Warum sind die westlichen Staats- und Regierungschefs so erpicht auf einen Krieg mit dem atomar bewaffneten Russland und China? Es geht um Entvölkerung, Dummkopf

Mit KI und Robotern fragt der israelische Historiker und WEF-Sprecher: „Wozu benötigen wir so viele Menschen?

Der israelische Historiker und Berater des Weltwirtschaftsforums Yuval Noah Harari meldet sich mit einem Plädoyer für eine entvölkerte Welt zurück.

Harari sagt nicht direkt, dass wir die Hälfte oder mehr der Menschen auf unserem Planeten ausrotten sollten. Nein, er nähert sich dem Thema viel subtiler und vorsichtiger. Er hält sich zurück.

Hören Sie sich die Philosophie der weltweit gefährlichsten Organisation, von der die meisten Amerikaner noch nie etwas gehört haben, des Weltwirtschaftsforums und seines philosophischen Chefberaters Yuval Harari, genau an.

Elitäre WEF-Sprecher wie Harari müssen einen kochenden Hass auf die menschliche Rasse haben. Vielleicht sollte jemand Harari daran erinnern, dass auch er ein Mensch ist und dringend eine menschlichere Weltsicht benötigt. Statt auf die Technokratie und ihre Agenda der Entvölkerung sollte Harari seine Augen vielleicht auf Jesus Christus richten und auf das, was er über den Wert des menschlichen Lebens gelehrt hat.

Die Philosophie, die Sie im obigen Video gehört haben, ist keine Ideologie einer Randgruppe. Es ist die Philosophie fast aller Regierungen des westlichen NATO-Bündnisses, desselben Bündnisses, das jetzt einen Krieg mit Russland, China, dem Iran und anderen anstrebt. Das WEF hat auch die Loyalität vieler globalistischer US-Gouverneure, sowohl aus blauen als auch aus roten Bundesstaaten, die im Laufe der Jahre in die Schweiz gereist sind, um Klaus Schwab, Harari und dem Rest des Davoser Todeskults zu huldigen. Die Gouverneure Brian Kemp (Georgia), Gretchen Whitmer (Michigan) und JB Pritzker (Illinois) besuchten dieses Jahr den WEF-Gipfel 2023. Auch elf Kongressabgeordnete waren dieses Jahr in Davos, darunter die Senatoren Joe Manchin aus West Virginia, Chris Coons aus Delaware und Krysten Synema aus Arizona. Auch milliardenschwere Wirtschaftsführer aus allen Branchen nahmen an der Veranstaltung teil.

Die am stärksten vertretenen Länder am WEF-Gipfel 2023 (ohne das Gastgeberland Schweiz) waren die USA (27,2 Prozent aller Teilnehmer) und Großbritannien (9,1 Prozent), gefolgt von Deutschland (4,3 Prozent).

Die heutigen Führungskräfte in westlichen Regierungen und Unternehmen – die in öffentlich-private Partnerschaften involviert sind – sind besessen von „Netto-Null-Emissionen“ und einer Anbetung der Technologie, insbesondere der künstlichen Intelligenz und des Quantencomputers. Sie suchen verzweifelt nach Wegen, große Teile der Menschheit zu eliminieren, die sie immer verachtet haben und nun nicht mehr benötigen. Die Eliminierung von Kohlenstoff wird in den kommenden Jahren zu einem Massensterben führen. Pflanzen brauchen Kohlenstoff. Menschen und Nutztiere geben Kohlenstoff ab. „Netto-Null“ wird zu Hunger und Verhungern in der Welt führen.

Aber sie können nicht warten, bis die Klimahysterie ihre Arbeit getan hat. Wenn sie den tief sitzenden Hass in verschiedenen geopolitischen Krisenherden – Russland-Ukraine, China-Taiwan, Serbien-Kosovo, Indien-Pakistan und Israel-Gaza – für ihre Entvölkerungsziele nutzen können, werden sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. In jedem dieser Konfliktherde gibt es nahezu keine Bemühungen, eine friedliche Lösung auszuhandeln. Die Hunde sind aus ihren Zwingern und umzingeln die Panzer, gierig nach menschlichem Blut.

In den Augen der Obamas, Bidens, Bushs, Clintons, Lindsey Graham, Mitch McConnell, Mike Pence, Mike Pompeo, Nikki Haley, Justin Trudeau, Emanuel Macron, Olaf Scholz, Klaus Schwab, King Charles und dem Rest des Davoser Todeskults ist der kommende Dritte Weltkrieg umso blutiger und zerstörerischer, je besser er ausfällt. Sie lechzen danach wie ein Vampir nach einer frischen Ader. Sie können es kaum erwarten, mit dem Morden zu beginnen.

Wenn diese Psychopathen nicht auf wundersame Weise von der Macht entfernt werden, werden die USA und ihre Verbündeten in einen weiteren Weltkrieg verwickelt, der wahrscheinlich mehr Menschenleben kosten wird als der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen. Die Technologie hat sich seit den 1940er-Jahren so weit entwickelt, dass diese Monster bei der Vernichtung menschlichen Lebens viel effizienter vorgehen können. Auf der anderen Seite des kommenden katastrophalen Ereignisses planen sie, ihren neuen digitalen Reset zu starten und alles Bargeld, alle fossilen Brennstoffe und die Freiheit abzuschaffen.

Das muss nicht sein. Amerika ist nicht von außen bedroht. Die einzige Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, kommt von innerhalb unserer Grenzen, wo Schläferzellen von globalistischen Verrätern in unserer Regierung eingeschleust wurden, die seit Jahrzehnten eine katastrophale Einwanderungspolitik unterstützen.

Lasst uns beten, dass unser neuer Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, eine positive Kraft des Wandels in Washington sein wird. Er kann nichts allein tun, aber dies ist die erste gute Nachricht, die ich seit Jahren aus Washington zu berichten habe, und so Gott will, kann dies ein erster Schritt sein, um die blutrünstigen globalistischen Neokonservativen, die derzeit das Sagen haben, vollständig zu entlarven und zu beseitigen.