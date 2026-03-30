Was 122 Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen tatsächlich zeigen

Von Tyler Durden

Verfasst von Vance Ginn für die Daily Economy,

Künstliche Intelligenz ist zum neuesten Vorwand geworden, um eine der ältesten schlechten Ideen der Wirtschaftspolitik wiederzubeleben: das bedingungslose Grundeinkommen.Jüngste Artikel in Newsweek, der LSE Business Review und Fortune haben dazu beigetragen, die Vorstellung zu verbreiten, dass KI bald so viele Arbeitsplätze vernichten könnte, dass Washington jedem einen Scheck schicken muss.

Das ergibt zwar eine eingängige Schlagzeile, ist aber wirtschaftlich gesehen katastrophal.

Die richtige Frage lautet nicht, ob KI die Arbeitswelt auf den Kopf stellen wird. Das wird sie natürlich. Die richtige Frage lautet vielmehr: Was haben wir nach mehr als 100 lokalen Experimenten mit garantierten Einkommen tatsächlich gelernt?

Die Antwort fällt für das bedingungslose Grundeinkommen (UBI) weit weniger schmeichelhaft aus, als seinen Befürwortern lieb ist.

Was 122 Pilotprojekte im Stil des UBI zeigen

Ein neues AEI-Arbeitspapier von Kevin Corinth und Hannah Mayhew bietet den besten aktuellen Überblick über die Faktenlage. Laut ihrer Studie gab es zwischen 2017 und 2025 122 Pilotprojekte zum garantierten Grundeinkommen in 33 Bundesstaaten und im District of Columbia. Im Rahmen dieser Pilotprojekte wurden rund 481,4 Millionen Dollar an 40.921 Empfänger ausgezahlt, bei insgesamt 61.664 Teilnehmern einschließlich Kontrollgruppen. Der durchschnittliche Empfänger erhielt etwa 11.765 US-Dollar, die Pilotprojekte dauerten im Durchschnitt 18,4 Monate und die durchschnittliche monatliche Zahlung betrug 616 US-Dollar.

Das klingt nach einer Fülle von Belegen. Ist es aber nicht.

Von diesen 122 Pilotprojekten hatten nur 52 Ergebnisse veröffentlicht. Nur 35 verwendeten randomisierte Designs. Nur 30 berichteten über Beschäftigungsergebnisse. Die Argumente für das BGE stützen sich also nicht auf einen riesigen Berg klarer, eindeutiger Beweise. Sie stützen sich auf einen viel kleineren Stapel von Studien, von denen viele schwach, begrenzt oder zum falschen Zeitpunkt durchgeführt wurden.

Und hier kommt der Clou: Unter den 30 randomisierten Pilotprojekten mit veröffentlichten Beschäftigungsergebnissen betrug der durchschnittliche Effekt ein Anstieg der Beschäftigungsquote um 0,8 Prozentpunkte. BGE-Befürworter werden sich beeilen, damit zu prahlen. Sie sollten sich jedoch zurückhalten.

AEI zeigt, dassdie größeren und glaubwürdigeren Studien ein ganz anderes Bild zeichnen. Unter den vier Pilotprojekten mit Versuchsgruppen von mindestens 500 Teilnehmern, die zusammen 55 Prozent aller Teilnehmer der Versuchsgruppen ausmachen, betrug der mittlere Effekt auf die Beschäftigung minus 3,2 Prozentpunkte. AEI schätzt zudem eine mittlere Einkommenselastizität von -0,18, was mit der gängigen Arbeitsangebotsökonomie übereinstimmt.

Im Klartext: Wenn Menschen mehr unverdientes Einkommen erhalten, geht die Arbeit tendenziell am Rande zurück. Schockierend, ich weiß. Die Wirtschaftswissenschaft funktioniert immer noch.

American Enterprise Institute

Warum die Beweislage schwächer ist als der Hype

Die AEI-Studie ist nicht nur wegen ihrer Ergebnisse nützlich, sondern auch wegen der unverblümten Art und Weise, in der sie die Schwächen der Beweislage aufzeigt.

Die durchschnittliche Größe der Versuchsgruppe in diesen 30 Studien betrug lediglich 359 Personen, der Median lag bei nur 151. Das ist nicht gerade ein wasserdichter Beweis für eine Neugestaltung des amerikanischen Sozialstaats. Unter den 26 Pilotprojekten, bei denen die Abbruchquote gemessen werden konnte, lag die durchschnittliche Abbruchquote bei 37 Prozent. Das ist ein riesiges Warnsignal. Wenn genügend Personen aussteigen, können die berichteten Ergebnisse stark verzerrt werden.

Die Studien unterschieden sich zudem stark hinsichtlich der Höhe der Zahlungen, der Dauer, der Zusammensetzung der Stichproben und sogar der Art und Weise, wie die Ergebnisse gemessen wurden. Die durchschnittliche annualisierte Zahlung betrug 7.177 US-Dollar, was einer durchschnittlichen Einkommenssteigerung von etwa 39,5 Prozent im Vergleich zum Ausgangs-Haushaltseinkommen in den Studien entspricht. Einige Pilotprojekte stützten sich stark auf selbst gemeldete Umfragedaten. Einige wurden während oder unmittelbar nach der COVID-Zeit durchgeführt – als Arbeitsmärkte, Sozialprogramme und persönliche Entscheidungen alles andere als normal waren.

Die Schlussfolgerung des AEI ist angemessen vorsichtig: Diese Ergebnisse lassen sich unter aktuellen oder zukünftigen Bedingungen möglicherweise nicht auf ein dauerhaftes, universelles, landesweites BGE verallgemeinern. Das allein dürfte einen Großteil der durch KI angeheizten politischen Hysterie abkühlen.

KI wird Arbeitsplätze verdrängen. Sie wird aber auch neue schaffen

Nichts davon bedeutet, dass KI schmerzlos sein wird. Einige Arbeitsplätze werden schrumpfen. Einige Aufgaben werden verschwinden. Einige Arbeitnehmer werden sich umschulen, umziehen oder ihre Karriere neu überdenken müssen. Das passiert, wenn die Produktivität steigt und Technologie die Art und Weise verändert, wie Güter und Dienstleistungen produziert werden. Das geschah bei der Mechanisierung, bei Computern und beim Internet. Das wird auch bei KI geschehen.

AberVerdrängung ist nicht dasselbe wie dauerhafte Massenarbeitslosigkeit. An diesem Sprung bricht das BGE-Argument zusammen. Volkswirtschaften sind keine festen Ansammlungen von Arbeitsplätzen. Sie sind dynamische Systeme der Entdeckung, Anpassung und des Austauschs. Wenn Kosten sinken und die Produktivität steigt, verschieben sich Ressourcen. Unternehmen reorganisieren sich. Die Verbrauchernachfrage ändert sich. Neue Berufe entstehen. Alte entwickeln sich weiter. Manche verschwinden. Diese Fluktuation ist real, aber die Anpassung ist es auch.

Die Antwort auf den technologischen Wandel besteht nicht darin, Menschen für ihre wirtschaftliche Resignation zu bezahlen. Die Antwort besteht darin, die Anpassung zu erleichtern.

Das BGE besteht den wirtschaftlichen Test nicht

Es gibt einen Grund, warum Ryan Bourne von Cato argumentiert hat, dass das BGE nicht die Antwort ist, wenn KI Ihren Arbeitsplatz übernimmt. Es verwechselt ein Übergangsproblem mit einem dauerhaften Einkommensproblem. Schlimmer noch, es geht davon aus, dass das Ausstellen von Schecks die Anreize, Signale und institutionellen Bedingungen ersetzen kann, die tatsächlich Chancen schaffen.

Das BGE stößt zudem an die Haushaltsgrenze. Wie Max Gulker bei The Daily Economy angemerkt hat, wird das BGE oft durch kleine Pilotprojekte und vage moralische Formulierungen verkauft, doch die nationale Rechnung sieht düster aus. Und wie Robert Wright in einem anderen AIER-Artikel hervorhebt, bedeutet „universell“ schnell, Geld an viele Menschen zu schicken, die nicht arm sind, während den Steuerzahlern enorme Kosten aufgebürdet werden. (Bedenken Sie: Die Staatsverschuldung nähert sich bereits rasch der 40-Billionen-Dollar-Marke.)

Und das noch bevor man zum Problem der öffentlichen Wahl kommt. Theoretisch stellen sich Befürworter des BGE manchmal vor, den Sozialstaat durch eine einfache Geldtransferleistung zu ersetzen. In der Realität verschwinden staatliche Programme selten. Bürokratien verteidigen sich. Interessengruppen schützen ihre Sonderregelungen. Politiker versprechen mehr, nicht weniger. Ein BGE würde also wahrscheinlich auf einen Großteil des derzeitigen Sozialstaats aufgesetzt und diesen nicht ersetzen. Das ist keine Reform. Das ist eine finanzpolitische Illusion mit besserem Branding.

Eine bessere Antwort: Hindernisse für die Arbeit beseitigen

Wenn KI mehr Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt bedeutet, dann sollte sich die Politik auf Mobilität, Flexibilität und Selbstständigkeit konzentrieren. Das bedeutet weniger Berufszulassungen, niedrigere Steuern, weniger Regulierung, weniger Leistungsbrüche, weniger verschwenderische Ausgaben und mehr Raum für Unternehmertum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Regierung sollte aufhören, den Menschen den beruflichen Wechsel zu erschweren.

Das bedeutet auch, die Sozialhilfe richtig zu reformieren. Mein Vorschlag für Empowerment-Konten ist kein BGE. Er würde sich an Menschen richten, die bereits Anspruch auf Sozialhilfe haben, und wäre nicht universell. Er würde eine Arbeitspflicht für arbeitsfähige Erwachsene beinhalten und das Einkommen nicht von der Leistung entkoppeln. Und er würde fragmentierte Programme zu einem flexibleren Konto zusammenfassen, das Familien direkt verwalten, wodurch die Bürokratie abgebaut und die Ausgaben im Laufe der Zeit gesenkt würden, da mehr Empfänger in die Selbstständigkeit gelangen.

Damit rückt er viel näher an die klassisch-liberale Erkenntnis heran, bürokratische Kontrolle durch direkte Unterstützung zu ersetzen, während der fatale Fehler vermieden wird, das ganze Land in einen permanenten Transferstaat zu verwandeln. Wie Art Carden uns bei The Daily Economy in Erinnerung ruft, gibt es eine lange intellektuelle Geschichte hinter der bargeldbasierten Unterstützung. Aber bei der heutigen BGE-Politik geht es nicht wirklich darum, den Staat zu verkleinern. Es geht hauptsächlich darum, ihn auszuweiten, weil die Eliten Angst vor KI haben.

Machen Sie aus Angst keine schlechte Politik

Das Wiederaufleben des BGE sagt weniger über KI aus als über Politik. Neue Technologien kommen auf, die Unsicherheit steigt, und zu viele politische Entscheidungsträger greifen nach dem Staatshaushalt, als wäre er ein Zauberstab. Das ist er nicht.

Nach 122 lokalen Experimenten sind die Argumente für das BGE immer noch schwach. Die besten Belege zeigen keine Renaissance der Arbeitsplätze. Die größeren Studien zeigen einen Rückgang der Beschäftigung. Die breitere Evidenzbasis ist geprägt von kleinen Stichprobengrößen, hoher Ausfallquote und begrenzter Verallgemeinerbarkeit. Das ist eine schwache Grundlage für einen dauerhaften nationalen Anspruch.

KI wird die Arbeit verändern. Sie wird die Wirtschaft nicht abschaffen. Die beste Antwort ist keine angstgetriebene universelle Abhängigkeit. Es ist eine freiere Wirtschaft mit stärkeren Anreizen zum Arbeiten, Sparen, Investieren, Anpassen und Gedeihen.