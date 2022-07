Warum werden die Geimpften kränker? Erfinder der mRNA-Plattform durchschaut die Lügen.

Direkt zum Video.

Medien und Gesundheitsbehörden ignorieren auch, wovor Dr. Robert Malone und andere von Anfang an gewarnt haben, nämlich dass die Impfung während einer Pandemie die Entwicklung resistenter Stämme vorantreiben wird. Genau das erleben wir jetzt mit den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5, die sowohl die natürliche Immunität als auch die durch die COVID-Impfung ausgelösten Antikörper umgehen.

Die CDC und die FDA ignorieren auch die Realität der Immunprägung, die dazu führt, dass COVID-geimpfte Personen häufiger und wiederholt an COVID erkranken.

Die Medien versuchen erneut, Angst vor neuen COVID-Stämmen zu schüren, obwohl die Daten eindeutig zeigen, dass die Hospitalisierungsraten konstant bleiben, obwohl die Infektionsrate steigt.

Wenn RNAs Pseudouridin enthalten – wie alle mRNA-COVID-Impfungen – halten sie länger und sind weniger entzündlich. Allerdings haben wir jetzt herausgefunden, dass pseudouridinhaltige RNA auch zu einer Immunsuppression führt, die wir bei vielen Impfgegnern beobachten können.

Malones Buch „Die Lügen, die mir meine Regierung erzählt hat“ ist jetzt erhältlich

Viele von Ihnen werden inzwischen mit Dr. Robert Malone vertraut sein, dem Erfinder der zentralen mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, auf der die verschiedenen COVID-Impfungen beruhen. (Um das klarzustellen: Er ist nicht der Erfinder der COVID-Impfungen selbst, sondern der grundlegenden Plattform, die ihnen zugrunde liegt und für die Malone mehrere Patente hält.)

Malone wurde nach seinem Auftritt im DarkHorse-Podcast im Juni 2021 bekannt, wo er, Steve Kirsch und DarkHorse-Moderator Bret Weinstein, Ph.D., drei Stunden lang den COVID-Betrug untersuchten. Interessanterweise wurden sowohl Malone als auch Kirsch doppelt geimpft, bevor sie erkannten, dass es Probleme mit den Impfungen gab, aber sobald sie es erkannten, traten sie mutig ins Rampenlicht, um andere zu warnen und zu informieren.

Malone trat außerdem am 30. Dezember 2021 im Joe Rogan-Podcast auf, der mit rund 50 Millionen Aufrufen zum meistgesehenen Podcast aller Zeiten wurde. Die Abschrift dieses Interviews wurde sogar am 3. Januar 2022 vom Kongressabgeordneten Troy Nehls, R-Texas, in das Kongressprotokoll aufgenommen, nachdem Twitter und YouTube es von ihren Plattformen entfernt hatten.

Malone half auch bei der Förderung der Arbeit von Dr. Matthias Desmet, einem klinischen Psychologen an der Universität Gantt in Belgien und Autor von „The Psychology of Totalitarianism“. Desmet war der erste, der das Konzept der „Massenbildung“ einführte, um zu erklären, wie und warum die Menschen einem Narrativ folgten, das eindeutig falsch und offensichtlich zerstörerisch war.

Wie so viele andere, die versucht haben, die Wahrheit und von der offiziellen COVID-Erzählung abweichende Meinungen zu verbreiten – mich eingeschlossen – wurde Malone von den Medien bösartig angegriffen und unerbittlich „faktengeprüft“. Leider werden seine Weisheit und sein Wissen im Laufe der Zeit nun fast täglich bestätigt.

Ich würde sagen, wir wurden ins Gaslicht gerückt, lächerlich gemacht, verleumdet – aber ich glaube nicht, dass wir diskreditiert wurden“, sagt er. „Ich denke, wir können beide erhobenen Hauptes dastehen. Wir haben es erstaunlich gut getroffen. Ich bin gerade dabei, die Kapitel für das Buch zu überarbeiten und zu verfassen, in dem es darum geht, was bei den HHS [Health and Human Services] schief gelaufen ist und was wir in Ordnung bringen müssen, darunter eine ganze Reihe von Dingen, die von den CDC [Centers for Disease Control and Prevention] falsch genannt wurden.

Die Liste ist enorm. Und wir erleben weiterhin täglich die Bewaffnung mit Angstpornos, die beiden jüngsten Beispiele sind die Affenpocken und Omikron BA.4 [und] BA.5.

Immunprägung macht die Geimpften kränker

Wie Malone feststellte, versuchen die Medien erneut, Angstpornos zu verbreiten, obwohl die Daten eindeutig zeigen, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen konstant bleibt, obwohl die Infektionsrate steigt. Sie ignorieren auch, wovor Malone und andere von Anfang an gewarnt haben, nämlich dass die Impfung während einer Pandemie eine mehr als törichte Strategie ist, da sie praktisch garantiert die Entwicklung resistenter Stämme fördert.

Genau das erleben wir jetzt mit BA.4 und BA.5, die sowohl die natürliche Immunität als auch die durch die COVID-Impfung hervorgerufenen Antikörper umgehen. Die CDC und die Food and Drug Administration ignorieren auch die Realität der Immunprägung, die laut Malone von mehr als 10 hochrangigen, gut sichtbaren Fachzeitschriften mit Peer-Review bestätigt wird.

Wir treiben die stark Geimpften buchstäblich in einen immungeschwächten Zustand, in dem sie anfälliger für eine Infektion durch Omikron sind – als Folge ihrer früheren Impfung – und sie werden chronisch oder mehrfach infiziert“, sagt Malone. Das ist genau die Situation, von der in der Fachliteratur gezeigt wurde, dass sie die weitere Entwicklung der Fluchtmutanten vorantreibt. Unsere öffentliche Politik steht also in völligem Widerspruch zur Notwendigkeit. Ich bin sprachlos angesichts des Missverhältnisses zwischen dem, was unsere Regierung fördert, und dem, was die öffentliche Gesundheit wirklich braucht.

Ist Malone kontrollierte Opposition?

Bei der Durchsicht der Kommentare zu meinem Newsletter habe ich festgestellt, dass einige Leute davon überzeugt sind, dass Malone eine kontrollierte Opposition ist. In Anbetracht der Tatsache, dass er der Entwickler der mRNA-Technologie ist, die den Impfungen zugrunde liegt, und der Tatsache, dass er selbst schon zweimal geimpft wurde und intensiv mit den Geheimdiensten des Tiefen Staates zusammengearbeitet hat, glaubt Malone, dass seine aktuellen Aktionen für sich selbst sprechen:

Ich habe in der Vergangenheit mit Leuten zusammengearbeitet, die wirklich zur Geheimdienstgemeinschaft des Tiefen Staates gehören. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung in der biologischen Verteidigung. Ich habe mich tief in den Bau der Bestie begeben. Ich habe buchstäblich Milliarden von Dollar für meine Kunden in Form von Zuschüssen und Verträgen gewonnen. Ich habe Hunderte von Millionen Dollar an Zuschüssen und Verträgen im Bereich der Impfstoffe verwaltet. Ich war … Vorsitzender der Studiengruppe oder Mitglied der Hauptstudiengruppe bei vielen Vertragsprüfungen im Wert von über hundert Millionen Dollar, in der Regel für die NIH [National Institutes of Health] … aber auch für das DOD [Department of Defense]. Ich war in der Vergangenheit tief in dieses ganze Unternehmen eingebunden. Ich kenne es in- und auswendig.

Ich verstehe dieses System. Ich denke also, dass die Bedenken, ich könnte eine kontrollierte Opposition sein, berechtigt sind. Ich denke, dass es angemessen ist, die Grundlage für diese Bedenken anzuerkennen. Nun, [diese] Bedenken werden meiner Meinung nach durch mein Verhalten und meine Handlungen widerlegt. Lassen Sie uns mit den Erfindungen beginnen. Ich habe viele Patente. Ich habe zur Entwicklung vieler Technologien beigetragen. Meine Frau und ich haben bei der Gründung von Inovia mitgewirkt, einem Unternehmen, das sich auf die Verabreichung von Genen nach dem elektrischen Feld spezialisiert hat und seine eigene Impfstofftechnologie vermarktet.

Ich habe sicherlich diese neun ursprünglich erteilten Patente und andere, die sich auf praktisch jedes Verabreichungssystem beziehen, das zur Verabreichung von Polynukleotiden in den Nasen-Rachen-Raum und in Schleimhautgewebe verwendet wird, um eine Schleimhaut-Immunantwort auszulösen … Ich habe viele Patente auf verschiedene [Nano-]Lipide, diese positiv geladenen Fette, die zur Verabreichung der Polynukleotide verwendet werden, aber ich bin auch ein objektiver Wissenschaftler. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung in der Grundlagenforschung auf diesem Gebiet haben wir uns von dieser Technologie abgewandt, weil wir die Entzündungsprobleme, diese akute Immunreaktion und die Rekrutierung von Entzündungszellen in das injizierte Gewebe, nie überwinden konnten. Wir stießen immer wieder darauf, sowohl bei Mäusen als auch bei Affen, und konnten es nie überwinden. Wir haben die Technologie aufgegeben.

Malone erklärt die Patentkontroverse

Malone fährt fort, den Ursprung der Patentkontroverse zu erklären – warum einige behaupten, er habe die mRNA-Plattform, die die COVID-Impfstoffe verwenden, gar nicht erfunden, und warum die Technologie überhaupt verwendet wurde, wenn sie wegen zu großer Gefahren bereits aufgegeben worden war:

Kati Karikó rief mich Mitte der 90er Jahre an und wollte einen Rat. Ich erzählte ihr von den Problemen mit der RNA und den Problemen mit der Entzündungsreaktion, und zusammen mit Drew Weissman wandte sie die gerade aufkommenden Pseudouridin-Entdeckungen an und setzte Pseudouridin durch die gesamte RNA hindurch ein, was sowohl immunsuppressiv wirkt als auch die Halbwertszeit der RNA verlängert. Diese RNAs, die jetzt verwendet werden, haben also mit der natürlichen RNA nichts mehr gemein. Sie sind ein synthetisches Produkt. Die Grundlage für ihre Behauptung, dass sie die wahren Erfinder sind und ich nicht – trotz des gesamten Stands der Technik und der zahlreichen Patente – ist, dass sie diese Verbesserung des Stands der Technik, die es ermöglichte, vorgenommen haben.

Die CureVac-Technologie zeigt jedoch, dass dies nicht möglich ist, dass man tatsächlich gute Immunreaktionen mit mRNA erzielen kann, die kein Pseudouridin enthält. Aber ich hatte mich von dieser Technologie abgewandt. Ich war der Meinung, dass es bessere Wege gibt, eine Immunantwort zu erzielen. Diese werden immer noch erforscht. Apropos offene Augen: Ich kenne das Gute, das Schlechte und das Hässliche dieses Ansatzes und dieser Technologie ganz genau. Das war schon immer meine Position – die eines objektiven Wissenschaftlers. Was den letzten Punkt betrifft, so habe ich nie nennenswerte Einnahmen aus meinen Erfindungen erzielt.

Die Patente wurden von einem Unternehmen angemeldet, das jetzt Vical heißt und vor Jahren eine Partnerschaft mit Merck eingegangen ist. Über eine Milliarde Dollar wurden ausgegeben, um die Technologie voranzutreiben. Merck und Vical konzentrierten sich nur auf die DNA und scheiterten. Aber als Folge der Bedingungen meiner Anstellung erhielt ich – zusätzlich zu meinem Technikergehalt, das etwa 20.000 Dollar pro Jahr betrug – 1 Dollar für all diese Patente. Ich habe keine Lizenzgebühren für Patente erhalten. Ich habe hier also keinen finanziellen Interessenkonflikt. Es spielt für mich keine Rolle, so oder so.

Was zählt, sind Integrität, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit … Lassen Sie es mich so formulieren … Ich befand mich in einem dunklen Raum, betätigte den Lichtschalter, und was ich sah, war so, dass ich es nie wieder vergessen konnte.

Zu Malones CIA-Verbindungen

Malone war auch einmal mit einem ehemaligen CIA-Agenten namens Michael Callahan im Geschäft, der eine leitende Position in der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) innehatte. Callahan hielt sich im vierten Quartal 2019 in Wuhan, China, auf und rief Malone Anfang Januar 2020 an und bat ihn, ein Team zusammenzustellen, das sich mit einem neuartigen Virus befassen sollte, der in China ausgebrochen war.

Ich hatte daraufhin eine Reihe von Gesprächen mit ihm, bis ich völlig desillusioniert war und feststellte, dass er mich fast ständig anlog, auch in Bezug auf Dinge wie die Frage, ob der Erreger manipuliert wurde oder nicht. Ich kann mich also durchaus in ihn hineinversetzen und verstehen, warum einige diese Bedenken haben … [Aber] ich verlange nicht, dass die Leute akzeptieren, was ich sage, sondern dass sie selbst denken. Ich habe versucht, wahrheitsgemäß und ehrlich zu sein, integer zu handeln, Zugang zu Informationen zu gewähren, den Menschen zu helfen, die Dinge selbst zu durchdenken, und ich habe eine Reihe von Vorhersagen, Kommentaren und Analysen gemacht, und wie Sie stehe ich zu dem, was ich gesagt habe.

Selbst wenn ich also eine kontrollierte Opposition wäre, ist das ziemlich irrelevant. Die Frage ist nicht, wer ich bin; die Frage ist, was sind die Informationen? Sind sie für Sie nützlich? Helfen sie Ihnen dabei, Ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln und eine angemessene Entscheidung über die Impfung Ihrer Kinder zu treffen? Wenn ja, dann denke ich, dass ich, selbst wenn ich eine kontrollierte Opposition wäre, eine ziemlich nützliche kontrollierte Opposition für diejenigen von uns bin, die gemeinsam in diesem Boot auf der Suche nach der Wahrheit sitzen … Offen gesagt, alle meine Kontakte zur Regierung sind jetzt zerstört. Die Kollegen, mit denen ich früher regelmäßig bei der FDA kommuniziert habe, nehmen meine Anrufe nicht mehr entgegen … Ich habe meinen Vertrag mit der Defense Threat Reduction Agency gekündigt.

Vor allem nachdem ich herausgefunden hatte, dass eine andere Abteilung der DTRA weiterhin das Wuhan Institute of Virology unterstützt und dies offengelegt hatte. Ich habe eine Reihe von Informationsfragmenten darüber weitergegeben, was innerhalb der DTRA sowie innerhalb des NIAID [National Institutes of Allergy and Infectious Diseases] und der NIH vor sich ging. Damit habe ich diesen Teil meiner Karriere aufs Spiel gesetzt. Ich habe, übrigens zum zweiten Mal, einen großen Karriereweg, den ich über Jahrzehnte entwickelt habe, weggeworfen.

Malones Erfahrung mit COVID-Spritzen

Malone schildert auch seine Beweggründe für die COVID-Impfung. Er musste verreisen und dachte, die Spritze könnte bei seiner „langen COVID-Erkrankung“ hilfreich sein, die er sich nach einer Infektion zu Beginn der Pandemie zugezogen hatte.

Leider traten bei ihm, wie bei so vielen anderen auch, eine Reihe von Komplikationen auf, insbesondere nach der zweiten Dosis. Dazu gehörten Herzschäden, die zu Bluthochdruck mit einem häufigen systolischen Druck von bis zu 230, Narkolepsie, zentralnervösem Hirnnebel, unruhigen Beinen und mehreren anderen Symptomen führten, von denen heute bekannt ist, dass sie mit der Impfung in Zusammenhang stehen.

Als er später seine Chargennummer auf HowBadIsMyBatch.com nachschlug, stellte er fest, dass seine zweite Dosis aus einer Charge stammte, die mit einer hohen Komplikationsrate verbunden war. „Das war’s also. Wir alle machen Fehler. Ich erkenne jetzt an, dass [die Impfung] absolut nicht der richtige Weg war“, sagt er.

Dr. Meryl Nass, die inzwischen ihre ärztliche Zulassung verloren hat, weil sie über COVID-Behandlungen gesprochen hat, war maßgeblich an der Heilung von Malones Langzeit-COVID beteiligt. Sie verschrieb ihm Ivermectin, das ihm fast sofortige Linderung verschaffte. „Ich ziehe meinen Hut vor Meryl Nass, einer wahren Kämpferin für die Wahrheit und einer weiteren inspirierenden Figur in dieser Sache“, sagt Malone.

Pseudouridin-verstärkte RNA kann Immunsuppression verursachen

In dem Interview geht Malone auf einige der Probleme ein, die bei der Qualitätskontrolle von mRNA-Impfungen aufgetreten sind, und auf die Frage, ob der Zusatz von Pseudouridin tatsächlich die mit der mRNA-Gentherapie verbundenen Entzündungsreaktionen verringert, wie behauptet wird.

Wie bereits erwähnt, hatte Karikó – ein ehemaliger ungarischer Spion – Malone um Hilfe gebeten, und er erzählte ihr von den Problemen mit der RNA, die er fand. Karikó und Weissman – ein Post-Doc von Dr. Anthony Fauci – experimentierten daraufhin mit der Zugabe von Pseudouridin, von dem wir heute wissen, dass es Dinge wie die Stabilität, Faltung, Verarbeitung und das Spleißen von RNA beeinflusst. Es wird stark reguliert, aber das war damals noch nicht bekannt.

Was man wusste, war, dass RNAs, die Pseudouridin enthalten, viel länger halten und viel weniger entzündlich sind. Im Grunde genommen werden Immunreaktionen gegen Zellen, die pseudouridinmodifizierte mRNA enthalten, unterdrückt. Auf dieser Grundlage bauten Karikó und Weissman Pseudouridin in das gesamte mRNA-Molekül ein, das mit den von Malone entwickelten Methoden synthetisiert und anschließend gereinigt wurde.

Die Injektion dieses Produkts führte zu einer besseren adaptiven Immunantwort und einer geringeren Entzündungsreaktion. Auf dieser Wissenschaft beruhen die COVID-Spritzen. Neuere Untersuchungen anhand von Nadelbiopsien haben jedoch gezeigt, dass die RNA in axillären Lymphknoten mindestens 60 Tage lang bestehen bleibt. Länger wurde nicht getestet, es könnte also noch viel länger sein. Auch die Menge des produzierten Spike-Proteins war viel höher als erwartet und hielt mindestens 60 Tage lang an.

Wir wissen jetzt, dass Pseudouridinee die RNA dazu bringen kann, sich auf eine Weise zu verhalten, die absolut nicht mit der natürlichen RNA vergleichbar ist, wie ich ursprünglich vorgeschlagen hatte“, sagt Malone. „Die RNA wird in der Regel innerhalb von ein paar Stunden abgebaut, sodass bei unerwünschten Ereignissen das auslösende Molekül verschwunden wäre und die Ärzte es nicht erneut verabreichen könnten. In der aktuellen Formulierung jedoch, bei der das Pseudouridin in das gesamte RNA-Rückgrat eingebaut ist, was in einer natürlichen Situation nie vorkommt, unterdrücken sie zwar die akute Entzündungsreaktion, aber sie scheinen auch die allgemeine adaptive Immunreaktion oder die Immunfunktion zu unterdrücken.

Dies könnte ein Grund für die Immunsuppression sein, die nach der Verabreichung dieser Produkte beobachtet wird. Das ist noch nicht geklärt, aber es steht außer Frage, dass es diese unerwünschte Wirkung gibt, diese unspezifische Immunsuppression. Wir haben also jetzt … viele Beweise dafür, dass die Entdeckung von Karikó und Weissman negative Aspekte hatte, die von Pfizer, Moderna, BioNTech usw. nicht gut charakterisiert wurden.

Malone geht auch auf andere Inhaltsstoffe und Probleme bei der Qualitätskontrolle ein, die zu einer „heißen“ oder tödlicheren Charge beitragen können; um mehr zu erfahren, sollten Sie sich das gesamte Interview anhören. So geht er beispielsweise auf das Problem der Aggregation und die Toxizität von PEG ein und erklärt, dass die Müdigkeit möglicherweise damit zusammenhängt, dass das Spike-Protein nicht nur an der Zelloberfläche haftet, sondern tatsächlich die Mitochondrien vergiftet.

Er räumt auch ein, dass an den Behauptungen über die Verwendung von Graphenoxid etwas Wahres dran sein könnte, obwohl er noch keinen schlüssigen Beweis dafür gesehen hat. „Zunächst hielt ich das für verrücktes Gerede, aber die mangelnde Bereitschaft der Pharmaunternehmen, ihre Inhaltsstoffe offen zu legen, ist einfach unglaublich – das steht im krassen Gegensatz zu allem, was ich in meiner bisherigen Lehrtätigkeit über regulierte Produkte erfahren habe – hier stimmt also etwas nicht. Das ist keine Frage“, sagt er.

Der kommende trivalente Impfstoff für den Herbst wird wahrscheinlich gefährlicher sein

Die FDA hat kürzlich eine neue trivalente COVID-Impfung für den Herbst 2022 genehmigt, die keinen zusätzlichen Tests unterzogen wird, obwohl es sich um eine brandneue Zusammensetzung handelt, die einige der neueren Stämme abdeckt. Ich befürchte, wie auch Malone, dass dadurch die Nebenwirkungen radikal zunehmen werden.

Die Geschichte mit den dreiwertigen Impfstoffen geht auf die Logik der Grippeimpfstoffe zurück … Die FDA und die CDC haben sich nun offenbar in Analogie dazu darauf geeinigt, dass eine ähnliche Strategie für diese nicht für den experimentellen Gebrauch zugelassenen Produkte verfolgt werden soll, die ein Nebenwirkungssignal wie kein anderer Impfstoff in der Geschichte erzeugt haben – was sie leugnen – und die eindeutig nicht die Replikation der Infektion und die Verbreitung der Viren stoppen. Sie haben beschlossen, das Grippemodell zu verwenden, was es ihnen ermöglicht, den Herstellungsprozess fortzusetzen, der, wie wir gerade besprochen haben, schlecht charakterisiert ist, nicht wirklich angemessen überwacht wird und eine schlechte Chargenkonsistenz aufweist.

Wir wissen aus der ‚How Bad Is My Batch‘-Analyse, dass die Konsistenz der Chargen schrecklich ist. Aber das ist offenbar alles in Ordnung. Und ein Antigen ist gut, also gehen wir zu drei über. Das Problem ist vielschichtig. Normalerweise hält man dabei die Dosis jedes Antigens annähernd gleich, d. h. im Falle von Pfizer gehen wir von 50 auf 150 Mikrogramm RNA in einer Injektion. Hoffen wir, dass sie das nicht tun. Aber selbst wenn sie die Dosis nur verdoppeln, wissen wir, dass die unerwünschten Ereignisse erheblich zunehmen werden.

Massenpsychose in ihrer schlimmsten Form

Malone stellt auch die diesem Unterfangen zugrunde liegende These und Wissenschaft in Frage. Der Gedanke dahinter ist, dass durch die fortgesetzte Verabreichung des Wuhan-1-Spikes und die Hinzufügung von BA.4 und BA.5, die sich entwickelt haben, um Antikörpern gegen den Wuhan-1-Stamm zu entgehen, die umfangreiche, von Fachleuten geprüfte Literatur ignoriert wird, aus der hervorgeht, dass Immunprägung (auch bekannt als „antigene Sünde“) stattfindet.

Tatsächlich ist die Immunprägung einer der Gründe, warum die Grippeimpfung so wenig wirksam ist. Kurz gesagt: Wenn Sie COVID hatten oder geimpft wurden, ist Ihr Immunsystem auf den ursprünglichen Wuhan-Stamm ausgerichtet und schließt andere aus. Omikrons und spätere Varianten haben sich so entwickelt, dass sie diese Voreingenommenheit ausnutzen, weshalb geimpfte Personen jetzt häufiger an COVID erkranken als nicht geimpfte und wiederholt Reinfektionen erleiden.

Wir haben eine Situation geschaffen, in der sie sich immer wieder impfen lassen müssen, denke ich. Das ist die Logik, die von der CDC propagiert wird. Wir müssen sie in regelmäßigen Abständen impfen, weil die Impfung ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die Infektion mit diesen Ausbruchsstämmen zu kontrollieren. Und jetzt haben die CDC und die FDA die Idee eines dreiwertigen Impfstoffs abgesegnet, den ich mir nicht besser hätte ausdenken können, um dieses Phänomen der Immunprägung voranzutreiben und die Menschen weniger widerstandsfähig gegen Omicron-Infektionen zu machen, weil er Wuhan-1 und zwei Omikron-Stämme enthält.

Es ist genau das Gegenteil von dem, was nötig ist. Es ist der schlimmste Alptraum von Geert Vanden Bossche, und sie tun es blindlings, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, die von Fachleuten überprüfte Literatur zu lesen, die dies beschreibt. Das ist Irrsinn. Das ist Massenpsychose in ihrer schlimmsten Form“, sagt Malone. Es gibt eine Menge tiefgreifender, komplexer immunologischer Zusammenhänge mit dem, was wir Menschen auf der ganzen Welt angetan haben, und es betrifft jede einzelne Facette dieses Produkts, die Lipide selbst, die Formulierungen, die Struktur der RNA und die Nutzlast, die exprimiert wird.

Jedes dieser Elemente ist mit einem eigenen Profil von unerwünschten Ereignissen verbunden. Das zeigt sich deutlich in den frühen Moderna-Daten … In den Phase-1-Daten ihres Grippeimpfstoffs, bei dem dieselbe Technologie zum Einsatz kommt, traten bei der 100-mcg-Dosis bei 80 % der Probanden unerwünschte Ereignisse der Stufe 2 oder 3 auf. Es handelt sich um dieselben Formulierungen und dieselbe RNA-Chemie, aber kein Spike-Protein. Das zeigt, dass es nicht nur der Spike ist [der unerwünschte Ereignisse verursacht]. Jahrhundert in die Geschichte eingehen, und die feige Feigheit der FDA-Regulierungsbehörde, sich damit zu befassen, hat meines Erachtens weltweit zu der Erkenntnis geführt, dass die FDA von der Pharmaindustrie gekapert worden ist.

Sie ist zutiefst korrupt und muss völlig neu aufgebaut werden. Der Schaden, der dem Ruf des amerikanischen Regulierungsprozesses weltweit zugefügt wurde, ist tiefgreifend. Wie ich schon vor fast zwei Jahren angedeutet habe, werden sie, wenn sie so weitermachen, den gesamten Regulierungsprozess zerstören, ebenso wie jedes Vertrauen, das man jemals in das Unternehmen Impfstoffe hatte. Und hier sind wir nun … Wenn es hier einen Silberstreif am Horizont gibt, dann denke ich, dass für viele von uns, mich eingeschlossen, die sich in das System eingekauft hatten, die Erfahrung so stark ist, dass sie überall die Augen öffnet. Ich bin jetzt ganz auf der Seite von Bobby Kennedy, denn ich glaube, dass das gesamte Impfstoffsystem überdacht werden muss, und zwar eindeutig.

Wir verfügen nicht über die Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit des derzeitigen pädiatrischen Impfschemas stützen, und alle Bestandteile des pädiatrischen Impfschemas müssen im Hinblick auf das Risiko-Nutzen-Verhältnis neu bewertet werden. Sowohl als Einzelprodukte als auch als kombinierte Produkte.

Mehr Informationen

Malone hat jetzt sein erstes Buch veröffentlicht, „Lies My Government Told Me“. Wenn Sie wissen wollen, was er weiß, oder sich Sorgen machen, wie wir das aufgedeckte Unrecht jemals wiedergutmachen können, sollten Sie dieses Buch lesen. Sie können Malones Arbeit auch auf GETTR, maloneinstitute.org, rwmalonemd.com und Substack verfolgen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass sein GETTR-Account die Seite ist, der man folgen muss, wenn man über den Pandemie-Unsinn auf dem Laufenden bleiben will. Ich lese sie fast jeden Tag und finde dort fast immer zuerst neue und wichtige Updates.

Es ist schwer, einen Weg in die Zukunft zu sehen, der nicht ziemlich düster ist in der Welt, die von diesen nicht gewählten korporatistischen Mächten, diesen öffentlich-privaten Partnerschaften, die versuchen, unser Leben in allen Facetten und Aspekten zu kontrollieren, geplant wird“, sagt Malone. Aber nachdem ich mich nun viele Monate lang mit diesem Thema beschäftigt habe, zum Teil aus der Not heraus, weil ich das Buch fertigstellen musste, beginne ich, einen Weg nach vorne zu sehen, und die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs … geben mir Hoffnung.

Ich denke, dass eine Partnerschaft zwischen Anwälten … Organisationen, die in ihrer Ausrichtung und ihrem Hintergrund eher verfassungsorientiert sind, zusammen mit Leuten, die sich mit dem Innenleben des Verwaltungsstaates und des HHS auskennen, eine Chance bietet … Ich denke auch, dass es vernünftig ist, dass wir alle anfangen müssen, über intentionale Gemeinschaften nachzudenken, darüber, wie wir lokale nachhaltige Gemeinschaftsfähigkeiten aufbauen können … Diejenigen von uns, die wach sind, müssen wirklich intensiv darüber nachdenken, wie wir uns vorbereiten können, nicht überreagieren, sondern ein Prepper sein …

Hier sind Kräfte im Spiel, die zeigen, dass diese ganze Sache mit der öffentlichen Gesundheit nur eine Fassade ist, eine List. Ich bin fest davon überzeugt, dass so viele dieser Maßnahmen vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus keinen Sinn ergeben, weil es ihnen nicht um die öffentliche Gesundheit geht … Die Beweise dafür, dass vieles davon manipuliert wird, also die Angstpornos, sind meiner Meinung nach überwältigend, und ich kann die zahlreichen Beispiele für Missmanagement im Bereich der öffentlichen Gesundheit und die Diskrepanz zwischen Bedarf und Politik nicht in Einklang bringen, wenn ich nicht die zugrundeliegenden finanziellen und geopolitischen Machtinteressen berücksichtige, die im Moment im Spiel sind.

Und ich denke, dass diejenigen von uns, die sich immer noch für Integrität, Würde und Gemeinschaft einsetzen, sich Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns auf eine Zukunft vorbereiten können, in der all diese Ziele zum Tragen kommen. Sie werden sich zuspitzen, und wir sollten besser darauf vorbereitet sein. PDF hier.

Quellen: