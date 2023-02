Wie COVID-Patienten aus Profitgründen starben

Seit Mai 2020 ist klar, dass das Anschließen von COVID-19-Patienten an ein Beatmungsgerät ein Todesurteil ist. Doch mehr als drei Jahre später ist dies immer noch der Standard der Behandlung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im Mai 2020 hatte sich gezeigt, dass die übliche Praxis, COVID-19-Patienten mit Beatmungsgeräten mechanisch zu beatmen, ein Todesurteil war. Bereits am 9. April 2020 berichtete der Business Insider dass 80 % der COVID-19-Patienten in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren, starben, was eine Reihe von Ärzten dazu veranlasste, deren Einsatz in Frage zu stellen.

Die Associated Press veröffentlichte ähnliche Berichte aus China und dem Vereinigten Königreich. Ein britischer Bericht bezifferte die Zahl auf 66 %, während eine kleine Studie aus Wuhan, China, die Sterblichkeitsrate auf 86 % bezifferte. Die von Rechtsanwalt Thomas Renz im Jahr 2021 vorgelegten Daten zeigten, dass in texanischen Krankenhäusern 84,9 % der Patienten nach mehr als 96 Stunden an einem Beatmungsgerät starben.

Die niedrigste Zahl, die mir bekannt ist, liegt bei 50 %. Es starben also zwischen 50 % und 86 % aller beatmeten COVID-Patienten. Zum Vergleich: In der Vergangenheit starben 30 bis 40 % der beatmeten Patienten vor der Pandemie.

High-Flow-Kanülen und Proning waren immer effektiver

Inzwischen berichteten Ärzte der UChicago Medicine von „wirklich bemerkenswerten“ Ergebnissen bei der Verwendung von High-Flow-Nasenkanülen anstelle von Beatmungsgeräten. Wie in einer Pressemitteilung vermerkt:

„High-Flow-Nasenkanülen (HFNC) sind nicht-invasive Nasenkanülen, die unter den Nasenlöchern sitzen und große Mengen an warmem, befeuchtetem Sauerstoff in die Nase und die Lunge blasen. Ein Team aus der Notaufnahme der UChicago Medicine nahm 24 COVID-19-Patienten mit Atemnot und verabreichte ihnen HFNCs, anstatt sie an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Allen Patienten ging es sehr gut, und nur einer von ihnen musste nach 10 Tagen intubiert werden … Eine Intubation zu vermeiden ist der Schlüssel“, sagte Dr. Thomas Spiegel, der medizinische Leiter der Notaufnahme der UChicago Medicine. Die meisten unserer Kollegen in der Stadt machen das nicht, aber ich würde mir wünschen, dass andere Notaufnahmen sich diese Technik genauer ansehen würden.“

Das UChicago-Team befürwortete auch das Proning, d. h. das Liegen mit dem Gesicht nach unten, was automatisch die Sauerstoffversorgung verbessert und die Atemnot lindert.

Doch trotz dieser frühen Hinweise darauf, dass die mechanische Beatmung ebenso unnötig wie katastrophal war, ist die lebenserhaltende Versorgung von COVID-Patienten auch heute noch, mehr als drei Jahre später, Standard. Wie kann das sein?

Wie China und die WHO die Beatmungsgerätehysterie schufen

In einem Substack-Artikel vom 30. September 2020, beschrieb der Journalist Jordan Schachtel, wie China und die Weltgesundheitsorganisation die Idee entwickelten und förderten, dass die mechanische Beatmung die richtige und notwendige Erstmaßnahme bei COVID sei:

„Anfang März, als COVID-19 in Westeuropa wütete und in den Vereinigten Staaten die Alarmglocken läuteten, veröffentlichte die WHO COVID-19-Leitlinien für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Unter Berufung auf Erfahrungen, die „auf dem derzeitigen Kenntnisstand über die Situation in China beruhen“, empfahl die WHO mechanische Beatmungsgeräte als frühzeitige Maßnahme zur Behandlung von COVID-19-Patienten. Der Leitfaden empfahl schnell, wenn nicht sogar sofort, auf mechanische Beatmung umzusteigen. Dabei beriefen sie sich auf die Leitlinien chinesischer medizinischer Fachzeitschriften, die im Januar und Februar Artikel veröffentlichten, in denen behauptet wurde, dass ein „chinesischer Expertenkonsens“ die „invasive mechanische Beatmung“ als „erste Wahl“ für Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Atemnot fordere. Die WHO begründete diesen Ansatz außerdem damit, dass die weniger invasiven Überdruckgeräte zur Verbreitung von Aerosolen führen könnten, die das Gesundheitspersonal mit dem Virus infizieren könnten“.

Dieser letzte Absatz ist vielleicht der schockierendste Grund, warum Millionen von COVID-Patienten geopfert wurden. Man wollte das Virus innerhalb der mechanischen Beatmungsmaschine isolieren, anstatt eine Übertragung durch Aerosole zu riskieren.

Mit anderen Worten: Man tötete Patienten, um das Personal und andere, vermutlich nicht COVID-Patienten, zu „retten“. Wenn Sie diese Nachricht im Jahr 2020 verpasst haben, sind Sie nicht allein. In der Aufregung der täglichen Berichterstattung ist sie vielen von uns entgangen. Hier ist die Beschreibung aus dem Leitfaden der WHO.

Seltsamerweise begann China, während die USA schnell nach Beatmungsgeräten verlangten, weniger auf diese zu setzen und sie stattdessen in großen Mengen zu exportieren. Wie Schachtel feststellt, „verdiente China ein Vermögen mit der Herstellung und dem Export von Beatmungsgeräten (von denen viele nicht richtig funktionierten und sogar Patienten töteten) in die ganze Welt.“

COVID-Patienten werden effektiv eingeschläfert

Dass Beatmung und Sedierung zum Schutz des Krankenhauspersonals eingesetzt wurden, wurde auch vom Wall Street Journal in einem Artikel vom 20. Dezember 2020 hervorgehoben und wie folgt notiert:

„Im vergangenen Frühjahr, als noch weniger über die Krankheit bekannt war, schlossen die Ärzte die Patienten häufig vorsorglich an ein Beatmungsgerät an oder verabreichten starke Beruhigungsmittel, die in den letzten Jahren weitgehend abgeschafft wurden. Ziel war es, die Schwerkranken zu retten und das Krankenhauspersonal vor COVID-19 zu schützen … Im vergangenen Frühjahr schlossen die Ärzte Patienten an Beatmungsgeräte an, um die Ansteckung zu begrenzen, als noch nicht klar war, wie sich das Virus ausbreitet, und als Schutzmasken und -kittel Mangelware waren. Ärzte hätten auch andere Arten von Atemunterstützungsgeräten einsetzen können, die keine riskante Sedierung erfordern, aber frühe Berichte deuteten darauf hin, dass Patienten, die sie benutzen, gefährliche Mengen von Viren in die Luft sprühen könnten, sagte Theodore Iwashyna, ein Intensivmediziner an der University of Michigan und am Department of Veterans Affairs in Ann Arbor, Michigan. Damals befürchteten die Ärzte und Krankenschwestern, dass sich das Virus in den Krankenhäusern ausbreiten würde. „Wir haben kranke Patienten sehr früh intubiert. Nicht zum Wohle der Patienten, sondern um die Epidemie einzudämmen und andere Patienten zu retten“, so Dr. Iwashyna. „Das war ein schreckliches Gefühl.“

Wie in einem Substack-Artikel vom 23. Januar 2023, in dem James Lyons-Weiler die Frage des Beatmungsgeräts und den schockierenden Grund dafür erneut aufgreift, „ist die Euthanasie von Menschen illegal. Vor allem zum Wohle anderer Patienten. Es sollte sich schrecklich anfühlen.“

Die Angelegenheit wird noch perverser, wenn man bedenkt, dass viele „COVID-Fälle“ Patienten waren, die lediglich durch fehlerhafte PCR-Tests positiv getestet wurden.

Sie hatten kein COVID, wurden aber trotzdem entlüftet, dank der unbegründeten Theorie, man könne COVID-19 haben und ohne Symptome ansteckend sein. Die Krankenhäuser erhielten außerdem massive Anreize, Patienten mit COVID zu diagnostizieren – unabhängig davon, ob sie die Krankheit tatsächlich hatten oder nicht – und sie zu beatmen.

Krankenschwester an vorderster Front hat Missbrauch von Beatmungsgeräten aufgedeckt

Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an Erin Olszewski, einen pensionierten Army Sergeant und Krankenpfleger an vorderster Front, der die schreckliche Misshandlung von COVID-Patienten im Elmhurst Hospital Center in Queens, New York, aufdeckte, das „das Epizentrum des Epizentrums“ der COVID-19-Pandemie in den USA war.

Sie beschrieb eine Reihe von Problemen in Elmhurst, darunter die unverhältnismäßig hohe Sterblichkeitsrate unter farbigen Menschen, die umstrittene Regel der Nicht-Wiederbelebung, laxe Standards für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und das Versäumnis, COVID-positive und COVID-negative Patienten zu trennen, wodurch eine maximale Ausbreitung der Krankheit unter nicht infizierten Patienten, die mit anderen Gesundheitsproblemen eingeliefert wurden, gewährleistet wurde.

Olszewski wies auch auf die Tatsache hin, dass COVID-negative Patienten als bestätigt positiv eingestuft und mechanisch beatmet wurden, wodurch die Zahlen künstlich in die Höhe getrieben wurden, während die Patienten mehr oder weniger zum Tod durch Lungenschäden verurteilt waren.

Erschwerend kam hinzu, dass viele der Ärzte, die diese Patienten behandelten, nicht in der Intensivpflege ausgebildet waren. Einer der „Ärzte“ auf der COVID-Etage war ein Zahnarzt. Auch Assistenzärzte (Medizinstudenten) wurden herangezogen, obwohl sie nicht ausreichend darin geschult waren, wie man sicher beatmet, und mit den verwendeten starken Medikamenten nicht vertraut waren.

Damals machte Olszewski finanzielle Anreize dafür verantwortlich, dass sich das Krankenhaus in ein Schlachtfeld verwandelt hatte. Elmhurst, ein öffentliches Krankenhaus, erhielt 29.000 Dollar extra für einen COVID-19-Patienten, der beatmet wurde, zusätzlich zu anderen Behandlungen, sagte sie.

Wenn Elmhurst bei der Beatmung von Patienten den Infektionsschutz im Auge hatte, so wurde dies mit Sicherheit nicht eingehalten, da COVID-positive und -negative Patienten gemischt wurden – eine Strategie, von der Olszewski vermutete, dass sie die COVID-Fall- und Sterblichkeitszahlen in die Höhe treiben sollte.

Töten für den Profit

Auch andere haben die Rolle finanzieller Anreize hervorgehoben. Anfang April 2020 erklärte der Hausarzt und Senator von Minnesota, Scott Jensen:

„Medicare hat festgelegt, dass Sie bei einer COVID-19-Einweisung ins Krankenhaus 13.000 Dollar erhalten. Wenn dieser COVID-19-Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird, erhalten Sie 39.000 Dollar, also dreimal so viel.“

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield räumte ebenfalls ein, dass die Finanzpolitik in der Tat zu künstlich erhöhten Hospitalisierungsraten und Todesraten geführt haben könnte. Das berichtet der Washington Examiner am 1. August 2020:

„… Redfield stimmte zu, dass einige Krankenhäuser einen monetären Anreiz haben, die Todesfälle durch Coronaviren zu hoch zu beziffern … ‚Ich denke, Sie haben Recht, dass wir das auch bei anderen Krankheitsprozessen gesehen haben. Bei der HIV-Epidemie kann es wirklich sein, dass jemand einen Herzinfarkt hat, aber auch HIV – das Krankenhaus würde die [Klassifizierung] für HIV bevorzugen, weil es eine höhere Kostenerstattung gibt“, sagte Redfield während einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus … auf die Frage des Abgeordneten Blaine Luetkemeyer nach möglichen „perversen Anreizen“. Redfield fuhr fort: „Ich glaube also, dass es eine gewisse Realität gibt …“

Die Krankenhäuser erhalten nicht nur exorbitante Zahlungen für COVID-Einweisungen und die Versorgung von Patienten mit einem Beatmungsgerät, sondern auch für zusätzliche Leistungen:

COVID-Tests für alle Patienten

COVID-Diagnosen

Verwendung von Remdesivir

COVID-Todesfälle

Wenn alles gesagt und getan ist, kann ein COVID-Patient bis zu 250.000 Dollar „wert“ sein, aber für die maximale Zahlung müssen sie in einem Leichensack gehen. Wenn wir etwas wissen, dann ist es, dass Menschen aus Profitgründen grausame Taten begehen können, und das scheint bei der COVID-Behandlung auf jeden Fall der Fall zu sein.

In den USA verloren die Krankenhäuser auch die Bundesmittel, wenn sie sich weigerten, Remdesivir und/oder Beatmungsgeräte zu verabreichen, was für sie einen weiteren Anreiz darstellte, sich an etwas zu beteiligen, was im besten Fall auf Kunstfehler und im schlimmsten Fall auf Mord hinausläuft.

„Wir brauchen strenge, harte Ermittlungen mit Konsequenzen – und Aktivisten müssen Gesetze schreiben, die den Protokollanten die Hände binden, um sie daran zu hindern, jemals wieder einen Patienten zu töten, um hypothetisch einen anderen zu retten – unter Androhung einer Mordanklage.“ James Lyons-Weiler

Patientenrechte haben sich verflüchtigt

Es gibt auch Hinweise darauf, dass bestimmte Krankenhäuser, vielleicht sogar alle, auf die Rechte der Patienten verzichtet haben, so dass jeder, bei dem COVID diagnostiziert wurde, praktisch ein Gefangener des Krankenhauses ist, ohne die Möglichkeit, eine informierte Zustimmung zu geben. Wie das Citizens Journal im Dezember 2021 feststellte:

„Seit die Bundesregierung diese unwirksamen und gefährlichen Behandlungen für COVID-19 vorgeschrieben hat und dann finanzielle Anreize für Krankenhäuser und Ärzte geschaffen hat, um nur diese „genehmigten“ (und bezahlten) Methoden anzuwenden, erleben wir eine staatlich diktierte medizinische Versorgung, wie sie in unserer Geschichte noch nie dagewesen ist. Unsere ehemals vertrauenswürdige medizinische Gemeinschaft der Krankenhäuser und des im Krankenhaus angestellten medizinischen Personals ist praktisch zu „Kopfgeldjägern“ für Ihr Leben geworden. Die Patienten müssen jetzt noch nie dagewesene Schritte unternehmen, um zu vermeiden, dass sie wegen COVID-19 ins Krankenhaus müssen. Die Patienten müssen aktiv Maßnahmen ergreifen, um eine frühzeitige häusliche Behandlung von COVID-19 zu planen, die ihnen helfen kann, ihr Leben zu retten, bevor sie krank werden.„

Es muss eine Abrechnung erfolgen

Wir wissen nicht, wie viele COVID-Patienten bereits ihr Leben durch diesen ärztlichen Kunstfehler verloren haben, und das muss aufhören. Die Patientenrechte müssen wiederhergestellt werden und unwiderruflich sein, wir müssen die Entscheidungsträger zur Rechenschaft ziehen, und schließlich müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass unsere Krankenhäuser nie wieder zu Tötungsplätzen aus Profitgründen werden können. Wie Lyons-Weiler in seinem Artikel vom Januar 2023 schreibt:

„Wir brauchen strenge, harte Untersuchungen mit Konsequenzen – und Aktivisten müssen Gesetze schreiben, die den Protokollanten die Hände binden und sie daran hindern, jemals wieder einen Patienten zu töten, um hypothetisch einen anderen zu retten – unter Androhung einer Mordanklage. Wir brauchen eine Gesetzgebung für „On-Demand“-Rezepte für Off-Label-Medikamente, die Patienten gegen potenziell tödliche Infektionen benötigen – unabhängig von der „FDA-Zulassung“ (die FDA muss Off-Label-Rezepte per Definition nicht „genehmigen“).

COVID-Behandlungsleitfaden

Obwohl SARS-CoV-2 mit jeder Wiederholung milder geworden ist, halte ich es immer noch für eine gute Idee, einen COVID-Verdacht bei den ersten Anzeichen von Symptomen zu behandeln – vor allem, wenn man die COVID-Impfung erhalten hat. COVID-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle sind jetzt „Pandemien der Geimpften“, um eines der Lieblingsmantras der globalistischen Kabale wiederzuverwenden und neu zu formulieren.

Vielleicht ist es die gewöhnliche Erkältung oder eine normale Grippe, vielleicht ist es die neueste COVID-Variante. Wie auch immer, da sie jetzt praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind, zumindest in den frühen Stadien der Infektion, ist es am besten, die Symptome so zu behandeln, wie man frühere Formen von COVID behandeln würde. Die Behandlung von Langzeit-COVID überschneidet sich auch mit den Protokollen für SARS-CoV-2-Infektionen. Zu den frühen Behandlungsprotokollen mit nachgewiesener Wirksamkeit gehören:

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifika entwickelt, die ich für die einfachsten und wirksamsten halte.

Artikel als PDF:

