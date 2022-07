Experte für Biomedizin: Geimpfte Menschen „infizieren“ Ungeimpfte mit gefährlichem Grafenoxid

Dr. Philippe Van Welbergen, einer der ersten Experten, die durch die Impfung gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verursachte Schäden im Blut feststellten, fand heraus, dass ungeimpfte Personen Graphen und sich selbst zusammensetzende Nanopartikel im Blut haben – eine Manifestation der Ausscheidungen derjenigen, die sich geimpft haben.

Van Welbergen ist ein Spezialist für Biomedizin, der sich mit chronischen Fällen befasst. Er hat sich in Pharmakologie, Biopharmakologie, fortgeschrittener Schmerzbehandlung und ästhetischer Medizin weitergebildet, weshalb er in der Lage war, Entwicklungen von Patienten zu erkennen, die scheinbar nicht normal waren oder in der Anamnese der Patienten keinen Sinn ergaben.

„Einer der Tests, die wir routinemäßig zur Unterstützung der Diagnose durchführen, ist die Morphologie der roten Blutkörperchen – das bedeutet, dass bestimmte Bedingungen die Form eines einwandfreien roten Blutkörperchens von einem hübschen kleinen Donut mit einem Grübchen zu sehr seltsamen Formen verändern können“, erklärte er kürzlich bei einem Auftritt in der „Dr. Jane Ruby Show“.

Die Moderatorin Dr. Jane Ruby wies darauf hin, dass es zwei Hauptwege gibt, auf denen die Injektionen – was auch immer in ihnen enthalten ist – auf eine andere Person übertragen werden können, die nicht geimpft ist. Dies kann durch Einatmen oder Haut-zu-Haut-Kontakt geschehen.

Van Welberger sagte, dass er beim Betrachten der reinen Blutausstriche, die er direkt von einer Person zum Mikroskop brachte, feststellte, dass das ungefärbte Blut „ungewöhnliche, winzige Strukturen aufnahm“, die er noch nie zuvor gesehen hatte.

Dann präsentierte er Daten, die zeigen, dass rote Blutkörperchen – die normalerweise rund und donutförmig sind – durch das Spike-Protein beschädigt wurden. Diese Zellen sind nicht mehr rund, sondern viereckig oder achteckig. Sie sind durch die Beschädigung des Spike-Proteins durcheinander geraten und können nicht wiederhergestellt werden.

„Rote Blutkörperchen kann man nicht reparieren“, erklärte Van Welverger. „Sie sind also im Grunde für uns verloren.“

Da diese Zellen ihre Form verloren haben, können sie sich auch nicht mehr durch das Makrozirkulationssystem bewegen. Stattdessen ballen sie sich einfach zusammen und blockieren alles.

Die Ungeimpften hatten schließlich Graphen und selbstorganisierende Nanopartikel im Blut, was die Ausscheidungen der Geimpften selbst widerspiegelt. Dies wird häufig bei ungeimpften Kindern mit geimpften Eltern beobachtet.

Bei Kindern, die mit Graphenoxid in ihrem Körper infiziert waren, wurden unterschiedliche Auswirkungen festgestellt, wobei Magen-Darm-Beschwerden am häufigsten sind. Dies liegt daran, dass die Zellen mit Geschwüren, Blutungen und sogar einigen Formen von Krebs in Verbindung gebracht werden.

Eltern nehmen den Tod von Kindern in Kauf, wenn sie sie gegen COVID-19 impfen lassen

Anhand einer Probe eines Dreijährigen zeigte Van Welbergen, dass im Blut des Kindes abgeschliffene Graphenfragmente zu finden waren, die wahrscheinlich vererbt worden waren.

Bei einer anderen Probe, die von einem achtjährigen ungeimpften Kind stammte, waren der rechte Arm und der rechte Oberschenkel praktisch gelähmt, und der Oberschenkel konnte sich nicht normal bewegen. Van Welbergen sagte, dies bedeute, dass das Kind eine Graphen-Übertragung und Infektion erlebt habe.

Van Welbergen ist nicht der einzige, der die negativen Auswirkungen von Graphenoxid in Impfstoffen auf menschliche rote Blutkörperchen beobachtet hat.

Dr. Bärbel Ghitalla und sein Kollege Axel Bolland sowie die beiden Rechtsanwälte Holger Fischer und Elmar Becker fanden Graphenoxid in ihren Körpern, nachdem sie mit dem Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson geimpft worden waren.

Der Schweizer Forscher Armin Koroknay fand außerdem heraus, dass die Impfung eine sofortige Blutgerinnung auf mikroskopischer Ebene verursacht, wobei die schlimmsten Auswirkungen auf das menschliche Blut nach der zweiten Injektion zu beobachten sind.

Der britische Mikrobiologe Dr. Sicharit Bhakdi sagte außerdem, dass Eltern, die ihre Kinder gegen das COVID-19-Virus impfen lassen, damit bereit sind, ihre Kinder töten zu lassen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie geimpfte Personen die ungeimpften beeinflussen.