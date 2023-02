Warum sind die EKGs von Piloten nicht mehr normal? Herzinfarkte während des Flugs sind Piloten beim Fliegen gefährdet?

Ohne öffentliche Ankündigung oder Erklärung hat die FAA die „Parameter erweitert“, was bedeutet, dass Personen mit potenziellen Herzverletzungen nun Verkehrsflugzeuge fliegen dürfen.

Am 24. Oktober 2022 änderte die FAA die EKG-Anforderungen, die Piloten erfüllen müssen, um zu fliegen – aber nicht, um sie sicherer zu machen

Ohne öffentliche Ankündigung oder Erklärung erweiterte die Behörde den zulässigen Bereich für PR, ein Maß für die Herzfunktion

Die Ausweitung dieses Parameters bedeutet, dass Personen mit potenziellen Herzschäden nun Verkehrsflugzeuge fliegen dürfen, wodurch die Passagiere gefährdet werden könnten, wenn sie während des Fluges einen Herzinfarkt oder ein anderes Ereignis erleiden

Es gibt Hinweise darauf, dass die sich verschlechternde Herzgesundheit der Piloten auf die negativen Auswirkungen der COVID-19-Impfung zurückzuführen ist

Schätzungsweise 20 % der untersuchten Piloten könnten durch COVID-19-Impfungen Herzschäden erlitten haben, und die FAA war möglicherweise gezwungen, die EKG-Parameter zu erweitern, damit die Piloten weiter fliegen konnten

Die Federal Aviation Administration (FAA) schreibt vor, dass Piloten der ersten Klasse ab einem Alter von 35 Jahren und ab einem Alter von 40 Jahren jährlich ein Elektrokardiogramm (EKG) erhalten. EKGs zeichnen die elektrische Aktivität des Herzens auf, um die Gesundheit des Herzens zu messen, und bestimmte Parameter müssen erfüllt sein, damit Piloten als flugtauglich eingestuft werden können.

Am 24. Oktober 2022 änderte die FAA die EKG-Anforderungen, die Piloten erfüllen müssen, um fliegen zu dürfen – allerdings nicht, um sie sicherer zu machen. Ohne öffentliche Ankündigung oder Erklärung erweiterte die Behörde den zulässigen Bereich für das PR-Intervall, ein Maß für die Herzfunktion.

Die Ausweitung dieses Parameters bedeutet, dass Personen mit potenziellen Herzschäden, -krankheiten oder -verletzungen nun Verkehrsflugzeuge fliegen dürfen, wodurch die Passagiere möglicherweise gefährdet werden, wenn sie während des Fluges einen Herzinfarkt oder ein anderes Ereignis erleiden. Warum hat die FAA einen so drastischen und riskanten Schritt unternommen, ohne die Öffentlichkeit zu informieren?

COVID-Impfungen können Pilotenherzen geschädigt haben

Auf einem EKG misst ein normales PR-Intervall 0,12 bis 0,2 Sekunden.3

Ist das PR-Intervall kürzer oder länger als dieser Wert, kann dies auf ein Problem hinweisen. Laut Steve Kirsch, Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation, hat die FAA die akzeptablen EKG-Parameter von einem PR-Maximum von 0,2 auf 0,3 und möglicherweise sogar noch höher erweitert. Er sagt:

„Sie haben das Spektrum nicht nur ein wenig erweitert. Sie haben sie um einiges erweitert. Das geschah nach der Einführung des Impfstoffs. Das ist außergewöhnlich. Sie taten es in der Hoffnung, dass es niemand bemerken würde. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Niemand hat es bemerkt. Aber man kann diese Dinge nicht lange verbergen. Dies ist ein stillschweigendes Eingeständnis der US-Regierung, dass der COVID-Impfstoff die Herzen unserer Piloten beschädigt hat. Nicht nur ein paar Piloten. Eine Menge Piloten und eine Menge Schaden.“

Kirsch nennt fünf Gründe, warum er überzeugt ist, dass diese erweiterten Parameter aufgrund der weit verbreiteten Herzschäden, die Piloten – und die amerikanische Öffentlichkeit – durch COVID-19-Spritzen erlitten haben, notwendig waren. Kirsch meint dazu:

„Ich glaube, das liegt daran, dass sie wussten, wenn sie die ursprüngliche Reichweite beibehalten würden, müssten zu viele Piloten am Boden bleiben. Das wäre äußerst problematisch; die kommerzielle Luftfahrt in den USA würde ernsthaft gestört werden. Und warum haben sie das im Stillen getan, ohne die Öffentlichkeit oder die Mainstream-Medien zu informieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es mir nicht sagen werden, also werde ich spekulieren: Es liegt daran, dass sie nicht wollen, dass es jemand weiß. Mit anderen Worten: Der COVID-Impfstoff hat viele Piloten ernsthaft verletzt, und die FAA weiß das und sagt nichts, weil das das ganze Land darauf aufmerksam machen würde, dass die Impfstoffe unsicher sind. Und das darf man nicht tun.“

Fünf Hinweise, dass COVID-Schüsse wahrscheinlich Schuld sind

Fünf Faktoren deuten darauf hin, dass die Verschlechterung der Herzgesundheit der Piloten auf die COVID-19-Spritzen und nicht auf COVID-19 zurückzuführen ist. Wie von Kirsch angemerkt, umfassen sie:

Die Änderung der EKG-Parameter erfolgte in aller Stille. „Wenn es COVID war, können Sie öffentlich sein. Aber der Impfstoff soll ja sicher sein.“ Der Zeitpunkt der Änderung im Oktober 2022 ist später, als es der Fall gewesen wäre, wenn COVID-19 die Schuld daran gehabt hätte. „Wenn es an COVID liegen würde, wäre es schon viel früher passiert. Sie können jeden Monat Änderungen vornehmen.“ Die weit verbreiteten Verletzungen. „Der Impfstoff verursacht weitaus mehr Herzschäden als COVID.“ So ergab eine israelische Studie an Erwachsenen, die keine COVID-19-Impfung, aber COVID-19 erhalten hatten, dass die Infektion nicht mit Myokarditis oder Perikarditis verbunden war. Anekdotische Berichte von Kardiologen über Herzschäden begannen nach der Impfung. Viele plötzliche Todesfälle sind nach der Impfung gemeldet worden.

Kirsch schätzt, dass 20 % der untersuchten Piloten aufgrund der COVID-19-Spritze Herzschäden erlitten haben könnten, wie aus einer Studie hervorgeht, die demnächst in der Epoch Times veröffentlicht werden soll. In einer thailändischen Studie wurden bei 29,24 % der Jugendlichen, die eine mRNA-COVID-19-Spritze erhalten hatten, „kardiovaskuläre Manifestationen“ wie Herzrasen (Tachykardie), Herzklopfen und Myoperikarditis festgestellt.

„Aber Kinder sind unverwüstlich, so dass eine Verletzungsrate von 30 % bei Kindern zu einer höheren Rate bei Erwachsenen führt“, sagt Kirsch und fügt hinzu:

„Unterm Strich: Die logischste Schlussfolgerung ist, dass die FAA weiß, dass die Herzen der Piloten unserer Nation durch den COVID-Impfstoff, zu dem sie gezwungen wurden, geschädigt wurden, dass die Zahl der betroffenen Piloten riesig ist, dass die Herzschäden umfangreich sind und dass die Sicherheit der Passagiere durch die Absenkung der Standards, die den Piloten das Fliegen ermöglichen, gefährdet wird. Richtig wäre es, wenn die FAA der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber zugeben würde, dass der COVID-Impfstoff 20 % oder mehr der Piloten geschädigt hat (basierend auf ihren begrenzten EKG-Screenings), aber ich bezweifle, dass sie das jemals tun wird.“

Pilot erleidet Herzinfarkt nach Impfung

Im Mai 2022 berichtete die Epoch Times über den Fall von Robert Snow, einem Piloten der American Airlines mit 31 Jahren Flugerfahrung und sieben Jahren als Pilot in der US Air Force. Snow leidet nicht an einer Coronarerkrankung, erlitt aber etwa sechs Minuten nach der Landung eines Flugzeugs, das er von Denver nach Dallas Fort Worth flog, einen Herzstillstand.

Er glaubt, dass sein Herzstillstand mit dem COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson zusammenhängt, den er am 4. November 2021 nehmen musste, um seinen Job zu behalten, obwohl er bereits eine natürliche Immunität hatte, weil er sich zuvor mit dem Virus angesteckt hatte“, so die Nachrichtenagentur. Und er ist nicht der Einzige, der diesen Verdacht hegt. Snow sagte der Epoch Times:

„Ich möchte Ihnen nur sagen, dass es auch andere Piloten gibt, die Bedenken hatten, nicht nur Piloten, auch weil es ein Arbeitnehmermandat war. Wir haben also Flugbegleiter, Mechaniker, Disponenten, Flugsteigpersonal und so weiter. Für Piloten betrachten wir das natürlich als eine sicherheitssensible Aufgabe, also sind wir vom Standpunkt der Flugsicherheit ein bisschen mehr besorgt; aber ja, ich habe Anrufe von anderen Piloten und andere Mitteilungen erhalten, die besagen, dass sie Bedenken haben, aber aufgrund der Natur der Sache Angst haben, sich zu melden.“

Dr. Peter McCullough ist Kardiologe, Internist und Epidemiologe und wissenschaftlicher Leiter von The Wellness Company. Er ist auch einer der am meisten publizierten Kardiologen in Amerika, mit über 1.000 Veröffentlichungen und 660 Zitaten in der National Library of Medicine, und ist Empfänger des Simon Dack Award des American College of Cardiology und des International Vicenza Award in Critical Care Nephrology für seine Gelehrsamkeit und Forschung.

Gegenüber der Epoch Times erklärte er, dass es keine andere Erklärung“ für Snows Herzstillstand gebe. „Das MRT-Muster ist konsistent. Es könnte sich in der Tat um eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis gehandelt haben…

McCullough sprach auch mit Joshua Yoder, einem Fluglinienpiloten und Mitbegründer der U.S. Freedom Flyers, die sich gebildet haben, um Piloten und andere Angestellte der Transportindustrie bei ihrem Widerstand gegen die staatlichen Impfvorschriften zu unterstützen.

Yoders Gruppe hat Hunderte von Berichten von Piloten erhalten, die unter Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung gelitten haben, darunter Brustschmerzen, Myokarditis und Perikarditis. McCullough sagte zu Yoder, dass, wenn jeder Pilot, der eine COVID-19-Spritze erhalten hat, ein Gesundheitsscreening erhalten würde, etwa 30 % aufgrund von durch die Spritze verursachten Verletzungen durchfallen würden.

Ärzte fordern FAA auf, Piloten, die COVID-Spritzen erhalten haben, zu kennzeichnen

McCullough, der Pathologe Dr. Ryan Cole, Robert Kennedy Jr. und andere schickten am 15. Dezember 2021 ein Schreiben an die FAA, in dem sie die Behörde aufforderten, alle Piloten, die eine COVID-19-Spritze erhalten haben, medizinisch zu kennzeichnen und sie innerhalb von vier Wochen gründlichen medizinischen Nachuntersuchungen zu unterziehen:

D-Dimer-Tests zur Überprüfung von Blutgerinnungsproblemen

Troponin-Tests zum Nachweis von Troponin im Blut, einem Protein, das freigesetzt wird, wenn der Herzmuskel geschädigt ist

EKG-Analyse zur Überprüfung der elektrischen Signale, die die Gesundheit des Herzens bestimmen

Kardiales MRI

PULS-Test zur Bestimmung der Herzgesundheit

Die Aufnahme der kardialen MRT in das Screening der Piloten sei „kritisch“, heißt es in dem Schreiben:

„Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die alleinige Verwendung von EKG-Ergebnissen und Symptomen zur Untersuchung von Patienten zu einer Unterdiagnose von 7,4 % der tatsächlichen Myokarditis führt, während der PULS-Test ebenfalls kritisch ist, da eine veröffentlichte Studie … gezeigt hat, dass ‚MRNA-COVID-Impfstoffe Entzündungsmarker dramatisch erhöhen‘ und dass sich das Risiko eines akuten Koronarsyndroms bei den Geimpften mehr als verdoppelt hat … … was die Autoren zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass „die mRNA-COVID-19-Impfstoffe die Entzündung … am Endothel und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöhen und möglicherweise für die Beobachtungen von erhöhter Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sind.“

Wird die US-Bundesluftfahrtbehörde eine Untersuchung durchführen?

Am 21. Januar 2023 sprach Kirsch mit der FAA-Luftfahrtärztin Dr. Susan Northrup. Sie sagte, dass sie von Snows Fall wisse, aber niemand von der FAA habe sich gemeldet, um die Beinahe-Tragödie zu untersuchen. Kirsch schickte Northrup auch die Namen und Kontaktinformationen mehrerer angeschossener verletzter Piloten per E-Mail. Außerdem stellte er fest:

„Noch wichtiger ist, dass ich sie in dieser E-Mail auch eingeladen habe, einen öffentlichen runden Tisch bei der FAA zu veranstalten, zu dem Menschen auf beiden Seiten der „sicheren und effektiven“ Darstellung eingeladen werden, damit die FAA die Wahrheit erfahren kann. Ich habe gerade mit Senator Ron Johnson gesprochen und ich kann Ihnen versichern, dass er sich freuen würde, ihr dabei zu helfen, einen runden Tisch mit Ärzten beider Seiten zusammenzustellen, um die obersten FAA-Beamten über die Risiken dieser Impfstoffe zu informieren. Und ich habe ihr angeboten, ihre revidierte Erklärung zu veröffentlichen, damit wir die Wahrheit herausfinden können, dass die Impfstoffe NICHT sicher sind und Piloten behindern. Hier ist der Knackpunkt. Die Korruption bei der FAA sitzt tief. Wussten Sie, dass niemand bei der FAA jemals Bob Snow angerufen hat? Wie kann die FAA diesen Vorfall untersuchen, ohne jemals mit dem Piloten gesprochen zu haben?“

Zu diesem Zeitpunkt wurde Northrup ordnungsgemäß darüber informiert, dass die COVID-19-Spritzen das Fliegen für Piloten mit Impfungen unsicher machen könnten. Aber das war ihr wahrscheinlich schon bekannt. Ihr Ehemann John Hyle, ein Pilot, verweigerte die Impfung aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ob es zu einer echten Untersuchung kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten. fügte Kirsch hinzu:

„Es sind also nicht nur ein paar ‚Anti-Vaxxer‘, die ‚Fehlinformationen‘ verbreiten. Susan ist sich darüber im Klaren, dass intelligente Menschen, die sie eindeutig respektiert, berechtigte Bedenken haben, die sie dazu veranlassen, die Impfung abzulehnen. Das Narrativ fällt auseinander. Wir brauchen öffentliche Transparenz in Bezug auf all die oben genannten Punkte. Und wir brauchen sie jetzt, bevor Menschenleben verloren gehen. Wir hatten schon einige Beinaheunfälle. Die FAA muss in dieser Sache proaktiv handeln, nicht REAKTIV, nachdem ein Absturz passiert ist. Was glauben Sie, wird als nächstes passieren?“

FAA brach ihre eigene Regel und ließ Piloten nach COVID-Impfungen fliegen

In ihrem Leitfaden für flugmedizinische Sachverständige weist die FAA darauf hin, dass flugmedizinische Sachverständige keine Tauglichkeitszeugnisse für Piloten ausstellen sollten, die vor weniger als 12 Monaten von der US Food and Drug Administration zugelassene Medikamente eingenommen haben:

„Die FAA verlangt in der Regel mindestens ein Jahr Erfahrung mit einem neuen Medikament nach der Markteinführung, bevor es für eine flugmedizinische Zulassung in Frage kommt. Dieser Beobachtungszeitraum lässt Zeit, in der sich seltene, aber aeromedizinisch bedeutsame unerwünschte Wirkungen manifestieren können.

Jetzt erklärt die FAA, dass Piloten bereits 48 Stunden nach einer COVID-19-Spritze wieder fliegen dürfen. Leigh Dundas, ein Anwalt, der der Hauptverfasser des FAA-Briefes war, sagte der Epoch Times:

„Die Federal Aviation Agency hat die Aufgabe, die Sicherheit der fliegenden Öffentlichkeit zu gewährleisten. Stattdessen handeln die FAA und die kommerziellen Fluggesellschaften in diesem Moment im Widerspruch zu ihren eigenen Bundesluftfahrtvorschriften und den dazugehörigen Leitlinien, die die medizinischen Prüfer anweisen, Piloten, die nicht von der FDA zugelassene Produkte verwenden, KEINE medizinischen Bescheinigungen auszustellen. … Der Titel des Abschnitts, von dem ich spreche, lautet wörtlich ‚Do Not Issue – Do Not Fly‘ und weist dann die medizinischen Prüfer an, Piloten, die Produkte verwenden, die von der FDA ‚vor weniger als 12 Monaten zugelassen wurden‘, keine medizinischen Bescheinigungen auszustellen Die Piloten fliegen mit Produkten, die noch nicht einmal vor kurzem zugelassen wurden – ein Verstoß gegen den obigen Wortlaut – sie fliegen mit Injektionen in ihren Körpern, die NIE von der FDA zugelassen wurden (da kein COVID-Impfstoff, der in den USA kommerziell erhältlich ist, eine FDA-Zulassung erhalten hat).“

Nicht nur Pilotenherzen sind geschädigt

Während die Auswirkungen der durch die Spritze verursachten Herzschäden bei Piloten von Verkehrsflugzeugen erhebliche Sicherheitsbedenken aufwerfen, sind nicht nur Piloten davon betroffen. Jede Person, die eine COVID-19-Spritze erhalten hat, könnte ähnlichen Risiken ausgesetzt sein. Wie Kirsch bemerkte:

„Bei einer konservativeren Verletzungsrate von 20 % haben wir es mit 50 Millionen Amerikanern zu tun, deren Herz durch die Impfung geschädigt wurde. Wenn mehr Studien durchgeführt werden, wird kristallklar sein, warum so viele Menschen plötzlich sterben, insbesondere Kinder. Es wird auch erklären, warum Pflegeheime innerhalb von 12 Monaten bis zu 33 % ihrer Bewohner verloren haben, während es vorher nur 1 oder 2 % pro Jahr waren. .. Das Vertrauen in die CDC und die medizinische Gemeinschaft sollte den Tiefpunkt erreichen, wenn sich herausstellt, wie umfangreich der durch diese Impfstoffe verursachte Schaden ist. Die Tatsache, dass … die FAA in aller Stille ihre EKG-Richtlinien geändert hat, sollte Sie zumindest auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass ich Recht haben könnte. Dieses Narrativ wird immer schneller in sich zusammenfallen.“

