ägypten und Israel.

Mit dem letztgenannten Abkommen wurde ein 14 km langer Pufferstreifen entlang der Grenze zwischen Ägypten und Gaza eingerichtet und eine israelisch-ägyptische Sicherheitskoordinierung, die Anwesenheit ägyptischer Grenzschutzbeamter entlang des Philadelphi-Korridors sowie Sicherheitspatrouillen auf beiden Seiten vorgeschrieben.

Karte der Grenzübergänge des Gazastreifens

Rafah als einzige Lebensader für die Bewohner des Gazastreifens

Der Grenzübergang Rafah war palästinensischen Ausweisinhabern vorbehalten, wobei Ausnahmen nur nach vorheriger Anmeldung bei der israelischen Regierung und nach Genehmigung durch die obersten Behörden der Palästinensischen Autonomiebehörde möglich waren.

Die der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstellte Allgemeine Behörde für den Grenzübergang im Gazastreifen wickelte die Genehmigungen und Einsprüche innerhalb der im Grenzübergangsabkommen festgelegten strengen Fristen ab. Die Spannungen nahmen jedoch zu, als die Hamas 2007 die Kontrolle über den Grenzübergang übernahm, was zu Verschiebungen bei den Abläufen und Schließungen auf der Grundlage der sich entwickelnden Beziehungen zwischen Ägypten und der Hamas führte.

Die Dynamik änderte sich 2017, als die Rivalen Fatah und Hamas ein Versöhnungsabkommen unterzeichneten, mit dem die anhaltende interne Spaltung beendet werden sollte. Die vollständige Blockade des Gazastreifens durch Israel nach der von der Hamas geführten Widerstandsoperation vom 7. Oktober hat jedoch die Bedeutung der Grenzübergänge des Streifens zu Ägypten erhöht.

Nur ein Jahr zuvor war der Grenzübergang Rafah 245 Tage lang geöffnet und ermöglichte die Durchfahrt von über 140 000 Menschen und zahlreichen lebenswichtigen Gütern wie Diesel, Kochgas und Baumaterial.

Parallel zu seinem brutalen, beispiellosen militärischen Angriff auf den Gazastreifen hat Tel Aviv eine drakonische Belagerung gegen die Palästinenser im Gazastreifen verhängt und den Zugang zu Wasser, Strom und Kommunikationsmitteln – sowie zu den wichtigen Grenzübergängen – seit nunmehr über 100 Tagen abgeschnitten.

Der Grenzübergang Rafah ist zur einzigen Lebensader für Zivilisten geworden, die Zuflucht vor Beschuss suchen, medizinische Behandlung oder auch nur eine Mahlzeit erhalten wollen. Während internationale Organisationen in Scharen gekommen sind, um über den Grenzübergang Hilfe zu leisten, haben die Massenvertreibung durch wahllose israelische Bombardierungen – und der ägyptische Widerstand gegen einen Umsiedlungsplan auf dem Sinai – die Situation verschlimmert und zur Entstehung einer neuen Gruppe von Begünstigten geführt.

Drei Wege aus dem Gazastreifen

Vor dem Krieg gab es drei Möglichkeiten, den Gaza-Streifen zu verlassen. Der offizielle Weg bestand darin, Namenslisten zur Genehmigung durch die israelische Seite einzureichen, ein Prozess, der oft mehrere Monate dauerte. Akzeptierte Personen mussten auf ägyptischer Seite zusätzliche Hindernisse überwinden, darunter Inspektionen und der Transport zum Kairoer Flughafen in einer “Abschiebekarawane”.

Der inoffizielle Weg, der von Maklerbüros verwaltet wurde, bot eine schnellere Passage für Gebühren von 300 bis 500 Dollar oder sogar bis zu 10.000 Dollar.

Die dritte Strecke, die mit den ägyptischen Geheimdiensten in Verbindung steht, wird ausschließlich vom Reiseunternehmen Hala betrieben, das nach Angaben von The Cradle mit dem berüchtigten Sinai-Geschäftsmann und Warlord Ibrahim al-Arjani verbunden ist.

Diese 2021 eingerichtete “VIP”-Route ermöglicht einen schnellen Transit, die Befreiung von Kontrollen und die Möglichkeit für Reisende, in Ägypten zu bleiben, bevor sie zum Flughafen fahren, wobei die Kosten zwischen 500 und 700 Dollar pro Person liegen.

Ägypten profitiert vom palästinensischen Leid

Angesichts der jüngsten israelischen Gräueltaten hat der Besatzungsstaat die Ausreise von Personen, die nicht auf den genehmigten Listen stehen, dauerhaft untersagt, mit Ausnahme von Doppelstaatsangehörigen nach Intervention ausländischer Botschaften. Einige ägyptische Beamte an den Grenzübergängen haben jedoch ein Schlupfloch ausgenutzt, das als “Sicherheitsausschluss” bekannt ist. Dabei wird die Ausreise aus Gründen verweigert, die mit der vermeintlichen Verbindung des Reisenden zur Hamas zusammenhängen, was zu Verhandlungen über erhebliche Summen für die Ausreise führt.

Trotz der militärischen und humanitären Verwüstung des Gazastreifens und der dringenden Forderungen internationaler Nichtregierungsorganisationen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, stellt sich Israel taub. In seinem Plädoyer vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wies der israelische Anwalt Christopher Stacker mit der unverblümten Feststellung, dass der Zugang zum Gazastreifen über den Rafah-Übergang von Ägypten kontrolliert wird, die Schuld auf andere Länder ab.

Ein schwacher Versuch, Israel von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen zu entbinden: Die ägyptische Regierung wies die Vorwürfe umgehend zurück, und der Leiter des Staatlichen Informationsdienstes (SIS), Diaa Rashwan, bezeichnete sie als “Lügen”.

Kairo wies die Behauptungen Israels nicht nur zurück, sondern übermittelte dem IGH auch eine Stellungnahme, in der es klarstellte, dass Ägypten den Grenzübergang Rafah nicht geschlossen hat. Während Ägypten den Grenzübergang auf dem Landweg kontrolliert, ist es Israel, das die Kontrolle aus der Luft ausübt. Bei israelischen Luftangriffen am Grenzübergang Rafah und in der nahe gelegenen Stadt Khan Yunis wurden Ende letzten Jahres mindestens 49 Menschen getötet.

Die Bedrohung ist groß. Wenn Israel die Durchfahrt eines “Abschiebekonvois” oder eines Hilfstransporters nicht genehmigt, könnte Tel Aviv mit weiteren Bombardierungen von Rafah reagieren.

Aber auch Kairo ist nicht aus dem Schneider. Auch wenn Ägypten keine Schuld an der Blockade des Gazastreifens trifft, profitiert es zweifellos auch davon.