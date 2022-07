Ein weiser Mystiker lehrte den CEO der Sberbank, wie er seine 7 Chakren öffnen und die Menschheit versklaven kann

Gestern scrollte Ihr Still-Stuck-In-Tbilisi-Korrespondent ziellos durch Twitter, als er über eine kuriose Videomontage eines freundlichen indischen Mannes stolperte, der über die Freuden der Bevölkerungskontrolle und unbewiesene genetische Schlämme spricht.

„Alle religiösen Gruppen sind gegen mich, weil ich über die Bevölkerung spreche. Sie wollen mehr Seelen, ich will weniger auf dem Planeten“, sagt der freundliche Mann, während er vor einem riesigen Logo des Weltwirtschaftsforums steht, bevor er in schallendes Gelächter ausbricht.

Ein weiterer Lebensratschlag von demselben bärtigen Weisen: „Es mag so aussehen, als gäbe es viele Probleme, aber in Wirklichkeit gibt es nur ein Problem. Wir sind nett, aber wir sind einfach zu viele… Glauben Sie mir, es ist viel einfacher, die menschliche Bevölkerung zu kontrollieren als die menschlichen Bestrebungen.“

Ein drittes und letztes Gebot: „Es ist sehr wichtig, dass sich alle Menschen impfen lassen… Im Moment ist die Impfung ein Muss für alle…. die Philosophien der Anti-Impf-Bewegung sind einfach Unsinn.“

Moment mal… dieses Gesicht kommt mir bekannt vor….

Ist das Sadhguru, der Lieblingsyogi/Instagram-Influencer von Herman Gref? Ja, richtig.

Aber warum verkauft dieser gefeierte Mystiker Pflastersteine und hängt mit dem Schwab anbetenden CEO von Russlands gruseligster Bank ab? Niemand weiß es. Aber hier ist Sadhgurus Lebenslauf auf der Website des Weltwirtschaftsforums, für alle, die es interessiert:

Yogi, Mystiker und visionärer Impf-Anhänger.

Nach den Fotos im Internet zu urteilen, kennen sich Gref und Sadhguru schon seit vielen Jahren. Aber der Kürze halber wollen wir unsere Geschichte im Jahr 2018 beginnen, zu Beginn des spirituellen Erwachens der Sberbank.

„Was wird das Morgen bringen?“

Wir haben eine Zeitreise ins Jahr 2018 unternommen; Herman Gref moderiert eine Podiumsdiskussion auf dem jährlichen Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg mit dem Titel „Transitional World: What Will Tomorrow Bring?“

Zu den Podiumsteilnehmern gehören:

Maxim Akimov, Stellvertretender Premierminister der Russischen Föderation

Meir Brand, Vizepräsident, Google Inc.

Guo Ping, Rotierender Vorstandsvorsitzender, Huawei Technologies Co, Ltd.

…. und unser Junge, der Sadhguru.

„Ein Google-Manager, ein Huawei-Manager, ein stellvertretender russischer Premierminister, Herman Gref und Sadhguru gehen in eine Bar…“

Sadhguru hatte eine wunderbare Botschaft. Die Technologie wird uns befreien! Ja, es wird immer noch „Machtmissbrauch“ geben, aber es wird keine Notwendigkeit geben, sich um Arbeitsplätze oder materiellen Besitz oder irgendetwas anderes zu sorgen, weil man viel freie Zeit haben wird, um sich auf die Selbstentwicklung zu konzentrieren.

Im vergangenen Jahrtausend kämpfte die Menschheit ums Überleben. In den nächsten 25 Jahren wird dieser Kampf zu Ende sein und die Menschen werden ihre Fähigkeiten frei entwickeln können. Die Menge an Rechenleistung, die man besitzt, wird das Wichtigste sein. Dies wird der dominierende Faktor sein. Die Menschen können sich auf eine große Ära freuen. In den nächsten 25-30 Jahren wird das Konzept der Vorherrschaft verschwinden. Es wird immer noch Machtmissbrauch geben, aber die Vorteile werden viel größer sein. In Zukunft werden nicht mehr Unternehmen oder Nationen dominieren. Menschen werden dominieren. Und wenn das geschieht, wird das menschliche Genie sein Potenzial erreichen. Man wird morgens aufwachen und nicht mehr darüber nachdenken müssen, wo man arbeitet“, prophezeit Sadhguru, Yogi und Gründer der Isha Foundation. „Der Ehrgeiz, reich zu werden, wird verschwinden, denn man wird bereits reich sein. Wenn sich die Technologie weiterhin so entwickelt wie bisher, werden wir mehr Freizeit haben.

Oder laienhaft ausgedrückt: „Man wird nichts besitzen und glücklich sein.“

Gref hatte seine eigenen tiefen Gedanken.

„Wir haben uns bereits von der traditionellen, vertrauten Weltordnung entfernt und uns auf eine Reise in die Welt der Zukunft begeben, die noch nicht vollständig abgesteckt ist“, sagte das (nun ehemalige?) WEF-Kuratoriumsmitglied dem Publikum.

Und dann haben wahrscheinlich alle geklatscht.

Vollkommenheit. Wie Erbsen und Karotten.

Nicht der Yogi, den wir brauchen, aber sicherlich der Yogi, den wir verdienen

Wie auch immer. Diesem sehr interessanten Artikel zufolge war Sadhguru in alle möglichen mystischen Aktivitäten verwickelt, wie z.B. den angeblichen Mord an seiner Frau.

Kürzlich lieferte er wertvollen Input für The Great Narrative, die neueste erotische WEF-Novelle von Klaus Schwab und Thierry Malleret.

Scheint ein netter Kerl zu sein.